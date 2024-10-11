Хребет да шерсти клок: Обзор короткометражного конкурса «Маяка»

анонс

Мистико-психологический хоррор Ильи Хотиненко с Кристиной Асмус и Даниилом Воробьевым

«Кинопленка №8»: Дэвид Линч есть у нас дома

Трагифарс Александра Ханта с Максимом Стояновым как квинтэссенция современного российского кино

«Джекпот»: Хлебников, что ты наделал?

Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе

«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство

9 октября

«Кончится лето»: Брат ты мне или не брат

Фильм автора так и не вышедшей в российский прокат «Нуучи» Владимира Мункуева и оскаровского номинанта Максима Арбугаева показали на фестивале «Маяк»