Просыпайся — мультики: сказки, мифы и звери «Бессонницы»-2025

В Калужской области закончился Международный фестиваль авторской анимации под открытым небом «Бессонница», где показали 147 мультфильмов из 39 стран, а наградили целых 16! Рассказываем о всех лауреатах, которых обязательно стоит теперь ловить на других смотрах (или надеяться на онлайн-премьеру).
Основные призы
«Марионетка и кит» / Il Burattino e la Balena
Гран-при международного конкурса
Жутковатую фантазию о (не)человеческой марионеточности по мотивам Карло Коллоди
снял Роберто Катани
, заявивший о себе четверть века назад сюрреалистичным калейдоскопом «Праздника
». В «Пиноккио» люди тоже подвергаются трансформации: превращаются в лестницы, ходят строем, подчиняются культу личности. Видя это, стойкий деревянный болванчик отказывается от мечты стать мальчиком: танцевать можно и без кожи с плотью, а шансов стать игрушкой в чужих руках все-таки поменьше. Интересный микс «Пиноккио Гильермо дель Торо
» и «Левиафана
» (в подобном ключе можно расшифровать кита из названия).
«ТВ или беспорядки на Форест-Хилл роуд» / TV or The Disturbance on Forest Hill Road
Приз «Профнастила» за лучшую работу международного конкурса короткометражных анимационных фильмов
Остроумный потомок «Видеодрома
», сочиненный швейцарцем Фредериком Сигелом
. В многоквартирном доме по указанному адресу начинает твориться невесть что: с той стороны экрана — телевизионного и компьютерного — в реальность врываются анимационные псы-детективы, ведущий кулинарного шоу, морской котик и космические морпехи (из игры Moon — аналога DOOM). Сигел продолжает исследовать всполохи (под)сознательного, вступающего в контакт с различными гаджетами: от смартфона (сине-желтый «Рубен уходит
») до космического челнока (пламенно-оранжевая «Честь
»). В сновидческой зарисовке появляются диалоги и гипнотизирующий свет неона, отчего возникает стилистическая ассоциация с «Я видел свечение телевизора
».
«Предательница» / Betrayer
Приз «Дебютории» за лучшую работу международного конкурса молодой анимации
Выпускная работа в Токийском университете искусств китайской иллюстраторки Шэнсюэ Ши
— тревожное размышление о паутине семейных и социальных ожиданий, которые окутывают молодую женщину (можно снова вспомнить Кроненберга
— «Паука
»). Болезненно физиологическая картина мира, подпитываемая слезами, кровью и спермой, держится на родовой покорности, игнорируя личностные особенности — подобно равнодушию точилки к мыслям карандаша. В этом и заключается предательство лирической героини — или же на самом деле предков против нее?
«Ночь в зоне отдыха» / A Night at the Rest Area
Специальный приз жюри
Меланхоличная история Саки Мурамото
напоминает «Зверополис
», увиденный на задворках большого города: звери из ночного рейсового автобуса на время остановки покидают транспорт, чтобы сходить в туалет, купить еды или просто размяться. Как и в более лаконичной работе «Люди, которые едят
», режиссерка использует антропоморфизм для более выпуклой демонстрации характеров. Продюсером драмеди-повседневности
выступил номинант на «Оскар» Кодзи Ямамура
(«Голова-гора
»), ранее поддержавший Чона Джингю
(«Дом потерь
») и восходящую звезду «Ван-Писа
» Мегуми Иситани
(«Ох, дорогой
»).
«В животе змеи» / In the Belly of a Snake
Приз «Детские грезы» за лучшую работу для детской (молодой) аудитории
Невероятно трогательная и при этом остросюжетная сказка Ивана Ханжина
, выполненная в технике перекладки
. Во время игры в прятки зайчонок теряется в бесконечности трубопровода, мама и трое старших детей отправляются на его поиски, пока малыш стремительно взрослеет в темных внутренностях «змеи». Присутствует легкий вайб «Ежика в тумане
».
«Алёшенька» / Alyoshenka
Приз за лучший российский фильм в национальном конкурсе
Уральская научно-фантастическая былина Дмитрия Геллера
, ранее удостоенная гран-при «Суздальфеста». Бутоноголовые пришельцы играют в бадминтон, когда одного из них зовет домой мама. Тот садится в тарелку и отпрвляется в путь, но, решив срезать через Землю, оказывается сбит. Так он становится Алёшенькой, знаменитым кыштымским карликом, вызывающим интерес бездетной женщины, спецслужб и мифических созданий (птица Сирин, Баба-Яга
и Великий Полоз). Хтонический синтез органично существует в рамках короткой и жизнеутвеждающей истории, напоминая о масштабном «Криптополисе
».
Приз «Эквилибристика» за лучшую ненарративную или экспериментальную работу получили «Линии» (Lines) Мартина Шмидта, где противостояние красных и темно-синих полос передает внутреннее напряжение автора, лишь недавно обретшего дзен, а приз «Музыка Ночи» за лучшую музыкальную работу достался китайскому «Коту-ангелу» (Cat Angel) за авторством Сюй Юань — милейшей рекламе, призывающей брать питомцев из приюта.
Специальное упоминание жюри
В этой номинации отметили сразу три работы. Первые два — полупрозрачный сэдком Ивана Бондаренко о трудностях в браке «Человек за занавеской» (The Man Behind The Curtain) и «Немое кино» (Silent Cinema) северомакедонского режиссера Крсте Господиновски — кукольную историю о мальчике, чей папа был кинозвездой, но оставил карьеру с приходом звука и открыл ретрокинотеатр.
Третий лауреат — «Набережная Сисоват
» (Sisowath Quay) Стефани Лансак
и Франсуа Лероя
, впечатляющая работа французского тандема, которые уже 20 лет делают проекты на материале Восточной Азии. Их новый мультфильм — эко-хоррор в водовороте ротоскопированного
Пномпеня, снятый в смешанной технике и на кхмерском языке. Авторы деликатно и остроумно соединяют камбоджийскую проблему с мусором, к которой хотят привлечь внимание, с национальной мифологией. Антисанитария приводит не только к болезням, но и размножению плотоядных демониц-красу
, представляющих собой летающую женскую голову со свисающими внутренностями.
Дипломы жюри
Еще одна порция наград ушла пяти по-своему трогательных и ярких работ. «Вчера мне было 9 лет» (Yesterday I Turned 9 Years Old) Тимофея Скисова — трогательная (пред)новогодняя история мальчика, решившего купить дедушке подарок (в финале знакомый голос из телевизора поздравит с «новым веком»). Иранский «Маршрут» (The Route) Бабака Беиги — репетативная притча о банальности зла, круговороте насилия и тоннельном зрении соучастника/жертвы. Пронзительный тайваньский калейдоскоп образов в «Привет, папа» (Hey Dad) Вэйфаня Вана, описывающий трудный путь к каминг-ауту.
«Аниметро» / Animetro
Другой, уже отечественный «Зверополис» — или забавная рифма к прошлогоднему франко-бельгийскому ромкому «Следующий?
». В мультфильме Натальи Грофпель
(«Барсукот
», «Письма куклы
») леди Леопард ищет любовь по дороге домой — листая звериный Тиндер в животном метро. Остроумная комедия чувств и наблюдений — надпись «Не прислоняться» заменяет перечеркнутый слон, одна из станций превращается в «Площадь эволюции» — заканчивается погоней и напоминанием, что не всё красное красиво, а то, что блестит, — золото. Главное — найти родственную душу.
«Граффити» / The Graffiti
Неторопливый японский хоррор Рё Орикасы
, устроенный как «Спираль
» Дзюндзи Ито
, но вдохновленный хаотичной графикой Анри Мишо
, художника и поэта. В городе появляется стрит-арт на загадочном языке: граффити пытаются замазать, но оно постепенно разрастается, занимая улицы, уста и даже умы.
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