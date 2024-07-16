Тотальная театральная «выксунизация»: как проходил фестиваль современного искусства в Выксе

«Выкса-фестиваль» в Нижегородской области шел три дня, а впечатлений оставил на год. О том, как проходило это необычное событие и насколько важным оно является как для культурной жизни города Выксы, так и для российской современного искусства в целом, рассказывает театральный критик Алена Солнцева.
фото: Артем Карпухин / Шествие
Широка, как известно, страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Едешь долго-долго по Среднерусской равнине и видишь леса, поля, речки-речушки, конца и краю нет. Поселки и городки теряются в этом лесном пространстве, к тому же их невозможно различать: везде типовые дома из силикатного кирпича в сочетании с частной застройкой – от старых изб с резными наличниками до новых коттеджей с сайдингом. Хорошо, если есть старый центр, по указу царицы Екатерины Великой стандартно состоящий из площади с церковью и казенным учреждением (сейчас там сидит районная администрация), торговых рядов и пожарной каланчи. Заволжск ли, Приволжск или город N, как ни назови. Один от другого может отличаться только пейзажем: если повезло, распахивается вид на реку, а оттуда вдали виден монастырь, опять же леса… Иной раз удивит не по нынешнему размеру большой собор, или старинная, а ныне заброшенная фабрика, или купеческий дом в стиле модерн. Из нынешних построек в таких местах гордо расправляют новехонькую плитку типовые модули для отделений Сбербанка, Прокуратуры, Полиции, Почты.
Выкса, на первый взгляд, такой же город, даже городок, не так давно скатившийся из категории средних, с населением от пятидесяти тысяч к малым — 50 минус. Въезжаешь в него и видишь те же склады, магазины, пустыри, блочные дома… Но внутри Выксы ждет сюрприз. И это вовсе не металлургический завод, который с дороги и не виден, хотя именно он – то самое сердце Выксы, которое сегодня питает жизнь города.
фото: Мурал "Крепче стали"
Когда в 2011 году в Выксе появился проект «Арт-овраг», творческая программа по оживлению городского пространства с помощью современного искусства, никто не подозревал, что эта инициатива так поменяет все. Сначала стены типовых малоэтажек советского времени украсили десятки работ звезд стрит-арта. Жители города встретили их не вполне радостно, что-то показалось им слишком непонятным или неприятным, попросили убрать. Деревянную скульптуру просто сожгли. Но какие то объекты прижились, и сейчас в Выксе расписано около 50 стен. Самые яркие все же теперь украшают здания завода, тут и пространства гигантские, есть где развернуться, и доброе отношение гарантировано. В 2021 году появился мурал с картинами Эрика Булатова «Стой-Иди», а в этом июле открыли самый масштабный проект - «Крепче стали» Владимира Абиха и Артёма Стефанова.
Внедрение в город самой концепции современного искусства с его идеями интерактивности, сотворчества, игры, концептуальности, довольно быстро из миссионерского порыва превратилось в процесс поиска общего языка с местным народом. Жители Выксы сегодня скорее гордятся тем, что их город приобрел известность, что туда летом едут туристы, что о нем пишут газеты. Хотя часть горожан до сих пор считает, что лучше бы деньги тратились не на праздники, а на транспорт, например, или еще на что-то практичное. Но деньги – частные, фонда «ОМК-участие», который возглавляет жена основного акционера Объединенной Металлургической Компании Ирина Седых. На самом деле Фонд в основном занимается социальной помощью и развитием детей, но создание творческой среды в городе считает очень важным. Не для развлечения и даже не для имиджа, а ради идеи социального развития, коммуникации и будущего роста. За эти годы менявшиеся кураторы фестиваля подходили к городу с разных сторон – создавали муралы, благоустраивали дворы, строили плоты, арт-объекты, проводили выставки. Конечно, организовывали большие музыкальные концерты. Но скоро стало ясно, что самым современным искусством является современный театр. Став первым главным редактором фестиваля, культуролог Юрий Сапрыкин собрал команду, в которой тон задает именно театральность, как способ взаимодействия в самых разных формах.
фото: Валерий Белобеев / мурал Эрика Булатова
С 2021 года в Выксе началась театрализация туризма. Режиссер Андрей Маник, ученик Дмитрия Крымова, придумал променад-спектакль «По углам»: в сущности, это прогулка по городу, где за каждым углом пешеходов поджидают местные жители, рассказывающие свои истории. Так от видеоблогера Андрея, помимо рассказа о набережной, мы узнали о его андеграундном прошлом, об отношениях с чиновниками, которые, по его словам, день начинают с чтения его «Виртуальной Выксы», а от тренера-самбиста – о том, как легко и непринужденно можно начать моржевать, если делать как он: просто не заканчивать купаться ни в августе, ни в сентябре – и далее. Бывший главный редактор городской газеты, ныне рабочий-металлург, рассказал про то, как в 90-е выксунцы сами создавали точки городского притяжения – от дискотеки Пятак, окруженной проволокой под током, до народного кафе «На пеньках».
Самой популярной все же является гастро-экскурсия «По домам», во время которой группу туристов приглашают в частные пространства, где хозяева, каждый на свой лад, знакомят с городом через личные истории и угощают фирменными блюдами. Идея не новая, но Андрей Маник не просто предложил очередной сайт-специфик, но и подготовил хозяев к непростой работе с гостями. И надо сказать, получилось очень интересно. Вдова военного, красавица Тамара свой дом оформила в «прованском стиле»: с множеством арок, в белом и кремовом цвете, с особым образом оштукатуренными стенами. Кажется, что ты находишься внутри ракушки. И чайный стол у нее накрыт с фантазией, которой не перестаешь удивляться. И хотя в дни фестиваля гостей очень много, остается ощущение, что не только вам, но и хозяевам очень нравятся ваши расспросы, интерес к необычному укладу, к увлечениям и умениям. Бывший библиотекарь Ирина угощает томлеными щами со сметаной и показывает свой музей «ненужных вещей», собранных по помойкам и старым домам. Это и шитье, и посуда, и безделушки – экспозиция расположена в подвале ее дома, который покойный уже муж когда то приспособил под мастерскую. Во дворе реконструктора Андрея можно было пострелять из лука, рассмотреть старые инструменты, постучать в псевдошаманский бубен, и попробовать лагман. Горожане сначала отказывались участвовать в таком проекте, но сейчас втянулись, и с этого года экскурсии станут круглогодичными.
фото: Артем Карпухин / Походный театр "По домам"
Иммерсивный театр, элементам которого Маник научил жителей, придает экскурсии статус события из личной жизни туриста, впечатления становятся уникальными, потому что каждая встреча проходит по своему руслу, всегда непредсказуемому.
Даже такая вроде бы понятная вещь, как экскурсия на завод в Выксе оказывается театрализованной. Начинается она с переодевания: туристы в красных халатах с надписью «Я видел завод», в касках с наушниками, очках и респираторах более похожи на инопланетян, чем на россиян. Честно сказать, в такой экипировке чувствуешь себя странно, а когда тебе обещают температуру в 60 градусов в литейно-прокатном цехе, становится просто страшно. Но на самом деле это больше театральный ужас: масса огня движется по цепи стана, шипит, плюется искрами, дышит жаром – что твой дракон, Змей Горыныч, адский, видимо, житель. Само путешествие по цеху, растянувшемуся больше, чем на километр, – очень эмоционально, и я думаю, рабочие завода начинают видеть свой труд в ином свете, когда к ним автобусами приезжают туристы. Промышленный туризм в России – вещь почти уникальная, но перспективная. Все, кто бывал на радио-спектакле на ярославском текстильном заводе «Красный перекоп», меня поддержат. Помимо зрелища там предлагали и устные рассказы рабочих, их воспоминания, анекдоты, письма, легенды. Это присвоение чужой истории укореняет людей на земле, причем не важно, гордость за прошлое или сожаление и сочувствие они испытывают, главное – чтобы они почувствовали и поучаствовали, пережили совместно какую-то часть события.
фото: Валерий Белобеев / Завод
С каждым годом в Выксе все активнее становится включенность жителей в устройство фестиваля. Волотеры – это известная практика, но есть и другие опции. Еще в январе 2024 года режиссер Борис Павлович и драматург Элина Петрова объявили о начале работы над спектаклем по сочинениям Сухово-Кобылина, драматурга, часть жизни которого прошла в Выксе. Помимо пьес Сухово-Кобылин писал и философские трактаты, размышляя над идеями проникновения человека в космос. Из его наследия вырос сценарий про Институт Летания. Разместили его в местной гимназии, и под руководством профессионалов поставили спектакль «Сочинение будущего», актерами в котором выступили выксунцы, которые полгода по выходным репетировали, сочиняли, учились сценическому мастерству. Возраст исполнителей – от пяти до семидесяти лет, и они заполнили все девять сценических площадок Института: от отдела фитолингвистики с поющими растениями до лаборатории по трансплантации мозга. Спектакль-игра действительно вовлек всех, зрители слушали лекции-сообщения с открытыми ртами, а финальный апофеоз, в котором образ Земли как космического корабля, где мы все живем и одновременно летим, предъявил его изобретатель Сухово-Кобылин, растрогал и зрителей, и артистов.
Самодеятельность в советское время развивалась довольно однообразно, но зато обильно. До сих пор по всей стране великой встречаешь народные ансамбли женщин в сарафанах, с одним мужиком-баянистом, школьные академические хоры – белый верх, черных низ, музыкальные ансамбли. Очень популярны были переодевания мужчин в женщин – пик народного веселья, но сейчас этого опасаются. Шутки в духе КВН, ансамбли народного танца. Это, пожалуй, традиционный набор культурной активности.
фото: Артем Карпухин / Стендап "Все что было в Выксе - остается в Выксе"
В Выксе все происходит иначе. Для еще одного события, стендап-трагедии «Все, что было в Выксе – останется в Выксе», участников готовили заранее. Режиссер Юрий Квятковский и драматург Михаил Дегтярев учили выксунцев рассказывать о себе и о своем городе. Учили сторителлингу, искусству строить сюжет, быть откровенными и в то же время интересными, свободными и импровизировать. Как получилось – рассказать не могу, на все успеть нереально. Главное же в том, что если раньше найти добровольцев для участия в проектах приезжих художников было трудно, то теперь проводят кастинг, поскольку местные жители стали проявлять активность. Поэтому задачи снова слегка видоизменились: цель теперь формулируется как совмещение локальных возможностей с умениями и мастерством профессионалов. Молодых специалистов пытаются вырастить на месте – для этого работает «Выксодром», площадка для подготовки продюсеров и кураторов, сопровождающих проекты. Но есть вещи, которые могут сделать только высококлассные мастера. Например – поставить настоящую призрачную оперу.
Дело в том, что в Выксе прежде был оперный театр. Здание стояло в городском парке, а в труппе числились крепостные владельцев завода Баташевых, а потом их наследника генерала Шелепина. Этот последний был большим любителем театра, и говорят даже, когда однажды, когда на заводе взорвалась мартеновская печь, что было катастрофой, Шелепин приказал запереть входы и выходы в театре, чтобы публика не сбежала на пожар и не сорвала представление. И эту историю, и еще множество иных, драматург Валерий Печейкин вставил в текст конферанса для «Призраков оперы», спектакля, поставленного режиссером Елизаветой Мороз, музыкальным руководителем Григорием Кротенко под руководством композитора Петра Айду. Историю старой оперы рассказывает капельмейстер Афанасьев, реально живший во времена Шелепина и работавий в его театре. Сыграл его обаятельный Виталий Коваленко, а большая группа профессиональных певцов исполняла партии из «Дона Жуана», «Волшебного стрелка», «Морского разбойника Цампа, или Мраморной невесты», «Роберта-Дьявола», все эти оперы исполнялись когда-то в Выксе. Сегодня все сцены оказались связаны с адским пламенем, дьявольскими кознями, и либо наказанием, либо чудесным избавлением от ада.
фото: Валерий Белобеев / Опера
Погода была на стороне оперы – идиллическая, теплая ночь. Поэтому и видео работы Алана Мандельштама и световые декорации художника Эмиля Авраменко были поистине волшебны. А к апофеозу присоединились и хористы из Выксы, получился огромный звучащий мир, в котором ощущалась нереальная, призрачная, но, безусловно, райская музыкальная гармония. Попасть на такой спектакль – безусловная удача. С этого года, обещают организаторы, оперные представления станут постоянной частью фестиваля. А там, кто знает, возможно, в Выксе появится своя оперная школа. Планов очень много, и если возможностей у организаторов останется столь же много, Выкса станет безусловной звездой не только среди малых, но и среди больших городов.
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