«Взрослый сын» к отцу пришел — фильм, который учит личным границам и диалогу

В конкурсе дебютов на фестивале «Короче» показали драму «Взрослый сын»Ивана Шкундова — фильм об отношениях родителей и детей, которые уже выросли и начинают жить самостоятельно. Эта работа привлекает внимание глубоким психологизмом, переворачивающим привычную иерархию, и создает совершенно новое пространство для диалога между поколениями. Екатерина Визгалова рассматривает, какие конфликты раскрывает фильм и к каким размышлениям побуждает.
фото: Компания «Династия»
Накануне Нового года немолодая, но всё еще привлекательная Мария (Дарья Михайлова) собирает вещи, прощается с сыном Сергеем (Федор Федотов), которому оставляет квартиру, и в ночи отправляется в новую жизнь к давно разведенному Михаилу (Владислав Ветров). Озирается в скучной, хотя и опрятной холостяцкой норе. Но не унывает. Мария – женщина интеллигентная, с хорошим вкусом и, по собственным словам, упрямая. Уют создать сумеет, хотя, конечно, поначалу всё чужое, непривычное, да и с друзьями усатого кавалера, прибывшими на новогоднее застолье, ей некомфортно, какие-то они… простоватые что ли. Хотя нет, обычные люди, просто надо приспособиться, в таком возрасте трудно менять привычки и круг общения.
Чуть только Маша начинает обвыкаться и вести в доме хозяйство, как появляется еще один жилец – взрослый сын Михаила от первого брака, ровесник её Сережи. Только Дима (Кузьма Котрелев) парень грубый. Сепарируется сразу, занимает нижнюю полку холодильника, общаться не желает, держит дистанцию. Отец раздражается, а Мария его успокаивает: «Всё наладится, он взрослый человек, вы найдете общий язык». Хотя ей неприятно, что она становится свидетелем конфликта, истоки которого не понимает.
фото: Компания «Династия»
Иван Шкундов уже семь лет назад, будучи 27-летним студентом ВКСР, сделал героями дипломного фильма «Открытая дверь» взрослую пару из поколения родителей. В той ленте, доступной легально в сети, символом психологической духоты и подавленных чувств служила вскрытая неизвестным входная дверь в квартиру. Безвольный мужчина и его жена с признаками тревожного расстройства буквально сходили с ума от мыслей о вторжении чужаков. Основной род занятий Шкундова – монтаж кино: год назад он помогал Николаю Ларионову собирать дебютную «Вечную зиму» — тоже, кстати, о представителях старшего поколения. Во «Взрослом сыне» соединился весь предыдущий опыт: Шкундов создает образы, подмечая мельчайшие психологические нюансы, и бережно монтирует, выстраивая сложный ритмический рисунок кинокартины.
Актерские работы – безукоризненно точны. Народный артист России Владислав Ветров играет человека со слабой волей и острым нежеланием брать ответственность за собственные поступки. Михаил «душнит», проявляя житейскую мелочность и даже скупердяйство: то упрямствует при покупке новой стиралки («20 лет работала, почему нужно новую?»), то укоряет Машу за купленные без предупреждения туфли. В дальнейшем проявятся и другие негативные стороны сожителя: пристрастие к алкоголю, агрессивное поведение, несовместимое со здоровым браком.
Нечасто снимающаяся Дарья Михайлова – идеальный выбор на роль приятной, с мягкими чертами лица, женщины, привыкшей жить ради других. Сперва Мария старается проявить терпение и повлиять на избранника, но всё меньше хочется вкладываться в отношения, всё больше сомнений, нужна ли такая семейная жизнь. Зато становится понятна нервозность Дмитрия, знающего отца как облупленного, и решение его матери освободиться от такого человека, вместо того, чтобы покориться судьбе. Михаил, конечно, думает иначе: «Всё для них делал, пахал как лошадь», «Не я их оставил, это они меня предали». Безымянная экс-супруга (Анастасия Светлова) появляется в картине всего на пару минут, но сцена с ней — одна из самых ярких и запоминающихся. Она просит Дмитрия быть с отцом мягче и не мешать ему с новой женщиной, показывая пример человека с сильным внутренним стержнем, и развеивает все сомнения о том, кому здесь симпатизировать, а кого стоит пожалеть.
фото: Компания «Династия»
Молодые герои — в первую очередь Сергей и Дмитрий — тоже мягко противопоставляются, но оба оказываются сложнее, чем кажутся поначалу. Ершистый Дмитрий Кузьмы Котрелева проявляет себя как наиболее взрослый человек этой истории, потому что берет ответственность за нерадивого отца. Очевидно, что он до самой смерти будет его ненавидеть, но не посмеет оставить. А вот послушному Сереже, герою Федотова, еще предстоит преодолеть инфантилизм и многому научиться. Картину дополняет чудесная маленькая роль Дарьи Жовнер: она играет девушку Сергея. Когда Маша вынужденно возвращается домой, она наблюдает, как Вика постепенно начинает хозяйничать в ее квартире. Всего две короткие сцены – и мы видим, как, подобно Наташе из «Трех сестер», будущая невестка устанавливает свои порядки, оттесняя родительницу с её же территории. Будто бы не имея других увлечений, кроме уборки и приготовления еды (навязанных функций), Мария ощущает себе повсюду лишней, но она не была бы главной героиней, если не показывала способна меняться.
«Взрослый сын» – драма без надрыва, морализаторства и нарочитости, тонкое художественное произведение, рисующее беспристрастные психологические портреты и способное влиять. Если и есть на свете кино, которое может сделать людей лучше, так это работа Ивана Шкундова. Режиссер действует как опытный мануальщик: нащупывает болезненные точки и мягко давит на них. Картина может растормошить пожилых, показав, что не обязательно уклоняться от перемен, потому что их активный возраст еще не закончился. И может помочь молодым осознать свою взрослость, потому что наши родители с годами становятся нашими детьми. «Взрослый сын» — импульс к диалогу и более внимательному отношению к нашим старшим.
