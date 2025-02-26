Ледяные мечты Берлинале-2025: фильмы, которые стоит хотя бы один раз увидеть

75-й Берлинский кинофестиваль закончился победой норвежской драмы «Мечты» Дага Йохана Хёугеруда, которую, в силу отечественного законодательства, вряд ли покажут в России. Вместе с тем в немецкой столице представили немало интересных фильмов, которые составляют яркую палитру стилей, тем и жанров. О шести премьерах, которые стоит запомнить, написала Дарья Тарасова.
Линда (Роуз Бирн
), терапевтка в местном социальном центре, всеми силами пытается не сойти с ума. Пока муж в командировке, ей приходится одной присматривать за дочерью — ребенок болен загадочным заболеванием и требует постоянного ухода. Пациенты сосут из женщины все соки, собственный терапевт слушает ее, но не слышит, медработница, прикрепленная к дочери, ставит для девочки нереалистичные цели по восстановлению. Последней каплей становится происшествие дома: в одной из комнат обрушивается потолок, и Линде с ребенком приходится на время съехать в мотель.
Новая работы Мэри Бронштейн
продолжает явно наметившийся тренд на правдивое изображение материнства в кино (туда же, к слову, — конкурсный «Ребенок матери
»). Хоррор почти полностью построен на крупных планах центральной актрисы, которая пытается быть хорошей матерью, но ввиду давящих отовсюду обстоятельств просто не может ей быть. Продолжающийся два часа нервный срыв, в котором зритель оказывается вместе с Линдой, ставит вопрос, которым не принято задаваться: каждый ли человек может и достоин того, чтобы стать родителем?
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Бич материнства: рецензия на этот фильм
В трансильванском Клуже готовится стройка нового бутик-отеля, и задача судебного пристава Орсоли (Эстер Томпа
) — проследить, чтобы из подвала здания, на месте которого он будет построен, выехал бездомный. Договориться удается, мужчина просит дать ему полчаса на сборы, и пока команда соцработников ждет на улице, кончает с собой. При том, что юридически никакого преступления за ней нет, Орсоля винит себя в смерти бездомного — и пытается поговорить об этом с коллегами, матерью, подругой, своим бывшим студентом и даже священником.
Раду Жуде
не раз появлялся в программе Берлинского кинофестиваля — в 2021 году его «Неудачный трах, или Безумное порно
» завоевал «Золотого медведя». В этот раз румынский постановщик привез в Берлин формально не очень характерную для себя работу, едко критикующую, впрочем, действительность в знакомом тоне. «Континенталь 25» полностью снят на айфон в перерывах к подготовке эпика Жуде о Дракуле. Минимализм и бедность картинки — тот язык, на котором, по мнению режиссера, стоит говорить о современных проблемах эмпатии, дегуманизации, человеконенавистничества и национализма.
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Прогулки с динозаврами: рецензия на этот фильм
Фернандо (Исаак Эрнандес
) — одаренный танцор балета родом из Мексики, который постоянно пересекает границу США нелегальным путем, чтобы встретиться с Дженнифер (блистательная Джессика Честейн
). Она — обладательница миллиардного состояния и одна из руководительниц благотворительного фонда. Их страстный союз постоянно сталкивается с препятствиями: Фернандо изнурен необходимостью скрывать их связь, Дженнифер живет в постоянном страхе за свою репутацию. После ожесточенной ссоры Фернандо принимает решение присоединиться к американской балетной труппе и разорвать отношения с возлюбленной, однако Дженнифер не намерена так просто его отпускать.
В третьей англоязычной работе мексиканский режиссер Мишель Франко
(«Новый порядок
», «Память
») продолжает по-мизантропски размышлять о природе свободы и властных механизмов. Сложная любовная драма между персонажами Честейн и Эрнандеса представляет собой резкую, но понятную аллегорию деструктивных соозависимых отношений между Соединенными Штатами и Мексикой. Лента выдержана в характерной для Франко холодной эстетике и построена на резких контрастах между миром высокого искусства и унизительных мигрантских будней, что делает погружение в бездну властных взаимоотношений еще более тревожным.
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Лучше любите Сола: рецензия на «Память» — прошлый фильм Франко
Микки Барнс (Роберт Паттинсон
) — человек-расходник, незаменимый член экипажа космической экспедиции, которому поручают несовместимые с жизнью задания, а как только он умирает — распечатывают ему новое тело с тем же набором воспоминаний. Прибыв на ледяную планету для создания колонии, экипаж сталкивается с отпором местных — разумных гусеницеподобных существ наподобие омов из «Навсикаи из Долины ветров
». Они не хотят войны, но руководители миссии, самодуры Маршалл (Марк Руффало
) и его жена (Тони Коллетт
), готовы только на полную зачистку территории.
Новая англоязычная работа Пон Джун Хо
, режиссера «Паразитов
» и «Воспоминаний об убийстве
» стала одной из ярких зрительских премьер смотра этого года. Корейский автор привез комединый сай-фай, в котором собрались главные элементы его творчества: явный, но не дидактичный социальный посыл, высказывание по проблемам экологии и дегуманизации, переход из одной жанровой крайности в другую. Паттинсон, сыгравший несколько версий размноженного Микки, показал один из лучших перформансов в карьере
— пластикой отсылающий к Бастеру Китону
и, например, японской анимации.
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Динозавры, антиутопии, паразиты: гид по творчеству Пон Джун Хо
16-летняя Жанна (Клара Пачини
) в канун Рождества сбегает из приемной семьи и укрывается на киностудии в ближайшем городке. Там съемочная команда готовит экранизацию сказки о Снежной королеве, в главной роли — немногословная роковая дива Кристина ван дер Берг (Марион Котийяр
). Как и многие, Жанна подпадает под чары актрисы и ищет с ней встречи. Соврав, что ее зовут Бьянка и что ей уже 20, Жанна становится статисткой — и между героинями завязываются странные отношения.
В своей новой картине экспериментальная постановщица Люсиль Хаджихалилович
обращается к сказочному первоисточнику, но оставляет от него лишь минимальную фабулу — и то прячет ее в фильм внутри фильма. «Ледяная башня» строится как бесконечное снежное наваждение, в котором юная героиня, оказавшись во власти мифа, всё больше теряет связь с реальностью и все бесповоротнее ощущает себя частью кино/сказки. Харизматичная Котийяр, воплощение обжигающего отсутствия любви, заманивает ее в свои сети и отпускать не планирует.
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Дитя тьмы: рецензия на «Уховертку» — предыдущий фильм Хадзихалилович
Донхва, 35-летний поэт, и его девушка Джунхи вместе уже три года, но он так до сих пор и не познакомился с её родителями. Случай наконец представился: пара приезжает из Сеула в живописную усадьбу родителей Джунхи, окруженную великолепной природой. После первой неловкой беседы с отцом возлюбленной Донхва соглашается остаться на ужин, что запускает цепочку неуклюжих ситуаций. В финале вечера подвыпивший поэт декламирует собственные стихи, вступает в спор с сестрой Джунхи и еле добирается до расстеленной для него постели.
Фильм Хон Сан Су
в конкурсе Берлинале — показатель того, что всё идет хорошо. «Что эта природа говорит тебе» стал для корейского режиссера уже восьмым билетом на участие в смотре. Постановщик, традиционно придерживающийся принципа DIY (он — и оператор, и композитор, и монтажер, и сценарист…), славится минимализмом и привычными для азиатского кино созерцательскими мотивами. На этот раз Хон более явно ушел в сторону комедийного жанра, что сделало фильм одним из зрительских фаворитов.
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Как же она чувствует: рецензия на «Нужды путешественника» — прошлый фильм Хона
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