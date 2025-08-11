Кино-Театр.Ру
Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok

Фестивальная колонка >>
11 августа 2025
«Чучело» Ильи Хотиненко и Владимира Карабанова – третий фильм игрового конкурса 33-го фестиваля «Окно в Европу». «Чучело» – не ремейк культовой драмы Ролана Быкова, а, скорее, зеркало цифровой эпохи, в котором отражаются те же подростковые проблемы, но уже в новых декорациях: мессенджеры вместо записок, фейс-тайм вместо разговоров на крыльце, а виртуальный троллинг преобладает над насмешками в школьном дворе. Самая юная студентка 5-ой Школы критики Александра Бунякина предлагает оценить картину как самостоятельное высказывание о вечной проблеме школьной травли, переосмысленной через призму современности. Возможно, именно так увидит «Чучело» поколение Z – без сантиментов, но с жёстким осознанием: каждая эпоха заслуживает своих героев.

Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok
фото: пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

Фильм начинается с обманчиво мирной сцены. Аня (дебютантка Мария Симонова) переезжает из Англии в провинциальный российский городок к отцу (Кирилл Кяро), наивно веря, что новая школа — это чистый лист. Но первый же день превращается в цифровую охоту. Одноклассники, словно стая хайпожоров, тайком снимают её на смартфоны, а знакомство начинается не с улыбок, а с мессенджерного трибунала, где голоса обвинителей звучат прямо в кадре. Кличка «Чучело» прилипает мгновенно — не потому, что Аня странная, а потому что стае всегда нужен козёл отпущения. Обманчиво крутым и благородным выглядит Миша Волков (Максим Карушев) — его фамилия кричит о силе, но на деле он просто цифровой шакал, прячущийся за аватаркой. Первая влюблённость Ани быстро превращается в урок предательства. Когда она берёт на себя его вину, класс устраивает ей не просто бойкот, а мультимедийную казнь. Травля идёт и в сторис, и в чатах, и в реалити их фейстаймов, где по интерьерам комнат читается вся подноготная: геймерские кресла одних, намёки на стримерскую карьеру других, и только советский ковер за спиной Ани — как знак её чужеродности в этом цифровом концлагере.

Хотиненко и Карабанов сняли манифест цифровой эпохи, где каждый юный зритель мог бы узнать себя — тот, кто переживал мучительный переход в новую школу, кто помнит трепет первой влюблённости, кто стоял по обе стороны школьной травли. «Словом убить легче», – говорит Аня. В мире, где взломанный компьютер и виртуальное сожжение персонажа в игре становятся оружием, настоящая битва разворачивается за экранами – в душах этих детей. Казнь аватара Ани становится для её обидчиков тем же, чем для предков было сжигание масленичного чучела – актом символического языческого очищения. Но если пламя обряда несло надежду на обновление, то электронный костёр становится моментом болезненного прозрения. Сценарий всё же оставляет пространство для искупления через болезненное осознание — «а что если чучела здесь все?». Простое, но забытое в виртуальную эру действие - оторваться от экранов и посмотреть в глаза тому, кого травил, страшнее действий в чате.

Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok
фото: пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

Волков – антигерой нового времени. Его симпатия к Ане разбивается о страх быть изгоем. Его предательство – патологическая неспособность выйти из цифрового стада. Даже в интернете, в этом «безопасном» пространстве, он лжёт о своих достижениях — настолько глубоко въелась привычка носить маску. Его истинное «я» прорывается лишь в момент, когда он поет песню: «Я улыбнусь тому, как все могло бы быть». В этой строчке вся боль упущенных возможностей. Хотиненко и Карабанов словно говорят: «Да, таких Миш — тысячи, целое поколение, застрявшее между желанием быть собой и страхом оказаться вне стаи». Но в их взгляде нет фатализма. Только трезвая вера в то, что даже самые запуганные могут найти в себе силы для взросления.

Фильм удивляет неожиданными музыкальными интермедиями. Поют все: от главных героев до Кристины Асмус, играющей классную руководительницу, и Кирилла Кяро. Эти сцены — рискованный ход: кто-то увидит в них нарушение драматургического ритма, другие — глоток воздуха в напряжённой истории. Но именно в этих моментах авторы позволяют героям вырваться за грани реализма и найти свои способы быть услышанными.

Окно в Европу-2025: «Чучело» для поколения TikTok
фото: пресс-служба фестиваля "Окно в Европу"

И все-таки центральной фигурой фильма становится Аня, которая проходит непростой путь. Она словно напоминает о том, какими мы все были до того, как начали бояться жить и разговаривать открыто. В её руках— лук и стрелы, в глазах — доверие, а в душе — самурайский кодекс, который она повторяет как мантру: «Таков путь самурая». Фильм держит в напряжении: удастся ли классу-стае погасить этот свет? Но Аня — не жертва, а воин нового типа, который принимает боль, но отказывается передавать эстафету ненависти. В кульминационный момент, когда месть кажется логичным финалом, она совершает революционный поступок — ломает систему изнутри, показывая, что даже в эпоху цифрового беспредела можно остаться человеком. Если одноклассники мастерски владеют алгоритмами травли, то Аня преподаёт им главный урок — как не стать монстрами, которых они сами же и создали. Её история — луч надежды: возможно, именно такие «неудобные» люди и есть те проводники, которые выведут потерянное поколение из лабиринта хейта к простой человеческой правде.

В картине нередко упоминается М.Ю. Лермонтов. Вспоминаются слова его героя Печорина из романа «Герой нашего времени»: «Заметьте, без дураков было бы на свете очень скучно». В истории Хотиненко и Карабанова травля оказывается тем самым дурацким и горьким опытом, который при правильных внутренних настройках обернется важным этапом становления личности.

№ 1
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 21:37
Совсем нем хочется смотреть про травлю поколения Зет через смартфоны и соцсети. Лучше уж советский вариант с Орбакайте. читать далее>>
Всего сообщений: 1
персоны
Кристина АсмусРолан БыковВладимир КарабановМаксим КарушевКирилл КяроМария СимоноваИлья Хотиненко
фильмы
ЧучелоЧучело

