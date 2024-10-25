Ветер крепчает: «Шторм» — живописная китайская анимация, которая увлечет поклонников Миядзаки

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23 октября Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов Смотрите в кинотеатрах с 25 октября по 5 ноября и онлайн с 8 по 17 ноября

18 октября Бетонный Ленин, молодой Трамп и другие следы империй: Самое интересное на «Послании к человеку» Что посмотреть на международном фестивале, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября

13 октября «Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало Зачем фестиваль столкнул мужской и женский взгляды на реальность