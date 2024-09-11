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От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Фестивальная колонка >>
11 сентября 2024
Венецианский кинофестиваль закончился, мы порадовались за Педро Альмодовара, которого впервые отметили главной наградой на одном из крупнейших смотров Европы, но его фильм не единственный, привлекший внимание на Мостре. О некоторых лауреатах, провокаторах и работах, оставшихся в тени, рассказывает Дарья Тарасова.

Конкурс


«Комната по соседству»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Марта (Тильда Суинтон) — бывшая военная корреспондентка, которая теперь надеется на экспериментальное лечение в нью-йоркской клинике: у рака на женщину свои планы. Впрочем, та уже и сама всё решила: купила в даркнете таблетку для тихой смерти. Когда о состоянии давней подруги узнает Ингрид (Джулианна Мур), то решает провести с ней последние дни перед добровольным уходом.

Полнометражный англоязычный дебют Педро Альмодовара — событие не только за счет перемены «раскладки», но и благодаря венецианскому «Золотому льву» — долгожданному первому гран-при классика на фестивале «большой тройки». Адаптируя книгу Сигрид Нуньес «Что с тобой происходит», режиссер в сдержанных интонациях рассуждает о смерти и важности выбора, пока героини, удалившиеся от граней нервного срыва, наслаждаются витальностью бытовых мелочей.

Читать Рецензия на «Комнату по соседству»
«Апрель»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Нина (Иамзе Сухиташвили) добросовестно работает гинекологиней в одной из грузинских клиник, но мучается из-за сексуальных желаний и дисморфофобии. По ночам она подбирает мужчин на трассе ради плотскостей, а во внерабочее время ездит по окрестным деревням и делает нелегальные аборты (в Грузии они разрешены, но стигматизированы). Однажды после неудачных родов муж одной из пациенток приходит в клинику, чтобы добиться для Нины наказания.

Вторая полнометражная работа Дэи КулумбегашвилиНачало») — болезненное абстрактное полотно о том, каково жить современной женщине в условиях патриархального общества. Графичные сцены родов и аборта оттолкнули на Мостре многих зрителей, однако именно честность делает этот слепок с судьбы героини, связанной с многими другими женщинами, таким точным и справедливо пугающим.

Читать Рецензия на «Бедных-несчастных» — прошлогоднего победителя Венеции
«Убить жокея»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Ремо Манфредини (Науэль Перес Бискаярт) — талантливый жокей, который только и делает, что саботирует скачки: то с алкоголем переберет, то лошадиными транквилизаторами накачается. Спортсмен находится во власти мафиозного босса, которому нужно, чтобы Ремо поучаствовал в важном заезде. Гонка закончится трагично и сподвигнет жокея пересмотреть взгляды на себя и жизнь.

Новая работа Луиса ОртегиАнгел») укладывается в жанровую формулировку «абсурдистская спортивно-криминальная комедия» и отсылает к южноамериканскому магическому реализму — режиссер как раз родом из Аргентины. Пластичная (буквально) игра Бискаярта, знакомого по «Урокам фарси», помогла рассказать хоть и сюжетно загруженную, но всё же универсальную историю поисков себя, еще и с выразительными фантастическими элементами.

Читать Рецензия на «Ангела» — предыдущий фильм Ортеги
«Глаза незнакомца»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

У молодой пары пропадает дочь: во время прогулки девочка просто исчезает из поля зрения родителя. Подозрения падают на соседа, наблюдающего за миром через экран видеокамеры. Чем больше родители пытаются узнать о странном мужчине и разобраться в обстоятельствах исчезновения, тем очевиднее становится, что между тремя участниками истории много общего.

После «Воображаемой земли» сингапурский режиссер Ео Сю Хуа продолжает исследовать темы вуайеризма и двойничества. В «Глазах незнакомца» он незаметно зацикливает композицию за счет системы персонажей-подражателей: повторение действий за другим человеком неизбежно ведет к тому, что наблюдатель превращается в наблюдаемого. Главный инструмент в этом раздвоении-слиянии — камеры (личные и общественные), обязательный атрибут жизни в любом мегаполисе.

Читать Чем запомнился Каннский кинофестиваль — 2024
«Бруталист»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Ласло Тот (Эдриан Броуди) был именитым архитектором в Венгрии, но после Холокоста и переезда в Штаты потерял этот статус. Волей судьбы оказавшись на попечении богача (Гай Пирс), Тот взялся за амбициозный проект: масштабный культурный центр в память о матери покровителя. Работа над ним привнесет в жизнь архитектора лишь хаос, хотя со временем и будет признана одним из главных его произведений.

Над монументальным «Бруталистом» Брэйди КорбетВокс люкс», «Детство лидера») работал около семи лет: мегаломанская лента приехала в Венецию на 70-миллиметровой пленке и сразу стала одной из фавориток фестиваля. Достраивая образ Шпильмана из «Пианиста», режиссер широкими мазками рисует портрет личности турбулентной эпохи, для которого искусство важнее человечности.

Читать Рецензия на «Бруталиста», получившего приз за режиссуру
«Плохая девочка»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Роми (Николь Кидман) — влиятельная руководительница крупной компании, которая никак не может высказать мужу (Антонио Бандерас) недовольство сексуальной жизнью. Когда в офис приходит борзоватый стажер Сэмьюэл (Харрис Дикинсон), женщина пересматривает отношение к сексу и строит с молодым человеком отношения, переворачивающие динамику корпоративной власти.

За роль в новой картине Халины РейнТела, тела, тела») Кидман, не чуждая экранной эротики, удостоилась кубка Вольпи за женскую роль — и кажется, что награда досталась актрисе скорее за то, что обещал ее кинообраз, чем за то, каков он на самом деле. Несмотря на пикантный сюжет, фильм читается как не очень острое, но последовательное высказывание на тему женской сексуальности. Плюс как семейная драма о важном умении начать диалог.

Читать 20 лет «С широко закрытыми глазами»

Внеконкурсные секции


«Мальдорор»

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Исчезновение двух девочек повергает Бельгию в ужас: судя по всему, в стране завелся неуловимый маньяк, орудующий средь бела дня. Молодой жандарм Поль (Антони Бажон) уверен, что ему по силам поймать преступника, — однако палки в колеса ставят бюрократия и невозможность договориться с другими правоохранительными органами. Однажды Полю почти удается поймать маньяка с поличным, но в итоге сам жандарм оказывается в поле предвзятого внимания медиа.

Жуткий триллер Фабриса Дю Вельца частично основан на кейсе педофила и серийного убийцы Марка Дютру, заставившего бельгийцев пересмотреть правоохранительную систему в стране. Хронометраж в два с половиной часа может насторожить, однако фильм, отдающий дань уважения и корейским триллерам, и работам Дэвида Финчера, не проседает по ритму и удерживает внимание зрителей вплоть до финала.

Читать «Поклонение» Дю Вельца и другие «жемчужины» 2020-го
Baby Invasion

От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024

Хармони Корин не изменяет себе: в Венецию он привез очередной странный киноопыт — что-то среднее между кислотным трипом и детальной документацией насилия, воспеваемого в медиа. Baby Invasion состоит из скринлайф-кадров несуществующей видеоигры, где команда людей врывается в дома к богачам, убивает их и грабит. С помощью ИИ-технологий игроки «облачены» в лица младенцев, а на фоне играет техно за авторством Burial (внезапно).

В 2023 году Корин основал творческий коллектив EDGLRD, подаривший публике тепловизорный криминальный триллер Aggro Dr1ft. В новой работе, выходящей под эмблемой «повелителя крайности», режиссер продолжает исследовать пограничье между кино и иммерсивностью, моралью и медиатизированной жестокостью. Опыт не для каждого, но если вам нравятся кульбиты Корина и команды, то лучше усядьтесь поближе к экрану: так погружение получится более захватывающим.

Читать Рецензия на «Пляжного бездельника» Корина

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От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024 фотографии
От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024 фотографии
От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024 фотографии
От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024 фотографии
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