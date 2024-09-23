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Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты

Фестивальная колонка >>
23 сентября 2024
Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты

Байкальский питчинг кинопроектов проходил в этом году в Иркутске в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» уже в 10-й раз. К участию принимались заявки в категориях «Игровое кино» и «Документальное кино» от дебютантов (сценаристов, режиссеров, продюсеров) возрастом до 35 лет. Вторым важным условием было место действия будущих фильмов — они должны сниматься в Иркутской области. До финала дошли 12 заявок – шесть игровых, шесть документальных. Участники лично представили их жюри на защите проектов 18 сентября, еще до официального открытия фестиваля. С разрешения участников рассказываем о том, что это были за идеи, и какие работы эксперты сочли наиболее перспективными.

ПРОЕКТЫ ПИТЧИНГА. ИГРОВОЕ КИНО

«Мне все равно», автор сценария Татьяна Журова, Самара
Жанр: Сериал, комедийный детектив.

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

Сценаристка из Самары Татьяна Жукова придумала своеобразный кроссовер «Теории Большого взрыва» и «Шерлока». Что будет, если Шелдон станет Шерлоком и будет жить в России? Получилась история о невозмутимом оперативнике с фотографической памятью. Перевод в туристическую зону Алтая дает ему полномочия вместе с напарником-индусом раскрывать самые дурацкие преступления.


«Хохотальщики», авторы Фаня Родина, Яна Колосинская, Вик Лащенов, Москва
Жанр: комедия, роуд-муви

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

Согласно исследованиям только 10% людей становятся теми, кем мечтали быть в юности. Из них 8% — те, кому в исполнении желаний помешали родители. В центре истории московских дебютантов два брата Олег и Юра, в детстве мечтавшие стать цирковыми клоунами. Олег сбежал из дома, а Юра отказался от мечты в угоду семье. Будущий фильм расскажет, как сложилась их жизнь 20 лет спустя. Часть действия будет проходить на берегу Байкала, где Юра – уже не мальчик, а не привыкший следовать своим желаниям отец, который организовывает день рождения сына, и постепенно приходит к пониманию, что он просто позабыл, что такое «веселиться».


«Нерпёнок», авторы Ольга Потапова, Полина Коротыч, Александра Ловянникова, Санкт-Петербург
Жанр: семейная комедия

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

История о том, как семья, в которой каждый занят своим делом, по воле случая объединяется и понимает, что они нужны друг другу, отмечена дипломом жюри питчинга в секции «Игровое кино». По сюжету родители и старшая сестра не обращали внимания на девятилетнего Мишу и его увлечение животными. Но именно из-за Миши семейное путешествие на Байкал вышло из-под контроля, и теперь они все вместе должны спасти нерпенка и научиться понимать и поддерживать друг друга.


«По дороге в Новый год», авторы сценария: Антон Новиков, Андрей Юдин, Михаил Лысковцев; режиссёр Михаил Лысковцев; оператор-постановщик Вадим Высотин
Иркутск.
Жанр: Роуд-муви

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты

Любопытный формат корпоративного кино, проспонсированный Иркурской нефтяной компанией, сотрудники которой также исполняют в фильме все роли. Комедия рассказывает, как 31 декабря четверо вахтовиков и режиссер волею случая оказываются в одном автомобиле. Каждый из них торопится попасть в Иркутск до наступления Нового Года. Не так-то просто проехать 1000 км по зимней тайге на малолитражке, зато за это время попутчикам придется стать сплоченной командой. Несмотря на то, что фильм готов, выложен на Youtube еще 2 января 2024 года и собрал 105 тысяч просмотров, авторы вышли на питчинг, чтобы выиграть деньги на оригинальную музыку и перезапись звука, потому что поверили в свое кино и хотят довести его до полноценного кинопроката (прокатная компания тоже уже есть).


«Пирожочки возврату не подлежат», автор сценария Арсений Кустов, Москва
Жанр: Семейная комедия, короткий метр

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

«Пирожочки» — победитель питчинга в категории «Игровое кино». Это трогательная, очаровавшая всех экспертов история маленького мальчика, который решил сдать себя в магазин, откуда его, по словам мамы, когда-то купили. Он хочет, чтобы родителям вернули за него деньги, и они смогли на них исполнить все свои желания.


«Шумак, в шаге от смерти», режиссер Александр Цыренов, Бурятия
Жанр: спортивная драма

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

История, основанная на реальном событии, имевшим место в 2021 году. Во время похода на гору Шумак (Восточные Саяны) 43-летнего тренера по рукопашному бою из Иркутска Евгения Александрова ударила молния. Группа туристов возвращалась после восхождения, когда началась гроза. Молния попала в голову иркутянина и вышла через пятку, порвав одежду и кроссовки, однако ожогов мужчина не получил. По сюжету фильма главный герой организовывает поход, чтобы доказать себе и ученикам способность человека противостоять природной стихии. Когда в горах его поражает молния, его жизнь зависит от силы духа его учеников.


ПРОЕКТЫ ПИТЧИНГА. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

«Три сестры», режиссер Лолита Исмаилова, Москва
Жанр: притча, короткометражный фильм

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: кадр из материалов фильма "Три сестры"

Фильм-размышление об утраченных ценностях, о прошлом и будущем удэгейского народа, получил диплом жюри в категории «Документальное кино». Съемочная группа совершит погружение в дебри дальневосточной тайги, а именно – в окрестности села Гвасюги Хабаровского края, вокруг которого ходят тигры и медведи. Именно там и живёт коренной народ Дальнего Востока — удэге. «Они во всём видят жизнь. А смерти нет. Спустя века они по-прежнему остались лесными людьми, считающими своими предками медведей и уссурийских тигров. Всё это мир Удэге», — описывает свой проект режиссер. Героинями станут три обитательницы села, пожилые женщины удэге.


«Скорая помощь. Время жизни», режиссёр Софья Виноградова, Иркутск
Жанр: документальная драма, наблюдение, короткий метр

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: кадр из материалов фильма "Скорая помощь"

Будущий фильм расскажет, что представляет собой служба скорой помощи, покажет ее работу изнутри. Основная героиня уже найдена – это заведующий врач подстанции №4 Наталья. В раннем детстве она тяжело перенесла болезнь матери и пообещала себе, что обязательно станет врачом. «Я вылечу всех, чтобы никто не умирал и не плакал», — сказала она себе в 6 лет. Режиссер планирует раскрыть ее историю и показать через нее людей, преданных своей профессии.


«Тимченов в кубе», режиссер Алексей Громинский, Иркутск
Жанр: документальная анимация, документальная драма

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: кадр из материалов фильма "Тимченов в кубе"

Проект, который также оказался в числе двух победителей питчинга в секции «Документальное кино», расскажет об эксцентричном и малоизвестном поэте из Иркутской области Андрее Тимченове. Молодая девушка-литературовед решается помочь ему выпустить сборник поэм. Однако бунтарский характер поэта ставит под вопрос не только издательство сборника, но и собственную жизнь. Цель автора не только рассказать историю сочинителя, но создать яркий образ творческого человека, который борется за своё право быть изданным и страдает от непонимания, непризнанности. Когда он не находит необходимых средств на публикацию своих произведений, это может привести к трагическому концу. Проект уже находится в работе, его производство трудоемко, поскольку Громинский выбрал для его реализации сложный, но беспроигрышный для такой истории формат – предметную анимацию.


«Рыбное место», авторы сценария Анастасия Макарцева, Анастасия Маер, режиссер Анастасия Макарцева
Жанр: документальная драма, короткий метр

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и Природа"

Героем этого фильма станет 45-летний житель Байкальского побережья Бурятии Алексей Котов, вся жизнь которого – это борьба за сохранение музея в здании бывшего рыбзавода. Фанатично цепляясь за мечту, он преодолевает препятствия одно за другим и даже жертвует отношениями со своими близкими.


«Стальные женщины или: как остаться ангелом и не превратиться в монстра», режиссёры Леонид Рыбаков, Дарья Разумникова, Москва
Жанр: спортивная драма

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и природа"

Кинематографисты из Москвы решают вопрос, как остаться ангелом и не превратиться в демона. Суть в том, что в городах Сибири появляются удивительные женщины. Они мчатся на промерзших трамваях, а там, где нет дорог — через сугробы, на оранжевых вездеходах. На поездах. На самолетах. Чтобы однажды под изумленные взгляды, крики восторга, грохот аплодисментов, в лучах софитов выйти на сцену. Они – стальные женщины, представительницы женского бодибилдинга. Героинями фильма станут актриса танцевального театра, мать будущего первоклассника, помощница руководителя, гимнастка и фитнес-тренер с подозрением на рак. Что их объединяет? Воля к победе.


«Внутренний остров», режиссёр Мария Филичева, Иркутск
Жанр: фильм-портрет, фильм об искусстве, фильм о природе, короткометражный

Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты
фото: пресс-служба фестиваля "Человек и природа"

Героиня фильма Наталья Бенчарова приехала на Ольхон из Москвы, будучи успешной бизнесвуман с двумя высшими образованиями. Приехала в отпуск и осталась здесь жить. Вместе с мужем Никитой, которого она встретила на острове, Наталья создала арт-резиденцию, куда стали съезжаться художники, музыканты и танцоры со всего мира, чтобы найти свой внутренний остров. Усадьба Бенчаровых стала местом притяжения людей с самыми разными судьбами. Кто-то едет на остров на сезон за красивыми байкальскими видами и вдохновением, а кого-то влечет сюда надежда обрести внутреннюю гармонию, найти ответы на волнующие вопросы, изменить свою жизнь. Некоторые выбирают остаться в усадьбе жить, помогают по хозяйству и реализуются творчески. Ольхон становится для них домом, а Бенчаровы – семьей. Авторы фильма планируют показать, что оказаться в месте, со всех сторон окруженном водами священного Байкала — все равно что встретиться лицом к лицу со своим внутренним я. На острове нет ничего — ни трафика, ни тайминга, ни городского шума. Есть только ты сам, и ты живой. Здесь можно почувствовать эту загадочную энергию и дать ей возможность созидать мир. Внутренний остров разделил победу в номинации «Документальное кино» с проектом «Тимченов в кубе».

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Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты фотографии
Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты фотографии
Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты фотографии
Они во всем видят жизнь: Какие фильмы планируют снимать в Иркутской области молодые кинематографисты фотографии
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