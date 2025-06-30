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«Палата № 6»: Как я перестал бояться и полюбил Чехова

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30 июня 2025
С 27 июня по 1 июля в Иванове проходит Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». В программе большая коллекция фильмов со всего света: в основном конкурсе собраны девять работ, многие из которых уже успели стать событиями крупных международных смотров. Есть и гранд-премьеры лент, которые до «Зеркала» еще нигде не демонстрировались. Одной из них стала драма «Палата № 6» — вольная, но оттого еще более удивительная экранизация одноименной повести Чехова. В авторской интерпретации режиссера Эдуарда Жолнина классический текст замешан с эсхатологией, японской культурой и психологическим триллером — сразу видно, что Андрей Арсеньевич тут преобладает над Антоном Павловичем.

«Палата № 6»: Как я перестал бояться и полюбил Чехова

«Палата № 6» уже первыми кадрами дает понять, что ждать конвенциональной экранизации классики не стоит: в мрачную, задрапированную полиэтиленом квартиру врывается отряд ОМОНа. Единственного жильца, вышедшего встречать «гостей» в легкомысленном халатике, тут же кладут лицом в паркет. Это Громов (Михаил Гостев) — измученный шизофренией и радиофобией (боязнью радиации) вдовец, дожидающийся скорого наступления атомного апокалипсиса. Громов уверен, что применение ядерного оружия в Хиросиме, Нагасаки и на полигоне под Семипалатинском бесповоротно отравили землю, а надвигающаяся война довершит дело, превратив всё и всех в пепел. Собственно, по причине токсичности почв он наотрез отказался хоронить умершую жену (Милена Нестерова), соорудив для нее склеп прямо по месту жительства. Прибывший вслед за полицией врач Хоботов (Алексей Морозов) констатирует полную невменяемость задержанного. Принимается решение изолировать его в психиатрической больнице. Тут важно — речь не о «лечении», но именно что об «изоляции»: Хоботов в эффективность отечественной медицины не слишком верит и просто хочет спрятать сумасшедшего подальше от обычных людей. Определяет несчастного в ту самую «шестую», где уже отбывают свой срок другие неблагонадежные элементы.

Совсем иначе на судьбу своих подопечных смотрит врач Рагин (Вячеслав Гардер) — ему, в отличие от начальника, действительно интересно разобраться в проблемах душевнобольных, а не просто пичкать их транквилизаторами. Добрый доктор не только выслушивает Громова, но и дозволяет ему разбить японский садик прямо посреди внутреннего двора лечебницы. Заросший сорняком пустырь вскоре не узнать: стараниями пациента здесь появляется настоящее синтоистское святилище с прудиком, японскими храмовыми воротами и башенками из камней. Громов помешан на японской культуре и видит в ней спасение от надвигающегося колоссального зла. Врач подыгрывает его завиральным идеям и обещает помочь с поисками алого ликориса — не растущего в России «цветка смерти». Потому что узник Палаты №6 истово верит: растение станет единственным шансом на спасение от приближающегося атома.

«Палата № 6»: Как я перестал бояться и полюбил Чехова

Персонал больницы ропщет, странные беседы доктора и его пациента заходят слишком далеко. Рагину и правда стоило бы быть аккуратнее: не только он разговорами о важном умиротворяет пациентов, но и они начинают понемногу заражать его радикальным свободомыслием. В спорах с Хоботовым врач все активнее выгораживает своих питомцев, задавая неудобные вопросы. Можно ли считать боязнь атомной бомбы чем-то «ненормальным» (особенно в наше неспокойное время)? Почему из всех видов психиатрии нам понятнее всего карательная? И, наконец, произносится крамола, от которой у по-слоновьи спокойного главврача начинает пульсировать жилка под глазом: можно ли вообще считать отказ хоронить человека проявлением безумия, когда в самом центре нашей страны, на Красной площади?.. После таких виршей уже нет сомнений: впечатлившись рассуждениями Громова, доктор и сам опасно приблизился к облачению в фирменную больничную пижаму — синюю, в мелкий белый горошек.

Повесть о зыбкой грани между тоской и помешательством экранизировали неоднократно, и каждый раз кинематографистам приходилось бороться с главным проклятьем этого текста — его непререкаемым авторитетом. Немногие в принципе рискнут редактировать Чехова, из-за чего постановки на его материале нередко ограничиваются костюмированным пересказом. Самые смелые могут перенести действие «Палаты» в современное им время и место (так поступили в польской экранизации, да и Карен Шахназаров тоже грешен) — и все равно оригинальный текст остается сильнее любой наносной режиссуры. А Эдуард Жолнин («Земун») таки нашел способ привнести в классическую прозу что-то новое, подлинно нездоровое и потому вполне соответствующее первоисточнику.

«Палата № 6»: Как я перестал бояться и полюбил Чехова

Правда, понравится этот подход не всем: новая «Палата № 6» старается вырваться из-под влияния Чехова с помощью влияния других, тоже значимых для русской культуры авторов. Перед наступлением сумасшествия Громов явно засматривался «Жертвоприношением», «Сталкером», «Письмами мертвого человека» и тихим анимационным шедевром Назима Туляходжаева «Будет ласковый дождь» — образы из них регулярно вспыхивают в расплавленном сознании, когда пациент отправляется в путешествие по своей подсознательной Зоне. Внутри Громова разворачивается еще одно кино — о ржавом, пустынном мире после атомной войны. Последний выживший человек бредет по пустоши, все еще надеясь отыскать проклятый цветок и все исправить. Когда Рагин окончательно спрыгнет с ума, путешествовать по радиоактивной Зоне будут уже вдвоем — мультивселенная безумия в «Палате № 6» растяжима, в ней можно сходить с ума не только индивидуально, но и коллективно.

К финалу фильм и правда добивается вполне чеховского вывода, пускай и не совсем чеховскими методами. Решетки на окнах психиатрической клиники защищают не «нас» от «них», а «их» от «нас» — потому что в безумии искренности перед самим собой все же больше, чем в бездумном исполнении общественных нормативов. Чудаковатый Громов, заставляющий каждого посетителя своего сада проходить через синтоистские ворота тории, видит явно больше, чем Хоботов, построивший в кабинете алтарь слепого поклонения государственным символам: флагу, кресту, бронзовому бюсту Дзержинского. Так и новая «Палата № 6», на первый взгляд кажущаяся иррациональной мешаниной несвязанных образов, к финалу оказывается увлекательной лекцией об энтропии — хаосе, который всегда существует в нашей цельной картине мира, но упорно не замечается. В этом смысле рифма между классической повестью и проблемами атомного века оказывается очень сильна: «чеховская бомба», повешенная над сценой в первом акте, в третьем гарантированно рванет.

«Палата №6»

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