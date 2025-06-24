Урок географии от «Золотого ворона»: какие моря омывают Чукотку?

Вместе с фестивалем Анадырь захватило ожидание начала навигации. Так здесь называется день, когда море освобождается ото льда и появляется шанс попасть в город на корабле, привезти свежие продукты. Пока просыпалось море Берингово, волны других пугали и успокаивали героев фильмов в кинотеатре. Преднамеренно или случайно, мотив моря стал узловым для многих картин разных программ. Разбираемся, какие волны коснулись берегов Чукотки за время «Золотого ворона».
фото: "Белый теплоход"
Самым холодным стало море Лаптевых из соседней Якутии, куда впадает Лена, река, принесшая Марте (Элла Соколова) из «Белого парохода» Инги Шепелёвой боль, любовь и песенку для детского хора. Море здесь укрощенное, строго дозированное — только через реку-проводницу, названное строчками песни («А море синее, а волны сильные…»), не явленное по-настоящему. Оно, хоть и влияет на судьбу героини (заносит в жизнь капитана и «чужака»), полной власти не имеет. Марта — хозяйка ледяной земли, последнее слово ее по закону. Свободная морская ширь будто не может вместиться в формат фильма (4:3), тут правят другие стихии.
Похожая задача у тоже холодного Баренцева в документальной ленте «В поисках Эйры» Евгения Безбородова. В нем команда разгадывает тайну затонувшей около Земли Франца-Иосифа старинной яхты. Водолазы, удивительные находки, открытые секреты, — море дает неугомонным людям утолить любопытство и снисходительно позволяет решить одну из своих загадок.
С героиней «Филателии» Натальи Назаровой Баренцево море становится совсем другим. Для почтовой работницы Яны (Алина Ходжеванова) оно припасло спасительную возможность ждать. Девочкой она ждала моряка-отца, теперь – как в сказке, подаренного стихией моряка-принца. Яна бежит к берегу от злых людей (шанс выбраться из маленького города, никуда при этом не уезжая), оно убаюкивает, понимает, дает надежду. Море Натальи Назаровой нельзя ограничить, как делает это Инга Шепелёва. Оно всюду — на почтовых марках, его видно из окон домов персонажей, оно блестит в синих глазах Яны, плещется на картинах в здании, где собирается клуб филателистов. Море в фильме - негласный союзник героини, кажется, с детства заразившейся от него свободой.
фото: "Затопление лайнера Lisbon Maru"
Документальная лента «Затопление лайнера "Лисбон Мару"» Фан Ли посвящена крушению японского грузового корабля. За один день Второй мировой войны воды теплого Восточно-Китайского моря унесли жизни больше восьмисот человек. Произошедшую трагедию тогда назвали ошибкой — на корабле находились пленные, приказ стрелять по нему был незаконным. Создатели ленты распутывают причины катастрофы, соединяют родственников погибших, с трудом, но находят выживших. Беспристрастные волны противопоставлены человеческой жестокости. Они становится единственным шансом для пленных выжить (в недоступных пулям водах немногих все-таки смогли спасти рыбаки), для родственников — возможностью прожить горе (в море родные и близкие кидают цветы в память об ушедших).
Совсем теплое Эгейское греет героя «Летнего света» Керема Кушчу. Привычно туристическое, оно дает художнику Эрдему выпить у берега чашечку кофе, поговорить с другом, встретиться с одноклассниками, «кое о чем подумать» и отойти, наконец, от болезненного прошлого. В день российской премьеры турецкого фильма, 22 июня, в Анадыре началась навигация. Море прогрелось на сутки раньше, чем говорили прогнозы. Не учли синоптики важную переменную – кинематограф.
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