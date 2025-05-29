Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

78-й Каннский кинофестиваль закончился триумфом «Простой случайности» Джафара Панахи, но это не единственный интересный фильм самого влиятельного смотра Европы. Рассказываем о других премьерах — с призами и без, — на которые стоит обратить внимание.
Конкурсная программа
«Сентиментальная ценность»
Гран-при
Норвежская актриса Нора (Рената Реинсве
) поддерживает близкие отношения с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос
). В детстве они пережили развод родителей, а теперь вместе хоронят маму. На поминках объявляется горе-отец Густав (Стеллан Скарсгард
), который ушел из семьи, чтобы посвятить жизнь кинематографу, когда девочки были маленькими. Его появление нарушает понятный, хоть и не самый счастливый уклад жизни сестер: Густав предлагает Норе сыграть главную роль в новом фильме, а у Агнес просит разрешения привлечь к съемкам сына. Обе отказываются, припоминая старые обиды и подавленные эмоции, которые, грозятся вот-вот вырваться наружу. Получив отказ, отец переключается на голливудскую кинозвезду Рэйчел Кэмп (Эль Фаннинг
), тем самым вызывая у девушек еще более противоречивые чувства.
Сорвавший 19-минутные овации фильм Йоакима Триера
, где норвежский режиссер со свойственными ему внимательностью и чуткостью вновь исследует семейные отношения, искусно вплетая в них проблемы творческой реализации (как в «Репризе
» или «Худшем человеке на свете
») и тихую трагедию суицида (как в «Осло, 31 августа
» и «Громче, чем бомбы
»). Кинокритики нарекли «Сентиментальную ценность» главным фильмом смотра и прочили ему «Золотую пальмовую ветвь», но жюри выбрало «Простую случайность» иранского диссидента Джафара Панахи. «Второе место» никак не мешает фильму в будущем претендовать на «Оскар» и даже встать в один ряд с работами Ингмара Бергмана, из которых Триер бесспорно черпал вдохновение.
Куплен в российский прокат.
Читать
Каждый из нас? Рецензия на «Худшего человека на свете»
«Сират»
Приз жюри
Рейв посреди марокканской пустыни. В пляшущей толпе раздают флаеры с фотографией пропавшей девушки отец (Серхи Лопес
) и сын (Бруно Нуньес
), надеясь на хоть какую-то зацепку. Их путь пересекается с группой кочевых тусовщиков, которые соглашаются помочь в поисках. Вместе они отправляются через пески и горы навстречу новому рейву, но путешествие оборачивается жестоким испытанием для всех участников.
Оливер Лаше
создает галлюциногенный триллер, который радикально играет со зрительскими ожиданиями. Название фильма отсылает к исламскому учению о мосте Сират, разделяющем праведников и грешников, хотя сам режиссер не торопится давать оценку персонажам. Медитативное путешествие под звуки техно превращается в жуткий трип, а финал наводит на мысли о торжестве случайности в мире, где ад, возможно, уже наступил.
Куплен в российский прокат.
Читать
Интересные премьеры Канн-2024
«Звук падения»
Приз жюри
Девушки из четырех поколений в разное время живут на одной ферме в Альтмарке (северо-восток Германии). Трагедия XX века, поколенческие и личные травмы просачиваются сквозь хитросплетение связей главных и второстепенных героев. Погружаясь в плотные сгустки памяти, Альма (Ханна Хект
), Эрика (Леа Дринда
), Ангелика (Лена Урцендовски
) и Ленка (Лэни Гайзелер
) смотрят в глаза страхам, обидам, насилию и другим кошмарам своей эпохи, вызывающим ужас и беспокойство.
Медитативное и гипнотическое кино Маши Шилински
, где она исследует вопрос исторической памяти через призму женской оптики. В соавторстве с оператором Фабианом Гампером
, чья камера документирует внимательный взгляд героинь, порой замирая под водой и проделывая воздушные пируэты, немецкая постановщица создает поэтическое и чувственное полотно, мастерски погружая зрителей внутрь каждой истории. Фильм-переживание не отпускает даже по окончании.
Куплен в российский прокат.
Читать
Обзор сериала «Мы, дети станции Зоо» с Урцендовски
«Умри, моя любовь»
Молодая пара Грейс (Дженнифер Лоуренс
) и Джексон (Роберт Паттинсон
), полные надежд на тихую семейную жизнь, уединяются в старом доме на окраине леса. У них уже есть машина, а скоро появятся ребенок и даже собака. Излюбленная рекламщиками формула предсказуемо не сработает: после рождения малыша неудовлетворенная сексуальность Грейс выкручивается на максимум, одиночество сковывает по рукам и ногам, а Джексон теряет интерес к возлюбленной пропорционально её прогрессирующему безумию. Надежда, что депрессия отступит разбивается о безразличие окружающих и нерезультативное пребывание в психиатрической клинике. На финальных титрах звучит печальная Love tear us apart группы Joy Division
, текст которой практически экранизирован в фильме.
Первый за семь лет полный метр Линн Рэмси
, снятый по роману аргентинской писательницы Арианы Харвиц
, в конкурсе ждали с нетерпением (предыдущий «Тебя никогда здесь не было
» удостоился в Каннах приза за лучший сценарий). После премьеры Дженнифер Лоуренс пророчили не только фестивальную награду, но и номинацию на «Оскар». Победы на Лазурном берегу не случилось, но стриминговая платформа Mubi оперативно купила права на фильм за невероятные $24 миллиона (для сравнения — в прошлом году «Субстанция
» обошлась им в $12,5 миллионов). Животрепещущая тема о трудностях материнства, звездный состав и немного усилий маркетологов обещают отбить все затраты.
Куплен в российский прокат.
Читать
Уход в лес: рецензия на фильм «Умри, моя любовь»
Двухнедельник режиссеров
«Прости, детка»
Молодая преподавательница литературы Агнес (Ева Виктор
) работает в небольшом университетском городке и ведет тихую жизнь. Долгожданный приезд лучшей подруги Лиди (Наоми Аки
) пробуждает воспоминания об и без того свежей травме: вместе девушки учились у талантливого преподавателя Декера (Луис Канселми
), с чьей стороны Агнес пережила сексуализированное насилие.
Прогремевший на Sundance полнометражный дебют Виктор удивляет неожиданным подходом к сложной теме. Режиссерка, исполнившая главную роль, сумела найти баланс драмы и комедии, при котором юмор не оборачивается высмеиванием, а дарит оптимистичное понимание, что проживание травмы возможно. Нелинейная структура позволяет раскрывать историю героини постепенно, в череде абсурдных эпизодов. При этом постановщица избегает морализаторства и простых ответов, предпочитая исследовать психологическое состояние героини через остроумные диалоги.
Читать
Крабы капитала: рецензия на «Микки 17» с Наоми Аки
Особый взгляд
«Чума»
13-летний Бен (Эверетт Бланк
) приезжает в летний спортивный лагерь, чтобы улучшить навыки водного поло. Вскоре он сближается с устоявшейся компашкой ребят, но их дружба оказывается токсичной: ради сохранения места в коллективе юноша участвует в буллинге однокашника по прозвищу Чума (Кенни Расмуссен
), страдающего кожным заболеванием. Однако чем больше времени новичок проводит в этой роли, тем сильнее начинает сопереживать жертве. Когда Бен решает прекратить издевательства, ситуация принимает неожиданный оборот: бывшие «друзья» выбирают мишенью его.
Подростковый тоталитаризм, выстроенный на травле, — характерная ситуация для историй взросления. Дебютный фильм Чарли Полинджера
, однако, кажется свежим глотком в «жанре» — прежде всего, за счет убедительной игры молодых актеров. Исполнители ролей Бена, Чумы и лидера булли настолько органично вживаются в амплуа, что история кажется почти документальной — и оттого более страшной.
Читать
Человеку нужен человек: рецензия на фильм «Задира» с Харрисом Дикинсоном
«Сорванец»
Лучшая мужская роль
Молодой парень Майк (Фрэнк Диллэйн
) пытается начать всё с чистого листа после долгих лет скитаний по улицам и короткого тюремного заключения. Вернувшись к нормальной жизни, он устраивается работать на кухню отеля, регулярно посещает психологические консультации и усердно практикует медитации, стремясь избавиться от прошлого. Однако хрупкая стабильность дает трещину после знакомства с девушкой-хиппи Андреей (Меган Нортэм
).
В режиссерском дебюте актер Харрис Дикинсон
(«Треугольник печали
») представил трогательную социальную драму, полную меланхоличного юмора. Фильм пронизан сочувствием к главному герою, так что неудивительно, что Диллэйн почти целиком вывозит проект на своих плечах. Актер сумел в одном персонаже совместить детскую непосредственность и глубокий трагизм — чем и заслужил актерский приз секции «Особый взгляд».
Читать
Я не договорил: рецензия на «Треугольник печали», победивший в Каннах три года назад
обсуждение >>