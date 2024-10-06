Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»

В Геленджике открылся фестиваль российского кино «Маяк», где в конкурсе соревнуются девять новейших полнометражных картин. Смотр проходит всего второй год, и, являясь преемником Кинотавра, в свою очередь, демонстрирует преемственность авторского кино: победители прошлогодних фильмов приехали на новый фестиваль, одни в роли гостей, другие в качестве жюри. Кажется, заложена хорошая традиция на будущее — делать членами жюри последующего фестиваля предыдущих лауреатов. Ведущей церемонии открытия стала Дарья Екамасова, 25 часов добиравшаяся до Геленджика из Лос-Анджелеса. Ее появление предваряло и фильм открытия «Маяка» — «Анору» Шона Бэйкера, в котором она сыграла одну из ролей. Американский фильм с российскими актерами неожиданно для многих получил Золотую Пальмовую ветвь на минувшем 77-ом Каннском кинофестивале, но из-за откровенных сцен, ненормативной лексики и специфического взгляда на русского человека до нас мог вообще не добраться. Но случилось! В Геленджике показали «самую оригинальную версию из возможных на территории РФ», а совсем скоро «Анора» выйдет и в отечественный прокат. Попробуем рассказать, почему это кино интересно не только зрителям в Каннах.
Стриптизерша и эскортница Анора, или, как она предпочитает себя называть, Эни (Майки Мэдисон
) в одну из смен в манхэттенском стрип-клубе знакомится с обкуренным мажором Ваней (Марк Эйдельштейн
), счастливым прожигателем жизни и отцовских миллионов, приехавшим в Америку на каникулы. Молодые люди проникаются друг к другу симпатией, его заводит ее тело, уверенность в себе, яркая энергетика и улыбчивость, ее — бесшабашность, дурацкий юмор, абсолютно детское восприятие мира и деньги, конечно. Ваня предлагает Эни стать его девушкой на неделю, после чего их кружит вихрь угарных вечеринок, разнообразный секс, но постепенно растут доверие и духовная близость. В один такой сладкий момент Ване приходит в голову жениться на Эни и стать американцем, просто чтобы не возвращаться в Россию и не делать то, что хотят от него родители. Свадьбе — быть, тем более, что они находятся в данный момент в Лас-Вегасе. Пожениться в Вегасе — вершина романтики. Однако семья не в восторге от такого поворота событий. Счастье молодых заканчивается, как только в дело вмешиваются трое приспешников отца Ивана, присматривающие за парнем. Поняв, что перед шефом они облажались, Торос (Каррен Карагулян
), Гарник (Ваче Товмайсян
) и Игорь (Юра Борисов
) едут к Ване, чтобы немедленно расторгнуть брак и вышвырнуть Эни из дома босса. Ваня, напуганный неминуемой встречей с родителями (Дарья Екамасова и Алексей Серебряков
), сбегает, Эни оказывает эпичное сопротивление, а затем начинается безумная ночная одиссея по Нью-Йорку с целью восстановить статус-кво.
«Анора» — сумасшедшая, смешная, невероятно притягательная и самая, наверное, романтичная картина в фильмографии Шона Бэйкера, независимого режиссера, который всегда старается подсветить тему социального неравенства и дает голос жителям американских окраин, неудачникам, секс-работникам и разного рода изгоям. Длинный фильм, который, впрочем, смотрится на одном дыхании, разделен на несколько разных по ритму и настроению частей. Первые сцены взрываются радостями молодых гедонистов, их чистой энергией, откровенностью (в картине 24 сцены секса) и в то же время явно неоправданной верой любовников в сказку со счастливым концом. Когда во второй части на сцену выходят решалы-дуболомы Ваниного отца, фильм меняет интонацию и превращается из ромкома в остросюжетный фарс, состоящий из криков, драк и столкновений менталитетов.
Важный момент, упущенный западными рецензентами: «Анора» подобна путеводителю по жизни русскоязычных иммигрантов, и это непривычный для нынешнего времени теплый, очень человечный, хотя и во многом ироничный взгляд на постсоветских людей. Эни — внучка эмигрировавшей узбечки, предпочитающая говорить на английском из-за чудовищного акцента. Торос и Гарник — армяне, более нелепые, чем устрашающие, импульсивные, пытающиеся решать проблемы по понятиям, но, если договориться не получается, слетающие с катушек. Они не выглядят как отморозки и мафиози, но в Америке, где все по закону, они ведут себя как неуправляемые животные, с которыми лучше не связываться, не зря героиня называет их «армянские обезьяны». Случайно оказавшийся в их компании молчаливый Игорь тоже из иммигранткой среды, действует интуитивно, по обстоятельствам, но семейка, на которую он пошел работать явно по нужде, ему нравится все меньше и меньше. В лихом путешествии по ночному городу компания решал и присоединившаяся к ним Эни повсюду встречают разноперый русскоговорящий люд — среди охранников клубов, посетителей кафе, просто прохожих на улице. Для огромного числа западных зрителей все эти евреи, армяне и узбеки — все одно славяне, и даже удивительно, что режиссер-американец различает их и создает потрясающую палитру местного неоднородного «русского мира» со всеми тонкостями разных менталитетов. Узбеки, правда, недовольны, говорят, что даже в третьем поколении узбечка не может быть стриптизершей.
Драма же Эни в том, что мечтающая выбраться из нищеты и априори верящая в американскую мечту, она возомнила себя Золушкой, повстречавшей сказочного принца. Она так сильно и чистосердечно поверила в новую жизнь, что будет бороться за нее с мощью разъяренной львицы, а отступит только после того, как поймет, что она ничего не теряет. Иван — ее полная противоположность, избалованный, ненавидящий родителей, он, как истинно русский человек, подчеркивающий и выпячивающий свою русскость, не желает брать на себя ответственность за свою судьбу и пасует перед неизбежностью и властью тех, от кого финансово и социально зависим. Эйдельштейн хорош и совершенно не похож на свои прежние роли, но Майки Мэдисон — все же главное откровение этого фильма. По силе игры в одном кадре она порой уравновешивает сразу четырех харизматичных актеров-мужчин, один из которых, на минуточку, Юра Борисов, подтверждающий и тут свой невероятный талант. Столь же романчичный, как в «Купе номер шесть
», именно он обеспечивает фильму нежный, финальный сантимент, расставляющий в конце концов все на свои места. Пульсирующий, динамичный фильм в конце концов выдыхает и дает волю настоящим, а не сказочным чувствам.
«Анора»
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