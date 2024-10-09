«Кончится лето»: Брат ты мне или не брат

что почитать?

«Норвег»: Это всё моё родное

В Красноярском крае завершились съемки проекта для ТВ-3

Спецназовец Дмитрий Паламарчук отправится в сибирскую деревню в сериале «Ронин»

Это второй общий ребёнок пары

У Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын

Дебютная работа Заки Абдрахмановой о семье и отчуждении

Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»

В ночь с 8 на 9 октября, 00:25, СТС

Линейку премьер пополнили сериалы «Первый день счастливой жизни», «Рыбка золотая», «Жена пациента Потапова», «Седьмое небо» и «На двоих не делится»

На «Dомашнем» покажут мелодрамы с Натальей Бергер и Прохором Дубравиным

Интервью

Эмиль Никогосян: «Юмор окрашивает наше восприятие в яркие цвета и помогает бороться со страхами»

Сценарист и режиссер сериала «жЫЫЫзнь» о первобытном юморе, чувстве родины и качествах настоящего вождя