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«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями

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5 августа 2024
В Екатеринбурге продолжает работу уже третий по счету фестиваль «Одна шестая», совмещающий в конкурсной программе дебютное игровое и документального кино евразийского региона. Фестиваль формально международный, но статус премьерности для него роли не играет, поэтому «Одна шестая» как минимум для российского кино – в преддверии «Короче», «Маяка» и «Зимнего» – подводит своеобразную черту под тем, что из себя сегодня представляет кинематографический голос нового поколения авторов.

«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями
фото: "Лапин"/пресс-служба фестиваля "Одна шестая"

Одни из первых фильмов игровой конкурсной программы – «Лапин» и «110», снятые выпускниками Санкт-Петербургского университета кино и телевидения. «Лапин», за которого юный актер Михаил Иванов получил приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Дух огня», сняли Влад Краснослободцев и Ася Олешкевич. Оба они – выпускники мастерской Константина Лопушанского, как и режиссер фильма «110», ранее получившего приз на фестивале «Зимний» за лучшую актерскую работу (Полина Цыганова) и визуальное решение (оператор Алексей Зайков), Илья Михеев. Обе картины, выбирая, на первый взгляд, разные темы, фиксируют не только новый тип отношений еще молодых родителей и уже вполне взрослых детей, но и надвигающуюся эпоху застоя российского кино.

Валя Лапин (Иванов) – 15-летний подросток, который вместе с матерью (Надежда Лумпова) вернулся в ее родной город, когда родители развелись, а папа уехал далеко в Канаду, откуда пообещал прислать посылку, естественно, затерявшуюся где-то между почтой Северной Америки и провинциальной России. Валю, приехавшего из Москвы, недолюбливают одноклассники. Кроме одной девочки в исполнении Таисьи Калининой, сыгравшей главную роль в так и не вышедшем в широкий прокат «Одном маленьком ночном секрете» Наталии Мещаниновой. Но и Лапин не то, чтобы пытается показать себя и завоевать авторитет. От дискоммуникации с ровесниками и мамой он пытается в прямом смысле убежать. В чем ему помогает физрук (Иван Добронравов), предлагающий Вале представлять школу на соревнованиях, куда для отбора лучших приедет и опытный тренер (Александр Горбатов), некогда тоже родившийся в этом городке, и то и дело повторяющий, что он не просто «функционер».

«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями
фото: "Лапин"/пресс-служба фестиваля "Одна шестая"

Эта советская риторика вкупе с мечтой Лапина о посылке, в которой должны прийти заграничные кроссовки, и единственной звучащей в ключевые моменты песней «На заре», наверное, должны отсылать зрителей к эпохе перестройки и фильму «Курьер», но «Лапин», снятый реально молодыми режиссерами, даже по визуальному ряду оказался будто бы затерян где-то в ряду необязательного подросткового кино 1970-1980-х со скучной прописной истиной, которую артикулирует героиня Надежды Лумповой в разговоре с сыном относительно его отца: «У него (в Канаде) своя жизнь, у нас – своя».

Дебютный фильм Ильи Михеева «110» снят более эстетски, хотя тоже еще ученически. В нем старшеклассница Санкт-Петербургского лицея искусств Алиса (Полина Цыганова) отказывается от очередной дачной вечеринки сверстников, так как у мамы – преуспевающего адвоката (Елизавета Боярская) – в этот вечер юбилей, куда собирается весь прокурорско-юридический свет города. Алиса – девчонка бойкая и не по годам острая на язык, но вдруг и её сковывает немота от шокирующего известия, что одноклассница покончила с собой. В лицее проходит разбирательство по 110-й статье Уголовного кодекса РФ о доведении до самоубийства. Все ученики, как, впрочем, и учителя, молчат, будто бы продолжая вести обычную жизнь с разбором на уроках душещипательной литературы и живописи. Только Алиса, физически потерявшая возможность говорить, пытается воспротивиться этому тотальному замалчиванию.

«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями

Но не только молчание и прямой побег от реальности становятся своего рода маячками этого нового российского кино. На первый план теперь все чаще выходит даже не конфликт, а некая пассивно-агрессивная дружба еще молодых родителей и уже активных подростков, которые до этого стали ключевыми героями отечественных сериалов. Дебютное авторское кино пытается выстроить этот диалог между родителями и детьми нового поколения, но, очевидно, не справляется со столь крутой дистанцией точно так же, как и их герои, которым проще убежать, чем поговорить, либо замолчать, чем объяснить.

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«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями фотографии
«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями фотографии
«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями фотографии
«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями фотографии
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