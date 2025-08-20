Кино-Театр.Ру
Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире

Фестивальная колонка >>
20 августа 2025
Конкурс дебютного кино на фестивале «Короче» открыла чувственная драма «Мальчик-птица» о мальчике с необычным голосом, живущем в детдоме. Фильм Савелия Осадчего, снимавшего одну из короткометражек альманаха про подростков «Сон нам только снится», спродюсировал Иван И. Твердовский: он обучал дебютанта режиссуре в НИУ ВШЭ и теперь поддержавает не только словом, но и делом. История о взрослении, поиске идентичности и собственного голоса в современном мире рассказана языком художественных образов и способна подарить интересный кинематографический опыт.

Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире
фото: Киностудия "Класс Коррекции"

«Смотрю в окно, а там птичка шандарахнулась головой о стекло», — произносит за кадром детский голосок, пока экран заливается теплым оранжевым светом. На улице на снегу лежит мертвая птица, которую милосердно хоронит в снег светлоголовый детдомовец, подросток Ваня (Денис Хохрин). Главный герой фильма, обладающий не соответствующим возрасту высоким голосом, собирает сумку и пытается выйти за дверь, придавленную чем-то с обратной стороны. За стеной раздается издевательский смех, и мальчик отступает, даже не пытаясь бороться.

Уже в следующей сцене Игорь (Максим Щеголев), бородатый крепкий мужчина, забирает Ивана вместе с документами и везет на машине, по пути распоряжаясь снять в банке все положенные от государства деньги и отдать ему – так будет сохраннее. Мрачный вид нового отца не сулит ничего хорошего: взгляды исподлобья, жесткие поучения, насильственные методы воспитания. В доме Игоря, взявшего под опеку возрастного парня, их встречает неласковая жена Кристина (Юлия Афанасьева) и маленький Рома (Марк Старухин). Похоже, что опекуны преследуют финансовые интересы: искреннего расположения к Ивану они не проявляют, селят его в кухне на раскладушке. Женщина предпочитает еще одного сына не замечать, а новоявленного отца раздражает мягкость подростка и неумение дать сдачи. «Почему такой забитый?», «Что ты пищишь как баба?» — то и дело предъявляет ему глава семьи.

Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире
фото: Киностудия "Класс Коррекции"

Иван находит друга, когда в окно попадает соседский попугай Геруша. Хозяйка птицы, добрая девушка Света (Елизавета Струнина), живущая этажом выше, забирает летуна. Ваня улыбается. Света тоже живет без родителей, с бабушкой, зато у нее есть занятие для души — она поет на клиросе и Ивану тоже сразу советует: «Тебе надо в церковный хор». Но мальчик стесняется своего тембра, он привык, что его голос никому не нравится.

Дебютант Савелий Осадчий ведет повествование неспешно и иносказательно, подчас пренебрегая действием и диалогами. Пространство фильма разрежено, что предоставляет зрителям возможность достраивать историю по собственному разумению. Хотя из диалогов всё же вырисовывается не только характер, но и прошлое героев. Мы узнаем, что мать Ивана покончила с собой, когда он был совсем маленьким, а взрослея он пришел к мысли, что в том была его вина. Время действия несет отпечаток условности за счет куцей советской мебели и бабушкиных обоев. Впрочем, для формата притчи, которого придерживается автор, всё это хорошо подходит.

Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире
фото: Киностудия "Класс Коррекции"

Чего-то Осадчий не договаривает, но намерено, поскольку делает заметный упор на художественные возможности и выразительные средства кино. Выходит несколько нарочито, но доходчиво. Неустроенность, подвешенное положение героя в земном его существовании подчеркивают гудящая музыка и удушающе теплый свет, создающие с самого начала напряженную атмосферу. Там, где сердце мальчика бьется веселее, звучит другая композиция, немного космическая, неземная. Каждый выход из тесного и серого помещения на божий свет призван дать глоток кислорода — здесь он отпускается строго порционно. Сцена на крыше дома сопровождается полетом белых голубей.

Вообще птиц в картине много: и живых, и мертвых. Иван и сам, что следует прямиком из названия, – порхает по жизни и умеет свистеть по-ихнему. Его высокий голос – разумеется, не просто физическое отклонение, а символ чистоты, нетронутой грехом души, непричастности жестокому миру взрослых, в котором заправляют такие люди, как Игорь: жестокие, бездушные, презирающие слабость. Убежденные, что мужчина живет победами, а чтобы им стать, голос должен сломаться. Не может сам – нужно сломать силой.

Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире
фото: Киностудия "Класс Коррекции"

Его антипод из мира взрослых – регент церковного хора (Игорь Коровин), который считает, что мальчишеский голос — дар. Увы, для детдомовского подростка оказываются убедительнее стереотипы: в привычной Ивану среде важны децибелы и не принято выделяться. В интертекст фильма не зря зашиты прямые религиозные отсылки, ведь взросление героя одновременно оказывается грехопадением. Хотя оно пробуждается неосторожным импульсом, всё равно приводит к потере чистоты, взрослению и, как следствие, мгновенному слому голоса. «Ты теперь нормальный, как все», — хвалит его Игорь. Впрочем, осознание этой «нормальности» не приносит радости, а даже наоборот – ведет Ивана по пути стыда и раскаяния. Фильм заканчивается пением церковного хора на языке жестов – выразительной метафорой, подводящей черту под размышлениями о силе голоса и истинном, молитвенном звучании человека.

Екатерина ВизгаловаКорочеРоссийские фильмы
персоны
Юлия АфанасьеваИгорь КоровинСавелий ОсадчийЕлизавета СтрунинаИван Твердовский (II)Денис ХохринМаксим Щёголев
фильмы
Мальчик-птица

Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире фотографии
Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире фотографии
Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире фотографии
Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире фотографии
