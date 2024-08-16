Окно в Европу-2024: Затерянные в провинции

Вторая половина основного конкурса «Окна в Европу»
в 2024 году оказалась более любопытной и запоминающейся, чем первая, — что, наверно, уже можно считать фестивальной традицией. Кроме того, эти пять фильмов-участников позволили обратить внимание на еще одну традицию смотра. Как сказал программный директор «Окна» Андрей Апостолов перед одним из показов, «для фестиваля важно, чтобы на него возвращались». В случае с выборгским кинофестивалем так и происходит.
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Ты моя ласточка... О фильмах первой половины фестиваля «Окно в Европу»-2024
Впрочем, открылась вторая половина конкурса не возвращением, а дебютом — лентой Кирилла Султанова
«Наступит лето
». Картина рассказывает о детдомовце Никите (Микита Воронов
), приехавшем в Москву прятаться от проблем, настигших его где-то в провинции. Герой селится в квартире, судя по звуку, расположенной недалеко от какого-то вокзала, и заводит знакомство с соседкой Сашей (Тина Стойилкович
) — а позже еще и с Дэном (Марк Эйдельштейн
), обеспеченным сиротой, живущим в собственном особняке. Довольно быстро Никита понимает, что дружба с последним может принести ему не только бонусы, но и новые проблемы. Обладающая многими признаками нуара работа Султанова выглядит стильной, но не кажется удачной сточки зрения содержания — персонажи условные, да еще и действуют в каком-то невнятном безвременье. Более того, ни исполнители главных ролей, ни Кирилл Кяро
во второстепенной роли следователя не демонстрируют высот актерского мастерства. Тем не менее, на церемонии закрытия фестиваля молодежь отметили специальным призом жюри «За актерский ансамбль завтрашнего дня».
Следующим фильмом основной программы стал триллер Юлии Колесник
«Поводок
». Главная героиня картины — судья Ирина (Анна Бегунова
), столкнувшаяся с некоторыми карьерными трудностями. Во время нервной поездки по ночной дороге Ирина случайно сбивает собаку и решает оповестить об этом хозяев. Владельцами погибшего животного оказываются Михаил (Владимир Данай
) и его маленький сын Дима (Нил Бугаев
). Ребенок решает, что Ирина похожа на его погибшую в автокатастрофе мать; Михаил, в свою очередь, решает, что ради тяжело переживающего потерю сына он готов удержать Ирину в своем доме любой ценой. «Поводок» — кино с убедительными актерскими работами и сценарием, ловко манипулирующим зрительскими ожиданиями. Кроме того, работа Колесник — пожалуй, единственный в этом году фильм конкурса с внятным социальным посылом (каким именно, раскрывать не хочется, поскольку с ним связан финальный твист). Впрочем, выборгское жюри ленту полностью проигнорировало.
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Ну, за Рогожкина! Особенности национальных героев, придуманных режиссером
Комедия Станислава Светлова
«Особенности национальной больницы
» — самая зрительская лента из основной программы, о чем свидетельствует, в частности, победа в конкурсе «Выборгский счет» (голосование в нем открыто для широкой аудитории). Картина снята по сценарию Александра Рогожкина
; по большому счету, только это обстоятельство и появление Виктора Бычкова
в роли второго плана роднят фильм с прочими «Особенностями». В целом же это отдельная история, изначально носившая название «Волонтер». Именно волонтером приходится стать Вернеру Мюллеру (Карл Филлип Бенцшавель
), молодому преподавателю из Германии, пришедшему за необходимой для работы на территории РФ справкой в одну из питерских больниц. Документ ему обещают, но только в обмен на работу; за сутки волонтерства Вернер знакомится и с сотрудниками больницы, и с пациентами, и с вышеупомянутыми особенностями. В ленте Светлова можно обнаружить пару шуток с зубами, но в целом она выглядит впечатляюще несовременной. В каком-то смысле ее символом является полузабытый ныне Аркадий Укупник
— в фильме есть его камео и «Свадебный марш» (песня, которую многие знают под названием «Я на тебе никогда не женюсь»). Интерес современных российских кинематографистов к поп-хитам 30-летней давности начинает пугать; в фильме Светлова Укупника хотя бы уравновешивает «АукцЫон».
Приезд в Выборг Натальи Назаровой
— тот самый пример возвращения: в 2019 году жюри «Окна» отметило ее драму «Простой карандаш
» специальным призом «За актуальную трактовку классического сюжета о противостоянии личности обстоятельствам». Героине «Филателии
» Яне (Алина Ходжеванова
), сотруднице почтового отделения из северного приморского города, тоже приходится преодолевать обстоятельства — у нее ДЦП. Тем не менее, она в меру сил старается вести полноценную жизнь — которая, впрочем, сводится к походам на работу и доставшемуся от отца увлечению марками. Но однажды в отделение заходит боцман Петр (Максим Стоянов
), и привычная жизнь рушится. В отличие от довольно сдержанного «Карандаша», снятая примерно в той же реалистичной стилистике «Филателия» регулярно скатывается в мелодраматизм; сюжетная ветка, посвященная коллеге Яны Вере (Ирина Носова
), оголтело ревнующей героиню к Петру, и вовсе получилась карикатурной. Зато Ходжеванова в роли то вызывающей сочувствие, то отталкивающе колючей Яны невероятно органична. Ее дуэт со Стояновым, охарактеризованный как «пронзительный», удостоился особого упоминания жюри. Символично, что на церемонии закрытия актриса поднялась на сцену за дипломом в одиночестве; в самом фильме ведущей в дуэте безусловно является именно она. «Филателия» не отделалась одним дипломом: именно лента Назаровой получила гран-при, а также стала лидером в рейтинге кинокритиков.
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Чертеж для учителя. Рецензия на фильм Натальи Назаровой «Карандаш»
Завершился конкурс еще одним возвращением: Роман Каримов
привез на фестиваль триллер «Затерянные
». Выступая на церемонии открытия, председатель жюри игрового конкурса Владимир Котт
, что не знает 90% из представленных в программе имен, и добавил: «Смена поколений — это очень здорово»
. Предваряя показ «Затерянных», Апостолов раскрыл секрет: оказывается, реплика Котта была всего лишь «троллингом ветерана Каримова». С последним у «Окна» отношения сформировались еще в 2010-м — именно тогда дебют Каримова «Неадекватные люди
» взял в Выборге сразу несколько призов, включая гран-при. В 2020-м кинематографист приехал на смотр с сиквелом. «Неадекватных людей 2
» встретили прохладней, но все же отметили спецпризом «За узор человеческих отношений». «Затерянные» — пожалуй, самая невнятная работа Каримова из тех, что он привозил на фестиваль. Это триллер о четырех карьеристах из московской компании (Егор Корешков
, Никита Кологривый
, Артем Цуканов
, Даниил Толстокулаков
), отправившихся на провинциальный бизнес-форум «Ориентир» заключать договор с китайскими партнерами. На обратном пути герои застревают в городке, где вообще ничего не работает и все до единого жители ведут себя как минимум странно. Пробравшись через череду в одинаковой степени нелепых и унылых ситуаций, герои наконец приходят к невероятно предсказуемому финалу. Фестивальное жюри работу Каримова на этот раз проигнорировала, но ленте достались диплом Гильдии продюсеров России и приз от президента «Окна в Европу» Сергея Урсуляка
.
Закрывать фестиваль потенциально зрительской картиной — еще одна традиция «Окна в Европу». В этом году финальной лентой стала семейная фантастика Антона Борматова «Пираты Галактики Барракуда
». Фильм рассказывает о подростках (Полина Гухман
и Алексей Онежен
— тот самый, которого на церемонии открытия представили как «прогноз на завтра»), оказывающих помощь космическому пирату, попавшему на Землю и застрявшему в теле ребенка (Борис Дейков
). Представляя фильм, один из продюсеров заявил, что намерением авторов было «поделиться детскими ощущениями» от просмотра «Гостьи из будущего
», «Москвы-Кассиопеи
» и «Старика Хоттабыча
». Определенную ностальгию «Барракуда» действительно вызывает — хотя бы по той причине, что спецэффекты в фильме регулярно заставляют вспомнить советское детское кино. В итоге не очень понятно, на кого рассчитана как бы семейная «Барракуда»: сегодняшние дети хотят визуал хотя бы уровня «Ста лет тому вперед
», взрослые же будут разочарованы нелогичными диалогами и глупым юмором (одна из часто повторяющихся шуток — определение «самочка», которое пират в образе семилетнего ребенка использует по отношению к героине Гухман).
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