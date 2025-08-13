Окно в Европу-2025: «35 страница» — от воровства до соавторства один шаг

что почитать?

Новости кино Замуж по ускоренной схеме: Инга Оболдина, Полина Денисова и Роман Евдокимов в трейлере фильма «Три свадьбы и один побег» Семейная комедия выйдет в прокат 11 сентября

Лайфстайл «Как-то даже неловко»: Мария Шалаева призналась, что устроилась работать таксисткой Актриса три года живёт в Париже

Лайфстайл Марина Зудина поделилась фотографиями с дня рождения внучки Первый юбилей

Обзор сериалов «Чистые руки»: Олимпиада есть у нас дома Национальный чемпионат чекистов по вербовке своих и поимке чужих в Москве 80-го

Спутник телезрителя «Конан-варвар»: Мистер посредственность 24 января, 20:00, СТС

Рецензии на спектакли «Барабаны в ночи» — дискотека на фоне войны и революции Не стало Юрия Бутусова — вспоминаем постановку Брехта, к которой он шел 15 лет