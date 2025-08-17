Кино-Театр.Ру
Кино дает надежду: «День рождения Сидни Люмета» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»

17 августа 2025
Победителем 33 фестиваля российского кино «Окно в Европу» стал фильм «День рождения Сидни Люмета» — редкий фильм, понравившийся чуть ли не всем: он взял главный фестивальный приз, вошел в тройку лидеров «Выборгского счета» и занял верхнюю строку в рейтинге кинокритиков. В своем режиссерском дебюте, основанном на личных воспоминаниях, Рауль Гейдаров рассказывает универсальную историю взросления и напоминает о том, что в трудные времена человеку помогают творчество, мечты и поддержка близких.

Кино дает надежду: «День рождения Сидни Люмета» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»
фото: «АРТ-ЭРИЯ»

Грузинский подросток Дато живет с бабушкой и дядей Анзором в скучном селе в Краснодарском краю. Бабушка бывает строга (возможно, поэтому внук хранит в альбоме ее фото с приклеенными усами), зато с дядей у Дато установились почти братские отношения. Когда Анзор умирает (то ли от СПИДа, то ли от передозировки), желание подростка вырваться из привычной среды обостряется: он любит кинематограф и мечтает уехать в Питер, чтобы поступить на режиссерский факультет. Бабушка видит профессию внука иначе и хочет, чтобы он выучился на бурильщика в местном учебном заведении. Говоря объективно, шансов на воплощение мечты в жизнь у Дато немного, но однажды в семью внезапно возвращается мать, отсидевшая восемь лет в колонии. Она дарит сыну портативную камеру и надежду на будущее — и на следующий же день разбивает эту надежду вдребезги.

Полнометражный дебют режиссера и сценариста Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» совмещает искренность и свежесть взгляда новичка с вниманием к нюансам автора, хорошо представляющего, что именно он делает. У Гейдарова получилось цельное, самобытное и при этом доступное кино. Кинематографист отлично держит интонацию: не сбивается в излишнюю сентиментальность, не перебарщивает с заложенной в сюжет криминальной составляющей, не превращает колоритную бабушку (Джульетта Степанян) в карикатуру. Гейдаров вообще отлично работает с актерами, используя и полутона, и яркие мазки ровно там, где они требуются. Вот, например, вернувшаяся в семью мать (Мариэтта Цигаль-Полищук) между делом отмечает, что брат умер, не дождавшись ее, и не очень понятно, чего в этой реплике больше — сожаления или обиды. Сам Дато (невероятно органичный Артем Кошман) — ее противоположность, наивный подросток, еще не научившийся прятать эмоции: вот он с нескрываемым обожанием смотрит на маму сквозь объектив подаренной кинокамеры, вот с очевидной яростью выкрикивает ругательства ей вслед.

Кино дает надежду: «День рождения Сидни Люмета» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»
фото: «АРТ-ЭРИЯ»

Разумеется, в «Дне рождения», как и в любой другой ленте, будь то дебют или новая работа мэтра, можно отыскать недостатки. Гейдаров, например, немного неуклюже работает с саундтреком. «Тополиный пух», которым сопровождается поездка к морю (что характерно, майская), кажется более-менее уместным и рассердит разве что ядовитых кинокритиков, уставших от попыток современного российского мэйнстрима сгенерировать очередную волну интереса к попсе прошлых десятилетий. А вот неоднократно используемый в фильме хит 1990 года «Не плачь, Алиса» успевает надоесть. Впрочем, обезоруживающе открытая лента Гейдарова вполне может заставить автора подобных претензий почувствовать себя душным циником.

Картина, вроде как посвященная любви к к кино, конечно, не может обойтись без киноцитат. За полуторачасовой хронометраж «Дня рождения» бабушка Дато успевает посмотреть два фильма: «Мимино» Данелии вызывает у нее чистый восторг, на сеансе «12 разгневанных мужчин» собственно Люмета она засыпает. По реакции внука вроде бы понятно, что к «Мимино» он относится с иронией, к «Мужчинам» — с уважением. Между тем, фильм самого Гейдарова — совсем не Люмет, а как раз ранний Данелия или, скажем, Думбадзе, «лирическая комедия», история без причин для смеха, зато с горестями и поводами для улыбки. Дато вместе с Гейдаровым глядит на смеющуюся или дремлющую бабушку — и ирония совсем не мешает понять, кого тут всего лишь уважают, а кого искренне любят. В их взглядах столько тепла, что оно ощущается почти физически.

Кино дает надежду: «День рождения Сидни Люмета» — обладатель гран-при фестиваля «Окно в Европу»
фото: «АРТ-ЭРИЯ»

