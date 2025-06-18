Анси-2025: романтика будущего, безумие океана и другие интересности современной анимации

Во французском городе Анси с 8 по 14 июня прошёл крупнейший в мире международный анимационный фестиваль, который справедливо воспринимается «анимационными Каннами». Его программа включает сотни кинопоказов и картин разных форматов — от авторских мультфильмов до телевизионных спецпроектов. Павел Шведов рассказал о лидирующих полнометражных фильмах киносмотра.
фото: "Оливия и землетрясение"
Главный полнометражный конкурс Анси в этом году включал в себя десять фильмов. Правда, кроме основного конкурса, на фестивале действует альтернативный, в котором за отдельные награды соревнуются более экспериментальные и нестандартные работы (в этом году их было 11), а также во время фестиваля проходит большое количество специальных показов и инди-анимации, и блокбастеров от студий-мейджоров в преддверии их мирового кинопроката. Главную награду основного конкурса — Кристалл Анси за лучший полнометражный мультфильм, — а также Приз за лучший саундтрек завоевал французский фильм «Арко» режиссёра Уго Бьенвеню.
10-летний мальчик Арко живет в далеком будущем на небесных платформах-островах и мечтает о путешествиях во времени. Но столь опасное дело возможно только после 12 лет! Арко не может удержаться, выкрадывает специальный костюм старшей сестры, прыгает с обрыва в облачную бездну и попадает на практически 900 лет назад, в 2075 год, в котором 10-летняя девочка Ирис видит, как с неба падает радуга, превращаясь в мальчика, потерявшего сознание. История изобилует разными маленькими сюжетами: рождением первых романтических чувств, конфликтом поколений, пришествием робототехнологий в жизнь человека. И историей про мечту, которая, оказывается, может иметь довольно серьёзную цену из-за своего необдуманного воплощения.
фото: "Арко"
Вторую по статусу награду киносмотра — Приз жюри — получила новая работа легендарной японской студии 4°C «ЧаО», срежиссированная Ясухиро Аоки. В будущем обществе, где люди и русалки живут бок о бок, Стефан, обычный офисный работник судостроительной компании, внезапно получает предложение руки и сердца от ЧаО — принцессы из королевства русалок, которая может принимать антропоморфное обличье, но всё же является и представителем морской «фауны»! Не успев осознать, что происходит, Стефан оказывается в одной квартире с ЧаО, где они начинают строить совместный быт. За фантастическим сюжетом, пропитанным шутками и комедийными ситуациями, кроется драма поиска и обретения компромисса с представителем другой культуры, который своей необычностью привлекает интерес социума, но остаётся чужеродным элементом.
фото: "ЧаО"
На схожем сюжете столкновения двух миров на фоне любви партнёров, но уже погружённом в реальность, а не фантастический мир с русалами, строится южнокорейский фильм «Площадь» Бо-Сол Кима. Главный герой, высокий блондин Исак Борг, работает секретарём посольства Швеции в Пхеньяне и находится под постоянным наблюдением и контролем спецслужб КНДР. Это не мешает Боргу тайно встречаться с сотрудницей дорожной полиции. Романтические отношения развиваются, но и приближается срок завершения служебной командировки, заставляющей действовать все стороны отношений, включая невидимых сотрудников тайной полиции. Фильм принимал участие в альтернативном полнометражном конкурсе и получил по его итогам Приз жюри.
фото: "Площадь"
Интересно отметить, что французский фильм «Маленькая Амели, или Метафизика труб» режиссёров Мэйлис Валлад и Лиан-Чо Хан, отмеченный фестивальным Призом публики, также основан на соприкосновении и исследовании возможности диалога двух автономных миров. Фильм основан на полуавтобиографическом романе бельгийской писательницы Амели Нотомб, родившейся в семье дипломата и проведшей часть детства в Японии. Главную героиню, маленькую Амели, до двух с половиной лет даже доктора воспринимают овощем, который растёт, но ни на что не реагирует. Но вдруг девочка оживает, открывает для себя окружающий мир, родителей, брата и сестру, пылесос, бабушку и ... белый бельгийский шоколад! За полгода до своего трёхлетия Амели успевает познать и радость, и трагедию, влюбиться в Японию, в которой она живёт с родителями, ощутить чувство потери, прикоснуться к скату и - обрести себя.
фото: "Маленькая Амели, или Метафизика труб"
Третью по статусу официальную награду фестиваля — Приз Поля Гримо — получила франко-бельгийская «Одиссея одуванчиков» режиссёра Момоко Сето, в какой-то степени повторяющая повествовательные принципы прошлогоднего фестивального фаворита — фильма «Поток» Гинтса Зилбалодиса. Четыре семечка одуванчика, выжившие после апокалипсиса на Земле, оказываются в бескрайнем космосе. Совершив посадку на неизвестной планете, они отправляются на поиски почвы, где их вид мог бы выжить. Однако героям приходится столкнуться с бесчисленными препятствиями: стихиями, фауной, флорой, климатом. Головастики и грибы непреклонны, но хоть улитки приходят на помощь.
фото: "Одиссея одуванчиков"
Если в прошлом году кукольная анимация была в числе фаворитов полнометражного конкурса и Кристалл ушёл «Мемуарам улитки» австралийского режиссёра Адама Эллиота, то в этом июне у кукольных фильмов есть только одна награда от партнёра: французский фонд Gan вручил свой особый Приз для поддержки дистрибуции фильму «Оливия и невидимое землетрясение» испанского режиссёра Ирены Иборры Ризо. 12-летняя Оливия вдруг начинает буквально наблюдать разрушение окружающего мира, когда ее семью выселяют из дома за долги. Втроём с мамой Ингрид и младшим братом Тимом они вынуждены поселиться в пустой квартире в пригороде. Чтобы защитить и поддержать Тима, Оливия убеждает его, что все, что с ними происходит — это просто фильм, в котором они играют главные роли. Не найдя работы и переживая депрессию, Ингрид оказывается в больнице, а за детьми начинает охотиться социальная опека. На помощь приходят соседи и новые друзья-подростки из пригорода, которые умеют находить возможности в неудобных обстоятельствах.
фото: "Оливия и невидимое землетрясение"
В отличие от основного конкурса, альтернативный полнометражный конкурс Анси, обозначенный как «Обратный отсчёт», изобиловал драматургическими экспериментами и нестандартными визуальными решениями. В его составе можно было наткнуться на довольно специфические высказывания, не ориентированные на зрительский мейнстрим. Например, фильм «Балентес» итальянского режиссёра Джованни Колумбу — чёрно-белая, основанная на ротоскопе картина про похищение подростками лошадей с военной фермы в начале Второй мировой войны и смерть одного из похитителей. Или «Бесконечное печенье» канадцев Сета и Пита Скриверов, в котором режиссёры выстраивают фантасмагорический анимадок-портрет канадского общества на примере контрастных условий воспитания двух сводных братьев, одного белого и одного коренного американца.
фото: "Бесконечное печенье"
При этом, в альтернативном конкурсе попадаются и вполне конвенциональные детско-семейные работы, которые, возможно, оказались чересчур спокойными и стандартными для включения в основной конкурс. Например, таковой кажутся кукольные «Сказки из волшебного сада», в которых трое внуков приезжают к овдовевшему дедушке в деревню и, чтобы заполнить эмоциональную брешь после потери бабушки, вечерами рассказывавшей сказочные истории детям, начинают придумывать собственные сюжеты и открывают для себя силу воображения. Фильм, примиряющий с потерей близких и прославляющий целебную магию воображения и творчества.
фото: "Сказки волшебного сада"
Из умиротворяющих фильмов, показанных в Анси, и которых, кажется, не хватает современному зрителю, отмечу ещё французский фильм «Секрет синичек» режиссёра Антуана Лансьо. 9-летняя Люси на каникулы едет к маме-археологу, которая исследует развалины замка, расположенного на её малой родине. Люси находит новых друзей, исследует тайны замка, раскрывает исторические секреты. Через игру с тайнами Люси буквально восстанавливает память семьи и объединяет поколения.
фото: "Тайна синичек"
Также объединяющим поколения, но уже на базе ностальгических чувств, воспринимается и новый мультфильм французской режиссёра Сильвана Шоме«Великолепная жизнь Марселя Паньоля». Новый фильм мастера выходит через 15 лет после предыдущей полнометражки «Иллюзионист» и находится примерно в том же регистре чувств – теперь вместо Жака Тати призмой для наблюдения избраны мемуары драматурга и кинорежиссёра Марселя Паньоля, описывающие жизнь Франции 1910-40-х годов.
фото: "Великолепная жизнь Марселя Паньоля"
По сюжету на пике славы Марсель Паньоль получает заказ на написание серии текстов о своем детстве и Провансе. Когда он пишет первые страницы, перед ним внезапно появляется маленький Марсель, каким он был в детстве, и пробуждает воспоминания: появление звукового кино, первая крупная киностудия, любовь к актерскому мастерству и писательству. Великий рассказчик становится героем собственной истории. Шоме не получил наград Анси, но фильму мастера это не помешает найти благодарного зрителя, тоскующего по старым временам.
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