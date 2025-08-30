Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Бедные-жужжащие: «Бугония» Йоргоса Лантимоса — абсурд против конца света

Фестивальная колонка >>
30 августа 2025
В Италии стартовал 82-й Венецианский кинофестиваль, где в этом году много интересных фильмов, снятых прославленными режиссерами и амбициозными молодыми постановщиками. Новый фильм Йоргоса Лантимоса, которого здесь награждали за «Альпы», «Фаворитку» и «Бедных-несчастных», конечно, вызвал особенный интерес. Что придумал греческий режиссер в «Бугонии», рассказывает Дарья Тарасова.

Бугония (2025)

Кузены Тедди (Джесси Племонс) и Дон (Эйдан Делбис) ведут аскетическую жизнь: избегают экранов, питаются скромно, о плотском не думают. На холме за домом они устроили небольшую пасеку и с трепетом ухаживают за пчелами — совершенными, по мнению старшего Тедди, созданиями, которые несправедливо оказались на грани вымирания. Еще он верит, что скоро всё живое на Земле погибнет из-за вмешательства пришельцев.

Читать Сахар и насилие: «Бедные-несчастные» — будоражащий лауреат «Оскара»
Остановить катастрофу может похищение главы биохимической компании Мишель Фуллер (Эмма Стоун) — инопланетянки в теле человека. Надо заставить её связаться с внеземным начальством и остановить конец света. С ней у парочки конспирологов еще и личные счеты: несколько лет назад компания предложила матери Тедди (Алисия Сильверстоун) экспериментальное лечение — и в итоге она до сих пор лежит в коме. План мести/спасения мира — то есть фанатического киднеппинга — неуклюже, но срабатывает, вот только к последствиям кузены совсем не готовы.

Бугония (2025)

После триумфа «Бедных-несчастных» сначала в Венеции, а затем и на «Оскаре» Йоргос Лантимос в компании Эммы Стоун снова вернулся на Мостру — в этот раз еще и с Джесси Племонсом, недавно сыгравшим у грека в «Видах доброты». В чем режиссера точно нельзя упрекнуть, так это в недостаточной продуктивности: это уже третий фильм за последние два года. При всей разности материала (адаптация книги, оригинальный сценарий, ремейк) постановщик с завидным упорством следует абсурдистскому духу, характерному для национальной «странной волны».

Читать Знаки Лантимоса: «Виды доброты» и страсти Эммы Стоун
«Бугония», впрочем, хоть формально и продолжает голливудскую ветку лантимосовского творчества, в этом ряду растет слегка особняком. Взяв за основу южнокорейский сай-фай «Спасти зеленую планету!», режиссер впервые переосмысляет чужой киноматериал — пускай с покадровыми заимствованиями, — и это чувствуется. Контрастность, обилие широкоугольных кадров, клаустрофобная организация пространства легко выдают визуальный стиль Лантимоса, но из поздней фильмографии постановщика выбиваются ритм повествования, камерность истории и декораций (пятерка актеров на парочку основных локаций).

Бугония (2025)

Сюжет тоже кажется непривычно приземленным — вопреки инопланетной теме и даже с учетом финального твиста, который выворачивает его наизнанку. Во многом «Бугония» представляет собой вполне реалистичную черную комедию о жертвах теории заговора, которым не повезло связаться с расчетливой бизнесвумен (опять же — без учета развязки). Племонс, главный массовик-затейник, с поразительной и пугающей точностью играет сломленного личной трагедией человека, который обрел фанатичную веру и утянул за собой не отличающегося умом родственника. Сатира сатирой, но в какой-то момент от происходящего на экране становится уж слишком горько — настолько тонка грань между напускным абсурдом выдумки и простой человеческой параноидальностью, знакомой по новостям. Невольно вспоминается недавний «Эддингтон» Ари Астера — к слову, продюсера проекта — другой конспирологический сюжет о том, что бывает, когда слепая вера идет рука об руку с ощущением власти.

Читать «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки
Как и ожидаешь от Лантимоса, он позволяет себе размашистые высказывания о природе людей и безрадостном конце человечество, который, вероятно, не за горами. В самом начале режиссер сравнивает социум и улей, а Тедди обвиняет компанию Мишель не только в состояния матери, но и синдроме разрушения пчелиных семей, которому подвергаются насекомые после обработки химикатами. С этим недугом явно перекликается история происхождения и эволюции человечества, которую рассказывает плененная СЕО. Вдобавок загадочное название фильма отсылает к древнему средиземноморскому поверью, что пчелы могут спонтанно заводиться в тушах коров.

Бугония (2025)

«Бугония» ощущается как формальный эксперимент и вариация на тему: Лантимос будто решился выйти из привычной зоны (дис)комфорта, но шаг оказался не таким уж и уверенным. Для полноценного авторского жеста он чересчур явно наследует чужой сюжет, но и слишком крепко держится за фирменную эстетику, чтобы вышло нечто радикально иное для творчества грека.

«Бугония». Тизер-трейлер на английском языке

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   1.09.2025 - 20:33
Лантимоса не хило мотает из стороны в сторону, снимал драмы, а теперь добрался до пришельцев. Замечательно, что есть такие актеры. читать далее>>
№ 1
arcadar   31.08.2025 - 18:16
Предчувствую кайф от просмотра. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Гормоны против монстров: лучшие мистические фильмы и сериалы о подростках и взрослении
От младенцев-убийц до эвтаназии: самые интересные и необычные фильмы Венецианского кинофестиваля — 2024
«Фаворитка»: Дамы приглашают королеву
«Все страхи Бо»: Комплекс Феникса
Йоргос Лантимос: Прощай, речь
Поиск по меткам
ВенецияДарья ТарасоваНаучная фантастикаремейк
персоны
Ари АстерЙоргос ЛантимосДжесси ПлемонсАлисия СильверстоунЭмма Стоун
фильмы
АльпыБедные-несчастныеБугонияВиды добротыСпасти зелёную планету!ФавориткаЭддингтон

фотографии >>
"Бугония" (2025)
"Бугония" (2025)
"Бугония" (2025)
"Бугония" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Радна Сахалтуев
31 августа ушёл из жизни художник-постановщик Радна Сахалтуев.
Вячеслав Вершинин
31 августа ушёл из жизни актёр Вячеслав Вершинин.

День рождения >>

Ирина Антоненко
Мария Антонова
Зоя Бербер
Сергей Гармаш
Вера Кинчева
Виталий Коваленко
Владимир Кошевой
Дарья Мороз
Михаил Полосухин
Билли Блэнкс
Витторио Гассман
Летиция Дош
Скотт Спидмэн
Жак Тожа
Ричард Ульфсотер
Ричард Фарнсуорт
все родившиеся 1 сентября >>

Афиша кино >>

Токсичный мститель
боевик, комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2023
Всеведущий читатель
боевик, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2025
Астрал. Поместье ужаса
фильм ужасов
Мексика, 2025
Вес победы
спортивный фильм, триллер
Великобритания, США, 2025
Вниз
драма, триллер
Россия, 2025
Колбаса
комедия
Россия, 2025
Пятачок. Кровь и жёлуди
фильм ужасов
Великобритания, 2025
Сказки тёмного леса. Ворожея
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Туган Батыр
Россия, 2025
Хайди. Моя хитрая рысь
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Франция, 2025
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен