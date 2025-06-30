«Палата № 6»: Как я перестал бояться и полюбил Чехова

С 27 июня по 1 июля в Иванове проходит Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». В программе большая коллекция фильмов со всего света: в основном конкурсе собраны девять работ, многие из которых уже успели стать событиями крупных международных смотров. Есть и гранд-премьеры лент, которые до «Зеркала» еще нигде не демонстрировались. Одной из них стала драма «Палата № 6» — вольная, но оттого еще более удивительная экранизация одноименной повести Чехова. В авторской интерпретации режиссера Эдуарда Жолнина классический текст замешан с эсхатологией, японской культурой и психологическим триллером — сразу видно, что Андрей Арсеньевич тут преобладает над Антоном Павловичем.
«Палата № 6» уже первыми кадрами дает понять, что ждать конвенциональной экранизации классики не стоит: в мрачную, задрапированную полиэтиленом квартиру врывается отряд ОМОНа. Единственного жильца, вышедшего встречать «гостей» в легкомысленном халатике, тут же кладут лицом в паркет. Это Громов (Михаил Гостев
) — измученный шизофренией и радиофобией (боязнью радиации) вдовец, дожидающийся скорого наступления атомного апокалипсиса. Громов уверен, что применение ядерного оружия в Хиросиме, Нагасаки и на полигоне под Семипалатинском бесповоротно отравили землю, а надвигающаяся война довершит дело, превратив всё и всех в пепел. Собственно, по причине токсичности почв он наотрез отказался хоронить умершую жену (Милена Нестерова
), соорудив для нее склеп прямо по месту жительства. Прибывший вслед за полицией врач Хоботов (Алексей Морозов
) констатирует полную невменяемость задержанного. Принимается решение изолировать его в психиатрической больнице. Тут важно — речь не о «лечении», но именно что об «изоляции»: Хоботов в эффективность отечественной медицины не слишком верит и просто хочет спрятать сумасшедшего подальше от обычных людей. Определяет несчастного в ту самую «шестую», где уже отбывают свой срок другие неблагонадежные элементы.
Совсем иначе на судьбу своих подопечных смотрит врач Рагин (Вячеслав Гардер
) — ему, в отличие от начальника, действительно интересно разобраться в проблемах душевнобольных, а не просто пичкать их транквилизаторами. Добрый доктор не только выслушивает Громова, но и дозволяет ему разбить японский садик прямо посреди внутреннего двора лечебницы. Заросший сорняком пустырь вскоре не узнать: стараниями пациента здесь появляется настоящее синтоистское святилище с прудиком, японскими храмовыми воротами и башенками из камней. Громов помешан на японской культуре и видит в ней спасение от надвигающегося колоссального зла. Врач подыгрывает его завиральным идеям и обещает помочь с поисками алого ликориса — не растущего в России «цветка смерти». Потому что узник Палаты №6 истово верит: растение станет единственным шансом на спасение от приближающегося атома.
Персонал больницы ропщет, странные беседы доктора и его пациента заходят слишком далеко. Рагину и правда стоило бы быть аккуратнее: не только он разговорами о важном умиротворяет пациентов, но и они начинают понемногу заражать его радикальным свободомыслием. В спорах с Хоботовым врач все активнее выгораживает своих питомцев, задавая неудобные вопросы. Можно ли считать боязнь атомной бомбы чем-то «ненормальным» (особенно в наше неспокойное время)? Почему из всех видов психиатрии нам понятнее всего карательная? И, наконец, произносится крамола, от которой у по-слоновьи спокойного главврача начинает пульсировать жилка под глазом: можно ли вообще считать отказ хоронить человека проявлением безумия, когда в самом центре нашей страны, на Красной площади?.. После таких виршей уже нет сомнений: впечатлившись рассуждениями Громова, доктор и сам опасно приблизился к облачению в фирменную больничную пижаму — синюю, в мелкий белый горошек.
Повесть о зыбкой грани между тоской и помешательством экранизировали неоднократно, и каждый раз кинематографистам приходилось бороться с главным проклятьем этого текста — его непререкаемым авторитетом. Немногие в принципе рискнут редактировать Чехова, из-за чего постановки на его материале нередко ограничиваются костюмированным пересказом. Самые смелые могут перенести действие «Палаты» в современное им время и место (так поступили в польской экранизации, да и Карен Шахназаров тоже грешен
) — и все равно оригинальный текст остается сильнее любой наносной режиссуры. А Эдуард Жолнин («Земун
») таки нашел способ привнести в классическую прозу что-то новое, подлинно нездоровое и потому вполне соответствующее первоисточнику.
Правда, понравится этот подход не всем: новая «Палата № 6» старается вырваться из-под влияния Чехова с помощью влияния других, тоже значимых для русской культуры авторов. Перед наступлением сумасшествия Громов явно засматривался «Жертвоприношением
», «Сталкером
», «Письмами мертвого человека
» и тихим анимационным шедевром Назима Туляходжаева
«Будет ласковый дождь
» — образы из них регулярно вспыхивают в расплавленном сознании, когда пациент отправляется в путешествие по своей подсознательной Зоне. Внутри Громова разворачивается еще одно кино — о ржавом, пустынном мире после атомной войны. Последний выживший человек бредет по пустоши, все еще надеясь отыскать проклятый цветок и все исправить. Когда Рагин окончательно спрыгнет с ума, путешествовать по радиоактивной Зоне будут уже вдвоем — мультивселенная безумия в «Палате № 6» растяжима, в ней можно сходить с ума не только индивидуально, но и коллективно.
К финалу фильм и правда добивается вполне чеховского вывода, пускай и не совсем чеховскими методами. Решетки на окнах психиатрической клиники защищают не «нас» от «них», а «их» от «нас» — потому что в безумии искренности перед самим собой все же больше, чем в бездумном исполнении общественных нормативов. Чудаковатый Громов, заставляющий каждого посетителя своего сада проходить через синтоистские ворота тории, видит явно больше, чем Хоботов, построивший в кабинете алтарь слепого поклонения государственным символам: флагу, кресту, бронзовому бюсту Дзержинского. Так и новая «Палата № 6», на первый взгляд кажущаяся иррациональной мешаниной несвязанных образов, к финалу оказывается увлекательной лекцией об энтропии — хаосе, который всегда существует в нашей цельной картине мира, но упорно не замечается. В этом смысле рифма между классической повестью и проблемами атомного века оказывается очень сильна: «чеховская бомба», повешенная над сценой в первом акте, в третьем гарантированно рванет.
«Палата №6»
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