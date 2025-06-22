Тревожный звоночек: кого рожают и в кого перерождаются герои сериалов фестиваля «Пилот»

В Иваново сегодня завершается VII фестиваль сериалов «Пилот», на котором онлайн-платформы и телеканалы показали новые проекты. Рассказываем о насыщенной второй части конкурсной игровой программы — она показалась нам интереснее, чем в предыдущий день.
ВИНОДЕЛЫ (СТС)
«Вино — это не пойло. Это искусство». А искусство, к сожалению, трудно монетизировать. Простой челябинский парень Паша (Роман Маякин
) узнает о смерти старшего брата, оставившего ему наследство — самую настоящую винодельню. Хорошая новость для неудачливого владельца шашлычной, которого дома ждут выбиватели долгов. Взвалив на сына Костю (Вадим Соснин
) чемоданы и пообещав престарелому отцу «десятизвездочный отель», Паша отправляется в Краснодарский край на встречу с адвокатами. На красивейшей винодельне выясняется, что собственность отходит Паше не целиком — половина бизнеса все еще принадлежит эстету Гордееву (Андрей Ургант
).
Встреча рафинированного интеллигента в твидовом пиджаке и уральского дядьки с капустой в бороде, естественно, не может пройти мирно. Назревает классовая война и, внезапно, роман — Пашин отпрыск в первый же день оказался в постели дочери Гордеева Оксаны (Елена Подкаминская
). «Виноделы», конечно, не станут откровением для тех, кто смотрел «Кухню
» или «ИП Пирогова
» (то есть, для большинства российских зрителей) — телеканал СТС стабилен среди бурь сериалостроения. Комфортная комедия поколений с элементами романтики и бизнеса сама похожа на вино: легкая, чуть меланхоличная история, подходящая для вечернего релакса. Главное — не переборщить, иначе на утро будет гудеть голова.
ДЫШИ (Okko)
Акушер Лера (Марина Александрова
) хорошо известна богемной Москве — ее услугами по обеспечению комфортных родов пользуются жены очень серьезных людей. Лера воспитывает троих детей, спокойна и независима, нравится мужчинам (хотя найти спутника жизни, увы, пока что не выходит) и активно продвигает идею естественных родов: нужно довериться природе и просто помогать будущей маме все сделать самостоятельно, а не травмировать ее традиционными акушерскими практиками. Методика модная и прогрессивная — Лере прочат скорое назначение на пост главы акушерского отделения.
Но следующие роды проходят не по плану: наследник бизнесмена Шахова (Петр Буслов
) появляется на свет в тяжелейшем состоянии. Отец в ярости и запускает собственное расследование произошедшего. Конечно же, Лера — первая, кого начинают подозревать в халатности. И не сказать чтобы беспочвенно: роды начались внезапно, застали гениального акушера после посиделок в баре, так что ассистировать пришлось подшофе... Режиссер замечательного фильма «Каникулы
» Анна Кузнецова
создала блестящее медицинское драмеди — не об акушерстве даже, а в общем о полутонах жизни — ошибках, стереотипах, нелепицах, которые окружают человека. Несмотря на трудную тему, заявленный жанр драмеди отыгрывается на все сто процентов. «Дыши» — сериал сюжетно трудный, но при том по-житейски комплексный. Без отъявленной артхаусной чернухи, которой часто грешат проекты о социальной, гендерной или любом другом неравенстве.
ФЕЙК (Okko)
Онлайн-кинотеатр Okko, заявляет его генеральный продюсер Гавриил Гордеев
, продолжает исследовать «женскую тему». В «Фейке» режиссера Алексея Кузмина-Тарасова
она сочетается с не менее актуальными проблемами современности: киберсталкингом, распространением лжи и влиянием внешних раздражителей на психологическое состояние человека. Всё начинается с того, что героиня Анастасии Красовской
Лера записывает научно-популярный блог, продвигая в массы занимательные факты из биологии. БиоРите (так называется аккаунт инфлюенсерши — пока что небольшой, но бурно развивающийся) повезло получить грант на исследования, предстоит переезд в Москву и расставание с парнем (Эльдар Калимулин
).
Однако успех в соцсетях идет рука об руку с неудобствами — вроде дикпиков, которые теперь приходят Лере в директ регулярно. Еще у нее появляется навязчивый «поклонник», вознамерившийся превратить жизнь девушки в ад. Злоумышленник сделал фейковый аккаунт героини и ведет от её лица переписку с другими мужчинами, подделывает интимные фото — в общем, всячески портит жизнь, доводя Риту до психологического истощения. Статьи о преследование в Сети в Уголовном кодексе пока что не появилось, поэтому полиция ничем помочь не может. Придется искать разбушевавшегося тролля своими силами. С первых минут «Фейк» нагнетает саспенс, вводя зрителя в вязкое ощущения небезопасности, ведь от интернет-травли не скрыться ни дома, ни на работе. Сама тема киберсталкинга обнажает другую, не менее актуальную — об уязвимости женщины, которой упорно не хотят верить. Детективная составляющая тоже на высоте: безликий преследователь постоянно находится где-то рядом: им может оказаться лучшая подруга (Полина Ауг
), ревнивая школьница (Анна Осипова
) или бывший, с которым Рита нехорошо рассталась. Мотивы портить ей жизнь есть у многих.
16 ЛЕТ и 9 МЕСЯЦЕВ (ТВ-3)
Отличница Тоня (Дарья Матвеева
) хочет идти в институт дизайна, а пойдёт в женскую консультацию — на вечеринке с коктейлями девушка переживает первый сексуальный опыт с красавичком Семеном (Олег Савостюк
). Через несколько дней ей предстоит делать тест на беременность в школьном туалете. Две полоски — как приговор. Учителя уже знают, скоро новость дойдёт до директора, а потом узнают и родители. И это звучит для подростка как катастрофа.
«16 лет и 9 месяцев» не отличается выдающейся драматургией, но непосредственности и (по-хорошему) подростковой прямолинейности в нем хоть отбавляй. Сериал Анны Курбатовой
явно делался с прицелом на освещение проблемы, а не на ее осмысление. Поэтому сценарные трюизмы тут — абсолютная норма. А жаль, сериалу не помешал бы накал страстей, аналогичный телешоу с созвучным названием.
ЧУДО (Premier)
Порочный лейтенант полиции Орлов (Данил Стеклов
) попал по полной — в нетрезвом виде сел за руль, грубо нарушил ПДД и сбил переходившего дорогу пьянчужку. И не просто бродягу, а тщательно законспирированного перегаром и грязной одеждой коллегу на задании. В городе Электроспасе готовилась спецоперация по внедрению агента МВД в общество анонимных алкоголиков, возглавляемое бывшим криминальным авторитетом Василием Сапоговым (Филипп Янковский
). Сапог давно завязал с разбойничьим бизнесом, но с девяностых хранит у себя украденный из музея драгоценный кубок. Надо бы его вернуть аккурат к большой исторической выставке, на которой будут присутствовать очень серьезные люди «с самого верха». Одному генералу как раз очень нужно подтвердить свой авторитет и заработать очки престижа.
Если выяснить местонахождение кубка не может покалеченный агент, то это сделает Орлов — иначе конец его карьере. Приходится изображать нового участника клуба, вытираясь в доверие к Сапогу и его приближенным. Надо отдать должное режиссёру Антону Богданову
, «Чудо» смело оборачивает реальную общественную проблему в фарсовую комедию. И притом смешную, наполненную угаром «Жмурок
» и архетипичными забавными персонажами, сыгранными Юлией Хлыниной
, Степаном Девониным
и другими. И, надо признать, Филиппу Янковскому чертовски идут роли суровых бандитов с усами.
Режиссер Виталий Дудник добавляет в офисные будни щепотку магии. Бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин
) уже год любуется симпатичной коллегой Алисой (Виктория Агалакова
), но никак не может сделать первый шаг. Каждая попытка хотя бы поговорить с предметом обожания заканчивается провалом и позором на всю компанию (счет неудач услужливо ведется внизу экрана). Каждый раз Женя выставляет себя круглым идиотом: то рот очистителем пола прополоскает, то отправит признание в любви всему опен-спейсу почтовой рассылкой. У кого-то эти потуги вызовут смех, у кого-то — прилив испанского стыда. Нерешительного Ромео неизменно сопровождает его кудрявый приятель в исполнении Никиты Плахотнюка
, который, видя тщетность многочисленных попыток, шутит: «А может, девчонки не твоё? Погнали к нам в айтишники!»
Желание быть всегда рядом с возлюбленной, однако, в итоге будет исполнено. Правда, не совсем так, как хотелось бы герою. Прозвище «ведьма», данное начальнице (Екатерина Климова
), оказывается небезосновательным: лук стиля total-black, бордовые губы и пара натянутых шуток про «Гарри Поттера» выдают в ней настоящую злодейку, питающуюся молодостью девушек. Алиса как раз на очереди. Мстя за раскрытие тайны, ведьма превращает Жеку в пса, которого тут же и дарит девушке на день рождения. Сюрпризы на праздник становятся началом корпоративного фэнтези: теперь герой будет всеми силами пытаться выбраться из образа «хорошего мальчика» и защитить Алису от темных чар.
ПЛАНЕТЯНЕ (ТНТ)
Супруги Антон (Максим Лагашкин
) и Марина (Екатерина Стулова
) спокойно ехали на дачу, орали друг на друга и уже вот-вот должны были обрести счастье (в смысле, развестись), но все испортила летающая тарелка. Инопланетные гости, похожие на больших антропоморфных улиток, похищают пару, создают точные копии их тел и, замаскировавшись, высаживаются на Землю. 24 минуты безумнейшего ситкома «Планетяне» — отечественный ответ «Засланцу из космоса
». Хотя по примитивности содержания сериал похож на «Гуманоидов в Королеве
».
Лагашкин и Стулова разыгрывают жутковатую клоунаду: то начальника полиции (Алексей Розин
) за причинное место схватят, то продемонстрируют навыки галактического пикапа на испуганном астрофизике (Александр Волохов
). В голову последнего еще и случайно загружают полное собрание сочинений Ленина, после чего он испытывает неистовое желание залезать на автомобили и декламировать апрельские тезисы. Юмор «Планетян» прост как истина, порою увиденное даже вызывает не смех, а ступор. Что, впрочем, не означает отсутствие у сериала потенциала: святая простота некоторых шуток просто разрывала зал.
НОРМАЛЬНЫЙ
Герой Григория Верника
Леха живет обычной жизнью городского пижона: пьет пиво, кормит голубей в парке и рисует граффити на заброшках. Последнее заканчивается для него не лучшим образом: проникновение на закрытую территорию заканчивается падением с большой высоты, ушибами и отбытием в психиатрическую лечебницу: специалисты должны подтвердить, что Леха упал случайно, а не добровольно шагнул в бездну. В медицинском учреждении и происходит знакомство с Костей (Андрей Максимов
) — пациентом с расстройство аутистического спектра, который в больницу попал прямиком из детского дома. Конечно же, знакомство перерастет в броманс, отдаленно напоминающий аналогичные взаимоотношения героев недавнего сериала «Она такая классная
».
Костя играет с новым другом в «Словодел», Леха угощает приятеля пенным и чипсами, а также защищает от не в меру жестоких санитаров. В конце концов, герой Верника организует побег Кости из больницы и приводит его к себе домой. У обоих начинается новая жизнь. Параллельно с развитием этой истории мама Лёхи (Елена Николаева
) пытается всеми силами заработать на лечение аутизма своего внука Славы — непутевый папа в этом деле не помощник. А вот Костя с ребенком находит общий язык. «Нормальный» поднимает серьезную тему взаимодействия с людьми, которым трудно встроиться в общество, но делает это без упора на драму — наоборот, в сериале Владислава Иконникова
бал правит лирическое чувство, доброта и искрометная комедия. Особенно запоминается великолепное камео певца Шуры
, каким-то образом оказавшегося в той же психбольнице, что и главные герои.
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