Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний»

анонс

13 ноября Кровь, пот и пиксели: На «Читке 3.0» обсудили будущее экранизаций видеоигр Панельные дискуссии и питчинг на фестивале, посвященном взаимодействию кино и литературы

9 ноября Ветер крепчает: «Шторм» — живописная китайская анимация, которая увлечет поклонников Миядзаки Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов

23 октября Анимационный шторм: что посмотреть на Большом фестивале мультфильмов Смотрите в кинотеатрах с 25 октября по 5 ноября и онлайн с 8 по 17 ноября