Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний»

Третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря. Смотр по-прежнему ориентируется на премьерные показы отечественных картин – в этом году на главные призы претендуют восемь работ. Рассказываем обо всех конкурсных фильмах нынешнего «Зимнего», а также – вместе с продюсером и программным директором фестиваля обращаем внимание зрителей и на внеконкурсные программы.
КОНКУРС
ГИРОКАСТРА
5 декабря, 17:00, к/т «Художественный»
Первая и последняя режиссерская работа поэта и сценариста Юрия Арабова
, которого не стало в прошлом году. Постоянный соавтор Александра Сокурова
для своего полноценного режиссерского дебюта выбрал непростую историю противостояния русской женщины и албанского диктатора Энвера Ходжи, родиной которого и является вынесенный в заголовок город-музей Гирокастра. В главной роли – Полина Лиске
, чья героиня – выпускница филфака МГУ, вышедшая замуж за албанца, которого позже арестовывают по сфабрикованному обвинению. Фильм создан в копродукции России и Албании.
ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ
5 декабря, 20:30, к/т «Художественный»
Новая режиссерская работа автора «Небесного суда
» и «Частицы вселенной
» Алены Званцовой
, которая в этом году уже успела принять участие в фестивале «Горький fest» с фильмом «Ячейка общества
». «День недели – любой» вновь исследует тонкость семейных отношений. Пару – Алексея и Тусю – играют Михаил Тройник
и Евгения Крегжде
. Когда Туся узнает о своем тяжелом диагнозе, то решает, что муж должен начать жизнь сначала – с новой, юной девушкой. Муж поначалу сопротивляется, но все больше погружается в пучину сложного любовного треугольника.
ON И ОНА
6 декабря, 20:00, к/т «Художественный»
Режиссер Евгений Корчагин
, снимавший сериалы «Война семей
» и «Просто Михалыч
», минувшим летом уже успел получить приз фестиваля «Короче» за экологическую комедию «Говорит Земля!
» с Ириной Горбачевой
и Антоном Филипенко
(последний, кстати, вошел в состав жюри «Зимнего»), а уже к началу зимы готов представить свой следующий полный метр – с Юлией Пересильд
и искусственным интеллектом Маркусом. По сюжету героиня Пересильд заселяется в загородный дом, оснащенный умным помощником, готовым исполнить любые желания. Поначалу женщине все очень нравится, но как только она собирается наконец выйти из идеального дома, оказывается, что она в нем заперта, словно в высокотехнологичной тюрьме, где некогда милый и все понимающий Маркус превратился в настоящего тирана.
ОПЕРАЦИЯ «ХОЛОДНО»
2 декабря, 17:30, к/т «Художественный»
Три года назад актер Данил Иванов
снял короткометражку «Холодно
», в которой доходящую до абсурда русскую хтонь изрядно припорошил снегом и иронией. С тех пор короткометражка, вновь с продюсером Никитой Владимировым
, доросла до полного метра – формально дебюта Иванова, хотя совсем недавно у него в прокат вышла жаркая комедия «В баню!
». «Операцию «Холодно» с короткометражкой, впрочем, роднит только время года – зима и рыбалка как главная отечественная скрепа, приводящая порой к не самым прогнозируемым последствиям. Именно с нее чиновник комитета по охране объектов культурного наследия Гриша (Игорь Хрипунов
) и хочет похитить своего начальника (Борис Каморзин
), чтобы перед новым годом быстренько дать добро на строительство очередного торгового центра. Но все, естественно, идет не совсем по плану.
СПИД СТАР
4 декабря, 20:00, к/т «Художественный»
Конкурс «Зимнего» традиционно не обходится без якутского кино – на первом фестивале награждали «Не хороните меня без Ивана
» и «Айту
», которая потом, правда, так и не вышла в прокат, на втором – семейную комедию «Тимир
». На этот раз московским зрителям вновь покажут фильм про друзей детства Колю и Егора, которые работают в конюшне, и жеребца Спид Стара. Картина основана на реальной истории легендарного скакуна, звезды крупных якутских скачек. Снял ленту Алексей Амбросьев-мл.
, создавший кассовую комедийную дилогию «Агент Мамбо
».
СУММА КВАДРАТОВ КАТЕТОВ
3 декабря, 17:30, к/т «Художественный»
Второй режиссер сериала «ГДР
» и клипов Димы Билана
и Mia Boyka Катя Фрайхайт
дебютирует в полнометражном кино с подростковой драмой о превратностях школьной любви. Жизнь 11 «Б» столичной школы меняется с приходом новенькой Сони, за внимание которой будет бороться часть класса, а другая – напротив бояться ее искренности. Главных школьников играют Евгения Каверау
, Даня Киселев
и Арсений Вейс
, в ролях родителей и учителей – Анфиса Чехова
, Екатерина Волкова
, Владислав Ветров
.
ЧУВСТВА
4 декабря, 17:30, к/т «Художественный»
Выпускница актерского факультета ВГИКа и сценарно-режиссерской мастерской Московской школы нового кино Виктория Мокерова
в своем первом фильме рассказывает сразу две истории о странностях чувств. Как безмерная любовь матери может погубить сына, а любовь больного старика дает новую жизнь юной девушке. В ролях – Ёла Санько
, Максим Костомыкин, Чингиз Гараев
, театральный режиссер Евгений Марчелли
и сама Виктория Мокерова.
ШАМАН
6 декабря, 17:00, к/т «Художественный»
Сибирский хоррор от режиссера Михаила Мерзликина
, уже исследовавшего мифы и легенды родной земли в своих предыдущих картинах «Книга степей» и «Харах оды». В центре истории – шаман, разочаровавшийся в людях и просящий духов отпустить его с этой нелегкой службы. Но платой за уход должна стать смерть. В роли шамана – Юрий Майнагашев
, режиссер Хакасского национального драматического театра имени А.М.Топанова
, также в фильме появляются Марина Федункив
и Олег Васильков.
ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ДИРЕКТОРА «ЗИМНЕГО» НАТАЛЬИ МОКРИЦКОЙ:
Я бы отметила внеконкурсную программу «Шедевры батального кино»
, посвященную 100-летию Мосфильма, которое широко отмечается в этом году. Советская кинематография славилась масштабными военными картинами, и в этой программе мы покажем три выдающихся, но при этом совершенно разных фильма. «Ватерлоо» Сергея Бондарчука
– картина, созданная в копродукции СССР и Италии, продюсером выступил Дино Ди Лаурентис
, композитором – Нино Рота
, однако этот фильм, в отличие от «Войны и мира
», наши зрители почти не знают, хотя это очень масштабная работа. Также мы покажем «Горячий снег» Гавриила Егиазарова
– с прекрасными Георгием Жженовым
и музыкой еще одного юбиляра этого года Альфреда Шнитке
. И киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение»
, которая совсем не так давно была отреставрирована «Мосфильмом». Мне кажется, это важные фильмы в том числе для молодых зрителей. Такого кино теперь не снимают, его не нарисуешь. Это огромный труд съемочной группы, когда отшивали десятки тысяч костюмов, в кадре были задействованы сотни людей и сцены, в основном, снимались не в павильонах, а на натуре, и, несмотря на масштаб, уделяли огромное внимание деталям.
Показы:
«Горячий снег» – 30 ноября, 16:00, к/т «Иллюзион»
«Освобождение. Огненная дуга» – 1 декабря, 16:00, к/т «Иллюзион»
«Ватерлоо» – 4 декабря, 19:00, к/т «Иллюзион»
ВЫБОР ПРОДЮСЕРА «ЗИМНЕГО» МАКСИМА КОРОЛЕВА:
У нас на фестивале есть деловая программа «Жара на Зимнем»
– мне как человеку, занимающемуся производством кино, важно, чтобы в рамках фестивалей решались индустриальные проблемы. В этом году мы соберем продюсеров для встречи с профсоюзами – осветителями, гаферами, вторыми режиссерами, звуковым цехом, механиками камер, чтобы обсудить с ними в том числе вопросы ценообразования в кино и заработных плат. Я не хочу никого обидеть, но все чаще на площадке стали возникать вопросы, что отдельные цеха считают, что их смена длится 10 часов, а не 12, и сразу же требует оплату переработок. При этом производственные бюджеты в кино не увеличиваются, а количество контента растет. Этот разговор будет открыт не только для профессионалов индустрии, но и для обычных зрителей, которые интересуются индустрией или хотят в нее попасть. Хотя последним, мне кажется, намного интереснее и полезнее будет посетить презентации российских киношкол, которые будут ежедневно на протяжении всего фестиваля проходить в кинотеатре «Художественный».
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