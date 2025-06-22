Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Фестивальная колонка >>
22 июня 2025
В Иваново сегодня завершается VII фестиваль сериалов «Пилот», на котором онлайн-платформы и телеканалы показали новые проекты. Рассказываем о насыщенной второй части конкурсной игровой программы — она показалась нам интереснее, чем в предыдущий день.

ВИНОДЕЛЫ (СТС)


Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

«Вино — это не пойло. Это искусство». А искусство, к сожалению, трудно монетизировать. Простой челябинский парень Паша (Роман Маякин) узнает о смерти старшего брата, оставившего ему наследство — самую настоящую винодельню. Хорошая новость для неудачливого владельца шашлычной, которого дома ждут выбиватели долгов. Взвалив на сына Костю (Вадим Соснин) чемоданы и пообещав престарелому отцу «десятизвездочный отель», Паша отправляется в Краснодарский край на встречу с адвокатами. На красивейшей винодельне выясняется, что собственность отходит Паше не целиком — половина бизнеса все еще принадлежит эстету Гордееву (Андрей Ургант).

Встреча рафинированного интеллигента в твидовом пиджаке и уральского дядьки с капустой в бороде, естественно, не может пройти мирно. Назревает классовая война и, внезапно, роман — Пашин отпрыск в первый же день оказался в постели дочери Гордеева Оксаны (Елена Подкаминская). «Виноделы», конечно, не станут откровением для тех, кто смотрел «Кухню» или «ИП Пирогова» (то есть, для большинства российских зрителей) — телеканал СТС стабилен среди бурь сериалостроения. Комфортная комедия поколений с элементами романтики и бизнеса сама похожа на вино: легкая, чуть меланхоличная история, подходящая для вечернего релакса. Главное — не переборщить, иначе на утро будет гудеть голова.


ДЫШИ (Okko)

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Акушер Лера (Марина Александрова) хорошо известна богемной Москве — ее услугами по обеспечению комфортных родов пользуются жены очень серьезных людей. Лера воспитывает троих детей, спокойна и независима, нравится мужчинам (хотя найти спутника жизни, увы, пока что не выходит) и активно продвигает идею естественных родов: нужно довериться природе и просто помогать будущей маме все сделать самостоятельно, а не травмировать ее традиционными акушерскими практиками. Методика модная и прогрессивная — Лере прочат скорое назначение на пост главы акушерского отделения.

Но следующие роды проходят не по плану: наследник бизнесмена Шахова (Петр Буслов) появляется на свет в тяжелейшем состоянии. Отец в ярости и запускает собственное расследование произошедшего. Конечно же, Лера — первая, кого начинают подозревать в халатности. И не сказать чтобы беспочвенно: роды начались внезапно, застали гениального акушера после посиделок в баре, так что ассистировать пришлось подшофе... Режиссер замечательного фильма «Каникулы» Анна Кузнецова создала блестящее медицинское драмеди — не об акушерстве даже, а в общем о полутонах жизни — ошибках, стереотипах, нелепицах, которые окружают человека. Несмотря на трудную тему, заявленный жанр драмеди отыгрывается на все сто процентов. «Дыши» — сериал сюжетно трудный, но при том по-житейски комплексный. Без отъявленной артхаусной чернухи, которой часто грешат проекты о социальной, гендерной или любом другом неравенстве.


ФЕЙК (Okko)

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Онлайн-кинотеатр Okko, заявляет его генеральный продюсер Гавриил Гордеев, продолжает исследовать «женскую тему». В «Фейке» режиссера Алексея Кузмина-Тарасова она сочетается с не менее актуальными проблемами современности: киберсталкингом, распространением лжи и влиянием внешних раздражителей на психологическое состояние человека. Всё начинается с того, что героиня Анастасии Красовской Лера записывает научно-популярный блог, продвигая в массы занимательные факты из биологии. БиоРите (так называется аккаунт инфлюенсерши — пока что небольшой, но бурно развивающийся) повезло получить грант на исследования, предстоит переезд в Москву и расставание с парнем (Эльдар Калимулин).

Однако успех в соцсетях идет рука об руку с неудобствами — вроде дикпиков, которые теперь приходят Лере в директ регулярно. Еще у нее появляется навязчивый «поклонник», вознамерившийся превратить жизнь девушки в ад. Злоумышленник сделал фейковый аккаунт героини и ведет от её лица переписку с другими мужчинами, подделывает интимные фото — в общем, всячески портит жизнь, доводя Риту до психологического истощения. Статьи о преследование в Сети в Уголовном кодексе пока что не появилось, поэтому полиция ничем помочь не может. Придется искать разбушевавшегося тролля своими силами. С первых минут «Фейк» нагнетает саспенс, вводя зрителя в вязкое ощущения небезопасности, ведь от интернет-травли не скрыться ни дома, ни на работе. Сама тема киберсталкинга обнажает другую, не менее актуальную — об уязвимости женщины, которой упорно не хотят верить. Детективная составляющая тоже на высоте: безликий преследователь постоянно находится где-то рядом: им может оказаться лучшая подруга (Полина Ауг), ревнивая школьница (Анна Осипова) или бывший, с которым Рита нехорошо рассталась. Мотивы портить ей жизнь есть у многих.


16 ЛЕТ и 9 МЕСЯЦЕВ (ТВ-3)

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Отличница Тоня (Дарья Матвеева) хочет идти в институт дизайна, а пойдёт в женскую консультацию — на вечеринке с коктейлями девушка переживает первый сексуальный опыт с красавичком Семеном (Олег Савостюк). Через несколько дней ей предстоит делать тест на беременность в школьном туалете. Две полоски — как приговор. Учителя уже знают, скоро новость дойдёт до директора, а потом узнают и родители. И это звучит для подростка как катастрофа.

«16 лет и 9 месяцев» не отличается выдающейся драматургией, но непосредственности и (по-хорошему) подростковой прямолинейности в нем хоть отбавляй. Сериал Анны Курбатовой явно делался с прицелом на освещение проблемы, а не на ее осмысление. Поэтому сценарные трюизмы тут — абсолютная норма. А жаль, сериалу не помешал бы накал страстей, аналогичный телешоу с созвучным названием.


ЧУДО (Premier)


Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Порочный лейтенант полиции Орлов (Данил Стеклов) попал по полной — в нетрезвом виде сел за руль, грубо нарушил ПДД и сбил переходившего дорогу пьянчужку. И не просто бродягу, а тщательно законспирированного перегаром и грязной одеждой коллегу на задании. В городе Электроспасе готовилась спецоперация по внедрению агента МВД в общество анонимных алкоголиков, возглавляемое бывшим криминальным авторитетом Василием Сапоговым (Филипп Янковский). Сапог давно завязал с разбойничьим бизнесом, но с девяностых хранит у себя украденный из музея драгоценный кубок. Надо бы его вернуть аккурат к большой исторической выставке, на которой будут присутствовать очень серьезные люди «с самого верха». Одному генералу как раз очень нужно подтвердить свой авторитет и заработать очки престижа.

Если выяснить местонахождение кубка не может покалеченный агент, то это сделает Орлов — иначе конец его карьере. Приходится изображать нового участника клуба, вытираясь в доверие к Сапогу и его приближенным. Надо отдать должное режиссёру Антону Богданову, «Чудо» смело оборачивает реальную общественную проблему в фарсовую комедию. И притом смешную, наполненную угаром «Жмурок» и архетипичными забавными персонажами, сыгранными Юлией Хлыниной, Степаном Девониным и другими. И, надо признать, Филиппу Янковскому чертовски идут роли суровых бандитов с усами.


ЖЕКА РАССЕЛ (Kion)


Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Режиссер Виталий Дудник добавляет в офисные будни щепотку магии. Бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин) уже год любуется симпатичной коллегой Алисой (Виктория Агалакова), но никак не может сделать первый шаг. Каждая попытка хотя бы поговорить с предметом обожания заканчивается провалом и позором на всю компанию (счет неудач услужливо ведется внизу экрана). Каждый раз Женя выставляет себя круглым идиотом: то рот очистителем пола прополоскает, то отправит признание в любви всему опен-спейсу почтовой рассылкой. У кого-то эти потуги вызовут смех, у кого-то — прилив испанского стыда. Нерешительного Ромео неизменно сопровождает его кудрявый приятель в исполнении Никиты Плахотнюка, который, видя тщетность многочисленных попыток, шутит: «А может, девчонки не твоё? Погнали к нам в айтишники!»

Желание быть всегда рядом с возлюбленной, однако, в итоге будет исполнено. Правда, не совсем так, как хотелось бы герою. Прозвище «ведьма», данное начальнице (Екатерина Климова), оказывается небезосновательным: лук стиля total-black, бордовые губы и пара натянутых шуток про «Гарри Поттера» выдают в ней настоящую злодейку, питающуюся молодостью девушек. Алиса как раз на очереди. Мстя за раскрытие тайны, ведьма превращает Жеку в пса, которого тут же и дарит девушке на день рождения. Сюрпризы на праздник становятся началом корпоративного фэнтези: теперь герой будет всеми силами пытаться выбраться из образа «хорошего мальчика» и защитить Алису от темных чар.


ПЛАНЕТЯНЕ (ТНТ)

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Супруги Антон (Максим Лагашкин) и Марина (Екатерина Стулова) спокойно ехали на дачу, орали друг на друга и уже вот-вот должны были обрести счастье (в смысле, развестись), но все испортила летающая тарелка. Инопланетные гости, похожие на больших антропоморфных улиток, похищают пару, создают точные копии их тел и, замаскировавшись, высаживаются на Землю. 24 минуты безумнейшего ситкома «Планетяне» — отечественный ответ «Засланцу из космоса». Хотя по примитивности содержания сериал похож на «Гуманоидов в Королеве».

Лагашкин и Стулова разыгрывают жутковатую клоунаду: то начальника полиции (Алексей Розин) за причинное место схватят, то продемонстрируют навыки галактического пикапа на испуганном астрофизике (Александр Волохов). В голову последнего еще и случайно загружают полное собрание сочинений Ленина, после чего он испытывает неистовое желание залезать на автомобили и декламировать апрельские тезисы. Юмор «Планетян» прост как истина, порою увиденное даже вызывает не смех, а ступор. Что, впрочем, не означает отсутствие у сериала потенциала: святая простота некоторых шуток просто разрывала зал.


НОРМАЛЬНЫЙ

Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

Герой Григория Верника Леха живет обычной жизнью городского пижона: пьет пиво, кормит голубей в парке и рисует граффити на заброшках. Последнее заканчивается для него не лучшим образом: проникновение на закрытую территорию заканчивается падением с большой высоты, ушибами и отбытием в психиатрическую лечебницу: специалисты должны подтвердить, что Леха упал случайно, а не добровольно шагнул в бездну. В медицинском учреждении и происходит знакомство с Костей (Андрей Максимов) — пациентом с расстройство аутистического спектра, который в больницу попал прямиком из детского дома. Конечно же, знакомство перерастет в броманс, отдаленно напоминающий аналогичные взаимоотношения героев недавнего сериала «Она такая классная».

Костя играет с новым другом в «Словодел», Леха угощает приятеля пенным и чипсами, а также защищает от не в меру жестоких санитаров. В конце концов, герой Верника организует побег Кости из больницы и приводит его к себе домой. У обоих начинается новая жизнь. Параллельно с развитием этой истории мама Лёхи (Елена Николаева) пытается всеми силами заработать на лечение аутизма своего внука Славы — непутевый папа в этом деле не помощник. А вот Костя с ребенком находит общий язык. «Нормальный» поднимает серьезную тему взаимодействия с людьми, которым трудно встроиться в общество, но делает это без упора на драму — наоборот, в сериале Владислава Иконникова бал правит лирическое чувство, доброта и искрометная комедия. Особенно запоминается великолепное камео певца Шуры, каким-то образом оказавшегося в той же психбольнице, что и главные герои.

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.06.2025 - 13:31
Ну что ж, будем ждать и посмотреть заинтересовавшие, приглянувшиеся и уже добавленные в киновишлист все новинки VII фестиваля сериалов «Пилот», из которого можно будет посмотреть если не все, то многие... читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   22.06.2025 - 21:27
Может в "Планетянах" и перерождаются в кого-то, а вот мне захотелось посмотреть "Дыши" с Мариной Александровой. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»
Пилот-2025: Ирина Пегова, Нино Нинидзе и Александр Устюгов
Никита Ефремов обучил русскому языку узбекских школьников во втором сезоне «Крутой перемены»
Белые в городе: «Константинополь» — бодрая драма в декорациях Русского исхода
Сериалы с Павлом Прилучным, Мариной Александровой и Тимофеем Трибунцевым вошли в конкурс «Пилота»
VII фестиваль сериалов «Пилот» представил деловую программу
Константин Буслов, Александр Велединский, Петр Тодоровский и Александр Котт вошли в состав жюри «Пилота»
«Константинополь» с Александром Устюговым и Оксаной Акиньшиной откроет VII фестиваль сериалов «Пилот»
«От этих ролей отказались 250 артистов»: Ника Здорик о сериале «Ландыши. Такая нежная любовь»
VII фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Чужие, маньяки и абьюзеры: что выбрали критики и зрители из 5 пилотов Okko
Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым
«Убойный отпуск»: Всё включено и ничего не выключено
Московскую международную неделю кино посетили более 600 000 человек
Премьеры, питчинги и кастинг среди зрителей: в Москве прошло Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
На Московской международной неделе кино пройдет Эхо фестивалей «Короче», Realist и «Пилот»
Не взлетим, так поплаваем: Софья Синицына, Мария Мацель и Софья Карпунина
«Любопытная Варвара» победила на фестивале сериалов «Пилот»
На фестивале «Пилот» прошли презентации онлайн-кинотеатров Premier и KION
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»
Поиск по меткам
Аксинья ТрушенкоДарья СоколоваМаксим ГревцевОККОПилотРоссийские сериалыСТС
персоны
Виктория АгалаковаМарина АлександроваПолина АугАнтон БогдановПётр БусловГригорий ВерникАлександр Волохов (II)Гавриил ГордеевСтепан ДевонинВладислав ИконниковЭльдар КалимулинЕкатерина КлимоваАнастасия КрасовскаяАнна Кузнецова (II)Алексей Кузьмин-Тарасов (II)Анна КурбатоваМаксим ЛагашкинАндрей Максимов (III)Дарья МатвееваРоман МаякинЕлена Николаева (II)Анна ОсиповаНикита ПлахотнюкЕлена ПодкаминскаяАлексей РозинОлег Савостюк (II)Вадим СоснинДанил СтекловЕкатерина СтуловаАндрей УргантЮлия ХлынинаШураФилипп Янковский
фильмы
16 лет и 9 месяцевВиноделыГуманоиды в КоролёвеДышиЖека РасселЖмуркиЗасланец из космосаИП ПироговаКаникулыКухня (все сезоны)Любовь-морковьНормальныйОна такая класснаяПланетянеФейкЧудо

фотографии >>
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.
Феликс Романов
23 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Феликс Романов.
Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.
Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Марина Ладынина
Алексей Лосихин
Александр Метёлкин (II)
Анна Назарьева
Валентин Новопольский
Эдуард Трухменёв
Сергей Филиппов
Лариса Шахворостова
Константин Шелягин
Нэнси Аллен
Иэн Глен
Харрис Дикинсон
Минка Келли
Джо Пенни
Питер Уэллер
Клод Шаброль
все родившиеся 24 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram