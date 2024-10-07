Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

Фестивальная колонка >>
7 октября 2024
На фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике первый же конкурсный фильм сорвал продолжительные овации. Драма «Папа умер в субботу», игровой дебют Заки Абдрахмановой, параллельно показывается в конкурсе крупнейшего азиатского кинофестиваля в Пусане, его итоги подведут 11 октября. Начало основной программы второго «Маяка» с прошлогодним смотром связала продюсер Наталья Дрозд, спродюсировавшая не только «Папу…», но и обладателя гран-при прошлого года – фильм «Каникулы», готовящийся сейчас к выходу в широкий российский прокат. Рассказываем, чем так трогает работа Абдрахмановой, которая без призов из Геленджика точно не уедет.

Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

30-летняя москвичка Айко (Лаура Турсунканова), работающая в кино художником по гриму, едет в родное казахстанское село на похороны отца. Там собирается вся ее большая семья – нынешняя и прошлая жены отца, его братья и сестры, прочие родственники. Айко – старшая дочь покойного от первого брака, распавшегося примерно 16 лет назад. Ей предстоит не просто похоронить усопшего по традиционному обряду, но и преодолеть глубокую внутреннюю обиду на родителя, с которым у нее были непростые отношения. В доме папы и его молодой жены Венеры (Самал Еслямова) ее встречают прохладно, а сводная сестра, 15-летняя Кука (Амина Оразбай) прямо говорит ей, что у отца из-за нее были проблемы с сердцем. Из всей родни тепло к Айко относится только бабушка, старая и сморщенная казашка, ласково уверяющая внучку, что все пройдет и наладится.

Смотреть онлайн Сериал «Пингвины моей мамы»
Ясная и крепкая, как морозный день, картина режиссера документального кино Заки Абдрахмановой, выпускницы школы Марины Разбежкиной и сценаристки сериала «Пингвины моей мамы», снята красиво, даже изысканно. Время действия – зима – очень необычно, такого Казахстана в кино мы почти не видели. Невероятно искусно и ненарочито показана поминальная традиция: в доме, где после кончины лежит тело покойника, протяжно завывают плакальщицы, а на московскую родственницу моментально навязывают платок. «До погребения человек лежит и все слышит», — говорит родственникам мулла, но Айко не спешит зайти в комнату и попрощаться с папой. Сбегает она и с самих похорон, когда тело, завернутое в ковер, выносят на улицу для впечатляющей и мудрой церемонии прощания. Мулла говорит собравшимся, что все долги покойного оплатят его наследники, после чего спрашивает трижды, есть ли здесь кто-то, кому он остался должен. Никто не вызывается. После этого духовное лицо призывает забыть все когда-либо нанесенные обиды. Стоящие в ряды люди произносят «Прощаем». Но способна ли смерть примирить отца и дочь, если между ними стояла стена отчуждения?

Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

Убежав, Айко встречает в поселке бывшего одноклассника Даника (Шарифбек Закиров), который был в нее безответно влюблен в школьные годы. За несколько коротких встреч улыбчивому парню почти удается разрушить защитный барьер девушки, не приученной к любви, но, привыкшая держать чувства под контролем, она долго не позволяет себе быть мягкой и проявлять тем самым внутреннюю уязвимость. Айко привыкла быть супергероиней, а их удел – одиночество. Для Лауры Турсункановой работа в картине – первая главная роль, и ее существование в кадре органично и выразительно. Весь фильм построен вокруг Айко, камера настолько влюблена в героиню, что не покидает ее ни на минуту. Остальные герои будто находятся на периферии нашего зрения. Такая соредоточенность продиктована в том числе и тем, что сама Айко ярко эгоцентрична и смотрит на родню свысока. Мы начинаем видеть и различать других сельчан, только когда Айко сближается с ними, думает о них. Открывается волнующий и прекрасный образ звезды казахстанского кино Салман Еслямовой, обладательницы Каннской премии за лучшую женскую роль в фильме Сергея Дворцевого «Айка». Ее Венера, вторая жена отца, всего на пять лет старше Айко. В начале фильма она кажется традиционной мусульманской женой, немногословной, послушно живущей под властным началом мужа-военного, но постепенно раскрывается, проявляя сильный и цельный характер и истинную способность к любви, на которой стоит настоящая семья.

Читать также Рецензия на фильм Сергея Дворцевого «Айка»
Порой вслух проговаривается больше, чем надо для понимания, и финалу произведения не достает концентрации, однако фильм сложно не полюбить: подкупает и визуальная свежесть, и изящество истории, и выбранная интонация — без надрыва. Вроде бы грустное название обещает тоскливую драму, но нет, Абдрахманова не силится впечатлить, не выкручивает громкость и даже вносит в происходящее толику мягкого юмора. Именно такой бережный и чуткий разговор на глубокую тему семьи, идентичности человека, его переживаний внутренней оторванности от близких по крови делает фильм и его автора особенными. Зака Абдрахманова – запомните это имя.

Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»
«Ты вообще что-то чувствуешь?»: Александр Робак и Юлия Марченко переживают семейную трагедию в трейлере «Вечной зимы»
Владимир Мишуков, Любовь Мульменко и Алишер Хамидходжаев вошли в состав жюри кинофестиваля «Маяк»
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»
Российская драма «Папа умер в субботу» включена в программу 29-го Международного кинофестиваля в Пусане
«Анора» Шона Бэйкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым откроет фестиваль «Маяк»
Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» объявил участников программы Work-in-progress
Что ты несешь?! «Курьеры» — глянцевый соцреализм везде и сразу
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Божественное вмешательство и прикосновение греха: азиатские лауреаты Каннского кинофестиваля в XXI веке
«Один маленький ночной секрет»: О чем молчит Голубь Мира
Макар Хлебников: «Вообще вся моя жизнь по приколу»
Завершились съемки игрового дебюта Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу»
«Капернаум»: Без бумажки — ты букашка
Наталия Мещанинова: «Я пишу долго и дорого»
«Алиса не может ждать»: Подростковый бунт в стране чудовищ
Руслан Братов: «Я не искал логики, клево и оправданно — этого достаточно»
День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
«Продукты 24»: Абсолютно проклято
У «Нелегала» нету цели — только путь. Рассказываем о многогранном якутском «Выжившем»
Аглая Тарасова и Дарья Савельева сыграли сестер в драме «Привет, мама»
«Вампиры средней полосы» получили Национальную премию в области веб-индустрии в номинации интернет-сериалов
Лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон» стала картина «Капитан Волконогов бежал»
«Вертинский» и «Вампиры средней полосы» лидируют по количеству номинаций на премию АПКиТ
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаКазахское киноМаяк
персоны
Зака АбдрахмановаСергей ДворцевойНаталья ДроздСамал ЕслямоваШарифбек ЗакировАмина ОразбайМарина РазбежкинаЛаура Турсунканова
фильмы
АйкаПапа умер в субботуПингвины моей мамы

фотографии >>
Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» фотографии
Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Папорова
5 октября ушла из жизни сценаристка Татьяна Папорова.
Марина Восканьянц
4 октября ушла из жизни художник-мультипликатор Марина Восканьянц.
Борис Борисёнок
2 октября ушёл из жизни актёр Борис Борисёнок.

День рождения >>

Владимир Богданов
Дмитрий Гудочкин
Вячеслав Езепов
Досхан Жолжаксынов
Раиса Куркина
Дмитрий Орлов
Лариса Полякова
Анатолий Руденко
Юрий Саранцев
Нуман Аджар
Дилан Бейкер
Эллисон Манн
Раймунд Хармсторф
Джун Эллисон
Аарон Эшмор
Шон Эшмор
все родившиеся 7 октября >>

Афиша кино >>

История двух сестёр
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Южная Корея, 2003
Команда зачистки
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Сидони в Японии
драма, комедия, мелодрама
Германия, Франция, Швейцария, Япония, 2023
Ле-Ман '55. Тайная катастрофа
исторический фильм, спортивный фильм
Франция, 2024
Пушистое превращение
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, Франция, 2024
Фантастическое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Новая Зеландия, 2024
Битва пап
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Малышарики. День рождения
детский фильм, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2024
Роковая экспедиция
мистика, триллер, фильм ужасов
Малайзия, 2024
Руки вверх
детектив, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2024
Ужасающий 3
фильм ужасов
США, 2024
Час тишины
боевик, криминальный фильм, триллер
Мальта, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram