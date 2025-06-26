Заводчане, ткачихи и палачи: самые интересные фильмы Шанхайского кинофестиваля — 2025

С 13 по 22 июня в Шанхае проходил международный кинофестиваль — один из крупнейших в Азии и главный в материковом Китае. Для российских зрителей он важен победой анимационной короткометражки Жанны Бекмамбетовой «Сын» — трогательного фильма казахско-российского производства об отце, который в одиночку воспитывает мальчика с детским церебральным параличом. Были в конкурсных программах фестиваля и другие интересные премьеры, о которых вы узнаете в этом материале. Их однозначно не стоит пропускать, если увидите на других смотрах или в российском прокате.
Основной конкурс
«Черный, Красный, Желтый» (Black Red Yellow)
Лучший фильм
Тургудул (Наргиза Маматкулова
) — самая известная ткачиха в деревне и окрестностях. Она плетет ковры настолько мастерски, что заказы расписаны наперед. Однажды женщина принимается за работу в доме Кадыра (Мирлан Абдыкалыков
) — несчастного мужчины, который постоянно ругается с женой, а понимание находит только у лошади. Почти сразу между ним и ткачихой вспыхивают чувства, о которых нельзя никому рассказывать: иначе — позор на всю деревню.
Неожиданный победитель фестиваля и первый фильм из Кыргызстана, удостоенный этой награды. В основе картины известного режиссера Актана Арыма Кубата
— рассказы Топчугүл Шайдуллаевой
, действие которых в основном происходит в 90-е, практически сразу после распада Советского союза. Это время общественного разлома, когда традиционный уклад в деревне по прежнему силен, но, кажется, слабо соотносится с реальностью. Однако «Черный, Красный, Желтый» — не только социальное высказывание о патриархате в Кыргызстане, но еще и пронзительная история о любви. Она не побеждает, но выживает вопреки страху и традициям.
«Вы верите в ангелов, мистер Дровак?» (Do You Believe in Angels, Mr. Drowak?)
Приз за лучшую операторскую работу (Маркус Нестрой)
Хьюго Дровак (Карл Марковиц
из «Фальшивомонетчиков
») — безработный алкозависимый циник. Чтобы сохранить государственное жилье, он вынужден пойти на писательский курс — часть госпрограммы по развитию «толерантных и ненасильственных» привычек у населения. Теперь Хьюго навещает молодая преподавательница Лена (Луна Ведлер
), которая встречается с постоянной грубостью и оскорблениями в свой адрес. Пока амбициозная наставница ищет путь к сердцу ученика, старик вспоминает былую любовь — и оказывается отличным писателем.
Полнометражный дебют немецкого постановщика Николаса Штайнера
с отличным кастом: помимо Марковича и Ведлер, в роли одиозного чиновника, контролирующего программу, появляется Ларс Айдингер
(«Уроки Фарси
», «Жизнь
»). Это сюрреалистичное кино о старении и непроработанных травмах прошлого, где есть люди-крысы и ангелы. Получилась история в духе поэмы «Москва — Петушки
», сделанная так, будто её снимал Кирилл Серебренников
. Яркий и запоминающийся фильм сохраняет эмоциональный накал, хотя режиссер периодически слишком увлекается формой.
«После тумана» (After the Fog)
Чили, несколько дней до выборов 1988 года, когда народ проголосует против диктатора Пиночета. Восьмилетняя Мария (Эма Годой
) пока об этом не знает и политикой не очень интересуется. Она очень любит семью, но родители решают отдать её в сельскую школу-интернат, забирая иногда на каникулы. Там девочка исследует мир вокруг: ей интересны войны, природа и есть из банки вареную сгущенку. Кажется, она начинает замечать, что связь с семьей истончается.
Второй фильм чилийской режиссерки Мириам Хёрд
— воспитательная история о том, как выглядит мир глазами детей. Особенно ярко в нем показано, как решения родителей постепенно травмируют ребенка: они ссорятся, употребляют наркотики, пьют и живут очень праздную жизнь, хотя не могут её себе позволить. Инфантильность и нежелание брать ответственность ни за что разрушают семью, а девочка остается наедине с собой. Непритязательная, но искренняя работа, которая может стать уроком для молодых родителей.
Программа «Новые таланты Азии» (Asian New Talent )
«Виктория» (Victoria)
Лучшая актриса
Косметологиня Виктория (Минакши Даян
) едет в салон красоты, когда знакомая старушка вручает ей петуха на передержку — в индийской культуре это не просто домашнее животное, а духовный символ. Девушке не до петуха: вечером она собирается бежать с возлюбленным, которого не одобряют родители, а еще сегодня в салоне чересчур много заказов — надо справляться. Виктория позволяет себе поплакать пять минут в подсобке, а потом как ни в чем не бывало выходит на работу к клиентам и петуху.
Дебютный фильм индийской режиссерски Сиваранджини Дж.
— яркое феминистское высказывание о том, как женщины справляются с личными проблемами, успевая при этом работать и заботиться о других. Виктории, чей день из жизни мы видим, чуть легче находиться в салоне красоты — мужчин туда не пускают, это женский сейф-спейс. Подкупает же фильм, в первую очередь, легкостью и юмором: любой косметологический разговор выглядит забавнее, пока за ним наблюдает живой петух.
«Пока течет вода» (As the Water Flows)
Лучший фильм
Пожилой мужчина Шу Вэнь тяжело переносит внезапную смерть жены. Спустя год он у него случается роман со старой знакомой, и они решают съехаться: пенсионерам было бы проще жить вместе, чем по отдельности. Правда, взрослые дочери против: они обвиняют отца в нелюбви к матери и не понимают, чего не хватает старику.
Неожиданно взрослое кино Чжоу Бьена
— молодого дебютанта из Китая, где описывается сразу три поколения семьи: старика, его дочерей и внуков. Под конец жизни Шу Вэнь понимает, что никакого единства среди родных нет — и пытается наладить связи между дочерьми и их детьми. Режиссер немного буквально понимает жизненную рефлексию, излишне увлекаясь визуальными отражениями — в стеклах, воде, окнах, а концовка можно назвать предсказуемой. Впрочем, это не лишает фильма очарования и актуальности.
«Вода может утечь куда угодно» (Water Can Go Anywhere)
Лучший актер
Вчерашний школьник Хэ Сан (Ши Пэнъюань
) решает отправить в Шэньчжэнь, чтобы устроиться на завод. Для него это дань уважения недавно умершему отцу: когда-то тот работал в Шэньчжэне, откуда привез сыну океанскую ракушку. Юноша погружается в трудовые проблемы, пытается завести друзей и влюбляется в молодую девушку, с которой ему сложно построить отношения.
В злободневной драме Фан Ляна
представлен «заводской» Китай — шумный, бедный, крайне суровый и иерархический. Хэ Сан во многом смиряется с происходящим: просто наблюдает и не находит в себе сил что-то менять. Во второй половине фильма маховик социальных проблем раскручивается настолько, что кажется удивительным, неужели такое можно показывать в КНР. Однако сердце истории — важное размышление об ответственности и собственной субъектности. Не факт, что герой её находит в финале, но, кажется, становится чуточку свободнее.
«Риверстоун» (Riverstone)
Лучшие сценарий и операторская работа (Ниланта Перера)
Трое полицейских конвоируют преступника в его родную деревню, чтобы совершить показательную внесудебную казнь. Эта официально запрещенная практика очень распространена на Шри-Ланке. В дороге полицейские переживают личные драмы, а приговоренный оказывается довольно приятным парнем. Теперь палачи сталкиваются с моральной дилеммой: готовы ли они исполнить приказ начальства?
Неожиданное роад-муви из Шри-Ланки, в котором напряжение держится на вопросе: «Убьют или нет?» Один полицейский узнает, что у жены сердечный приступ, второй — постоянно ругается по телефону с любовницей, а третий — участвует в радиовикторине, чтобы выиграть холодильник. Кино Лалита Ратнаяке
, снятое фактически в одном грузовике, оказывается не только социально-важным, но и довольно смешным. Удивляет и то, насколько жестоким может быть повседневный уклад в стране, привычной нам как туристическое направление.
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