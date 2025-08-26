Кино-Театр.Ру
Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать

Фестивальная колонка
26 августа 2025
В Калининграде завершился 13-й фестиваль «Короче» — единственный в России киносмотр, где короткометражный конкурс считается главным, несмотря на то, что в программе соревнуются еще и полнометражные дебюты. В этом году секция коротышей включала 26 работ, показавших большое жанровое и художественное разнообразие: среди них одна документальная, одна мокьюментари и четыре анимационных (три из них получили призы). Молодые авторы, снимающие короткие фильмы, – это не только выпускники режиссерских курсов, но и представители смежных профессий, например, актеры и музыканты.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: пресс-служба фестиваля "Короче" / "Главное к этой минуте"

Интересная тенденция: действие четверти всех фильмов происходит на Новый год, кроме того, нам показали две масленицы, свадьбу и несколько дней рождения. Видимо, пространство праздника – важная отправная точка для российского кино, имеющего большие традиции. Правда, Новый год (да и все остальные торжества) по совокупности представляется безрадостными и никаких надежд на улучшение не несет. Вторая тенденция – обилие в кадре маленьких детей, что говорит, в первую очередь, о сознательном желании создавать реалистичное кино, а во-вторых — о возросшем профессионализме: ведь снимать детей не так просто. Фильм «Варвара Святая» — лучший пример, объединяющий оба тренда: в кадре одна лишь девочка, которая просыпается 1 января и не может добудиться маму – та либо очень крепко спит, либо умерла.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать

Были в программе и эксперименты: самый необычный – созданная при помощи искусственного интеллекта фильм «Идеально отвергнутые», где фарфоровые женщины рассказывают про абьюзивные отношения. Он, кстати, получил приз за лучшую режиссуру, что можно истолковать как поощрение работы в этом направлении. Теперь же расскажем о тех работах, которые показались самыми интересными нам.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Идеально отвергнутые" / пресс-служба фестиваля "Короче"

«Короче» — остроумная четырехминутка , парафраз «Проклятия» (2012) Жоры Крыжовникова. Там перед камерой вился ужом Тимофей Трибунцев, выплескивая боль актера, который не может найти работу в кино. Годы спустя актеру Даниилу Воробьеву (он же один из двух режиссеров) предоставляется возможность высказаться, что он думает о коллегах по цеху и всей российской индустрии. Весь отведенный хронометраж он молча тужится, пыжится, усмехается, показывая, что столько в нем внутри наболело, что никаких слов не хватит.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Короче" / пресс-служба фестиваля "Короче"

«Цензурократия» Никиты Миклушова, получившая призы журнала «Искусство кино» и специальное упоминание жюри, — актуальное и внятное арт-высказывание без слов и даже без музыки (только естественные шумы) на тему заблюривания разных подцензурных вещей в кино: сигарет, сосков и прочего. Начинается просто статичными кадрами: ручеек, вид из окна, чувак спит под гобеленом с Георгием победоносцем. По изображениям, как живые амебы, хаотично перемещаются круглые пятна блюра. В каком-то месте останавливаются и размывают – то вид за окном, то пепельницу, то содержание экрана ноутбука. Иногда что-то рандомное размазывают, типа большого пальца на ноге. Шаг за шагом эти круглые амебы начинают действовать более упорядоченно: уверенно двигаются в определенном направлении. Под конец, естественно, расфокусу подвергаются черты лиц и затем весь экран превращается в непроглядный туман. И титры тоже нечеткие.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Цензурократия" / пресс-служба фестиваля "Короче"

«Молочная девочка» Ольги Добромысловой – хоррор о матери, из которой высасывает жизнь белокурая девочка с личиком ангела. Лицезреть прекрасную Лизу Янковскую в молочно-белой ванне тут не менее страшно, чем если бы она купалась в крови. Финал требует умных интерпретаций — будет интересно еще немного поразмыслить над фильмом. Главное же, чем он подкупает – отменным качеством. Бессловесная, но с невероятно богатым звуком, впечатляющим изобразительным рядом и классными монтажными решениями. Технически – лучший фильм блока.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Молочная девочка" / пресс-служба фестиваля "Короче"

«Мама, папа, я» Марины Калецкой - режиссерская работа актрисы мастерской Брусникина, где вновь поднимается тема трудностей коммуникации между когда-то близкими людьми. Нервом фильма становится Анастасия Куимова, которую мы совсем недавно видели в полнометражной «Большой земле» на фестивале «Окно в Европу». Там она силой мысли усмиряла злобного кита; новая роль также наполнена внутренним напряжением. Даша приводит на день рождения бывшего мужа их маленькую дочь и вынуждена оставаться в компании несимпатичных ей персон, включая новую женщину экс-супруга. Перед показом Калецкая посчитала нужным озвучить бюджет картины (18 с чем-то тысяч рублей) и обратить внимание на то, что зеленое пальто главной героини — её личная вещь. Пальто действительно классное, и фильм тоже хороший. Это маленькая тихая драма, вымышленная, но такая понятная и реалистичная. Самое главное в ней - внятное высказывание о том, как порой трудно произнести вслух важные слова.

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Мама, папа, я" / пресс-служба фестиваля "Короче"

Наконец, получивший гран-при «Сын» Жанны Бекмамбетовой – история про мужчину, в одиночку растящего сына с серьезной формой ДЦП. Живут они уединенно где-то в казахской степи, мальчик ничего не может делать самостоятельно, даже держать ложку, но однажды начинает увлеченно следить за высадкой на Марсе робота Оппортьюнити и вдохновляется им. Хочется похвалить авторов за смелость, с которой они снимают очень сентиментальное кино, не боясь нарушать границы зрительского комфорта, хотя и не переходят черту, за которой начинается манипуляция. Сюжет одновременно реалистичен и фантасмагоричен, в нем много изящных деталей и метафор, а еще — прекрасный и упрямый винторогий баран, скрашивающий одиночество грустных, но не сдающихся героев. Одна из лучших анимационных картин года — не только на фестивале «Короче».

Вечный праздник, цензурократия и трудности родительства: фильмы «Короче»-2025, которые нельзя пропускать
фото: "Сын" / пресс-служба фестиваля "Короче"

№ 4
Матвей Брикун   30.08.2025 - 19:53
"Короче" необходимый фестиваль. Универсализм больше всего радует, короткое кино и длинное)) в одном месте. Нужно подхватить идею и сделать едва ли не на каждом фестивале. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   29.08.2025 - 19:54
Фильм про девочку Варвару звучит жутковато, но наверняка сильная работа. Жаль, что такие картины редко попадают в широкий прокат, хотелось бы посмотреть. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   27.08.2025 - 20:54
Никогда бы не подумала, что мне будут нравиться короткометражки. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   27.08.2025 - 20:20
Потом будет как с сусликами. Вроде бы они есть, но их не видно. Попробуй найди короткометражки. читать далее>>
