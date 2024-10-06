Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»

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Мы поговорили с создателями аниме, покорившего Каннский кинофестиваль

«У анимации много влияния сегодня»: режиссеры фильма «Кот-призрак Андзу» — о вечном лете и новых приемах

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«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»

«Конченая»: Соскучились по мне?

Интервью

Евгений Корчагин: «Компромиссы делают несчастными все стороны – ни результата, ни опыта, ни урока»

Режиссер фильма «Говорит Земля!» – об апокалипсисе, который наступит не сегодня, аллергии, экологии и съемках в шахте