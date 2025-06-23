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Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Фестивальная колонка >>
23 июня 2025
В Иваново завершился фестиваль российских сериалов «Пилот», на котором впервые собрали документальный конкурс. Семь разножанровых проектов дают представление о срезе неигрового контента, которым заполняется относительно новая ниша на российских стримингах. Рассказываем про все проекты, расположив их от худшего к лучшему.

АНТАРКТИДА, реж. Павел Сергацков, Валерия Бойко, PREMIER

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Победительница конкурса «Мисс блогер 2019» Лиза Мальцева ищет шанс попасть в Антарктиду. Проще всего это сделать из Аргентины, поэтому сериал начитается в Буэнос-Айресе, где героиня сперва встречается с разными бывшими соотечественниками и местными мужчинами, шаг за шагом рассказывая о том, что с ней происходит. К примеру, она идет на танго, знакомится с танцором и жиголо Рамиро, потом с владельцем вертолетной компании Мартином, который разводит её на ужин в ресторане и уходит, не заплатив. Девушка продолжает искать приключения на свою ж, едет на Огненную Землю и пытается добраться до Антарктиды. К цели её приближают встречи с новыми обаятельными аргентинцами — в них ведущая видит потенциального принца или просто чувака, с которого можно что-то поиметь. Правда, в основном они сами берут с нее деньги: за выловленного на рыбалке краба, например, попросили $150 (а она думала – подарок).

Формат сериала далек от документального кино — примерно как до Антарктиды пешком: скорее, это немного нетипичный тревел-блог, где героиню всюду сопровождает камера. Ведущая и её неказистые мысли – всегда в центре внимания. Слева и справа вклиниваются интертитры, в первую очередь ценники (бешеные цены – вообще тут магистральная тема) и другая информация (географические названия, скорость ветра). Только они не делают рассказы Лизы Мальцевой интереснее. В конце пилотной серии она настойчиво предлагает зрителям несколько раз подумать, прежде чем совершать такое путешествие и говорит, что для нее поездка стала историей про преодоление себя. Откровенно говоря, даже смотреть «Антарктиду» — история про преодоление себя.


ТВОИ МОИ ГЛАЗА, реж. Маша Рудневская

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Проект, еще не нашедший канал для вещания, состоит из восьми эпизодов, каждый – история одной семьи из одного российского города. Герои пилотной серии — Москалевы: мама, папа, две дочери. Младшая занимается пением, старшая — бальными танцами. Прекрасная уютная квартира, обыденные дела, все выглядят радостно: вместе красят яйца, обсуждают покупку дома в ипотеку, тут же обе бабушки с жизненными советами, на горизонте — ни драмы, ни облачка. Впрочем, это главное ноу-хау авторов проекта: показать безоблачную жизнь обычных россиян, не прибегая к конфликтам. К сожалению, в сериале отсутствует не только драма, но и драматургия как таковая. Москалевы, как писал Пушкин Вяземскому про одних знакомых, «счастливые до гадости», этакий эталон для подражания, иконизирующий светлый образ российской семьи, и смотреть на них до одури скучно. В следующих семи эпизодах, наверное, на пьедестал взойдут семьи медиков, спортсменов, учителей из других городов, не менее довольных традиционным жизненным укладом. В стране, где на каждые десять браков приходится шесть-семь разводов, где люди не могут позволить себе ипотеку со ставкой почти 30%, не говоря уже о прочих проблемах, подобный сериал выглядит не авторским размышлением, а форменной показухой.


В ПОИСКАХ АНДРЕЯ РУБЛЕВА, реж. Орхан Абулов, продюсерское агентство BOKOVFACTORY и онлайн-кинотеатр START при поддержке АНО «ИРИ»

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Андрей Рублев – в каком-то смысле миф: история не сохранила его биографии. В сериале Орхана Абулова историки и искусствоведы делятся знаниями и пытаются составить не только портрет иконописца, но и воссоздать облик времени и раскрыть значение русской иконописи в мировой культуре. Основу проекта составляют интервью с российскими (и не только) искусствоведами, историками и служителями церкви. Димитрий Рощин, Екатерина Гладышева, Левон Нерсесян, Геннадий Попов, Джованна Паравичини, Архимандрит Симеон, игумен Пантелеймон, Алена Жятко, Галина Черкашина, Софья Свердлова, Светлана Николаева, Анна Труфакина размышляют о человеке, который смог сделать понятным тайну русской души и православия для всего мира.

Сериал неспешен, богат деталями, но не выбивается из формата повествовательного и познавательного телефильма, чей зритель – человек, интересующийся историей и культурой страны. Визуальный ряд дополняют видеозарисовки, иконы, украшенные богатыми окладами, из-за которых, к слову, изучение иконографии было невозможно до 1904 года. Съемки проходили во Владимиро-Суздальском и Сергиево-Посадском музее-заповеднике, усадьбе Муравьевых-Апостоловых.


СИСТЕМА ХОТИНЕНКО, реж. Саид Туляганов

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Богатый портрет режиссера, продюсера и педагога Владимира Хотиненко, который начал путь в кино с роли забавного мотоциклиста Варелика в михалковской «Родне», хотя вообще не собирался быть актером. Затем пришлось сняться еще — даже в главной роли: он сыграл руководителя хора в фильме «За кем замужем певица?». Авторы весело и вдумчиво разбирают творческий метод Хотиненко, используя множество отрывков из фильмов – хорошо известных и позабытых. Героями сериала стало множество актеров, учеников, коллег-режиссеров, в пилотном эпизоде появляются Владимир Фенченко, Сергей Маковецкий, Евгений Миронов, Владимир Ильин. И, конечно, больше всего бесед с самим Владимиром Хотиненко — прекрасным рассказчиком, который не просто травит байки, вроде той, что про попугайчика Кодака, но проводит в кадре настоящий мастер-класс для делающих первые шаги в кино.

Ключевыми моментами проекта становятся упражнения для кинематографистов — задания, которые дает мастер своим ученикам. Первое – снять кинонатюрморт: 15 секунд видео с предметами, в ходе которых надо придумать композицию, движение камеры и звук к изображению. Идеальным натюрмортом Хотиненко считает сцену из «Зеркала» Тарковского, с медленно исчезающим на столе следом от стакана. Второе – съемка персонажей с разными характерами — иллюстрируется фрагментом из «Зеркала для героя». Образцовый фильм 1980-х, лучшая работа режиссера и вдумчивое размышление о нашей предыдущей истории. Третье задание – придумать внутрикадровый монтаж. Эти уроки, перемежающиеся прямой речью показывают, что Владимир Иванович – незаурядный человек и прирожденный педагог, следить за которым довольно увлекательно.


АРТ — ЭТО Я. ЦИРК, реж. Катя Жемерова, Родион Макаров, KION, «СТУДИЯ ВИДЕОПРОКАТ» при поддержке АНО «ИРИ

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Победителем конкурса документальных сериалов стал уверенно и профессионально снятый проект, чей первый эпизод посвящен артистам цирка, в том числе наследникам известных династий. Они рассказывают, что такое цирк, как они пришли в профессию — и чего им это стоило. Герои пилотной серии — воздушный гимнаст Егор Сухорков, дрессировщица Эмилия Будзилович-Николенко, клоун Анатолий Окулов, жонглер Александр Кулаков, канатоходцы Алихан и Аристарх Алихановы. Иногда они появляются на арене, иногда, разнообразия ради, на фоне природы, подчеркивающей их внутреннюю свободу и «бродячесть» характера. Кочевой образ жизни подчеркивается подсъемкой артистов в поездах. Эпизоды с разными героями смонтированы вперемешку, что делает фильм дробным, пестрым, но в то же время придает живость и динамику. Дрессировщица размышляет, чем человек отличается от животных, клоун – от том, что его профессия – транслировать человеческие души через призму неловкостей, — гимнаст говорит об адреналинозависимости, канатаходцы вспоминают свой древний род. Все они фанатики цирка, но видно, что за профессиональными умениями, волей и выносливостью скрываются хрупкие люди. Не совсем понятно, что будет в последующих эпизодах, судя по названию, в сериале, помимо циркового, репрезентуют деятелей других видов искусства.


ЧЕРКИЗОН. АД И РАЙ НОВОЙ РОССИИ, реж. Вадим Ватагин, NM STUDIO, Okko.

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Как и в области игровых сериалов, в документальном Okko на голову выше конкурентов. Забористая история символического для России нулевых Черкизовского рынка выстроена обычным для теледока методом чередования видеохроники и интервью, но уже с первой серии задается высокий темп. Хроника гадюшника начинается издалека, и эксперты первой серии точно ни разу ничего не покупали на Черкизоне. Иосиф Пригожин, Маша Распутина и Виктор Захаров, Гия Гагуа, Лада Дэнс, Екатерина Пронина, Евгений Кобылянский рассказывают о владельце рынка Тельмане Исмаилове, который построил огромную бизнес-империю, включавшую ночной клуб в культовом ресторане Прага, где накрывались столы людям разного уровня. В этой стране золота и малиновых пиджаков Тельман Марданович окружал себя известными личностями, делал дорогие подарки, создавал праздники для авторитетов в политике и криминале.

У рассказчиков много ярких воспоминаний, и они лихо дополняют друг друга, создавая цельную историю о мире, объеденившем в одном пространстве бандитов, чиновников и больших артистов, где зачитывались телеграммы от Трампа и даже Дженнифер Лопес пела «Хеппи бездей» хозяину вечеринки. Последующие серии, кажется, будут не менее увлекательными и расскажут уже непосредственно о рынке: как он функционировал, какой доход приносил и как перестал существовать. Пожары, контрабанда, терроризм и криминал – лучший контент для зрителя, и «Черкизон» — потенциально рейтинговый проект. В данном случае авторов не за что упрекнуть: пришла пора осмыслять тучные нулевые, четверть века – приличный срок.


СТАРЫЙ ДОМ, реж. Любовь Корлыханова, Кинокомпания «Переворот»

Ад и рай российских документальных сериалов: семь конкурсных проектов фестиваля «Пилот»

Единственный авторский проект в конкурсе, созданный по законам кино студентами МШК. Режиссер Любовь Корлыханова рассказывает леденящую кровь историю своей семьи, вместе с сестрой Надей они становятся и главными героинями сериала. Всё начинается с архивной съемки на кассете VHS, где запечатлено бракосочетание их родителей Светы и Андрея, случившейся в середине 90-х. Домашняя съемка запечатлевает тесную квартиру в коврах, где родственники гуляют свадьбу, а в череде последующих застолий (когда еще включать камеру, как не во время семейных празднеств) появляются и растут дети. «Мама и папа мне почти не снятся», — говорит сегодняшняя Надя уже на камеру нового поколения, и мы понимаем, что родителей больше нет в живых. Из разговоров девушек вырисовывается мрачная история. Мама лупила дочь сковородкой. Некий Володя, её сожитель, повесился в деревенской бане. Надо найти место, где разбилась мама Света. А папа Андрей? Кажется, и он тоже умер — сразу не ясно. Сестры решают съездить в жуткое место, где их матери не стало. Чтобы отпустить груз, который они носят. Мы только прикоснулись к этой тяжелой драме и еще ничего не поняли. А они с ней живут.

Кино как способ изжить травму – известный путь для документалиста. Иногда ими и становятся, просто взяв в руки камеру и фиксируя события жизни и тех, кто тебя окружает. Большая степень искренности, возможность закрыться объективом от страшного, а позже увидеть себя со стороны породило огромное количество хорошего дока: от маленьких короткометражек до теперь уже сериалов. Их жанровая принадлежность описывается новым словом — эгоментори. В «Старом доме» есть также все зачатки тру-крайма — фильма-расследования и глубокой человеческой драмы. Героини хотят попрощаться с местом, разрушить его, сжечь и никогда не возвращаться. Для этого им надо вернуться мыслями на десять лет назад и восстановить ход событий, опросить свидетелей, соседей. Пилотная серия заканчивается интригующе и жутко. Еще страшнее — думать о том, что у сериала пока нет канала-вещателя: стриминги боятся такой степени откровенности, берегут зрителя от настоящего документального кино.

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обсуждение >>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   23.06.2025 - 14:41
Хоть они и попытались собрать в программу документальные сериалы разных жанров, но вот только эти («Черкизон. Ад и рай новой России» и «Арт — это я. Цирк») два док-проекта с «Пилота» как раз таки и можно... читать далее>>
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