Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Каждый из нас? Рецензия на «Худшего человека на свете»

Читать Каждый из нас? Рецензия на «Худшего человека на свете»

Уход в лес: рецензия на фильм «Умри, моя любовь»

Читать Уход в лес: рецензия на фильм «Умри, моя любовь»

Человеку нужен человек: рецензия на фильм «Задира» с Харрисом Дикинсоном

Читать Человеку нужен человек: рецензия на фильм «Задира» с Харрисом Дикинсоном