VOICES-2025: Драмы есть у нас дома

6 июля в Вологде завершился 12-й фестиваль молодого кино VOICES, на котором новое российское кино вновь встретилось с лентами больших европейских фестивалей. В этом году программа смотра, проводимого при поддержке правительства Вологодской области и компании «Северсталь», включала конкурсный блок, ретроспективу фильмов Сергея Эйзенштейна и обширную программу сцпецпоказов, в которой вековые фильмы («Таинственный X») дополнялись яростными политическими доками («Саундтрек к государственному перевороту») и отечественным инди («Неподвижные звезды»). В основной программе — 6 фильмов, объединенных темой «места силы»: родного дома, земли предков, любимого бара. Локации, которые в обыденном сознании ассоциируются со спокойствием, магией кино превращены в поле битвы со временем, историей, внешним и внутренним врагом.
Истоки всех свойств человеческой личности нужно искать в детстве — это любой психолог скажет. В фильме открытия фестиваля VOICES «Наум. Предчувствия
» уже на первой минуте проявляется присущее ребенку магическое зрение: камера пробирается через высокую траву в сторону ярко-алого солнца, маяком освещающего бескрайнее поле. Киновед Наум Клейман
вспоминает, как его, совсем еще маленького, ведут в школу — кажется, не солнце впереди, а огромный костер, уже готовый разжечься во что-то булгаковское, «страшное и величественное». Светило, равноценное тому, что горит на картине «Новая планета» Константина Юона, будет следовать за ним всю последующую жизнь: оно воплотится в чудесном освобождении семьи Клеймана из сибирского спецпоселения, явится озарением, когда молодой студент матмеха неожиданно загорится мечтой поступить во ВГИК. Красное солнце же взойдет в его биографии, когда Наум Клейман начнет работать с архивами Сергея Эйзенштейна — режиссера, которого не понимал. Тесная связь с создателем «Ивана Грозного
» и «Бежина луга
» станет для него поворотной: превратит сына швеи и обувщика из Кишинева в глыбу отечественного киноведения.
Не то чтобы личности Наума Ихильевича вообще нужна режиссура. Он сам по себе — человек-фильм, «Король Лир Московского музея кино»
(так Клеймана характеризовал Жан-Люк Годар
), гарантированно захватывающий внимание каждого, кто окажется в его орбите. Но режиссер Андрей Натоцинский
все же рискует найти в образе мэтра нечто больше, великую рифму его биографии с происходящими вокруг глобальными событиями. В ход идут не только монологи Клеймана о себе и искусстве, но и хроника: студенческие протесты «Красного мая» рифмуются с митингом в защиту Музея кино. Малоизвестные фламандские художники — с беседой Клеймана и Александра Сокурова
о судьбах ВГИКа. А великие кадры из «Октября
» — с прогулкой киноведа по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Мимо крейсера «Аврора», символа революции, без который не было бы Эйзенштейна и Клеймана, Годара и Сокурова. А может, и самого Натоцинского, фильмом отдающего дань уважения своим университетам.
Фильм открытия фестиваля VOICES, конечно, лучится молодым пижонством, восторгом и поклонением авторитетам — в общем, характеризуется всем тем, чему «молодое кино» традиционно противопоставлено. И в то же время «Наум. Предчувствия» оказывается уверенным заходом в главную тему смотра — в прошлое, которое бродит где-то рядом. В конкурсе не оказалось ни одной картины, которая служила бы этому тезису исключением: непроработанные травмы и ошибки нависают над героями, что тот мифический Дамоклов меч, да и нагоняют в самый неподходящий для этого момент — когда они оказываются в своих личных безопасных «местах силы». Это может быть бар, в котором помятые мужчины среднего возраста бесконечно долго (полтора часа экранного времени — именно столько длится убийственная драма «На посошок
») мучают студента-собутыльника. Или благостная провинция на востоке Франции, где трудный подросток Тотон, главный герой фильма воспитания «Святая корова
», прожигает молодость в пьянках и погоне за девчонками. В будущем ему придется пойти по стопам предков и заниматься сыроварением — пожалуй, единственным бизнесом, который кормит французскую деревню. Затянувшееся детство обрывается вместе со смертью отца, и теперь Тотону предстоит стать единственным опекуном для маленькой сестры. На основе в общем-то трагического сюжета Луиз Курвуазье
создала комедийный гимн инфантильного поколения — мальчиков и девочек с «синдромом Питера Пена», которые до последнего пользуются привилегией не взрослеть. Когда же время для ответственности все-таки наступает, они просто не могут переключиться в новый для себя режим, искренне считая, что решение всех проблем можно отыскать в воздушных замках.
Читать
Сырные парни. Рецензия на фильм «Святая корова»
У Тотона, например, совсем нет сил и желания горбатиться на нелюбимой работе за гроши, поэтому он решает заработать иным способом: сварить сыр, который победит на конкурсе и принесет парню годовую зарплату французского работяги. Инфантилизм запредельный, ведь до этого герой в исполнении дебютанта Клемана Фаво
о технологиях производства сыра ничего даже знать не хотел, но безнадежность ситуации заставляет его полностью довериться призрачной надежде на успех авантюры. Катаясь по безмятежным полям департамента Юра, воруя молоко (для сыра его нужно много) и впервые, как будто несерьезно, влюбляясь, Тотон постепенно излечивается от подростковой угловатости. «Святая корова» симпатична еще и тем, что говорит о чем-то большом доступными и остроумными рифмами: не каждый фильм о проблемах взросления посмеет объяснить трудности личностного роста через вызревание сыра — процесс трудоемкий и, что самое главное, не терпящий свойственной юности поспешности.
Аналогичную проблематику обретения себя (не через сыр, но через высокую кухню и душеспасительную песню) исследует другой французский фильм в декорациях провинции — «Рецепт счастья
». Мюзикл Амели Боннен многих разозлил еще на 78-ом Каннском кинофестивале: для фильма открытия столь грандиозного смотра он оказался совсем неказист. Звезда кулинарного телешоу Сесиль (Жюльет Армане) вынуждена уехать из Парижа в родной городок, чтобы немного побыть с перенесшим инфаркт ворчливым папой (Франсуа Роллен
). Перемена обстановки должна была помочь героине перезагрузиться, решить проблемы с парнем и решить что-то со своей нежелательной беременностью, но недолгосрочный вояж на родину оборачивается новыми проблемами: папа считает, что Сесиль «зазвездилась» и оторвалась от корней, увязавшейся за девушкой бойфренд начинает ревновать ее к каждому придорожному столбу. И не то чтобы без причины, ведь на горизонте появляется ее школьная любвь, заставляющая сердце биться чаще.
В Вологде, как и в Каннах, повис немой вопрос: как трогательный, но довольно необязательный фильм вообще смог попасть в программу кинофестиваля? Ответ кроется в самой комедии, замешанной на противопоставлении элитарных блюд из трехзвездочного ресторана и вкуснейшей стряпни из придорожной забегаловки: иногда фестивальных снобов нужно подкармливать чем-то зрительским, чтобы они не отрывались от народа. Показательно, что именно «Рецепт счастья» стал победителем зрительского голосования за лучший фильм смотра. Все-таки бессмертная французская попса оказалась сильнее маленьких трагедий.
Возможно, «Рецепт счастья» слишком несерьезно относится к проблеме женской самоидентификации, которая была заявлена, но утонула в комедийном эфире. К счастью, в программе VOICES нашелся фильм, который этот недостаток работы Боннен с лихвой компенсирует. «Воробей в камине»
швейцарца Рамона Цюрхера
выступает в роли своеобразного доппельгангера «Рецепта счастья» — это тоже очень женская история о поиске жизненного пути. Холодная и отстраненная Карен (Марен Эггерт
) жестко пересекает любые попытки что-то поменять в доме своего детства: муж и дети ходят по струнке, помогают в готовке и всячески поддерживают образ идеальной счастливой семьи. Но приехавшие в гости родственники во главе с сестрой Карен Джул разрушают эту иллюзию.
Деспотия матриарха оказывается беспомощной перед чужим счастьем, и вот уже лезут наружу семейные тайны. Муж Карен изменяет, ее девятилетний сын растет тихим психопатом, а дочь — агрессивным подростком, открыто издевающимся над взрослыми. Проклятый старый дом аккумулирует ненависть, хотя вроде бы должен был растить любовь и понимание — все по заветам «Торжества
». Тут нужно отдать должное режиссеру, который очень неспешно, но мастеровито подводит зрителя к простой в сущности идее: долго жить прошлым невозможно. Настанет тот день, когда неукоснительное следование укладу предков превратит родовое гнездо в токсичную зону отчуждения. Аналогичным путем следует греческий slice of life «Кьюка: перед концом лета»
(реж. Костис Чарамунтанис
) — не в пример более хитрая история о родителях, старающихся до последнего уберечь своих детей от неприятной правды. Близнецы Константинос и Эльза вместе со своим отцом, заядлым рыбаком Бабисом, проводят несколько дней на яхте близ острова Порос: купаются, загорают, безуспешно пытаются поймать рыбу (и в итоге ужинают макаронами). Фильм, стилизованный под видео с отпуска, старается выглядеть фиксацией чего-то совершенно необязательного — как будто это альбом с фотографиями из Анапы, подсунутый засидевшемуся гостю.
Читать
«Волки» в человечьих шкурах. Рецензия на фильм Михаила Калунакова
Но вот и между сцен с нанесением маникюра и отрыванием лоскутков подгоревшей кожи зачинается какая-то нехорошая правда: у близнецов, конечно же, есть мама, но она уже много лет живет отдельно и не имеет возможности даже увидеть своих чад. Потешный рыбак Бабис все это время, оказывается, был злодеем и собственником — обиделся на «ушедшую за сигаретами» жену так крепко, что просто не подпускал ее к детям на расстояние пушечного выстрела. Только в отпуске дал слабину, сместив внимание с детей на карасей, и тут же тайное стало явным. А лето — читай, беспечное детство — тут же кончились, оставив после себя только нечеткие воспоминания. Такое же чувство странной, искаженной памяти, несет и, пожалуй, самый важный фильм фестиваля VOICES — безжалостные «Волки
» алтайского режиссера Михаила Кулунакова
. Передаваемая в его семье история превращается в народный эпос, где всего — любви, жестокости, крови — через край. Более ста лет назад на Алтае разыгрались страсти, которым позавидовали бы Гомер и Софокл: насильно выданная замуж красавица Кымыскай (Арунай Тазранова
) сбегает от новоиспеченного мужа и теперь живет с его соседом Токной (Тимур Кыдыков
). Проходят годы, растут дети, но разлад между двумя домами только крепнет — и выливается в итоге в настоящую масакру, где каждого ждет свое наказание. Кого-то забьют топором, другого — затопчут кони. Мир «Волков» жесток, и режиссер предупреждает об этом заранее, показывая в кадре освежевание вполне настоящей косули. Алтайская трагедия вызвала бурные споры, но равнодушными явно никого не оставила — так монументально, зло и поэтично о бесконечном круговороте мести в современном кино никто уже не разговаривает.
обсуждение >>