Дети кабачка: «Поле чудес» — радикально детское кино о радостях дачной жизни

Программа завершившегося вчера фестиваля молодого кино «Новое движение» оказалась очень разнообразна: видеоарт для самых искушенных зрителей перемежался крепким авторским кино, безумными перформансами и, что особенно экзотично в этом многообразии, фильмами для семейного просмотра. За последние в конкурсе отвечало «Поле чудес» Анны Сичинской — камерная комедия о детях младшего школьного возраста, спасающих тишайшую деревню от посягательств алчного капиталиста в исполнении Дениса Шведова. К финалу взрослым будет его искренне жалко, но тут уж ничего не поделать: сам виноват, что помещал детишкам весело проводить время.
Образ лета в подмосковной деревеньке у режиссера Анны Сичинской и сценаристки Эдины Умеровой
— это, конечно, подлинная пастораль. Ухоженные домики с верандами, буйная зелень, лебеди из покрышек, наверняка нет комаров... Жаркая пора в самом разгаре, и местные жители ленно занимаются дачными делами: в основном, борются с последствиями ежегодного нашествия кабачков и стремятся накормить приехавших на каникулы внуков овсяной кашей. Спокойствию приходит конец, когда в деревню прибывают новые жители. Мама (Елена Лядова
) разгуливает по грядкам в коктейльном платье и не может ни на секунду оторваться от смартфона — записывает любовные послания подписчицам, рекламируя курсы по построению женского счастья. Папа (Денис Шведов) всё время мрачен и мутит какие-то дела с местными лендлордами. Дочка Катя (Ева Данилко
) хоть и совсем юна, но родительские повадки переняла безукоризненно. Девочка вовсю проявляет чуждую возрасту надменность, не желая дружить с простоватыми сверстниками. В общем, сразу понятно: понаехали прожженные москвичи, и ничего хорошего это не сулит.
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Первыми опасность соседства понимают дети — самые чуткие обитатели деревенского райка. Сначала Катя уводит из местной компании девочку Дашу (Полина Айнутдинова
), планируя воспитать из нее покорную летнюю подружку. Потом деятельная мама, оторвавшись от мотивационных стримов, начинает борьбу с живущими неподалеку бродячими собаками — хвостиков безусловно жалко, ведь они никого и никогда не обижали. Последней каплей становится намерение папы выкупить находящееся по соседству колхозное поле. Оно всё равно киснет без дела, а у коммерсанта уже зреет план по развертыванию большого строительного рынка. Летняя дольче вита под угрозой, но главное — на бесхозных землях, приглянувшихся герою Шведова, находится символ беспечного детства: спрятанный от посторонних глаз «Штаб» (на самом деле — захламленная всякой яркой всячиной рыбацкая лодка). Новый сосед, прозванный за вредительскую сущность Тараканом, не видит в подростковом месте силы никакой ценности, обзывает его «халабудой» и намеревается снести. Ну а дети начинают борьбу за свое поле — сначала робкую, с попытками договориться, запугать и обратить на происходящее внимание общественности. Затем — довольно агрессивную, в духе Кевина Маккаллистера из «Одного дома
». К счастью, без откровенного членовредительства: так, покрасили разок Дениса Шведова в синий цвет, напугали большой, но доброй собакой, прокололи шину. На том и успокоились.
Несколько лет назад Анна Сичинская уже работала в жанре семейного кино: комедия «Осторожно, дети!
» также была посвящена противостоянию взрослым — супружеской паре на грани развода, совсем позабывшей о выполнении родительских обязанностей. Что там, что в «Поле чудес» главной причиной всего сыр-бора оказывался банальный дисконнект: папы и мамы погрязли в своих проблемах и совсем разучились понимать тревоги ребенка. Отпрыск же, в силу отсутствия опыта, не осознает, почему родители глухи к его чаяниям, постоянно ругаются и отказываются свое поведение объяснить. Из той же вереницы непонимания бесконечные в «Поле чудес» случаются обиды и ссоры; надо признать, довольно разнообразные.
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«Осторожно, дети!» Анны Сичинской
Маленькая Даша сердится на маму, запрещающую шуметь, когда засыпает годовалый братик (его комфорт важнее?). Соня (Екатерина Червова
) сталкивается с первым в жизни предательством подруги и всерьез боится повторить опыт бабушки, которая уже много лет не разговаривает с соседкой. Умного Федю (Марк-Малик Мурашкин
) расстраивает, что старшие не воспринимают его всерьез, несмотря на все старания поддерживать диалог на равных. Егору (Владимир Левченко
), напротив, сложно контактировать с другими ребятами: недавно ему исполнилось 14 — и играть с малышами теперь немного не по рангу. Приходится скрывать досаду, прячась от мелочи по кустам и отстреливаясь из водного пистолета. Всё это, конечно, бури в стакане с компотом, но именно они и придают фильму вес. Маленькие зарисовки в духе «Ералаша
» и «Любопытной Варвары
» лучатся оптимизмом и ностальгией по расслабленному лету, когда можно было просто кататься на велосипеде, возиться с щенками и бегать от гусей. Если и есть проблемы, то они разрешатся в автоматическом режиме, потому что чудеса в детстве все еще случаются.
С этой колокольни неспешный сюжет с попытками отвадить капиталиста от детской площадки кажется всего лишь поводом немного пошалить — ну и лишний раз напомнить, что мнением детей ни в коем случае нельзя пренебрегать. Пока маленьких зрителей развлекают дачными играми, сопровождающие их мамы и папы, бабушки и дедушки рискуют всерьез проникнуться историей несчастного Таракана, нареченного главным злом фильма скорее от безнадеги. Вряд ли кто-то в возрасте старше 13 сможет возненавидеть персонажа, который просто стремится встать на ноги после череды бизнес-неудач, вернуть самоуважение и обеспечить безбедную жизнь семье.
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Избрали бы его главным героем «Поля чудес», и сказ о летних приключениях переформировался из необременительной семейной комедии в российский аналог «Детей кукурузы
». Правда, это было бы слишком радикально, а так родителям будет о чем поговорить с чадами после выхода из кинозала. Например, объяснить, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, и повторять увиденное на экране всё-таки не стоит. Синяя краска плохо отмывается, а за порчу чужой собственности можно и ремня получить. Даже в том случае, когда хулиганство совершается с высокой целью.
«Поле чудес» в прокате с 5 июня.
«Поле чудес»
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