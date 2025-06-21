Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»

В Иванове продолжается VII фестиваль сериалов «Пилот», на котором онлайн-платформы и телеканалы представят новые проекты. В ближайший год нас ждет немало самых разнообразных сюжетов: смешных и не очень, о прошлом и настоящем. О девяти грядущих премьерах читайте в обзоре первого фестивального дня.
Первым лотом в конкурсной программе «Пилота» стала комедия Руслана Данилевича
о двух безобидных энтузиастах-неудачниках, по недоразумению работающих в частной службе инкассации. Витя (Вячеслав Чепурченко
) живет с чрезвычайно деятельной мамой и никак не может пригласить девушку на свидание. Серега (Кирилл Мелехов
) — типичный ребенок в теле взрослого: прячет от жены деньги, чтобы купить Legо-фигурку Дарта Вейдера и VR-очки. По словам продюсера Андрея Димитрова
, в «Инкассаторах» комедию постарались скрестить с зубодробительным криминалом — кажется, именно то, что нужно для ТНТ.
И действительно, всё начинается с эпичного ралли инкассаторов — правда, не уходящих от погони, а везущих знакомую роженицу в больницу. Продолжается пилот нагромождением смешных ситуаций, произошедших из-за нерешительности и неуклюжести Вити или инфантильности Серёги. Чепурченко с Мелеховым в этих комедийных амплуа смотрятся органично: калейдоскопом проносятся череда объяснений перед начальством, драка с бандитами в клоунских шапочках и неудачи с девушками. Концентрация неудач заставляет героев пойти на отчаянный шаг — ограбить свой инкассаторский броневичок и восстановить справедливость. Бытовой юмор сочетается с типично телевизионными нелепостями, смешными обманами и интригами на ровном месте — их команда сериала во главе с режиссером Русланом Данилевичем («Чума!
») заготовила немало.
Режиссер Станислав Светлов
готовится покорять сердца зрителей телеканала ТВ-3 вкрадчивым мистическим детективом, который, однако, не лишен толики экшна. Подросток Олег (Матвей Барышев
) вместе с отцом (Алексей Фатеев
) переезжает из благополучной Москвы в областной наукоград — «тихое место», запорошенное снегом и воплощающее все представления зрителя о провинции. Пейзаж русской средней полосы неожиданно хорошо вписывается в один мистический ряд с Сайлент Хиллом
, Твин Пиксом
и Хоукинсом
: секретов среди панелек скрыта масса. На улицах пасмурно и тревожно, как и в сознании жителей. Главная тайна — пропажа двух учениц местной школы, которая усиливает оппозицию взрослых и подростков: первые призывают к спокойствию и серьезности, а у вторых бурлят эмоции и даже на фоне угроз разыгрывается жажда независимости.
Уже по первому эпизоду видно, что главной задачей адаптации одноименного сериала
2002 года было не простое вложение айфонов в руки современным школьникам — куда важнее для создателей нового «Тайного знака» стало исследование их психологии. Дети готовы на всё ради успеха в обществе. «Почему одним всё, а другим ничего?
» — этот вопрос толкает школьников прямо в сети тайного общества, задумавшего что-то грандиозное и в то же время зловещее. Пока полиция тщетно ищет исчезнувших девушек, в городе внезапно растет количество олимпиадников: вчерашние двоечники как будто прозревают, обретая способности к точным наукам. Харизматичным лидером тайного общества (и одновременно классным руководителем в школе) становится простой учитель (Илья Шляга
), сочетающий слоновье спокойствие и харизму маньяка Декстера
. Несмотря на ворох тайн и закрученный сюжет, нить подростковой драмы в проекте сохранена. Интрига: сможет ли янг-эдалт от ТВ-3 удержать повышенный градус повествования?
ОЛДСКУЛ (START, Premier, ТНТ)
Учительница математики Мария Павловна Трифонова (Мария Аронова
) — последняя преподавательница, получившая премию «Учитель года СССР». Много воды утекло с тех пор, но она всё также свято блюдет образовательные традиции прошлого столетия. Дети «математичку» натурально боятся: она как будто пришла из старых серий «Ералаша
», не дружит с современными технологиями и предпочитает давить авторитетом, не отвлекаясь на модные демократичные тренды. Конечно, всё немного сложнее: репрессивные методы Марии Павловны — следствие не только скверного характера, но и закоренелого одиночества. Последнее дает о себе знать внезапной панической атакой (раньше учительница старой закалки и термина такого не знала).
Проходит время что-то в жизни поменять: Мария Павловна переводится из обычной СОШ в элитную школу, где учится её внучка Настя (Таисья Калинина
). Избалованные детишки в тотальном шоке, «Учитель года» — в ужасе от повадок молодого поколения. Зритель — испытывает колоссальное давление кринжа, когда они начинают взаимодействовать. Катастрофическую комедию играючи выправляет Мария Аронова, причем «в одну каску». «Олдскул» — это театр одной гениальной актрисы, оказавшейся наедине с, мягко говоря, не слишком блистательным сценарием. Однако это тот случай, когда «не её заперли с ними, а их заперли с ней»: энергии Ароновой хватает, чтобы с лихвой компенсировать царящий в «Олдскуле» серый нафталин.
Совы — не то, чем кажутся! Начинающая хирург-трансплантолог Светлана (Мария Лисовая
) прибывает на практику в заполярную больницу. Отличников в такую глушь обычно не посылают: что-то нехорошее случилось в прошлом девушки, если ординатуру превратили в настоящую ссылку. Так и начинается «Фулл Хаус» — тягучий, но захватывающий процедурал о трансплантологах «на северах». Тема и для «Большой Земли» трудная, чего говорить об удаленном регионе, где из-за нехватки оборудования операции иногда приходится делать с помощью гаечного ключа, энтузиазма и какой-то матери.
За окном депрессивный снежный пейзаж, дикие звери и вьюга. На столе — свежий покойник, органы которого могут спасти жизни трех пациентов в отрезанном от цивилизации ПГТ. Каждый такой кейс — невероятное моральное испытание, вдовесок усложненное трудными климатическими условиями. Задел для медицинской драмы невероятный. К тому же сериал дебютанта Григория Васильева
удачно скроен: несмотря на присутствие в кадре Петра Федорова
и Дмитрия Певцова
, первой скрипкой равно остается молодая столичная практикантка, героически перевозящая драгоценные органы через норильскую бурю.
МЭР ИЗ ТЮЗА (ТНТ)
Новый год. Мэр вымышленного города Придонска Юрий Борисов (Игорь Хрипунов
), коррупционер и алкоголик, даже не помнит, что сегодня понедельник (ведь пятница была всего «два ящика текилы» назад). Поведение чиновника настолько вызывающе, что коллеги открыто предупреждают: «Тебя закроют
». Канули 200 миллионов рублей, а это уже повод для серьезного разбирательства с губернатором региона Михал Михалычем (Владимир Стержаков
). По такому случаю горе-мэр снова спускается на дно бутылки, сваливается в алкогольную яму и оказывается в полицейском участке — что характерно, сотрудники МВД его не узнают. Даже новейшая система распознавания лиц Борисова в глаза не видела — путает градоначальника с артистом местного ТЮЗа Гошей Кротовым (тоже Хрипунов). Ошибка нелепая, но очень своевременная: есть на кого повесить все хвосты. По крайней мере, на время судебных разбирательств и дальнейшего тюремного заключения.
Неожиданная рокировка может напомнить «Джентльменов удачи
», «Принца и нищего», да и многие-многие комедии с перепутанными двойниками. Только «Мэр из ТЮЗа» стремится быть не просто комедией, а прямо-таки сатирой на российскую действительность. В пилотной серии показали только завязку сюжета, но уже очевидно — в следующих сериях новый-старый мэр будет стабильно попадать в нелепейшие ситуации. Ну и к текиле, по заветам предшественника, тоже скорее всего пристрастится.
Криминальная драма Александра Собичевского
бросается с места в карьер: открывающая сцена разворачивается в суде. Подростки из неблагополучных семей дают показания из-за решетки, объясняя, как дошли до жизни такой. Всё началось с празднования дня рождения друга (Макар Хлебников
), кражи алкоголя и приглашения девчонок — но в итоге закончилось всё не похмельем и сожалениями, а походом за цветным металлом. Итог авантюры полностью соответствует жанру: попытка распилить на куски башенный кран приводит к катастрофически последствиям, огромным долгам и неудобным вопросам к пацанам со стороны местной ОПГ.
«Попадос» до краев наполнен тоскливыми подробностями жизни подростков в депрессивном регионе. Нерешительный Мансур (Шарифбек Закиров
) постоянно находится на грани панической атаки, из-за чего не может за себя постоять. Серега (Антон Шокалюк
) терпит вечно алкоголизированого отца, а герою Хлебникова хуже всех: его папа (Тимофей Трибунцев
) работает охранником в местном ПТУ, а в свободное время пытается писать роман и вид имеет крайне жалкий. По уровню хтонического чувства «Попадос» почти нагоняет прошлогодний хит «Кончится лето
», но зрительское внимание размывается долгой и максимально мрачной экспозицией. Сериал изобилует узнаваемыми интерьерами, жизненными диалогами и типажами — хотя это тот случай, когда нагромождение деталей явно играет не на пользу истории.
«Азартные игры — это весело и незаконно
», — напоминают перед показом авторы; на тот случай, если кто-то воспримет увиденное как руководство к действию. Просто сериал у Рустама Ильясова
(«Трудные подростки
») получился действительно драйвовым. Глазом не моргнешь, а уже хочешь открыть подпольный покерный клуб, как это сделал парень Витя (Артем Кошман
). В опасный бизнес он попал не от хорошей жизни: нужно срочно достать круглую сумму для оплаты обучения в институте. Быстро и честно такие деньги не заработать — зато можно сдать гостиную местным лудоманам, готовым за ночь спустить за игорным столом всю зарплату.
Поначалу даже кажется, что Витя и его соседи по коммуналке (Тимофей Елецкий
, Улан Адамбаев
) вытянули золотой билет и вот-вот станут теневыми миллионерами. Только бесплатный сыр быстро заканчивается: в квартире парней появляется ушлый сотрудник ОБЭП и грозится всех посадить, если ему не отгрузят полмиллиона рублей. Тут выбора у Вити уже не остается: либо небо к клеточку, либо расширять бизнес, чтобы добыть деньги на взятку. «Нам покер» уже одним только хулиганским названием дает понять, что история получится по-хорошему безумная, — и не обманывает: шутки летят, как из пулемета, из колонок лупит задорный казахский рэп, а экстерьеры питерских дворов недвусмысленно намекают на «Поедем с тобой в Макао
» — пожалуй, главный «покерный» фильм России в последние годы. Создателям «Нам покера» выпал ничем не побиваемый флеш-рояль.
Конец 1960-х. Мир в очередной раз находится на пороге ядерной войны. Советская разведка узнает о планах США нанести превентивный удар по территории СССР. Ракеты на Москву полетят не с другого континента, а из ФРГ — в стране множество американских военных баз, начиненных стратегическим вооружением. При этом власти Западной Германии о планах заокеанского союзника ничего не знают: официальный Бонн (именно он был столицей ФРГ в годы Холодной войны) просто не поставили в известность. Пока советские субмарины подбираются к берегам Штатов для потенциального ответа на агрессию, Кремль хватается за последнюю возможность уладить всё мирно.
Генсек СССР Леонид Брежнев (Сергей Маковецкий
) решается на авантюру — провести тайные переговоры с канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Кирилл Кяро
). И это в тот момент, когда контакты идеологических врагов на официальном уровне почти полностью прекращены. За доверительную беседы с представителем враждущего лагеря гослидеров съедят свои же, но это реальная возможность снизить напряженность и уберечь мир от превращения в радиоактивный пепел. В условиях строжайшей секретности на территорию Западного Берлина забрасывают советских разведчиков-парламентеров (Сергей Марин
и Алексей Розин
), которым предстоит навести мосты между Востоком и Западом. Уже второй проект на фестивале «Пилот», который можно назвать полноценным сериальным блокбастером (первым был внеконкурсный «Константинополь
»). Дорогая масштабная шпионская история, к тому же — основанная на реальных событиях. Сценарий на основе военной тайны написали Игорь Прокопенко
и Дмитрий Новоселов
, а поставил сериал Владимир Щегольков
(«Цербер
»). Несмотря на серьезность темы, «Дорогой Вилли» совсем не боится показаться смешным: в нем умышленно смиксованы шпионский детектив с комедийными эпизодами. Да, миру угрожает ядерная дубина, но Леонид Ильич... рассказывает любимые анекдоты о себе! Такие детали разбавляют официоз кабинетных диалогов (столь удобных для экспозиции), превращая «Дорогого Вилли» в очень комфортное приключение.
Егор (Павел Прилучный
) работает на тестя Павла Семеновича (Сергей Газаров
), а потому может законно вести праздную жизнь, ничего не делать и при этом зарабатывать кучу денег. Главное — вовремя умаслить родственника, проиграв ему в гольф, спев «Зеленоглазое такси» на вечеринке или просто, без всякого повода, рассыпаться в комплиментах. Однако, оказывается, что быть во всем обязанным другим — не слишком приятная затея. То ли в отместку, то ли по глупости Егор изменяет жене, так еще и делает это публично — забывает отключиться от созвона с деловыми партнерами.
Сладкая жизнь заканчивается: изменщик разом остается без семьи и денег. Есть и хорошие новости: в родной Анапе у Егора есть сотка гектаров заброшенных виноградников. Отличный актив для создания бизнеса. «Виноград» — легкая комедия об исправлении нравов и возвращении к истокам, приправленная неприкрытой рекламой китайского автопрома: именно на нем герою Прилучного придется мчать до солнечной Анапы через всю страну. Виноградники и вправду красивы, Прилучный уморительно плох в пении, а где-то на периферии сюжета кроется простецкая мораль: быть хорошим человеком лучше, чем плохим. И лучше вино пить, чем вину испытывать.
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