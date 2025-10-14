Кино-Театр.Ру
Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки

Фестивальная колонка
14 октября 2025
16 октября в российских кинотеатрах появится «Эддингтон» Ари Астера. Вчерашняя надежда американского хоррора, режиссер взялся за вестерн, самый фундаментальный голливудский жанр, чтобы насмешливо растоптать порождения локдауна. Сколько миль отделяет сатирический эпос от Спайка Ли и «Саус парка», разбиралась Дарья Тарасова.

Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки

На счету американца Ари Астера четыре полных метра, и на первый взгляд может показаться, что они слишком уж далеки друг от друга. Два образчика так называемого возвышенного хоррора «Реинкарнация» и «Солнцестояние» препарировали фамильную травму и проживание горя. «Все страхи Бо» в садистской манере превратили роад-муви в фрейдианский бэдтрип. «Эддингтон» — вновь с Хоакином Фениксом в главной роли — в формате нео-вестерна исследует реакцию отдельно взятого вымышленного городка в Нью-Мексико на пандемию и движение Black Lives Matter. Объединяет все эти формально далекие друг от друга фильмы то, что режиссер продолжает последовательно и жестко погружать зрителя в пучины чужих и своих неврозов, и если раньше кейсы были скорее частными, то «Эддингтон» — общий: настала пора изучить симптомы страны.

Читать 9 новейших вестернов, которые расширяют представление о жанре
Начавшаяся пандемия коронавируса выводит шерифа Джо Кросса (Феникс) из себя хотя бы потому, что добавляет кучу бесполезных обязанностей и требований: например, носить маску даже на улице. Ковид же вынуждает его делить дом не только с женой Луизой (Эмма Стоун), тонущей в депрессии мастерицей странных войлочных кукол, но и тещей Доун (Дейрдре О’Коннелл) — ярой фанаткой конспирологических теорий, которые потихоньку разъедают и ей, и дочери мозг. Найти виновника просто: локдаун инициировал прогрессивный мэр Тед Гарсиа (Педро Паскаль), когда-то давно якобы запятнавший репутацию шерифской жены. Доведенный до ручки браком и масочным режимом, Кросс решает в отместку самовыдвинуться на должность мэра. Пока он наспех пытается организовать кампанию, по всей стране набирает силу движение BLM, а супруга уходит к из ниоткуда появившемуся харизматичному главе культа Вернону (Остин Батлер). На фоне развивается любовный треугольник между сыном Гарсии (Мэтт Гомес Хидака), темнокожим подчиненным Кросса (Майкл Уорд) и местной девушкой Сарой (Амели Хёферле), регулярно чекающей свои и чужие привилегии.

Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки

При детальном рассмотрении поставить диагноз Америке не так уж и просто: симптомов настолько много, что разбегаются глаза. Астер будто по методичке собирает в кучу все социально-политические события и явления, которыми запомнилась (не)давняя ковидная эра. Место нашлось и пандемии, и убийству Джорджа Флойда, и последовавшей затем волне демонстраций с беспорядками, и QAnon, и прочим конспирологическим теориям, и самопровозглашенным беззубым активистам, и их попыткам образумить всех и вся, и вечному вопросу о праве на оружие, и уважительному отношению к священным землям коренного населения, и гегемонии корпораций — список и правда довольно бесконечный. Дополнить и без того параноидальную атмосферу помогают мелькающие в эпизодах смартфоны и скринлайф-кадры с лентами соцсетей — артефакты тогдашнего (да и нынешнего) думскроллинга. К слову, именно роликом на одной из платформ Кросс объявляет коммьюнити о желании избираться.

Слушать Подкаст о «Солнцестояние» и стиле Астера
Неудивительно, что в такой атмосфере шерифу, яркому, но типичному представителю нации, буквально сносит крышу. В «Эддингтоне» Феникс продолжает дело, начатое во «Всех страхах Бо»: помогает герою-мямле через нервный срыв пройти все круги ада. Закончится всё тем, что пострадает и мэр, и теща, и темнокожий полицейский, а городок зальет кровью. Пока действие будет набирать обороты, выяснится, что вместо явной злободневной сатиры Астер скорее подсовывает зрителю сложносочиненный фарс в обертке нео-вестерна, на горизонте вспыхивающего криминальной экшн-драмой.

Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки

Режиссер действительно не занимает никакую позицию: его можно обвинить и в том, что он против воук-культуры, и в том, что подрывает традиционные ценности. Получается, что конструкция, возведенная с такой скрупулезностью (в сюжетных линиях несложно запутаться, но сценарий всё же поражает четкостью), не имеет под собой никакого конкретного фундамента. Сравнить «Эддингтона» хочется не с высокопарным бичеванием нравов в духе Спайка Ли и Рубена Эстлунда, а скорее уж с «Южным парком», где каждый эпизод выступает почти сиюминутной пародией на то, что прямо сейчас происходит в стране и мире. Только шутить у Астера получается при этом всё же не так смешно.

Смотрите «Эддингтон» в кинотеатрах с 16 октября

«Эддингтон»

