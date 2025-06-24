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Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

Фестивальная колонка >>
24 июня 2025
С 19 по 22 июня в Иванове состоялся седьмой фестиваль сериалов «Пилот». В его рамках прошёл III Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета», куратором которого стала программный директор фестиваля Мария Токмашева. Помимо нового блока с независимыми проектами, участники увидели представления телеканалов, онлайн-кинотеатров и экспертов индустрии. Пришло время рассказывать о статистике роста, секретах успеха, интересных кейсах и анонсах будущих коллабораций.

МТС Медиа: от замысла до кейса. Кампании 360


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
фото: презентация КИОН

Директор по взаимодействию с индустрией Игорь Хомский открыл деловую программу рассказом о том, как проекты медиахолдинга представлены в разных продуктах. Одним из примеров стали «Хроники времени», запущенные в этом году к 80-летию Победы. Они объединили в себе сериал «Солдатская мать» и фильм «Почтарь», выставку на Винзаводе «Жили-Были: Школа русской сказки», часть которой посвящена сказкам военного времени, а также перепетую Леонидом Агутиным «Песню о далекой Родине» из «Семнадцати мгновений весны». Помимо этого, холдинг растит будущих артистов — в этом году он запустил фестиваль «Первый план» для студентов и выпускников пяти главных театральных вузов страны.

Директор по маркетингу контентного кластера KION Анастасия Полякова поделилась реализацией проектов 360 у платформы. Она рассказала про сериальную антологию «Обоюдное согласие», развернуть которую на все 360 помогла Диана Арбенина: она сыграла не только одну из ролей, но и концерт на площадке МТС Live, где с «Ночными снайперами» исполнила трек к сериалу «О. С.», взорвавший TikTok. Из более свежих историй визуально красиво расширилась «Амура»: фанаты сериала могли почитать мангу, нарисованную художниками анимационных вставок в сериале, а еще приобрести айтемы из лимитированной коллекции с объединением «Гжель». А песня «Земля», перепетая группой «Три дня дождя» и Тосей Чайкиной стала первым саундтреком, взявшим награду на премии Муз-ТВ за лучший кавер. Самый свежий кейс случился с сериалом «Актёрище»: вокруг героя Дмитрия Нагиева выстроили целую вымышленную вселенную. К ненастоящим фильмам персонажа выпустили реальное промо, а пьесу, поставленную героями, написали и озвучили в «Строках». Помимо этого было запущено специальное комбо Burger King, а песня «Все пройдет», записанная Дмитрием Нагиевым вместе с «Моя Мишель», стала ностальгическим саундтреком проекта. Суммарно охваты сериала достигли 170 миллионов — помогло и то, что о нем узнали пользователи МТС, когда KION включили во все тарифы оператора связи.

Литературный фандом: Почему Кинопоиск и Плюс Студия занимаются экранизациями


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
фото: презентация Кинопоиск

Михаил Китаев, продюсер и руководитель Плюс Студии, продюсерского центра Яндекса, объяснил, почему Кинопоиск делает ставку на экранизации: среди недавних проектов — «Фандорин. Азазель», «Внутри убийцы», раскрытие вселенной «Майора Грома» и, конечно, шумное «Преступление и наказание». Как говорит спикер, тренд на экранизации будет всегда, ведь фанбаза книги помогает собрать стартовый фундамент аудитории. Несмотря на все плюсы, работая с экранизациями, создатели могут столкнуться с завышенными ожиданиями фанатов и несоответствием их представлений о любимом произведении с получившимся проектом. В экранизациях важны и кросс-взаимодействия. Благодаря медиашуму, связанному со сдвигом релиза, и подаренному ожидающим пользователям кэшбэку 99%, сериал «Преступление и наказание» помог продать десятки тысяч книг Достоевского. По словам Китаева, за неделю было выкуплено около 40% от привычного оборота за год. Сериал в Кинопоиске считают удачным, так как он спровоцировал дискуссию. Особенно это видно по отзывам: средних оценок нет, зрители ставили либо единицы, либо десятки. Экранизации также повышают интерес к лицензионным товарам. К примеру, футболки с принтом «Старушка-процентщица» покупают и те, кто сериал не смотрел.

Сейчас работа ведется над экранизацией «Transhumanism Inc.» Виктора Пелевина (нам подсказали, что автор дает фидбеки через агента и согласен с видением режиссера) и нон-фикшна «К себе нежно» Ольги Примаченко. Куда больше внимания было уделено предстоящему релизу «Этерны», в основу которой лег цикл из семнадцати книг. Судя по метрикам, проект ждет около двух миллионов пользователей. Планку Кинопоиск задает высокую: «Нас будут сравнивать с “Игрой престолов”». В качестве подтверждения масштабности сериала на сцену вышли Сергей Трофимов и Алексей Лукин. На замечание Михаила Китаева о том, что в фильмографии Трофимова значится не только «Ночной дозор», но и реклама банка «Империал», режиссер ответил: «Те ролики были минута, а этот несколько часов, но в принципе то же самое». Самой же сложной сценой режиссер считает ту, «в которой ничего непонятно», а «еще сложно, когда Стычкина надо в три часа отпустить». Такой стендап стал удачным завершением выступления: зал был в восторге.

НМГ Док: Документальное кино и телевидение


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
фото: презентация НМГ Док

Руководитель кластера НМГ ДОК Юлия Засько первым делом поделилась новостью о крупнейшей сделке на рынке документального кино. Скоро на VK Видео появится около 52 часов контента, произведенного НМГ ДОК. Первым кейсом взаимоотношений с платформой стал документальный проект «Александр III», вышедший в ноябре 2024 года. Премьерный показ на «РЕН ТВ» собрал 5,8 млн зрителей, повторный — 2,4 млн, а в VK суммарное количество просмотров составило 5,3 млн. Но ключевым рынком для документалистов все еще остаются эфирные каналы, в лидерах по нон-фикшну держатся «РЕН ТВ», «ТВ Центр» и «Звезда». В целом в год сейчас выпускается 8396 часов такого контента, и НМГ пытается понять, как откусить от этого пирога кусок побольше. Секретами успеха остаются попадание в целевую аудиторию, разумная стоимость производства и актуальная тематика. Учитывая современные тренды, новые документалки должны идти от практичности к эмоциям и сочетать фактическую точность с сенсационной подачей. Сейчас зритель любит ностальгию, детективы, экшен и геополитику. Со времен пандемии темы здоровья, технологий и научпопа уже перестали интересовать, да и ажиотаж вокруг научной фантастики, разогнавшийся благодаря Илону Маску, потихоньку идет на спад. По данным НМГ, зрителей больше всего интересуют биографии культовых личностей и военные тайны.

На стыке этих тем будет создан документальный цикл «Великие правители», который расскажет об исторических личностях от Ивана Грозного до Сталина. А первым фильмом цикла «Научно о ненаучном» стал «Где живет любовь?»: в нем научпоп смешали с детективом, попробовав найти при помощи аппарата МРТ точку, где зарождаются чувства. Несмотря на то, что женская тема раскрывалась на мужском телеканале «РЕН-ТВ», проект имел успех. В конце презентации показали ролик, пытающийся доказать преимущества работы с искусственным интеллектом в кино, но он стал скорее демонстрацией жуткого эффекта зловещей долины. Звучали провокационные заявления о том, что скоро два оператора нейросетей смогут заменить целую команду постановщиков, а актеры, реальные декорации и натурные съемки с историческими реконструкциями будут не нужны — теперь все это можно сгенерировать. В любом случае, девизом курса НМГ стала фраза «От эпохи Возрождения до эпохи Возрождения документального кино», а какими способами этот Ренессанс будет происходить — за этим мы следим.

Презентация ИРИ


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
фото: презентация ИРИ

К презентации ИРИ количество людей в зале заметно увеличилось. В своем выступлении Елена Лапина, генеральный продюсер Института развития интернета, сделала акцент на конкретных цифрах. В 2024 году из 290 оригинальных проектов 73 было поддержано ИРИ. По прогнозам, динамика роста ориджиналсов не будет активной, их количество в 2025 году будет сокращаться. Этот вывод сделан благодаря департаменту аналитики, который работает совместно с ВЦИОМом и Mediascope. Он анализирует не только проекты ИРИ, но и рынок в целом. Также прогнозируется рост интереса к анимации. В нынешнее время зритель отдает предпочтение мелодрамам и комедиям, то есть более простому контенту. Продолжается рост интереса к семейным и приключенческим темам. Отдельно отмечено, что все проекты ИРИ так или иначе отражают эти тренды. В программе «Пилота», например, есть три сериала, созданных при поддержке ИРИ («Фулл Хаус», «Дорогой Вилли» и «Чудо»).

Дальше поговорили о готовящихся проектах. Начали с ожидаемого всеми «Трудно быть богом», где сыграют Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Федор Лавров и Никита Кологривый. Первый сезон «Любопытной Варвары» получил 17 млн просмотров, а потому сериал не могли не поддержать. Продолжение выйдет осенью 2025 года. Теперь герои будут в Пятигорске, а у талантливой сыщицы появится конкурентка. Касательно анимации, ИРИ продолжил работу со студией «Воронеж» в новом мультсериале «Герои Арктики». В честь скорого 80-летия атомной промышленности проект поддержал и Росатом. Новый сериал «Берлинская жара», в отличие от недавно вышедшего «Атома», сосредоточится на истории разведчиков, в нем роль Курчатова исполнит Даниил Страхов. Проект «Свои» будет основан на реальной истории добровольцев, отправившихся в Мариуполь. ИРИ также рассказал о грядущих доках — «Народные художественные промыслы» и «Рак. На пороге открытия». От врачей перешли к учителям. «Крутая перемена» получит продолжение: Никиту Ефремова отправят в Узбекистан. Представили и масштабный исторический проект — восьмисерийный «Князь Андрей» расскажет о непростой судьбе Андрея Боголюбского, которого сыграет Александр Голубев. Период феодальной раздробленности не так сильно представлен в кино, а интересного там не меньше, чем в фэнтези-мирах. В сериале увидим сильный каст: Сергей Безруков, Александр Устюгов и Артем Ткаченко. Завершили трейлером проекта «Москва слезам не верит». Промо сериала Жоры Крыжовникова и Ольги Долматовской заставило слушателей напевать «эти слова о тебе, Москва» и после презентации.

Пятый канал: почему длинные сериалы являются двигателем телеэфира


Марина Фоменко, исполнительный продюсер Пятого, начала презентацию с рассказа про беспрецедентный успех канала: его рост за 5 лет составил 296%. Он также занимает первое место среди среднесуточного времени просмотра. По словам спикера, секрет успеха кроется в длинных сериалах. Такие проекты, как легендарный «След», дают возможность привязать зрителя надолго. «У нас сериалы отличаются от того, что показывают на “Пилоте”», — прямо объясняет Марина Фоменко. Их сравнили на примере хлеба и куска торта, символизирующего люксовые сериалы платформ, упомянув, что много сладкого за раз не съешь.

Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

66% зрителей Пятого — женщины, канал занимает первое место среди премиальной аудитории 25-65 лет. Зрительниц привлекает яркая палитра оригинального контента. Им некогда вникать в историю, а потому 8 серий для развития сюжета — это слишком много. Сейчас у Пятого есть 14 франшиз, которые выходят постоянно. За 7 лет показов создатели сериалов выделяют несколько правил успешного проекта: в каждой серии есть триггеры, важна тема восстановления справедливости, а злодеи, пусть и харизматичные, никак не могут быть главными героями. Востребованы любовные треугольники, преступления на почве страсти наиболее интересны зрителю. Для длинных дистанций важнее сквозные персонажи, к которым люди привыкают. «Чем дольше показываешь сериал, тем его лучше смотрят», — делится наблюдениями спикер. Если сериал убирают, то на «прокачку» ему понадобится 2-3 недели. Измерение интереса к конкретным проектам происходит с помощью Shots — коротких видео с фрагментами сериалов. Этим форматом завлекают и более молодую аудиторию. Из новых проектов на канале появится: «Дуплет» про сводных сестер-следовательниц, «Опасный» про майора полиции, который руководит новым экспериментальным отделом из бывших заключенных, а также «Эльбрус» про золотистого ретривера, помогающего спасать людей. Однако наличие новых тайтлов не будет мешать старым. «След» все еще продолжают показывать, и доля смотрения не падает. Спикер объясняет этот эффект тем, что зритель иногда забывает конкретные кейсы, но узнает героев, а потому смотрит заново — таков сериальный «вечный двигатель».

Как стать лидером у широкой аудитории: история успеха телеканала Dомашний


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

Исполнительный продюсер Ирина Путятина и креативный продюсер Екатерина Швейко рассказали о пути становления телеканала от повторных показов сериалов «Первого» и «России-1» до оригинальных проектов. Сейчас первое место по объемам производства Dомашний делит с НТВ: в год выходит 110 тайтлов, из которых 90% — собственное производство, а львиную долю остальных десяти составляют турецкие сериалы. В среднем около 63 млн человек смотрят телеканал ежемесячно, и 80% из них — женщины. Команда Dомашнего провела исследование, чтобы составить образ своей типичной зрительницы. Ее назвали Еленой Александровной — это дама средних лет, которая чаще всего смотрит телевизор спиной, поэтому обязательными требованиями к проектам стали наличие интересных диалогов и постоянное дублирование всех действий и эмоций в репликах. Главный жанр канала — мелодрама, в центре сюжета всегда женщина, и, как правило, ее прототипом становится зрительница Dомашнего. Обычно сентиментальные истории с семейными ценностями повествуют о простых и искренних героинях, которые самостоятельно идут через тернии к звездам. Градус страданий в таких проектах непременно должен повышаться.

Главный конкурент вечернего прайма — это новости, поэтому первая серия обычно начинается в 19 часов и к 20-ти заканчивается ярким крючком, после которого переключиться уже невозможно — первый триггер должен быть до рекламной паузы. Еще одно исследование помогло выяснить, как женщины видят мужчин в сериалах: типажи, которые выявили сами респонденты по фотографиям, разделились на категории с авторскими описаниями «маменькин сынок», «бабушкин пирожок» и «я бы дала». Тех персонажей, которых создатели проектов видели как мужчин мечты, зрительницы скорее нарекали абьюзерами. Если говорить о внедрении в мелодрамы других жанров, то можно назвать семейную сагу «Семейные призраки», а также эксперименты с драмой в проекте «Выдра». Вскоре мы увидим не только расширение линейки турецких проектов, но и экранизацию одного современного романа про первую любовь — так телеканал пытается подтянуть к экранам молодежь, пока же возраст целевой аудитории составляет от 25 до 59 лет. Коллабораций с онлайн-кинотеатрами у Dомашнего еще не было, но канал активно сотрудничает с Иви и Wink. На презентации анонсировали сделку с одной крупной платформой, так что ждем новостей!

Мягкая сила развлекательного контента. Как медиа меняют мир — на примере сериалов Wink


Руководитель КСО НМГ и импакт-продюсер Мария Залунина рассказала о том, как сериалы онлайн-кинотеатра Wink способствуют социальным изменениям. Разнообразие коллабораций началось с «Трудных подростков»: со второго сезона в эпизоды был интегрирован номер горячей линии, по которому подростки звонили, рассказывая не только о буллинге, но и о более страшных проблемах. Чтобы помочь разобраться со всеми темами — от сексуализированного насилия до наркозависимости — в коллаборации с «Мелом» был создан чат-бот «Трудно подросткам» с ответами на вопросы от психологов. К сериалу «Плакса» разработали антибуллинговый проект, который включает в себя горячую линию для детей, родителей и учителей, а также сайт, рассказывающий о способах борьбы с буллингом, — янеплакса.рф.

Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

Прогремевшее «Слово пацана» стало громким и в поле социальной поддержки: помимо паблик-токов и горячей линии был запущен сайт пацаныменяются.рф, на главной странице которого можно нажать на кнопку «Мне нужна помощь». НКО, с которыми сотрудничает платформа, помогли примерно тысяче семей и до сих пор продолжают быть с ними на связи. С проблемой алкоголизма, широко представленной в российском кинематографе, платформа борется через проект к сериалу «Неверные». На сайте трезвожить.рф можно пройти тест на зависимость и узнать контакты поддерживающих организаций или обратиться в фонд за бесплатной консультацией. Помимо этой социально важной деятельности, онлайн-кинотеатр запускал также и просветительский проект все-ок.рф к сериалу «Все ОК». Он помогает ближе познакомиться с архитектурой Санкт-Петербурга: по QR-кодам можно узнавать историю разных зданий культурной столицы.

К предстоящему проекту «Нам покер», показанному на «Пилоте», был разработан сайт намнепокер.рф. Ресурс рассказывает о борьбе с лудоманией: он содержит не только статистику, но и реальные истории зависимости, а также примеры, как люди справлялись с этой проблемой. Все перечисленные проекты не только позволяют большему количеству людей узнать о сериалах и получить психологическую поддержку, они также способствуют и более масштабным изменениям. Так, после «Трудных подростков» вышло два законопроекта: по противодействию буллингу и по наставничеству для трудных подростков. Члены Госдумы потом признавались, что именно эта история и ее создатели стимулировали работу над законопроектами.

Индекс Кинопоиск PRO


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

Директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая рассказала о цифрах смотрения. Коллаборацию стримингов и ТВ начали обсуждать еще в прошлом году, а на этом выступлении представили более подробный анализ взаимодействия двух площадок. Если кратко, то у одновременного показа аудитория только вырастает. 16,5 млн подписчиков Яндекс Плюса смотрят Кинопоиск в месяц — в эту цифру входят как спортивные программы, так и сериалы. Что касается именно российских проектов, то их смотрит 77% пользователей: один подписчик за год осиливает 9,5 сериалов. В первой тройке в топе по смотрению за 2025 год — «Ландыши», «Телохранители» и «Красная поляна». Половина общего топ-10 — эфирные сериалы. Аудитория на Кинопоиске любит как стриминговые, так и ТВ-проекты, причем вторые в целом более популярны. Основное их различие заключается в жанрах. ТВ предлагает комедии и ситкомы, а стриминги — драмы.

В Кинопоиске тайтл считается заметным, если его посмотрело более миллиона подписчиков. Такой результат получили почти сто проектов онлайн-кинотеатра. Далее разговор сосредоточился на интересе аудитории по всей России. В основе исследования лежали данные прямых запросов по сериалам, основную часть составляло количество заходов на страницу, простые поисковые запросы — лишь часть статистики. Такой подход отражает не только интерес, но и сам факт смотрения. Среди ТВ-проектов самые популярные за 2025 год — «Универ», «Склифосовский» и «Интерны», на стримингах — «Ландыши. Такая сильная любовь», «Аутсорс» и «Фишер». По сравнению с прошлым годом общий тон проектов становится светлее, платформы движутся в более легкие жанры.

В стриминге показывают и каналы. Этот отдел Кинопоиска быстро растет. Сейчас уже 6 млн подписчиков и не-подписчиков (тех, кто смотрит 20 каналов, доступных без подписки) смотрит ТВ в стриминге. В первой тройке ТВ-каналов по популярности — «Первый», «Россия 1» и «ТНТ». Интересно, что 20% от аудитории российских сериалов на Кинопоиске смотрит только телепроекты. В топ не-сериалов по смотрению на платформе внедрилась и «Анора», занявшая второе место. По словам Ксении, история «была настолько большая, что пробралась в аудиторию, которая не про это». Впервые было показано исследование по «запойному» просмотру. Лидерами по бинджвотчингу оказался «Дикий», его смотрят по 6 часов подряд. Среди российских проектов самый «запойный» — «Триггер». В конце презентации разговор вернулся к взаимодействию эфира и онлайн-кинотеатров — зрители ТВ-каналов покупают подписку на онлайн-кинотеатры прежде всего ради развлекательных сериалов, а показ на стриминге заметно увеличивает аудиторию телесериала. Такой вывод позволил сделать кейс с показом «Папиных дочек». Отдельно отмечено, что увеличить популярность телесериалов в онлайн-кинотеатрах помогают дополнительные промоматериалы: красивые постеры и трейлеры. Это сильно улучшает шансы на хорошую реакцию аудитории.

Презентация RUTUBE и PREMIER


Генеральный продюсер RUTUBE и PREMIER Давид Кочаров поделился успехами видеохостинга за время своей работы: в последние четыре года количество пользователей выросло в 300 раз, и среднемесячное количество уникальных пользователей теперь составляет 80 миллионов. Каждые сутки на портале появляется около 5000 новых авторов, а количество каналов за год выросло в 2,9 раз.

Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля
фото: презентация НМГ Док

Теперь сервис решил скрестить аудиторию интернета и телевидения, запустив канал RUTUBE TV с непрерывным вещанием и трансляцией оригинальных шоу, кино, сериалов и, конечно, блогерского контента. Пока что канал доступен на платформе и у пользователей платного вещания, но план идти из интернета в телевизор предполагает дальнейшее расширение дистрибуции. И хоть на RUTUBE TV представлены все направления разных телеканалов — от путешествий и кулинарии до ремонта авто — его философия в «дерзости, новизне и рок-н-ролле». Поэтому вместо рекламы на RUTUBE TV будут шортс, а контент будет блогерский. Сразу понятно, что конкуренция с федеральными телеканалами не планируется, создатели скорее делают акцент на привлечение к телевизору менее возрастной аудитории, позиционируя себя как умеренно молодежный канал, находящийся всегда онлайн.

Еще одно новое стремление видеохостинга — это сотрудничество с телеканалами и онлайн-кинотеатрами. Для привлечения RUTUBE готов показывать их рекламу и проморолики, фильтруя рекламу конкурентов, а также делиться всем рекламным инвентарем. Помимо этого RUTUBE движется к тому, чтобы на платформе пользователи могли бесшовно покупать подписки на другие сервисы. Видеохостинг также стремится привлечь своими новинками, в числе которых, помимо шоу Романа Каграманова «Мама, это не я», также будут и «новые зарубежные проекты». Напоследок Давид Кочаров напомнил о новости, прилетевшей с ПМЭФ — в первой половине 2026 года RUTUBE, Premier и Yappy будут объединены в единую структуру.

Презентация холдинга российских микродрам


Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля

Продюсер и главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов и продюсер Алексей Агеев рассказали про совершенно новый для российских платформ формат микродрам. Scroll Studios в своей экосистеме готовы создавать короткие вертикальные сериалы, в которых сезон будет состоять из нескольких десятков эпизодов. Средний возраст телевизионной аудитории сейчас — 50-60 лет, стриминги смотрят зрители 30-55 лет, а подрастающие поколения Z и Alpha, возрастом 12-24 года, остаются за пределами традиционного смотрения, при этом потребляя 5 часов контента в день. Для них и будут создаваться микродрамы. За 2024 год в мире было уже более 300 млн загрузок приложений с вертикальными сериалами.

Студия разработала гайды, как сделать вертикальный сериал, и около 50 человек из агентства Plus Seven готовы воплощать эти идеи в жизнь. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 100 проектов в год в формате «от гвоздя до гвоздя»: от разработки и маркетинга до дистрибуции, локализации и партнерства с зарубежными студиями. Гибкая модель сотрудничества подразумевает создание контента и для внешних заказчиков, и для собственных платформ. Будет и международный контент: прямые партнерства с дистрибьюторами и площадками, уже в наличии более 1500 тайтлов из Китая, Южной Кореи, Турции, Казахстана и других стран. В вертикальном формате готовы делать не только сериалы, но и спортивные программы, доки и шоу. Компания уже заключила сделку с холдингом «МТС Медиа» на 1,5 тысячи эпизодов, среди которых как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу компании, так и лицензированные иностранные проекты.

Для показа контента планируется создание отдельного приложения. Представлять микродрамы будут на фестивале REALIST в следующем году. «До этого фестиваля мало кто знал, что вообще такое веб-сериал. Мы делали это на международном уровне, входили точно в топ-5 площадок в мире и были частью международного чемпионата по фестивалям. Мы вернемся летом 2026 года, и это будет новый фестиваль вертикальных и аудиовизуальных форматов, где микродрамы займут центральное место», — объявил на выступлении Жан Просянов. 45% российских пользователей смотрят вертикальные ролики длительностью менее двух минут, социальные сети превратили видео в быстрорастущий, лидирующий формат смотрения. Однако горизонтальные видео зумеры также смотрят, это дает пространство для будущего расширения линейки контента. Скачок на рынке уже произошел в 2022-2023 годах, к 2028 планируется значительный рост. Причин успеха такого формата несколько: мобильное потребление, наличие массовой аудитории соцсетей, экспериментальность контента и дешевизна производства. Последнему поможет соглашение с «Киноцехом», которое позволит сделать одну из производственных баз в Беларуси. Микродрамы также не подразумевают работу со звездами, поэтому в проекты будут вовлечены местные актеры. В завершение упомянули, что компания открыта к сотрудничеству. Большие объемы произведенного контента позволят быть в плюсе всем.

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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.06.2025 - 12:21
Спасибо Дарье Соколовой и Аксинье Трушенко за освещение делового сектора данного фестиваля, за хроники точек взлёта фестиваля «Пилот» и за информацию о статистике роста, секретах успеха, об интересных... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   24.06.2025 - 20:58
очень грамотно, что товарищ из кинопоиска не стал сравнивать Этерны с Игрой Престола. читать далее>>
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Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля фотографии
Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля фотографии
Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля фотографии
Как взлетают на «Пилоте»: хроники деловой программы фестиваля фотографии
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Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
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