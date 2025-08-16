Харизма, криминал, душевность: что показали на кинофестивале «Окно в Европу»

14 августа в Выборге завершился 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Неделей ранее на церемонии открытия Любовь Аркус, председательница жюри, оценивавшего неигровые ленты смотра, отметила, что не является сторонницей деления конкурса на художественный, документальный и анимационный. «Это либо кино, либо не кино», — обобщила она. Тем не менее в Выборге работы конкурсантов по традиции делят на три группы. В основном (художественном) конкурсе в этом году были представлены десять лент, в том числе — открывшая фестиваль криминальная комедия «Геля». Это можно считать своего рода отходом от традиции: выборгскому жюри довольно редко приходится оценивать фильмы открытия (в предыдущий раз такая ситуация сложилась с драмой Александра Велединского «В Кейптаунском порту» в 2018-м).
«Геля»
— полный метр сценариста и режиссера Стаса Иванова,
автора сериалов «ЮЗЗЗ»
и «Высокий сезон»,
уже приезжавшего в Выборг в 2023 году с «Одним днем».
Главный герой картины — недотепистый, но в целом доброжелательный житель Санкт-Петербурга Саня (Илья Малаков),
), согласившийся по просьбе друга перегнать «Гелендваген» цвета «чешуя пескаря» из Санкт-Петербурга непосредственно в Выборг. Задача, с которой герой планирует справиться за считанные часы (супруга Сани вот-вот родит, и он не хочет пропустить момент), превращается в «приключение» с погонями, перестрелками и драками. Жанровую «Гелю», главным достоинством которой, пожалуй, можно назвать невероятно органичного Малакова, на фестивале отметили спецпризом с формулировкой «За энергию на экране».
Следующая лента конкурса — «Большая земля
», снятая Юлией Трофимовой
на Дальнем Востоке, — поначалу заставляет вспомнить скандинавские детективы: прячась от кого-то или чего-то, Марфа (ослепительно красивая Анастасия Куимова
) приплывает на уединенный остров с маленьким сыном Тимофеем (Платон Герасимов
). Всё, что есть на этом клочке суши, — небольшой причал, неухоженный дом и маяк, в котором поселилась пожилая пара. В прошлом Марфы таятся секреты, а вокруг острова плавает агрессивно настроенный кит, кажется, установивший ментальную связь с героиней. «Лгунья
», предыдущая лента Трофимовой, была чем-то вроде сказки о (неслучившемся) изнасиловании. «Большая земля» тоже оказывается своего рода сказкой, но теперь речь о дисфункциональных отношениях и семейном насилии. В обоих случаях форма повествования не очень вяжется с выбранными темами; оба фильма приводят героинь к сомнительным финалам, которые подаются как хеппи-энды. Новая работа, впрочем, выгодно отличается от «Лгуньи» благодаря красоте и отрешенности Куимовой, великолепным пейзажам и каверу на песню «Агаты Кристи», выполненному более-менее в стилистике «Колибри». «Большую землю» отметили премией Гильдии продюсеров России, а оператора Михаила Дементьева
наградили призом президента фестиваля.
А вот «Чучело
» Ильи Хотиненко
и Владимира Карабанова
стало одним из трех участников конкурса, оставшихся вообще без наград. Сюжет картины в общих чертах известен каждому, кто смотрел одноименную
ленту Ролана Быкова
или читал повесть Владимира Железникова
. В новую версию, разумеется, внесли значительные правки. События разворачиваются в наши дни, главная героиня, симпатичная школьница Аня (Мария Симонова
), живет с отцом (Кирилл Кяро
), а не с дедом, да и травля разворачивается по большей части в интернете: жестокие одноклассники безвылазно сидят в «конфе мечты», которая «никогда не спит». Более того, новая версия — мюзикл с предельно нелепыми песенными номерами. Представляя «Чучело» публике, продюсер Елена Гликман
попросила не сравнивать эту работу «ни с чем». Проводить параллели с фильмом Быкова или литературным первоисточником, пожалуй, действительно не стоит, а вот поставить новый фильм в один ряд с мемасами и кринж-контентом из соцсетей очень даже можно.
Не досталось призов и «ироничному триллеру» Евгения Григорьева
«Кто-то должен умереть
». Это разыгранная преимущественно в интерьерах камерная (или, если хотите, похожая на телеспектакль) история женщины, узнавшей о том, что муж изменяет ей с женой коллеги/друга. Героиня берет ситуацию в свои руки и затевает смертельную игру, в ходе которой выясняется, что все четверо участников этой любовной геометрической фигуры не так просты. Григорьев утверждает, что чуть ли не до конца съемок сам не представлял, каким будет финал. Просмотр фильма заставляет предположить, что автор также не представлял, что делать с талантливыми актрисами Аглаей Тарасовой
и Юлией Снигирь
: обе выглядят на экране предельно неубедительно. Особенно обидно за Снигирь: она демонстрирует в кадре фирменные отрешенность и холодность, но при этом кажется пародией на саму себя.
«Встречные
» Камилы Рамазановой
— история о молодом провинциальном кинематографисте Саньке (Филипп Ершов
), везущем дебют «Три сестры didgital» на кинофестиваль в Москву. После знакомства с соседом по вагону Геной (Дмитрий Куличков
) начинающий режиссер застревает в родной деревне последнего. Общаясь с Геной и его односельчанами, Санек пересматривает взгляды и на жизнь, и на кинематограф. Экранизацию пословицы «Где родился, там и пригодился» в Выборге отметили спецпризом с формулировкой «За искренность и человечность», а Куличкова и Викторию Тихомирову
— за актерский дуэт. Последняя играет Наташу — продавщицу сельского магазина, у которой десятки лет назад был роман с Геннадием. Награда кажется отчасти заслуженной: именно героиня Тихомировой вышла самой объемной и яркой. Увы, все остальные персонажи, включая героя Куличкова, на фоне Наташи выглядят, если цитировать сам фильм, как «картонки плоские».
Следующим фильмом конкурса стала «35-я страница
» Филиппа Ларса
— драма с элементами комедии и криминала (её даже снабдили субтитром «По мотивам реального уголовного дела»). Московский писатель Игорь (Егор Корешков
) считает себя неудачником. В очередной раз заняв всего лишь второе место в литературном конкурсе, он запивает тоску алкоголем и становится жертвой кражи. Героя, впрочем, больше расстраивает не потеря призовых денег, а утрата найденного еще в детстве счастливого трамвайного билета (тот хранился в кошельке). Вскоре после этого Игорь внезапно решает впервые в жизни поработать над книгой с соавтором, молодым гастарбайтером Алдаром (Давид Сократян
). Инна (Аня Чиповская
), девушка и литагент Игоря, узнает в Алдаре вора-карманника, ошивавшегося около писателя после церемонии награждения. Перед показом «Страницы» продюсер Иван Кудрявцев
отметил, что лично для него эта лента — история «об авторах, людях, которые решаются что-то сотворить» и выйти из зоны комфорта. Автору же данного текста показалось, что ленту тащит на своих плечах в первую очередь формально второстепенная героиня Чиповской, эффектно сочетающая в себе хрупкость и решительность.
Работу Тины Баркалая
«Жемчуг
» можно смело назвать самым зрительским фильмом конкурса. Перед сеансом программный директор «Окна в Европу» Андрей Апостолов
обратил внимание на переаншлаг в зале и подчеркнул, что «у нас всегда любили индийское кино». 11-летняя Марта (Дарья Полунеева
) — девочка из ханты-мансийского детского дома, которую удочеряет обеспеченная московская семья. У Романа (Евгений Цыганов
) и Елены (Светлана Ходченкова
) уже есть сын-подросток, но супругам кажется, что приемный ребенок укрепит их шаткие отношения. Когда выясняется, что ершистая детдомовская девчонка не очень-то вписывается в привычный быт, родители предпринимают отчаянную и финальную попытку сплотить семью, купив тур в Индию, которой одержима Марта. В «Жемчуге» есть элементы, нарушающие стройность повествования (например, в кадр регулярно забредает лиса, олицетворяющая неведомо что), финал кажется немного скомканным, зато индийские танцы получились зажигательными, Полунеева невероятно органична, а Цыганов уморительно смотрится с накладными усами. Неудивительно, что фильм занял первое место в конкурсе «Выборгский счет», где зрители голосуют вместе с критиками.
По словам режиссера и сценариста Вячеслава Росса
, к созданию фильма «Догги
» его подтолкнула некая заметка, которую он прочел полтора десятка лет назад. Речь в ней шла о девушке, устроившейся работать собакой к человеку, потерявшему питомца. Герой фильма Андрей (Александр Устюгов
) — как раз такой мужчина, оставшийся без любимого лабрадора Догги (то есть «Собачка», что, с учетом размеров пса, кажется немного странным). Молодая стриптизерша Дина (Мария Мацель
) предлагает безутешному одиночке исполнить роль нового питомца. Тот сперва отказывается, но затем решает, что подобная «канистерапия» может ему помочь, после чего Росс довольно быстро смещает фокус со странных и болезненных отношений героев в сторону банально криминальной мелодрамы. «Догги» — третий фильм из основного конкурса, оставшийся без наград.
Главная героиня «Делириума
» Вячеслава Березовского
— хореограф Агнесса (Анжелика Неволина
), которая после провала очередной постановки берется за работу над новым сложным спектаклем. Родная мать (Ела Санько
) её вечно гнобит, а взрослый сын (Риналь Мухаметов
) ревнует к молодым танцовщикам. Отношения героини с последними действительно не являются сугубо профессиональными: хотя Агнесса достигла возраста, когда, как отмечают в самом фильме, не принято слушать техно, она продолжает вести активную половую жизнь. Работа Березовского кажется довольно нестройной и даже незавершенной. Возможно, таким и был замысел автора. C другой стороны, хронометраж картины — всего-то час с четвертью, можно предположить, что режиссеру пришлось удалять какие-то провокационные сцены, из-за чего и возникла сбивчивость. Так или иначе, «Делириум» оказался самым «фестивальным» (или, если хотите, претенциозным) фильмом конкурса, удостоившись в итоге спецприза «За смелость». (К вопросу о фестивальных традициях и их нарушении: в этом году формулировки, сопровождающие награды, были гораздо менее вычурными, чем это принято в Выборге.)
Завершился основной конкурс картиной Рауля Гейдарова
«День рождения Сидни Люмета
». Дато (Артем Кошман
) — старшеклассник из поселка в Краснодарском крае, мечтающий о карьере режиссера (не даром же его день рождения совпадает с датой появления на свет Люмета). Правда, бабушка (Джульетта Степанян
), с которой он живет, видит во внуке будущего бурильщика. Кинематограф кажется Дато чем-то недостижимым, но внезапно в его жизнь врывается отсутствовавшая многие годы мать (Мариэтта Цигаль-Полищук
) — и дарит портативную камеру. Воссоединение с родительницей оказывается временным, а очередное расставание толкает подростка на криминальную тропу. Драма Гейдарова — редкий фильм, понравившийся чуть ли не всем: он взял главный фестивальный приз, вошел в тройку лидеров «Выборгского счета» и занял верхнюю строку в рейтинге кинокритиков. Конечно же, при желании в «Дне рождения…» можно найти поводы для придирок: кому-то финал покажется немного затянутым, кого-то будет раздражать неоднократно звучащий хит из 1990-х «Не плачь, Алиса». Однако вряд ли подобные мелочи помешают зрителю заметить, что Гейдаров умеет держать интонацию, прекрасно работает с актерами и не путает пронзительность с мелодраматизмом.
Если попытаться сделать какие-то выводы на основе десяти фильмов, показанных в основном конкурсе 33-го «Окна в Европу», звучать они будут примерно так: фестиваль постепенно движется от авторского к зрительскому жанровому кино. Многих авторов интересуют сюжеты с криминальной составляющей, и регулярно именно её ставят во главу угла. Нередко делается ставка на харизматичных актрис, хотя не все постановщики до конца понимают, что делать с их артистическими данными. Любопытно, что фильм-победитель формально вписывается, но на деле выбивается из этой картины. У Гейдарова криминальная ветка служит побочной, запоминающиеся женские образы органично сплетаются с не менее ярким мужским, а авторская интонация оказывает достаточно доходчивой, чтобы не распугать массовую аудиторию.
