Такие дела: безумцы, экологи и зверушки-мстители на фестивале «Короче»-2024

С 20 по 25 августа в Калининграде прошел XII российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» — главная точка притяжения российских кинематографистов в конце лета. В основном конкурсе были представлены 29 короткометражных и шесть полнометражных фильмов отечественных режиссеров. Ассортимент затронутых тем достаточно обширен: от извечных проблем — «зеленой» повестки и страха смерти — до личных историй превозмогания, поиска счастья и гармонии с окружающим миром. Максим Гревцев рассказывает о лентах, по которым запомнится смотр.
Когда-нибудь Земля устанет терпеть наше присутствие и избавится от людей, как от назойливых паразитов: например, неудачно чихнет, после чего все мы отправимся в небытие вслед за динозаврами. В сущности, такой исход для рода человеческого более чем справедлив: с момента промышленной революции мы явно позволяем себе чуть больше, чем планета может переварить. Её тихие воззвания давно никто не слушает — кроме провинциального шахтера раздолбая Стаса (Антон Филипенко
), главного героя комедии Евгения Корчагина
«Говорит Земля!
». Вследствие чисто юмористических обстоятельств он получает возможность разговаривать с планетой, узнает о её проблемах и пытается спасти мир в компании эко-активистки Лены (Ирина Горбачева
) с её стереотипно-неказистым «партнером» (в смысле соседом по коливингу) Кешей (Степан Девонин
). Не то чтобы у Стаса всерьез проснулась совесть — его мотивы подвигов меркантильны. Просто он мечтает свалить с ненавистной работы и поселиться в Сочи, а Апокалипсис грозит разрушить планы на нормальную жизнь.
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«Говорит Земля!» — в некотором роде квинтэссенция всей программы фестиваля «Короче» в этом году. Во-первых, потому что кино исключительно зрительское, не измученное отсылками к Тарковскому
(на одном из обсуждений программы всерьез поднималась тема, что молодым режиссерам пора бы запретить смотреть Андрея Арсеньевича: фиксация на его кинематографии чаще вредит, чем помогает). Во-вторых, оно довольно цинично по отношению к человечеству, которое выставляется беспросветно потерянным биологическим видом. Земля в беседах со Стасом сокрушается: вот, мол, есть вроде бы какие-то активисты-экологи, спасающие планету от злых капиталистов, но они в лучшем случае бесполезны и просто «пилят» бюджеты на никому не нужных исследованиях. Есть люди и того хуже — обычные марионетки, которыми управляют люди в высоких кабинетах. Такой в фильме выступает героиня Елены Подкаминской
, крепко схватившаяся за Стаса, как только вокруг него начал складываться образ нового Мессии: ей до Земли и её страданий дела никакого нет, но иметь в активе медийного человека экологической направленности сегодня очень удобно. «Вчера было модно землю копать, сегодня — спасать»
, — говорит она, совершенно не скрывая злодейской натуры. Ну что поделать, пиар важнее реально хороших дел. Мизантропию фильма нейтрализует только комедийный настрой: высмеивание реальности помогает не сваливаться в сатирический штопор. В итоге ради спасения всего и вся нужны вовсе не громкие активисты, а нормальная коммуникация между странами и населяющими их людьми. Вдохновляющий трюизм не остался без внимания жюри: фильм удостоился двух спецпризов — «За кинематографическую попытку спасти нашу Землю» и от «России-1».
Как и положено зрительскому фестивалю, «Короче» в этом году актуален, но не слишком серьезен: проблемы человечества и человека озвучены с легкой ухмылкой, если не сказать больше — фигой в кармане. О многих вещах удобнее говорить не напрямую, а через абстракции и сценарные допущения. В секции полного метра этот настрой особенно выделяет научно-фантастическую (и немного мелодраматическую) драму «Реплика
» дебютанта Амира Исаева
. Фантастическое кино невеликих бюджетов — и всё же подлинно жанрового подхода: за сюжетом-небывальщиной скрывается, по сути, обыденная история. Есть инновационная компания LEM (нетрудного догадаться, что её название — поклон Станиславу Лему
), созданная братьями Давидом (Владислав Ценев
) и Антоном (Никита Ефремов
). Отношения между ними строятся по типичной стартап-модели: первый умеет продавать и транслировать философию (эдакий Стив Джобс или Павел Дуров), второй — гениальный изобретатель (Стив Возняк или Николай Дуров). Именно Антону удалось провернуть хитрую схему по созданию нейросети, способной симулировать разум. Причем так правдоподобно, что уже не слишком понятно: хорошая это реплика или заявка на цифровое бессмертие?
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Фактически LEM сделал то, о чем ученые и викарии мечтали веками: поборол саму смерть, научившись загружать личность в компьютер. Величайшее изобретение в истории, однако, приводит не к глобальным переменам, а всего-навсего конфликту братьев. Успешный красивый и коммуникабельный отобрал у зажатого асоциального и невротичного девушку (Софья Лебедева
), сделав её женой. Теперь гений-программист тайно создает её электронный слепок, чтобы забрать причитающееся. Может показаться, что уж слишком мелочная тема для фильма о поисках вечной жизни, но разве не таким же взглядом на мирское в разное время цепляли «Солярис
», «Интерстеллар
» и «К звездам
»? Добротный сай-фай всегда оказывался про что-то приземленное — просто на фоне космических масштабов и революционных идей жизненные проблемы оказываются особенно волнующими. У жанровой «Реплики» нежданно-негаданно нашелся побратим в короткометражной программе. Комедия с научным уклоном «Костя, не сейчас!
» тоже прячет молодежную мелодраму за предельно несерьезным сюжетом об ученой (Мария Прокопьева
), открывшей дома портал в таинственное измерение. Разрыв пространственно-временного континуума, может, и важен, но выступает всего лишь поводом лишний раз задуматься: а почему ученая рассталась с парнем (Роман Михащук
)? Может, стоит как-то откатить всё назад?
Многообразие «единств противоположностей» похвальное — почти в каждом полнометражном кино конкурсной программы разыщется старый-добрый конфликт, обещающий перерасти в высокое чувство. Главная героиня очаровательного роуд-муви «Втроем
», работница регионального отделения Министерства культуры Даша (Ирина Старшенбаум
), довольствовалась малым: работой не слишком любимой, но стабильной, женихом, который компенсирует отсутствие характера напористой мамой и квартирой в ипотеку (лет через 20 обязательно будет принадлежать ей, но пока что — банку). Однако в один момент вся бытовуха летит к чертям, и Даша решает устроить себе своеобразный детокс: прокатиться по Пермскому краю в рамках ведомственной командировки, развести по городам и весям флаги с аккордеонами и проинспектировать местную библиотеку. Каково же удивление Дашт, когда она просыпается в своей машине и видит за рулем неизвестного парня (Сергей Кузнецов
), решившего скрасить её путешествие. Просто так — потому что Даша ему понравилась. Как и положено подобным историям, путешествие до конечной точки сюжета важнее предсказуемого результата: следить за романтическими пикировками гораздо интереснее, чем за развитием характера героини. Особенно когда декорациями для них выступают колоритные пермские места. Да и новый знакомый в исполнении Кузнецова — подлинный рыцарь из современного любовного романа. Ради девушки готов не только сидеть за баранкой днями-ночами, но и победить в локальном чемпионате по метанию сушеного кизяка. Да, «Втроем» — это еще и довольно забавная и совершенно необидная шутка над различными региональными фолк-фестивалями в стиле китч: всеми этими расписными кокошниками, народными ансамблями песни и пляски, да и прочими формальностями, которыми славны отделения Минкультуры глубинной страны.
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Нет времени объяснять: рецензия на «Хардкор»
Дары и проклятья технического прогресса, противопоставляемые всему архаичному и потому немодному, появлялись на «Короче» неоднократно. По касательной прошел хулиганский боевик Виталия Уманова
«Новичок
» — быть может, не слишком уверенное кино, но однозначно удачное жанровое упражнение. Как и в незабываемом «Хардкоре
» Ильи Найшуллера
, здесь предлагается буквально примерить на себя личину ганмэна, штурмующего заброшку с ТТ наперевес. Всё не взаправду: всего-лишь игра в виртуальной реальности, но страх быть убитым вполне настоящий. Занятно, что в итоге самыми главными чувствами короткометражной программы можно считать страх и, неожиданно, оргазм... Именно его в неприличных количествах испытывает герой Антона Филипенко в уморительной комедии «Кнопка
» Сергея Филатова
(«Слезы капали в фо-бо
»). Название точно передает суть: мужчине в квартиру подбрасывают странное устройство с сенсорной кнопкой, при нажатии которой в мозгу происходит неимоверный всплеск эндорфинов и прочих дофаминов.
За удовольствие больше не нужно сражаться, оно находится на расстоянии вытянутой руки. Значит, и достигать ничего не нужно. Агрессивный перформанс Филипенко и Настасьи Самбурской
, сыгравшей его девушку, порой прерывается лекцией ученого, уверяющего, что пресловутую «кнопку» испытывали только на крысах. И закончилось у них всё не слишком хорошо. Такова расплата за развитие технологий, обеспечивших нам доступные удовольствия без особого труда. «Счастье для всех и
(почти) даром
» — красивая идея, но кроме небесного коммунизма в ней проглядываются опасные признаки наступающего киберпанка, в котором прогресс с лихвой компенсируется кошмарным снижением градуса человечности. Недолго и разочароваться, как это сделал самый колоритный персонаж ленты Никиты Троценко
«Мусор
». Водитель мусоровоза Виталий (Александр Баширов
), объясняющий молодому напарнику (Святослав Рогожан
) всю убогость нового поколения homo sapiens. Пикантности придает то, что всё это время в чреве мусоровоза Виталия сидит Тарас (Матвей Полевой
). Пресс медленно сдавливает непутевого пленника, а помощи ждать неоткуда. Безнадежный взгляд на тело, зажатое между пластиковыми и бутылками и подгнившими продуктами, справедливо получил приз за лучшую режиссуру короткого метра.
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«Слезы капали в фо-бо» Сергея Филатова
Мусорят вообще как-то слишком много. В кислотном трипе «Бракованная партия
» парень и девушка бьют бутылки, чтобы по ним ходить, — «экстремальные» видео неплохо собирают лайки и репосты. В «Доме с витражом
», очень красивой и цельной драме выпускника ВГИКа Григория Сазанова
, непутевая семейка устраивает бедлам в доме своего умершего деда. Ищут оставленную покойником заначку, находят гниль в собственных душах. Наследить умудряются даже в прошлом, куда отправляется ученый из фильма-анекдота «Историю не изменить
». Горе-исследователь зачем-то тащит крестьянам в дореволюционную Россию сотовые телефоны, но вместо благодарности получает удар вилами точно в грудь. Такой вот урок экологии от предков. Однако хуже всех поступают люди из двух коротких метров. В комедийной притче «Остров
» можно наблюдать мечту любого офисного клерка — необитаемый остров, на котором больше не нужно ежедневно пялиться в открытую табличку «Экселя». Одному сбежавшему с работы менеджеру тут комфортно, двум тоже терпимо, но когда их становится больше, сам собой начинает появляться ненавистный всеми опенспейс. Люди умудрились испортить даже утопию. А в мультфильме «Сафари
» туристы упорно замусоривают девственную африканскую природу, подсаживая животных на «Кока-колу» и прочие вредные продукты. Правда, львы, зебры и прочие обитатели саванны готовы дать отпор. У них, в отличие от «белых воротничков», есть зубы.
Нетрудно заметить, что человек на «Короче» этого года — источник вечного хаоса. Причем выплескивается он не только вовне, но и постоянно обитает где-то внутри людей, разрывая в лоскуты психику. Таинственный Павел Попов
(самая пугающая улыбка фестиваля) отравляет своим присутствием работников бара в «До последнего клиента
». Актер-неудачник в костюме белого коня кроет благим матом коллег по местечковому театру («Внимание!
»). Душевно травмированная женщина (Анна Уколова
) записывается в маньяки и начинает промышлять 20-летними парнями (фантасмагория «Уроды
», получившая диплом «За оригинальность замысла и изобретательность в воплощении»). Бестиарий бытовых монстров и их девиаций столь обширен, что депрессия героя «Одного пути
» — невероятно красивого анимационного ротоскопа Егора Харламова
— уже не кажется чем-то выдающимся. По крайней мере, пока он не решается шагнуть под пролетающий на огромной скорости электропоезд «Ласточка». Такой метод решения проблем мы, разумеется, осуждаем.
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Сатанинское танго: рецензия на «Маяк»
Есть и альтернативные стратегии пути борьбы с внутренними демонами. Как в анекдоте: один хороший, другой плохой. Абстракция Константина Еронина
«Вдохновение
» предлагает взглянуть на безумие художника, которое во многом (не только стилистически) похоже на тошнотворный мачизм «Маяка
». Есть старый художник (Вячеслав Кормильцев
), живущий в худой избушке посреди условного степного пространства. Иногда к нему заглядывает почтальон (Виктор Михайлов
) и привозит картины. Следом, как по заказу, наведывается злодейского вида всадник (Михаил Евланов
), меняющий живопись на хлеб и самогон. Ситуация странная, но даже сам старик начинает догадываться, что это метафора на экзистенциальную идею творчества. Страдаешь, мараешь холст, наконец-то посещает муза и создается нечто прекрасное, во что вложена частичка души, — и тут же приходится отдавать творение жадным, не видящим подлинную красоту людям, чтобы просто обеспечить себе пропитание. Природа арт-маркета и его влияния на ментальное здоровье во «Вдохновении» подана весьма вычурно, к тому же никакого выхода из этого порочного круга не предлагается (разве что аналогичной тому, что транслировали в «Одном пути»).
Отрадно видеть, что это не единственное решение в сложившейся ситуации. Конечно, у людей есть возможность разобраться в себе, научиться разговаривать с Другим (человеком и своей темной стороной) и таки сделать жизнь чуточку лучше. В «Чистом листе
» — несомненно, главном фильме «Короче» — рассказана история Риты (Полина Цыганова
), разрывающейся между мечтами и неприглядной реальностью. Душа требует писать стихи и песни, а мир физический — страдать, заливаться алкоголем и вести образ жизни распустившегося подростка. Социально порицаемые черты девушки берутся не от детской жестокости, но от тяжелых ударов судьбы: мама умерла на глазах дочери, делала это долго и страшно, отец (Дмитрий Куличков
) отгородился от мира стеной и теперь изображает, как умеет, бытового тирана. Парни вокруг не только навязчивы в предложениях близости, но и явно нечисты перед законом, а по миру «Чистого листа» разлито провинциальное уныние. Однако Рита находит в этом чистилище правильный путь — становится сиделкой тяжело больной девушки Саши (Зинаида Ястржембская
, лучший актерский дебют смотра), дочери бывшей учительницы математики (Елена Лядова
). Хотя фильм Полины Кондратьевой
поначалу и смущает клишированными сюжетными тропами (вспомнить хотя бы «1+1
» и «Класс коррекции
» или «КостяНику
»), уже к концу второго акта он мертвой хваткой держит зрителя, заставляет переживать за героиню, а в финале всхлипывать. Как и полагается хорошему кино подобного жанра, не слишком понятно, кто за кем присматривает: Рита за Сашей или все же наоборот.
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Девочка и Танк: рецензия на фильм «Чистый лист»
В итоге все тяготы жизни (в которых мы сами и виноваты) приведут к тому, что на Земле останутся только рыбы, тараканы и дураки. Варя Маценова
, получая приз за лучший короткометражный фильм, призвала со сцены беречь дураков и держаться их. Потому что только те, кто продолжают верить в инопланетян, богов и первую любовь, могут спасти этот мир. Её фильм «Яблоки
» — экранизация небольшой жизнеутверждающей повести Романа Михайлова
— показывает группу странных людей, которым доступна какое-то сакральное знание. Да, они сидят в психбольнице, едят всякие интересные таблетки и ждут не менее специфических уколов, но внутри у каждого горит огонь любви и веры. Поэтому чудаковатый Андрей (Антон Кузнецов
, он же Антоха MC) всё еще не оставляет надежды встретиться с первой и единственной любовью, которую несет на протяжении всей жизни. Конечно же, он её обязательно отыщет, несмотря на высокие заборы, политические и финансовые кризисы, седативные препараты и всемирный цинизм. Не так уж и много людей на белом свете живет.
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