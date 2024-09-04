Ветер надежды: Лучшие фильмы фестиваля Докер-2024

56 фильмов из 30 стран, девять номинаций в трех конкурсных программах, обсуждения с авторами, психологами и журналистами, секции об IT и «Док Терапия», блок отечественного кино, детская космическая программа и насыщенный образовательный практикум – всё это Международный фестиваль документального кино Doker, который пройдет с 5 по 15 сентября в московском киноцентре «Октябрь». Большинство фильмов – призеров и участников кинофестивалей Сандэнс, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, Encounters в ЮАР, IDFA в Нидерландах и многих других – будет показано в России впервые. Мы выбрали из всего многообразия восемь на свой вкус, чтобы презентовать разнообразие программы «Докера».
«Агент счастья», реж. Арун Бхаттараи, Доротья Зурбо, Бутан-Венгрия
Программа
: Фильм открытия
Гималайское королевство Бутан отслеживает валовое национальное счастье (ВНС) с 1970-х. Режиссеры фильма следуют за правительственными агентами, которые ходят от дома к дому и опрашивают граждан, высчитывая индекс счастья. 40-летний Амбер усердно отслеживает ВНС, но по иронии судьбы не вполне доволен личной жизнью, поскольку никак не может жениться. Среди респондентов — самые разные люди: фермер, певица, многоженец и многие другие. Пожилые и молодые, бедные и богатые граждане Бутана раскрывают в беседах захватывающие и интимные подробности жизней.
В стране очень гордятся тем, что поддерживают репутацию как государства большого счастья, и авторы не оспаривают этот постулат, позволяя себе наслаждаться естественной красотой нации. В конечном счете они убеждают, что счастье дается некоторым людям исключительно по месту рождения. Однако это не только этнографическая лента или реклама Бутана. Показывая в деталях любопытный национальный процесс, фильм демонстрирует, насколько по-разному каждый человек понимает критерии и меру счастья. Для кого-то оно заключено в количестве коров, для кого-то в часах, отводимых сну или медитации, а кому-то важно жить среди красот природы и каждый день видеть небо.
Екатерина Визгалова
«Аль Джанат — исходный рай», реж. Хлоя Аиша Боро, Буркина-Фасо
Программа
: Основной конкурс
Дядюшка Усман — глава огромной африканской семьи — в старости решил совершить паломничество в Мекку, но там попал в толпу и погиб в давке. Теперь его семье, где количество детей и родственников исчисляется десятками, предстоит понять, как жить дальше, и главное, как поделить землю, которая ему принадлежала. Дело в том, что эта земля считается священной: в ней захоронен прах предков, там совершаются все важные обряды и вообще в традиционном сознании она становится своеобразным символом единства представителей рода. В то же время наследникам нужны деньги, и никто толком не знает, нужно ли соблюдать обычаи предков в XXI веке. Получается любопытный портрет современной Африки и в целом современного человека, который балансирует между вчера и сегодня и полностью не доверяет ни тому, ни другому. Историю наследников дядюшки Усмана смотреть по-настоящему увлекательно: не только потому, что это «Вишнёвый сад» в реальности современной Буркина-Фасо, но и потому, что режиссер фильма — представительница этой самой большой семьи. Документалистка Хлоя Аиша Боро эмигрировала во Францию, но чтобы снять кино, вернулась в родное село, и поэтому теперь её камера изящно совмещает в себе европейскую отстранённость и взгляд изнутри.
Иван Пуляев
«Белая гвардия», реж. Жюльен Эли, Канада, Мексика
Программа
: Основной конкурс
Предыдущий фильм режиссера под названием «Темные солнца» завоевал десяток наград на фестивалях документального кино, среди которых CPH DOX, BAFICI, Filmfest Hamburg и многие другие. «Белая гвардия» стала продолжением истории про некрополитику мексиканцев. В своей новой работе Жюльен Эли вкрадчиво исследует зло как явление, рассматривая его многоликость. В центре картины — организованная преступность Мексики, к которой примыкают темы человеческой алчности, коррупция, картели, правительство и неоколониализм. В итоге получился фильм-памятник, посвященный тем, кто готов бороться со злом несмотря ни на что. В нём мы не видим ни перестрелок, ни жутких кадров, все преступления описаны со слов интервьюируемых, а на фоне видны лишь безмятежные пейзажи. Такой контраст усиливает эффект от просмотренного и, как ни парадоксально, заставляет верить в лучшее – в то, что добро победит.
Аксинья Трушенко
«Колесо обозрения», реж. Омер Гюмюзер, Турция
Программа
: Основной конкурс
Неожиданная социально-экономическая драма турецкого режиссера Омера Гюмюзера берется рассказать историю падения мировой экономики посредством самой экзотичной метафоры из возможных. Работники парка развлечений — синие воротнички среднего возраста — ежедневно обеспечивают работу аттракционов, призванных дарить своим посетителям радость. Но сами они от этой радости бесконечно далеки: после пандемии коронавируса и свалившегося на Турцию экономического кризиса лунапарк находится на грани банкротства и вот-вот закроется, оставив героев «Колеса обозрения» без работы. Более поэтичной метафоры на современную экономику глобального Диснейленда, обсуживаемую безликими трудягами с одноразовыми масками на подбородке, и не придумать. Что невероятно подкупает, Гюмюзер не пытается заигрывать с левым ресентиментом и с удовольствием разделяет со своими героями минуты простой человеческой радости — быть может, ищет в непробиваемом турецком оптимизме главное оружие против стремительно дешевеющей лиры?
Максим Гревцев
«Можно я не буду умирать?», реж. Елена Ласкари, Россия
Программа
: Основной конкурс
Слово «хоспис», как правило, пугает, так как связано со смертью. Однако подопечная детского хосписа Настя уверяет, что «Хоспис – это про жизнь!» Фильм о Насте начали снимать, когда ей было 15. Девочка живет с мамой и любит путешествия, учит языки, обожает рисовать аниме, поет и играет на укулеле, пишет маленькие рассказы в соцсети, занимается в театральной студии при хосписе. Наташа, мамы Насти, ведет бесконечную борьбу за дочь, у которой при правильном уходе есть надежда прожить годы. Сперва им сказали, что она доживет до 16-ти, затем – до 24-х… Смертельные диагнозы коварны, и надо быть готовой к любому внезапному исходу. С одной стороны, мать хочет научить дочь большей самостоятельности, а с другой — у нее бесконечный страх не оказаться рядом в критической ситуации… Забота оборачивается тотальным контролем, что приводит к скрытым конфликтам и напряженности.
Картина тонкая, камерная, снятая без дистанции — и на протяжении четырех лет. Настиной маме предстоит очень важный обязательный разговор с психологом и врачами о выборе пути. Родители должны решить, как будет умирать их ребенок, как страшно бы это ни звучало. Настина мама готова. Это история о любви, зависимости и созависимости. О жизни и смерти. Но больше — о Жизни. О борьбе за эту нее. О ценности каждого прожитого дня. О том, как важно не потерять надежду.
Екатерина Визгалова
«Народный герой», реж. Владимир Головнев, Россия
Программа
: Let it doc
Каждый год количество интернет-вышек в стране растет на 7%. Они появляются не только в городах, но и в отдаленных селах, на оленьих стойбищах, в тайге, тундре или же высоко в горах. В прологе фильма такую вышку устанавливают в крошечном селе Дагестана. «Это затем, чтоб жители могли общаться со своими родственниками в Сибири
», — поясняет городской прораб. А еще, оказывается, интернет тут нужен пастухам. Один из них, лакец Абдурахман Кадинаев — чабан-блогер с десятком тысяч подписчиков. Однажды он начал снимать на телефон свою жизнь и приобрел такую популярность, что его пригласили даже стать депутатом Государственной Думы. Тема развития цифровых технологий становится костяком этнографического альманаха. Другой герой-блогер – хант Сергей Качимов — преследует иные цели. Для него интернет — орудие борьбы против нефтяников, которые губят природу, ставят вышки, вырубают деревья вокруг священного озера. «Перемешали весь лес, невозможно даже ходить
», — гневается Качимов и бесстрашно идет разбираться с региональными менеджерами корпораций, даже подает на них в суд. Наконец эвен Иван Елистяров рассказывает подписчикам про оленеводство. И про медведей, бессовестно убивающих молодняк стада, а потому являющихся настоящими врагами местных жителей.
Владимир Головнев задается вопросами, меняет ли интернет жизнь человека, может ли он повлиять на его судьбу? Открывают ли технологии людям новые возможности, или, наоборот, вносят в быт ненужную суету, отрывают от традиционных занятий. Фильм снят в привычной для режиссера легкой манере: по структуре и настроению напоминает его же «Дальний план
», где в разных регионах страны открываются небольшие кинотеатры. Точно так же перемежаются эпизоды, а связующая линия (в данном случае про установку вышки) решена с добрым юмором.
Екатерина Визгалова
«Против ветра», реж. Татьяна Соболева, Россия
Программа
: Док станция
Ногайские степи на севере Дагестана. Гульфира - крепкая женщина средних лет - поднимает разнополую бригаду ни свет ни заря и везет на раздолбленном автобусе далеко от дома, на песчаные дюны. Ближайшие дни дюжина человек, понукаемая громкоголосой бригадиршей, будет по парам выполнять странную работу: идущий впереди прокручивает буром в песке отверстия, второй втыкает в них палочки и притаптывает ногой. Это черенки кустарника Джузгуна, которые должны укрепить пески. Если, конечно, приживутся. Опустынивание – страшное бедствие для этих мест. Пески, подгоняемые ветрами, агрессивно наступают на степь, отбирая у человека угодья, необходимые для выпаса скота. Людям ничего не остается, как выйти на тропу войны со стихией, пытаясь отобрать у нее метры земли. В какой-то момент погода портится, начинается ледяной дождь — и пустынный ландшафт начинает походить на арктический. Работники сворачиваются и едут во временное жилище – барак, где для начала надо оббить стены утеплителем, чтоб не замерзнуть ночью. В ожидании следующего дня они будут вяло обсуждать новости большой страны, в которой живут: начало военных действий, санкции и будет ли в этой связи работать «Ашан». Затем уедут, чтобы вернуться осенью. Вернутся не все: некоторых заберут на фронт по мобилизации.
Маленький фрагмент жизни потомков бывшей великой Орды, очутившихся теперь на краю другой империи, невероятно проницательно и метафорично обрисовывает нынешнее состояние буквально каждой национальной российской автономии. Собаки, ветер, бараны, монотонный труд и жизнь, подчиненная обрядам, маркируют произведение как эпос, который всегда больше, чем кажется, и может быть истолкован по-разному. Режиссер Татьяна Соболева и ее команда превосходно работают с изображением (к слову, оператор Никита Аниськин, снимал не только «Против ветра», но и описанного выше «Народного героя»), а еще лучше со звуком: в палитре всегда доминирует шум ветра и шелест песков. Необычный сюжет, архетипичные герои, универсальные смыслы о непрекращающейся борьбе за жизнь – то истинной, то подложной, навязанной человеку могущественным государством.
Екатерина Визгалова
«Среди мертвых, среди живых», реж. Алена Полунина, Россия
Программа
: Основной конкурс
Со смертью ничто не заканчивается. За минувшее десятилетие на территории Донбасса погибли или числятся пропавшими без вести тысячи человек — не только военные и ополченцы, но и мирные жители, оказавшиеся в эпицентре боевых действий. Вокруг населенных пунктов — стихийные кладбища, на руках у родственников — сухие сводки похоронок без последнего адреса. В хаосе вооруженного конфликта группа волонтеров ищет захоронения, пытается идентифицировать умерших и разыскать их близких. Чтобы потом похоронить уже по-человечески, под именным крестом. Режиссер Алена Полунина — автор всеобъемлющих киноисследований феномена нацболов («Да, смерть», «Революция, которой не было») и смелого дока «Своя республика» — представляет беспристрастный взгляд на историю появления мемориала «Незаживающая рана Донбасса». За каждым типовым надгробием нового кладбища — мертвые и живые. Те, кто не смогли прорваться через войну и те, кто ежедневно пытаются вернуть павших домой.
Максим Гревцев
«Хостел», реж. Давид Буитрон Фернандес, Мексика
Программа
: Основной конкурс
Дебют мексиканца Давида Буиртона Фернандеса относится к тем документальным фильмам, которые исследуют дух места. «Хостел» — кино про ночлежку на окраине Мехико и его обитателях, как правило, людях бедных, одиноких и связанных с криминалом. Несмотря на тяжёлую жизнь, в хостеле, этом громком и грязном человеческом муравейнике, все ведут себя очень по-разному: кто разговаривает о Боге, кто обсуждает литературу, кто вспоминает совершённые преступления. Характеры, собранные в одном месте, на удивление друг с другом соотносятся: быт оказывается важнее неприятного прошлого, а радость ценнее усталости. Кино решено в эстетской монохромной стилистике и призвано изменить общепринятую оптику: любуется такими героями, которыми обычно любоваться не принято.
Иван Пуляев
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