«Одна шестая»: Дебютный бег с препятствиями

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«Выкса-фестиваль» в Нижегородской области шел три дня, а впечатлений оставил на год

Тотальная театральная «выксунизация»: как проходил фестиваль современного искусства в Выксе

9 июля

Хорошо там, где нас нет: Утопии 11-го фестиваля VOICES

Мечты об идеальном мире на смотре в Вологде