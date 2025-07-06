Сырные парни. «Святая корова» — драмеди о взрослении голодных и злых пацанов

С 3 по 6 июля в Вологде проходит 12-й фестиваль молодого кино VOICES — должно быть, самый душевный российский смотр, одновременно и уютный, и славный крепкой конкурсной программой. Традиционно она небольшая, но отлично иллюстрирует современный европейский кинематограф: кроме российских премьер в вологодском кинотеатре «Ленком» регулярно звучит эхо Канн и Локарно. Фильм Луиз Курвуазье «Святая корова» приехал в Вологду с набережной Круазет и был встречен как родной — история юного оболтуса из французской Бургундии зрителю понятна, несмотря на языковые барьеры.
Как обманчивы бывают российские локализации названий. «Святая корова» — звучит в лучшем случае как неавторизованный сиквел драмы Келли Райхардт
. В худшем, навевает тревожные мысли о фолк-хорроре про общину поклоняющихся скотине анимистов. Фильм Луиз Курвуазье к обеим этим историям отношения не имеет. В оригинале он называется «Vingt Dieux!»
, что является «непереводимой игрой слов»: ее можно услышать, когда кто-то из французов стукнется пальцем об угол тумбочки. В англоязычном мире этот же акт сопровождается допустимым ругательством «Holy Cow!»
(вот где корова зарыта). А в русском языке наиболее интеллигентным способом выражения своей досады стало бы «Черт возьми!». Или, если короче — «Ё-моё!». Главный герой ленты, 18-летний парень Тотон (Клеман Фавро
), клянет французских святых каждый раз, когда его планы идут наперекосяк. А идут они туда по расписанию — минимум раз в пятнадцать минут.
В аграрной провинции, где вся жизнь проходит между полем и коровником (а именно так фильм рисует департамент Юра — красиво, но бесперспективно), трудно мечтать о чем-нибудь великом. Недоросль уже закончил школу и просто мается от безделья: гоняет по проселочным дорогам Бургундии на мопеде, пьет с друзьями и саботирует работу на местной сыроварне. Тотон весь в папу — сурового работягу, живущего от получки до получки и вечерами надирающегося в местном баре. Оставленный без присмотра подросток просто пытается нагуляться перед тем, как и его самого сожрет сельская рутина. Кажется, что еще пару лет он вполне мог бы побездельничать, походить павлином перед девчонками и поиспытывать организм на прочность, но случается трагедия — сильно выпивший отец погибает в аварии, а Тотон остается наедине со взрослым миром. Еще и вынужден не только себя содержать, но и воспитывать маленькую сестру (Луна Гаррет
). Чернорабочим на местном заводике много не заработать (да и гордость не позволяет терпеть унижения со стороны «коллег») и потому Тотон решается на авантюру: будучи безнадежным профаном, он будет делать собственный сыр, представит его на местном конкурсе и, конечно же, выиграет несколько десятков тысяч евро. Старый котел для варки правильного Comté у него есть, молоко можно украсть у соседей, а тайные рецепты мастеров сыроварения давно уже лежат в открытом доступе на YouTube. Да и друзья — такие же оболтусы — Тотона не оставят. Пора варить!
Нельзя не восхититься наглости юных бургундских апашей, пожелавших с двух ног влететь в консервативное сырное сообщество. Технологию производства выдумали ботаники, санэпидемстанцию — трусы. Ради производства одной единственной сырной шайбы Тотон готов сколотить самую настоящую преступную ячейку, презревшую уголовный кодекс вместе с нравственностью. Если для доступа к сырью нужно ублажить владелицу соседней фермы Мари-Лиз (Майвенн Бартелеми
), то это будет сделано. И не раз. Обменять гоночную машину лучшего друга на старый трактор? Нет ничего проще! «Святая корова» на то и роман воспитания, что бодро описывает все ошибки и мелкие пакости, которые будут совершены буйными тинейджерами в процессе погони за успехом. Но главное — никакого осуждения. Только понимание, что поставленный в отчаянное положение подросток готов на все ради себя и своей сестры — даже на воплощение заведомо провального прожекта. Как бы сильно Тотон не старался, терпя ожоги и часами размешивая сырное зерно, есть вещи, над которыми энтузиазм не властен. Сыр конте вызревает год, и за два месяца этот марафон пробежать никак не получится. Чтобы понять это — нужно, сюрприз, по-настоящему, а не по паспорту, повзрослеть и прекратить строить воздушные замки.
В сыре — вся метафора человеческой зрелости, которую Курвуазье осторожно доносит посредством череды уморительных и жизненных эпизодов. В начале фильма демонстрация эмансипации Тотона ограничивается неуемным потреблением спиртного (а также его последующим изрыганием из себя на обочине) и наивной уверенностью в собственных силах. К финалу, минув изнурительное сыроварение, ссоры, тумаки и принятие родов у коровы, в золотой голове бургундца происходит кардинальная перестройка: бутылки исчезают из кадра, а в глазах артиста-дебютанта Клемана Фавро наконец-то появляется что-то кроме праздной пустоты. Простая дидактическая история об ошибках, определенных в подвиг — есть в ней что-то неуловимо знакомое каждому, кто видел молодежные фильмы Динары Асановой
(«Пацаны
») и Ильи Фреза
(«Вам и не снилось
»). Но то ли климат так влияет на национальную кинематографию, то ли обилие молодого вина и хорошей закуски к нему — французское подростковое драмеди лучится оптимизмом, нам отчего-то доступным только по праздникам.
«Святая корова». Отрывок с английскими субтитрами
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