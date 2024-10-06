Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда

анонс

Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»

О лучших картинах международного фестиваля документального кино, завершившегося в Перми

Между клиникой и музеем: благословенные места в фильмах Флаэртианы-2024

26 сентября

В поисках реальности: Российское кино на кинофестивале «Флаэртиана»-2024

В фокусе документалистов люди труда, якутское кино и борьба за жизнь