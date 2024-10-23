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Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов

Фестивальная колонка >>
23 октября 2024
С 25 октября по 5 ноября в Москве стартует Большой фестиваль мультфильмов – масштабное событие, которое вопреки всему продолжать показывать лучшую авторскую анимацию со всего мира российской публике. Прошлогодний БФМ был чётко эскапистским мероприятием, ориентированным на детского зрителя, зашоренным от взрослого и неудобного контента. В этом году команда БФМ пробует вернуться к тем стандартам, которые применялись до 2022 года, и в какой-то мере фестивалю это удаётся. Павел Шведов рассказывает, на что обратить внимание в программе этого года.

Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов

Фестиваль будет открываться российской премьерой фильма «Шторм» режиссёра Яна Чжигана, известного поклонникам анимации под псевдонимом Busifan. Фильм можно будет увидеть не только в кинотеатрах, но и в онлайн-версии Большого фестиваля мультфильмов, которая стартует через несколько дней после завершения основных кинопоказов, с 8 по 17 ноября. Причём, это будет единственная полнометражная картина из основной программы фестиваля, которую можно будет также посмотреть в сети. В ней рассказывается, как незадолго до начала проливного дождя маленький мальчик и его дядя наблюдают за древним кораблём, вдруг всплывшим из водных глубин с призрачной театральной труппой на борту. Начинается подготовка к большой битве посреди шторма.

Китайская анимация находится под довольно сильным влиянием японской и американской эстетик, но создатели «Шторма» пытаются основываться на сюжетах и визуальности собственно Китая и явно стремятся погрузить зрителей в сердце китайской культуры и мифологии, одновременно исследуя такие универсальные темы, как семья, мужество и стойкость. Несмотря на все старания, получился miyazaki-like проект для семейной аудитории. Очень сложно отойти от паттернов, заложенных студией Ghibli, когда главные герои-люди взаимодействуют с миром призраков и фантастических существ. Но это нельзя назвать минусом для картины, даже наоборот: большинству российских зрителей фильм может прийтись по душе, играя с уже знакомыми и буквально родными символами и смыслами.

Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов
фото: "Шторм"

По сравнению с прошлым годом, конкурс полнометражных работ заметно скукожился, и представляет из себя «туесок» из пары французских и китайских работ. Тем не менее, пусть и сильно зауженная, эта подборка представляет интерес. «Школа искусств ‘94» Лю Цзяня представляет совершенно иной, чем «Шторм», образ китайской анимации – не сказочной, не развлекательной, не потакающей чаяниям зрителя. Правда, в предыдущих работах — «Уколи меня» и «Хорошего дня!» — Лю Цзянь накаливает атмосферу драматизмом происходящего, становится тарантиноподобным, а в новой работе пускается в собственные ностальгические воспоминания о студенческой юности. Героями фильма становятся студенты академии искусств начала 1990-х годов – нищие, романтичные, амбициозные, оторванные от реальности, влюбляющиеся, манипулирующие друг другом.

Полнометражные фильмы – не единственный след Китая в программе БФМ. В блоке спецпоказов представлена программа «Китайская автономная анимация». Семь короткометражных фильмов, отобранных фестивальным директором Пекинской недели анимации «Фейнаки» Янгтон Жу, отражают современные художественные стандарты китайской анимации. Вкупе со «Штормом» и «Школой искусств ‘94», творения независимых авторов позволяют ощутить мир авторской китайской анимации в довольно репрезентативном объёме.

Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов
фото: "Школа искусств ‘94"

Организаторам БФМ удалось заполучить в программу один из заметных французских полнометражных проектов этого года – фильм «Дикая семейка» Клода Барра. Дети-герои нового кукольного фильма от создателя «Жизни Кабачка» становятся настоящими борцами за сохранение природы. «Дикая семейка», действительно, смотрится диптихом к предыдущему фильму. В центре сюжета — история детей, их взросления и «обретения имени», понимания своего места в этом мире — непростом, полным опасностей и невзгод, но и одновременно живом и прекрасном.

В тропическом лесу Борнео 11-летняя Керия спасает детеныша орангутанга на плантации пальмового масла, где работает ее отец. На следующий день к ним приезжает двоюродный брат Керии Селай, родители которого живут в лесу и участвуют в конфликте с лесозаготовительной компанией. Селаю не нравится городская жизнь, и он решает вернуться к родителям в лес, а Керия пытается его остановить и теряется в джунглях. «Дикая семейка» — настоящий крафтовый арт-мейнстрим, объединяющих в себе черты зрительского и некоммерческого кино. Европейская аудитория уже приучена к такому сочетанию, но для России, возможно, картина будет довольно арт-хаусной. Опасные дикие звери шастают по лесам, дети гуляют одни в джунглях, левацкие подрывы бульдозеров, ядовитые змеи и пауки — всё это далеко от нормы детского кино для многих стран, но не для той же Франции, в которой «Жизнь Кабачка» была триумфатором кинопроката.

Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов
фото: "Дикая семейка"

В программе БФМ представлены ещё два преимущественно французских полнометражных проекта. «Лес чудес» Венсана Паронно и Алексиса Дюкора, объединяющий в себе черты экологического и фантазийного мультфильма, является подчёркнуто детским проектом, что позволяет фильму обратиться не только к фестивальному зрителю: с 31 октября «Лес чудес» выходит в федеральный прокат. А вот «Новогодние истории зверушек» пусть и кажутся ориентированными на самую молодую аудиторию, но становятся настоящим фестивальным подарком — визуально насыщенным и фантазийным калейдоскопом рассказов о рождественских чудесах, созданных шестью режиссёрами-женщинами, в том числе блистательными Олесей Щукиной и Натальей Чернышевой.

Как обычно бывает на анимационных фестивалях, главным ядром программы является международный конкурс короткого метра. В этом году он не разделён на работы профессионалов и студентов, но в рамках конкурса теперь отдельно представлены блоки документальной анимации, экспериментальных фильмов и картин, акцентирующих «женский взгляд». Международный конкурс получился довольно репрезентативным, в нём представлено много хедлайнеров и призёров иных фестивалей: «Красавцы» Николаса Кеппенса, «Семейный портрет» Леа Видакович, «Волны» Юми Чжон, «Голос сирен» Джанлуиджи Токкафондо, «Персебес» Александры Рамирес и Дауры Гонсалвес, «Стеклянный дом» Бориса Лаббе, «27» Флоры Анны Буды. Причём, эти флагманские фильмы распределены таким филигранным образом, что для того, чтобы прикоснуться к ним, нужно будет посмотреть буквально все шесть конкурсных блоков.

Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов
фото: "Голос сирен"

Как отмечает программный директор БФМ Дина Годер, российская программа сильно отличается от прошлых лет и почти полностью состоит из работ молодых авторов. На мой взгляд, и раньше БФМ был ориентирован на представление голосов дебютантов и студентов, тем самым контрастируя с иными, более классическими киносмотрами. Но, возможно, мы действительно наблюдаем омоложение российской авторской анимации, когда режиссёры ещё советского поколения перестают снимать, а постсоветские профессионалы молчат или уходят в коммерческие пространства. При этом студентов, киношкол и интенсивов по созданию анимации буквально «на коленке» становится всё больше, и иногда это приводит к очень эффектным результатам.

Не стремясь выделить отдельные фильмы российского конкурса, советую не пропустить четвёртый, пятый и «документальный» шестой блоки. Они включают в себя особенно интересные фильмы, которые проявляют современное российское анимационное кино как пространство творческой свободы и даже рефлексии, несмотря ни на что.

Полная программа Большого фестиваля мультфильмов и расписание доступны на официальном сайте.

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Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов фотографии
Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов фотографии
Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов фотографии
Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов фотографии
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