«Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать

Второй конкурсный фильм фестиваля «Короче», «Три свадьбы и один побег», — колоритная этническая комедия дебютанта Кирилла Логинова, представлявшего тут пару лет назад короткометражку «Девять сантиметров». Новая лента снята по сценарию Алисы Габлии, тоже дебютантки, а художественным руководителем выступила Анна Меликян. Хотя действие фильма происходит в Абхазской глубинке, все главные роли исполняют российские актеры. Яркий ансамбль и легкость, с которой актеры разыгрывают межнациональную историю, — главная прелесть этого летнего зрительского фильма.
фото: WISH Media, 23MMOON Production
Центральными персонажами истории становится семейство Габрия, проживающее в уютном сельском доме в предгорье. У вдовы Нуцы (Инга Оболдина) – три взрослых дочери-красавицы на выданье, и больше всего мать хочет выгодно их пристроить. Желает счастья, но судит, разумеется, с позиции благопристойной Нуцы, почитающей традиции. Старшую Нателлу (Галя Денисенко) вот-вот придут сватать богатые соседки Савицкие, сёстры французского дипломата. Вообще-то у нее есть жених, художник Миша (Арам Вардеванян), но мама его в расчет не берет – не те финансовые возможности и общественный вес. Так что Нателле приходится с ним встречаться тайно. Средняя сестра Гунда (Арина Желаева) по воле матери готовится поступать в технический вуз, потому что там можно найти хорошую партию. Для этого она занимается с репетитором Леонидом (Роман Евдокимов). Но особенно не усердствует, старается потянуть время, ведь Леонид нравится ей гораздо больше, чем математика. Учитель не замечает, хотя, скорее всего, прикидывается – этический кодекс не позволяет заводить отношения с ученицей.
Третья дочь-сорванец Амра (Полина Денисова) для замужества еще не созрела, только-только заканчивает колледж и собирается уехать в Санкт-Петербург, чтобы продолжать учебу там. Мать думает, что Амра пойдет в медицинский, но у той в планах стать актрисой. От того, что все три дочери поступают поперек ее воле, упрямая Нуца только усиливает давление на них: рвет бумаги младшей, необходимые на выезд из Абхазии, гоняет галантного робкого Мишу и вообще злоупотребляет правом главы семьи. Выступая на стороне сестер, талантливая бойкая Амра придумывает многоходовочку, чтобы помочь себе и сестрам в обход родительницы. Хотя маму она, конечно, любит.
фото: WISH Media, 23MMOON Production
Завидный для дебюта актерский ансамбль дополняют уморительный Алексей Золотовицкий в роли еще одной жертвы матриархата, застенчивого жениха Константина Савицкого, Юлия Волкова в роли шальной и резкой тетушки Пашуты с золотой вставной челюстью, Сослан Фидаров, играющий помощника по хозяйству Нукзара, старого друга покойного отца семейства. Будучи героями второго плана каждый из них расширяет сюжет, привнося в него разные в меру дурацкие суматошные обстоятельства. Например, Нукзар, с виду ужасный пройдоха, немножко промышляет контрабандой и возит ювелирные изделия в пчелиных ульях, а Пашута умеет привораживать при помощи меда – кто его отведает, тот полюбит первого встречного. Из таких незатейливых вводных благодаря опытным актерам, умеющим быть смешными, рождаются скетчи – одного покусают пчелы, другая потеряет золотую челюсть, третий умрет и воскреснет – юмор ситуационный, не интеллектуальный, но вполне искренний и задорный, подходящий для картины подобного жанра.
Оптимистичное и жизнеутверждающее содержание подчеркивают и красочные визуальные приемы. Картину отличает сочный художественный мир, созданный стараниями художницы Марфы Гудковой и реквизитора Виктории Закутной. Они наводнили фильм ворохом занятных вещиц: горшочков, баночек, плетеных коробов и корзин, старой мебелью, красивым текстилем, так что интерьеры ничуть не уступают щедрой и выразительной природе Абхазии, показанной здесь с большой любовью. К мшистым камням, вековым деревьям, горным водопадам, пчелам в старых ульях присовокупляются и отдельные культурные достопримечательности, например, восстановленная автобусная остановка работы Зураба Церетели, расположенная на Кондорском шоссе в Сухуми – шикарный пример советского модернизма.
фото: WISH Media, 23MMOON Production
Так что кино получилось живописным и современным по стилю – несколько раз выступающая рассказчицей Амра говорит прямо в камеру, подчеркивая бурлеск и театрализованный характер истории. В ней есть место и оплакиванию усопшего, и свадебным обрядам, и страстям такого масштаба, которые может остановить только выстрел из ружья дедушки Шмафа (Нури Джинджолия) – единственного, кто не говорит здесь по-русски, но очень красноречиво сидит и ходит. Но, конечно, не удивительно, что бурный конфликт, вызванный столкновением традиций и современных нравов, заканчивается песнями и застольем, — а как иначе может быть на Кавказе.
обсуждение >>