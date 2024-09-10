Искусство умирать: «Комната по соседству» Педро Альмодовара — победитель Венецианского кинофестиваля

анонс

Я и моя тень! «Джокер: Безумие на двоих» — судебный мюзикл (внезапно)

4 сентября

Ветер надежды: Лучшие фильмы фестиваля Докер-2024

А также жизнь по соседству со смертью, поиски счастья и другие вечные вопросы