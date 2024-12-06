«Гирокастра»: первый и последний фильм Юрия Арабова – про невыносимую тяжесть режима

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25 ноября Горячим будет даже снег: гид по 3-му фестивалю авторского кино «Зимний» Премьеры российских фильмов, батальное архивное кино, деловая программа

13 ноября Кровь, пот и пиксели: На «Читке 3.0» обсудили будущее экранизаций видеоигр Панельные дискуссии и питчинг на фестивале, посвященном взаимодействию кино и литературы

9 ноября Ветер крепчает: «Шторм» — живописная китайская анимация, которая увлечет поклонников Миядзаки Что дороже золота и славы? Большая премьера на Большом фестивале мультфильмов