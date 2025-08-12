Окно в Европу-2025: «Филателия» — Зачем по морю плавали большие корабли

Продолжается 33 фестиваль российского кино «Окно в Европу», где помимо конкурсных фильмов можно увидеть лучшие картины прошедшего года, уже побеждавшие на различных фестивалях. Особенным стал показ «Филателии», получившей здесь год назад гран-при и посвященный памяти ушедшей от нас Натальи Назаровой, режиссера, которую здесь, в Выборге, особенно любили. В 2024-ом она принимала награду сама, а когда ее не стало картина продолжила коллекционировать награды, получая их практически на всех фестивалях, в которых участвовала. Самый недавний — гран при недавнего «Золотого ворона» в Анадыре. Осенью «Филателия» появится в российском прокате. Студентка 5-й Школы кинокритики Дарья Колокольцева рассказывает, чем очаровывает северная сказка.
фото: Киностудия Соль
История Яны (Алина Ходжеванова) — работницы почты из городка в Мурманской области – кажется по-новому рассказанной «Русалочкой». Вместо диковинных предметов, принесенных с суши, героиня бережно коллекционирует марки, которые заносят в порт корабли. Яна, конечно же, не похожа на других жителей города. Даже если грубит на работе (новая Русалочка все-таки с характером), то только сгоряча. И любить, и ждать единственная из всех готова так же — сгоряча, искренне, от сердца. Яне, как же трудно существовать в мире людей физически — у девушки легкая форма ДЦП. В отличие от сказочной героини говорить она может, но порой тише нужного, а издалека ее легко узнать по выделяющейся походке.
Как и полагается, у нее есть принц, а у того — корабль. Петр (Максим Стоянов) — моряк, своим прибытием изменивший размеренную жизнь портового города. Он устраивает суматоху в аккуратном клубе филателистов, приносит песни Вени Дркина в местное караоке и задевает сердце главной героини, которое и без того постоянно ноет из-за болезни. Петя тоже филателист — только бредит не марками, а кораблями, морем. Оно-то и уносит его в соседнее царство в самый неподходящий момент: когда свирепствует по-книжному жестокая соперница Яны Вера (Ирина Носова) и становится предательски безразличной вроде добрая коллега (Олеся Иванцова). Как и у Андерсона, в фильме все решается на рассвете. Действиями героини и здесь правят наполнившие сердце беззаветность, жертвенность, любовь.
фото: Киностудия Соль
Повествование, однако, выходит за пределы трогательной сказки. В кадр то и дело норовит попасть никому не подвластное северное море, а вместе с ним к зрителю пробивается непричесанная жизнь. Ситуации, в которые попадают персонажи «Филателии», часто напоминают любимые в детстве серии «Ералаша», а точные, пусть и мимолетные реплики помогают понять неоднозначность характера каждого, чем начисто стирают сказочную схематичность. Яна может уронить все на пол: консервы со скумбрией — по неуклюжести, альбомы с марками — от злости. Наша Русалочка называет неугодного дураком, дерется с соперницей, читает чужие письма. Первоначально «Филателия» должна была быть «Светлячком» — называться так же, как и дебютная короткометражная работа Натальи Назаровой 2016 года. Режиссер изменила актерский состав и углубила сюжет, но оставила главной героине мерцающую чуткость. Вместе с ней светлячком мерцает камера — часто ручная, она безмолвно следует за девушкой в заросли иван-чая, ходит с ней по ночному городу. Сердце Яны бьется слабо, но отчаянно. В любви она не заложница, ее необходимость ждать — не плен, а сознательный выбор. В этом и магия, и победившая сказку терпеливая созерцательность.
В картине Натальи Назаровой много холода, юмора и жизни, но это все та же история «о мужестве и доброте», — так описал сказку нарисованный экскурсовод из советского мультфильма про Русалочку Ивана Аксенчука. В другую советскую экранизацию от режиссера Владимира Бычкова должна была войти, но не вошла песня, написанная Беллой Ахмадулиной. Она заканчивалась двумя вопросами, на которые Яна, Русалочка с севера, смогла бы ответить. «Зачем по морю плавали большие корабли?/Зачем матросы плакали и пели о любви?»
