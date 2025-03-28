Мяу или больше: что посмотреть на фестивале «Мультфильмы о будущем»

С 28 по 30 марта в московском музее «Атом» на ВДНХ пройдет фестиваль «Мультфильмы о будущем», в рамках которого не только покажут разнообразную анимацию о вопросах и технологиях новейшего времени, но и проведут ряд лабораторий, мастерских и дискуссий (например, об использовании ИИ). Всё насыщенную программу можно изучить на сайте мероприятия (вход свободный, но по регистрации), а мы рекомендуем 7 мультфильмов, которые там можно увидеть.
Все три дня в холле на первом этаже будут показывать тематические эпизоды из мультсериалов «Турбозавры
», «Пугашки
», «Живой гараж
», «Смешарики: Пин-код
», «Улетная доставка
», «Алиса знает, что делать
» и многих других (а также блок «Будущее глазами AI»).
28 марта
«Зеленый свет» (2017)
Южнокорейский мультфильм о постапокалиптическом будущем покажут в конкурсном блоке «Скорость». Независимый режиссер Ким Сонмин
без лишних слов (буквально) рассказывает о приключениях девочки Мари, которая пережила ядерную войну, а теперь хочет восстановить земную флору — хотя бы частично. Неожиданным союзником в этом деле для нее становится «раненый» боевой робот №626, чьи микросхемы еще помнят (не)давние баталии. Сможет ли он одолеть прошлое ради будущего — вероятно, новых поколений?
«Камень, похожий на кого-то» (2020)
В том же блоке — уморительная космотрагикомедия боливийской постановщицы Матисс Гонсалес
, которая работает не только на родине, но и в Германии. Мультфильм, напоминающий по духу комиксы Тома Голда
, посвящен двум исследователям, которые с помощью специального робота отправляют на Землю всевозможные образцы. Измученный одиночеством, Стив начинает видеть в окружающих булыжниках знакомые лица — и это приводит к курьезным ситуациям, напоминающим, что мы, конечно, не можем жить без космоса. Но все-таки — «человеку нужен человек».
«Тайна третьей планеты» (1981)
Классический мультфильм Романа Качанова
, среди замечательных работ которого — «Последний лепесток
» с «Чебурашкой и крокодилом Геной
». Экранизация повести Кира Булычева
о межпланетных путешествиях Алисы Селезневой, которую ждут встречи с Громозекой, птицей Говоруном, Весельчаком У и тремя капитанами, в следующем году отмечает 45-летие — отличный повод (для многих впервые) увидеть её на большом экране. Вдобавок после сеанса состоится встреча с художницей-постановщицей мультфильма Натальей Орловой
.
29 марта
«Мяу или никогда» (2020)
Одна из жемчужин конкурсного блока «Дорога миров» — очаровательный кукольный мюзикл Нираджи Радж
, в котором котстранавтка (sic!) ищет смысл жизни, странствуя по разным планетам. На одной из них её и ждет встреча с веселым щенком, поющими маршмелоу — огнепоклонниками, а также осознание, что компьютеру такой насущный вопрос доверять не стоит.
«Мечты робота» (2023)
Прошлогодний оскаровский номинант, срежисированный испанцем Пабло Бергером
(«Белоснежка
») по мотивам комикса Сары Варон
— сборника зарисовок о нью-йоркской жизни 1980-х, если бы мегаполис населяли животные (и немного роботов). Одинокий песик, живущий на Манхэттене, устал коротать вечера за игрой в приставку и просмотром телешоу, а потому покупает робокомпаньона. Вечно позитивный металлический друг мгновенно скрашивает будни хозяина и позволяет наслаждаться теми радостями мегаполиса, которые рассчитаны на пару, однако поход на пляж оборачивается ЧП. Робот ломается, а утром берег закрывают до 1 июня — так что долгие месяцы паре друзей предстоит пережить (снова) в одиночестве. Из трагикомических ситуаций о быте и временах года складывается пронзительная история о том, как мы меняемся, сохраняя в сердце дорогих людей (и зверей, и технику).
«Навсикая из долины ветров» (1984)
Постапокалиптическую одиссею боевитой принцессы, чей народ выживает в борьбе с природой, мутировавшей после ядерной войны, часто принимают за первый проект Ghibli
— и студия даже задним числом включила её в сборник своих работ. Однако в экранизации манги самого Хаяо Миядзаки
— бумажная «Навсикая» отличается — уже явлено будущее величие: пробивная героиня, формат странствия, скрупулезная анимация (боевые сцены с Титаном рисовал Хидэаки Анно
— будущий создатель «Евангелиона
»), предостережние от войн с планетой и друг другом, а также пронзительная музыка бессменного композитора Дзё Хисаиси
(среди прочего — душераздирающий кавер на «Реквиема» Моцарта).
30 марта
«Бесстрашный» (2022)
На контрасте со всеми прошлыми работами — настоящий детский хоррор из Таиланда покажут в конкурсном блоке «Вселенная на тройном скотче». Созданием 3D-мультфильма занималось трио студентов университета Синлакапон: Канпича Интхупути
, Адиса Понгтонглор
, Аписсара Сукта
. Юный герой вместе с верным андроидом-помощником, который похож на летающий робот-пылесос, отправляется в джунгли, чтобы побороть страхи и разгадать тайну заброшенного дворца. Зловещая надувная уточка исполинского размера и ржущие лошадиные головы — не самое жуткое, что его ждет (однако, спойлер, всё закончится хорошо).
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