Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку?

Фестивальная колонка >>
24 июня 2025
Вместе с фестивалем Анадырь захватило ожидание начала навигации. Так здесь называется день, когда море освобождается ото льда и появляется шанс попасть в город на корабле, привезти свежие продукты. Пока просыпалось море Берингово, волны других пугали и успокаивали героев фильмов в кинотеатре. Преднамеренно или случайно, мотив моря стал узловым для многих картин разных программ. Разбираемся, какие волны коснулись берегов Чукотки за время «Золотого ворона».

Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку?
фото: "Белый теплоход"

Самым холодным стало море Лаптевых из соседней Якутии, куда впадает Лена, река, принесшая Марте (Элла Соколова) из «Белого парохода» Инги Шепелёвой боль, любовь и песенку для детского хора. Море здесь укрощенное, строго дозированное — только через реку-проводницу, названное строчками песни («А море синее, а волны сильные…»), не явленное по-настоящему. Оно, хоть и влияет на судьбу героини (заносит в жизнь капитана и «чужака»), полной власти не имеет. Марта — хозяйка ледяной земли, последнее слово ее по закону. Свободная морская ширь будто не может вместиться в формат фильма (4:3), тут правят другие стихии.

Читать Как проходил и чем запомнился «Золотой ворон»-2025
Не сильно теплее Берингово море внеконкурсных «Торпедоносцев» Семена Ароновича и «Челюскинцев» Михаила Ершова. Это природа, противопоставленная человеку. Она — независимая, непокорная, он — борец, совершающий невозможное. Море в этих картинах — испытание, которое нужно выдержать, чтобы узнать себя и называться героем.

Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку?
фото: "В поисках Эйры"

Похожая задача у тоже холодного Баренцева в документальной ленте «В поисках Эйры» Евгения Безбородова. В нем команда разгадывает тайну затонувшей около Земли Франца-Иосифа старинной яхты. Водолазы, удивительные находки, открытые секреты, — море дает неугомонным людям утолить любопытство и снисходительно позволяет решить одну из своих загадок.

С героиней «Филателии» Натальи Назаровой Баренцево море становится совсем другим. Для почтовой работницы Яны (Алина Ходжеванова) оно припасло спасительную возможность ждать. Девочкой она ждала моряка-отца, теперь – как в сказке, подаренного стихией моряка-принца. Яна бежит к берегу от злых людей (шанс выбраться из маленького города, никуда при этом не уезжая), оно убаюкивает, понимает, дает надежду. Море Натальи Назаровой нельзя ограничить, как делает это Инга Шепелёва. Оно всюду — на почтовых марках, его видно из окон домов персонажей, оно блестит в синих глазах Яны, плещется на картинах в здании, где собирается клуб филателистов. Море в фильме - негласный союзник героини, кажется, с детства заразившейся от него свободой.

Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку?
фото: "Затопление лайнера Lisbon Maru"

Документальная лента «Затопление лайнера "Лисбон Мару"» Фан Ли посвящена крушению японского грузового корабля. За один день Второй мировой войны воды теплого Восточно-Китайского моря унесли жизни больше восьмисот человек. Произошедшую трагедию тогда назвали ошибкой — на корабле находились пленные, приказ стрелять по нему был незаконным. Создатели ленты распутывают причины катастрофы, соединяют родственников погибших, с трудом, но находят выживших. Беспристрастные волны противопоставлены человеческой жестокости. Они становится единственным шансом для пленных выжить (в недоступных пулям водах немногих все-таки смогли спасти рыбаки), для родственников — возможностью прожить горе (в море родные и близкие кидают цветы в память об ушедших).

Совсем теплое Эгейское греет героя «Летнего света» Керема Кушчу. Привычно туристическое, оно дает художнику Эрдему выпить у берега чашечку кофе, поговорить с другом, встретиться с одноклассниками, «кое о чем подумать» и отойти, наконец, от болезненного прошлого. В день российской премьеры турецкого фильма, 22 июня, в Анадыре началась навигация. Море прогрелось на сутки раньше, чем говорили прогнозы. Не учли синоптики важную переменную – кинематограф.

версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   25.06.2025 - 21:17
"В поисках Эйры" нормальное кино, советую. Петрова точно нет, проверял лично. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   24.06.2025 - 20:48
... но если в голове прокручивать кино про холодные моря может возникнуть мысль, а что в них красивого. мертвое место, вода и лед)) читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   24.06.2025 - 20:27
Что Берингово мое, что море Лаптевых - это невероятной красоты воды, природа впечатляет. В фильмах понятно, что показали их в самом ярком свете. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Дна нет: «Чёрное море» — клаустрофобическая драма с цветомузыкой
«Филателия» Натальи Назаровой и «Белый пароход» Инги Шепелевой вошли в конкурс Девятого фестиваля «Золотой ворон»
Драма «Филателия» взяла главный приз фестиваля «Киношок»
«Море соблазна»: Рыба моей мечты
Поиск по меткам
Дарья КолокольцеваЗолотой ворон
персоны
Семен АрановичЕвгений БезбородовМихаил ЕршовКерем КушчуФан ЛиНаталия НазароваЭлла СоколоваАлина ХоджевановаИнга Шепелева
фильмы
Белый пароходЗатопление лайнера Lisbon MaruЛетний светТорпедоносцыФилателияЧелюскинцы

фотографии >>
Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку? фотографии
Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку? фотографии
Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку? фотографии
Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку? фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эне Ярвис
24 июня ушла из жизни актриса Эне Ярвис.
Гуж Манукян
24 июня ушёл из жизни актёр Гуж Манукян.
Феликс Романов
23 июня ушёл из жизни театральный режиссёр Феликс Романов.
Сергей Букреев
22 июня ушёл из жизни актёр Сергей Букреев.

День рождения >>

Артём Артемьев
Ольга Дибцева
Илья Иосифов
Анна Носатова
Светлана Тимофеева-Летуновская
Владимир Толоконников
Альберт Филозов
Анна Хитрик
Мария Шашлова
Маккенна Грейс
Рики Джервейс
Линда Карделлини
Лина Ромай (II)
Эмма Суарес
Хенрик Таляр
Георги Черкелов
все родившиеся 25 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Шпионская свадьба
боевик, комедия
США, Кипр, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram