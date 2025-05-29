Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Фестивальная колонка >>
29 мая 2025
78-й Каннский кинофестиваль закончился триумфом «Простой случайности» Джафара Панахи, но это не единственный интересный фильм самого влиятельного смотра Европы. Рассказываем о других премьерах — с призами и без, — на которые стоит обратить внимание.

Конкурсная программа


«Сентиментальная ценность»
Гран-при

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Норвежская актриса Нора (Рената Реинсве) поддерживает близкие отношения с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос). В детстве они пережили развод родителей, а теперь вместе хоронят маму. На поминках объявляется горе-отец Густав (Стеллан Скарсгард), который ушел из семьи, чтобы посвятить жизнь кинематографу, когда девочки были маленькими. Его появление нарушает понятный, хоть и не самый счастливый уклад жизни сестер: Густав предлагает Норе сыграть главную роль в новом фильме, а у Агнес просит разрешения привлечь к съемкам сына. Обе отказываются, припоминая старые обиды и подавленные эмоции, которые, грозятся вот-вот вырваться наружу. Получив отказ, отец переключается на голливудскую кинозвезду Рэйчел Кэмп (Эль Фаннинг), тем самым вызывая у девушек еще более противоречивые чувства.

Сорвавший 19-минутные овации фильм Йоакима Триера, где норвежский режиссер со свойственными ему внимательностью и чуткостью вновь исследует семейные отношения, искусно вплетая в них проблемы творческой реализации (как в «Репризе» или «Худшем человеке на свете») и тихую трагедию суицида (как в «Осло, 31 августа» и «Громче, чем бомбы»). Кинокритики нарекли «Сентиментальную ценность» главным фильмом смотра и прочили ему «Золотую пальмовую ветвь», но жюри выбрало «Простую случайность» иранского диссидента Джафара Панахи. «Второе место» никак не мешает фильму в будущем претендовать на «Оскар» и даже встать в один ряд с работами Ингмара Бергмана, из которых Триер бесспорно черпал вдохновение.
Куплен в российский прокат.

Читать Каждый из нас? Рецензия на «Худшего человека на свете»
«Сират»
Приз жюри

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Рейв посреди марокканской пустыни. В пляшущей толпе раздают флаеры с фотографией пропавшей девушки отец (Серхи Лопес) и сын (Бруно Нуньес), надеясь на хоть какую-то зацепку. Их путь пересекается с группой кочевых тусовщиков, которые соглашаются помочь в поисках. Вместе они отправляются через пески и горы навстречу новому рейву, но путешествие оборачивается жестоким испытанием для всех участников.

Оливер Лаше создает галлюциногенный триллер, который радикально играет со зрительскими ожиданиями. Название фильма отсылает к исламскому учению о мосте Сират, разделяющем праведников и грешников, хотя сам режиссер не торопится давать оценку персонажам. Медитативное путешествие под звуки техно превращается в жуткий трип, а финал наводит на мысли о торжестве случайности в мире, где ад, возможно, уже наступил.
Куплен в российский прокат.

Читать Интересные премьеры Канн-2024
«Звук падения»
Приз жюри

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Девушки из четырех поколений в разное время живут на одной ферме в Альтмарке (северо-восток Германии). Трагедия XX века, поколенческие и личные травмы просачиваются сквозь хитросплетение связей главных и второстепенных героев. Погружаясь в плотные сгустки памяти, Альма (Ханна Хект), Эрика (Леа Дринда), Ангелика (Лена Урцендовски) и Ленка (Лэни Гайзелер) смотрят в глаза страхам, обидам, насилию и другим кошмарам своей эпохи, вызывающим ужас и беспокойство.

Медитативное и гипнотическое кино Маши Шилински, где она исследует вопрос исторической памяти через призму женской оптики. В соавторстве с оператором Фабианом Гампером, чья камера документирует внимательный взгляд героинь, порой замирая под водой и проделывая воздушные пируэты, немецкая постановщица создает поэтическое и чувственное полотно, мастерски погружая зрителей внутрь каждой истории. Фильм-переживание не отпускает даже по окончании.
Куплен в российский прокат.

Читать Обзор сериала «Мы, дети станции Зоо» с Урцендовски
«Умри, моя любовь»

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Молодая пара Грейс (Дженнифер Лоуренс) и Джексон (Роберт Паттинсон), полные надежд на тихую семейную жизнь, уединяются в старом доме на окраине леса. У них уже есть машина, а скоро появятся ребенок и даже собака. Излюбленная рекламщиками формула предсказуемо не сработает: после рождения малыша неудовлетворенная сексуальность Грейс выкручивается на максимум, одиночество сковывает по рукам и ногам, а Джексон теряет интерес к возлюбленной пропорционально её прогрессирующему безумию. Надежда, что депрессия отступит разбивается о безразличие окружающих и нерезультативное пребывание в психиатрической клинике. На финальных титрах звучит печальная Love tear us apart группы Joy Division, текст которой практически экранизирован в фильме.

Первый за семь лет полный метр Линн Рэмси, снятый по роману аргентинской писательницы Арианы Харвиц, в конкурсе ждали с нетерпением (предыдущий «Тебя никогда здесь не было» удостоился в Каннах приза за лучший сценарий). После премьеры Дженнифер Лоуренс пророчили не только фестивальную награду, но и номинацию на «Оскар». Победы на Лазурном берегу не случилось, но стриминговая платформа Mubi оперативно купила права на фильм за невероятные $24 миллиона (для сравнения — в прошлом году «Субстанция» обошлась им в $12,5 миллионов). Животрепещущая тема о трудностях материнства, звездный состав и немного усилий маркетологов обещают отбить все затраты.
Куплен в российский прокат.

Читать Уход в лес: рецензия на фильм «Умри, моя любовь»

Двухнедельник режиссеров


«Прости, детка»

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Молодая преподавательница литературы Агнес (Ева Виктор) работает в небольшом университетском городке и ведет тихую жизнь. Долгожданный приезд лучшей подруги Лиди (Наоми Аки) пробуждает воспоминания об и без того свежей травме: вместе девушки учились у талантливого преподавателя Декера (Луис Канселми), с чьей стороны Агнес пережила сексуализированное насилие.

Прогремевший на Sundance полнометражный дебют Виктор удивляет неожиданным подходом к сложной теме. Режиссерка, исполнившая главную роль, сумела найти баланс драмы и комедии, при котором юмор не оборачивается высмеиванием, а дарит оптимистичное понимание, что проживание травмы возможно. Нелинейная структура позволяет раскрывать историю героини постепенно, в череде абсурдных эпизодов. При этом постановщица избегает морализаторства и простых ответов, предпочитая исследовать психологическое состояние героини через остроумные диалоги.

Читать Крабы капитала: рецензия на «Микки 17» с Наоми Аки

Особый взгляд


«Чума»

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

13-летний Бен (Эверетт Бланк) приезжает в летний спортивный лагерь, чтобы улучшить навыки водного поло. Вскоре он сближается с устоявшейся компашкой ребят, но их дружба оказывается токсичной: ради сохранения места в коллективе юноша участвует в буллинге однокашника по прозвищу Чума (Кенни Расмуссен), страдающего кожным заболеванием. Однако чем больше времени новичок проводит в этой роли, тем сильнее начинает сопереживать жертве. Когда Бен решает прекратить издевательства, ситуация принимает неожиданный оборот: бывшие «друзья» выбирают мишенью его.

Подростковый тоталитаризм, выстроенный на травле, — характерная ситуация для историй взросления. Дебютный фильм Чарли Полинджера, однако, кажется свежим глотком в «жанре» — прежде всего, за счет убедительной игры молодых актеров. Исполнители ролей Бена, Чумы и лидера булли настолько органично вживаются в амплуа, что история кажется почти документальной — и оттого более страшной.

Читать Человеку нужен человек: рецензия на фильм «Задира» с Харрисом Дикинсоном
«Сорванец»
Лучшая мужская роль

Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить

Молодой парень Майк (Фрэнк Диллэйн) пытается начать всё с чистого листа после долгих лет скитаний по улицам и короткого тюремного заключения. Вернувшись к нормальной жизни, он устраивается работать на кухню отеля, регулярно посещает психологические консультации и усердно практикует медитации, стремясь избавиться от прошлого. Однако хрупкая стабильность дает трещину после знакомства с девушкой-хиппи Андреей (Меган Нортэм).

В режиссерском дебюте актер Харрис ДикинсонТреугольник печали») представил трогательную социальную драму, полную меланхоличного юмора. Фильм пронизан сочувствием к главному герою, так что неудивительно, что Диллэйн почти целиком вывозит проект на своих плечах. Актер сумел в одном персонаже совместить детскую непосредственность и глубокий трагизм — чем и заслужил актерский приз секции «Особый взгляд».

Читать Я не договорил: рецензия на «Треугольник печали», победивший в Каннах три года назад

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Тульский парень   30.05.2025 - 20:49
Тяжело придется человечкам, кто решится посмотреть посмотреть сразу всё) читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.05.2025 - 20:55
Скарсгарда старшего обожаю. Профессионал, которых не так и много, как хотелось. Выборочно пощелкаю. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Американское киноБританское киноДарья ТарасоваИспанское киноКаннский кинофестивальНемецкое киноСкандинавское киноСофья Чернозуб
персоны
Наоми АкиЭверетт БланкЕва ВикторЛэни ГайзелерФабиан ГамперХаррис ДикинсонФрэнк ДиллэйнЛеа ДриндаЛуис КанселмиОливер ЛашеИнга Ибсдоттер ЛиллесасСерхи ЛопесДженнифер ЛоуренсМеган НортамБруно НуньесДжафар ПанахиРоберт ПаттинсонЧарли ПолинджерКенни РасмуссенРенате РинсвеЛинн РэмсиСтеллан СкарсгардЙоаким ТриерЛена УрцендовскиЭль ФаннингХанна ХектМаша Шилински
фильмы
Громче, чем бомбыЗвук паденияОсло, 31-го августаПростая случайностьПрости, деткаРепризаСентиментальная ценностьСиратСорванецСубстанцияТебя никогда здесь не былоТреугольник печалиУмри, моя любовьХудший человек на светеЧума

фотографии >>
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить фотографии
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить фотографии
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить фотографии
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Баринов
Александр Бениаминов
Олег Билик
Ольга Долинина
Роман Евдокимов
Евгений Косырев
Феруза Рузиева
Ольга Сухарева
Павел Фартуков
Анджелина Джоли
Густав Линд
Шон Пертви
Тео Росси
Изабелла Скорупко
Сагамор Стевенен
Ноа Уайл
все родившиеся 4 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен