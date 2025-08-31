Очертания обычных человеческих созданий: Гид по фестивалю «Докер»-2025

С 4 по 14 сентября в Москве при поддержке проекта КАРО/АРТ в одиннадцатый раз пройдёт «Докер» — Международный фестиваль, показывающий самые выдающиеся, актуальные и заметные образцы авторского документального кинематографа. За одиннадцать дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 67 новых фильмов из 30 стран мира, из них в конкурсе участвуют 12 полнометражных и 12 короткометражных работ. Студенты Московской школы критики им. Валентина Курбатова подготовили для Кино-Театр.Ру гид по программе, выбрав 15 фильмов, которые стоит посмотреть.
«Докер» начнется с путешествия на Липарские острова. В фильме, мировая премьера которого состоится 4 сентября, режиссер Эмануэле Пизано поэтически исследует неразрывную связь между человеком и природой. В центре сюжета — биолог Моника Блази, спасение морских черепах и наблюдение за дельфинами. Несмотря на то, что в фильмографии автора есть видеоклипы и подростковые сериалы Disney, «Симбиоз» отстраняется от моды на клиповость в кино и превращается в неторопливое видеоэссе из крупных кадров, длинных планов и панорам. Герои без лишней назидательности показывают, как жить и не нарушать гармонию моря и суши, убирать пластиковые бутылки со дна и своей внимательностью спасать маленькие, но такие важные жизни. От фильма веет запахом моря, а музыка Паоло Буонвино усиливает погружение в эстетику итальянской жизни. Там люди могут дойти босиком до берега и попутно раскрыть секреты того самого симбиоза — сожительства организмов, приносящее им взаимную пользу.
Пожалуй, один из самых титулованных фильмов, которые попали в программу Докера этого года. Премьера «Бессмертных» состоялась в прошлом году на престижном копенгагенском фестивале CPH:DOX, а затем фильм проехался по многим мировым смотрам, включая Салоники и Локарно. В кадре — молодёжь Ирака — талантливые люди, которые хотят верить в радостное будущее своей страны и, самое главное, готовы — несмотря на опасность для жизни и кромешный ад, который творится на улицах, — за него бороться. Швейцарская режиссёрка Майя Чуми вглядывается в своих персонажей и пытается увидеть за политическими активистами живых людей, а за социальной катастрофой — трагедию, которая не исчерпывается простыми журналистскими репортажами. Главных героев двое: девушка Майло, которая ради прогулок по городу должна переодеваться в одежду своего брата, и парень Халили — молодой режиссёр, воспринимающий видеокамеру как оружие, а возможность высказывания — как самую адекватную форму протеста. «Бессмертные» — это очень конкретное кино о стране, про которую все, как правило, слышат лишь общие слова, и о надежде, которая не умирает.
Ещё одной международной премьерой фестиваля станет трогательная лента Анны Хлоэ Трише, австралийского режиссера и продюсера, номинанта премии «B&T 30 Under 30» и участницы команды Международного фестиваля анимационного кино в Анси. Этот фильм — полнометражный независимый дебют Анны, уже отмеченный участием в кинофестивале в Сиднее. Картина повествует о сестрах Аделаиде и Люсинде, чья связь с бабушкой Энн, страдающей деменцией, может разорваться из-за её болезни. Однако внучки выбирают принять вымышленный мир родного человека. Бабушка Энн рассказывает им, что каждое утро плавает в океане. Зная, что это неправда, сестры подыгрывают ей, а затем и вовсе решают воплотить фантазию в реальность. Концентрация на драме трёх женщин позволяет исследовать не только конкретных героев, но и то, как с течением времени меняются роли в семье. Вопросы принятия, любви и связи поколений важны для каждого из нас, а умение искать радость даже в сложных обстоятельствах актуально как никогда.
Испанский фильм журналиста и документалиста Давида Монкаси Архилеса рассказывает историю о милой бабушке Кармен. Мы видим, как ей исполняется сначала 96 лет, затем 100, а в финале она и вовсе задувает свечи с числом 102. Несмотря на годы, героиня сохраняет завидное жизнелюбие и излучает невиданную для некоторых молодых энергию: делает разминку и садится на шпагат, тщательно выбирает платья и делает яркий маникюр, а также превосходит всех в танцах. Прошлое цирковой гимнастки проскальзывает не только в оставшихся привычках, но и в фотографиях времён её молодости. Кадры повседневного быта перемежаются с откровенным рассказом — Кармен постепенно делится трагичной историей своей жизни, большую часть которой она провела в темноте. 67 лет назад, когда у неё только родился сын, героиня ослепла. С этого момента она не может видеть мир вокруг, но может представлять его, и делает это в самых ярких красках, таких же, как и разноцветные оправы её солнцезащитных очков. Смерти, болезни, бытовые трудности и понимание того, что годы никого не щадят, идут с Кармен рука об руку, но она всё равно двигается по своему пути пританцовывая и наслаждается звучащими в её адрес аплодисментами. Эта история способна растрогать многих, что она доказала и на Малагском кинофестивале в Испании, став лучшим документальном фильмом смотра.
Героями фестиваля стали не только люди, но и самые разные животные: плавающие, летающие, ползающие, рычащие, ревущие и даже блеющие. Премьерный спецпоказ «Людей и китов» Владислава Гришина погрузит в медитативное наблюдение за миграцией гигантских млекопитающих. Программа короткого метра расскажет истории о фермере, жаждущем поймать аллигатора («Аудио и аллигатор»), о священном олене («Молчаливая песня оленя»). Закрывающий фильм «Фламинго: жизнь после метеорита» Лоренцо Хагемана раскроет самый трепетный период в жизни птиц.
Первый полнометражный фильм турецкого режиссера Эврима Черватолу начинается, как и жизнь, с рождения. Зимним днём в стаде отгонщика Ченгиза на свет появляется 501-я козочка. У героя фильма и режиссера есть общая черта — они не нарушают своим вмешательством естественный уклад, наблюдают со стороны. Для последнего это правило становится ключевым подходом к созданию искренней, сопроживательной истории, несмотря на дистанцию между зрителем, привыкшим к благам городской жизни и героем, добровольно выбравшим уединение среди лесов и гор. Честен в кадре и сам Ченгиз, выпроваживая своих помощников с наступлением весны. «Когда ты увидишь меня вдалеке, наверняка будешь блеять мне, как козленок, который бежит к матери», — шутит один из них, а потом обстригает густые кудрявые волосы пастуха ножницами для стрижки коз. Маленького роста, похожий на турецкую версию Лешего, Ченгиз гораздо ближе своим козам, чем людям.
В беспощадных якутских снегах затерялся город Мирный. Укутанный метелями, он дышит дымом печных труб на краю бездонного кратера. Гигантский котлован «Мир» появился за 44 года лихорадочных попыток выгрызть из вечной мерзлоты алмазы. Сейчас о том, что рядом с городом когда-то добывали драгоценности, ничего не говорит. Статичная камера молчаливо наблюдает, как местные ведут совсем небогатую жизнь, похожую на ту, которой существуют люди в других городах России: чистят картошку, смотрят телевизор с новостями про далекую Америку. Разве что снега и холода у них в разы больше, а прямо около домов — огромная у земли рана. Все они стали участниками эксперимента, в котором местные энтузиасты стараются сгладить навечный контакт с людской алчностью — залечить карьер, сделать его полезным для человека. Режиссер фильма с платоновским названием — основатель проекта SiberiaDOC Николай Бем. Родился в Якутии, сейчас живет в Красноярске. За плечами несколько заметных документальных работ: «Иванова Лествица» (2022) и «Благословите Андрея!» (2024). Последняя картина участвовала в кинофестивале «Докер» в прошлом году.
Даже не ознакомившись с программой полностью, можно заметить, что «Место времени» — это кино, которое своей структурой явно выделяется на общем фоне. Автор — таганрогский видеохудожник Михаил Басов — приверженец экспериментального: его работы тяготеют к видеоарту, а фильмы избегают привычного сторителлинга. Несмотря на то, что имя Басова не на слуху, в профессиональной среде его хорошо знают: его произведения показывались на фестивалях по всему миру (в том числе в программе Венецианской биеннале), в 2018-м он заседал в жюри «Послания к человеку», а одним из его фильмов публично восторгался сам Апичатпонг Вирасетакун. Новая работа — ненарративный полный метр о времени и забвении, снятый на берегу Азовского моря. Отправной точкой для создания фильма стала случайная находка старой, почти полностью выцветшей киноплёнки, которую Басов вместе с женой Натальей обнаружили на песке. На негативе — люди, о которых ни автору, ни зрителю ничего не известно, — отпечатки теней ушедшей жизни, едва не исчезнувших под действием солнечного света. Параллельно Басов монтирует кадры, снятые им самим на том же месте, — и оттого они тоже уподобляются археологическому артефакту, смерть которого ещё не наступила, но изначально предопределена. «Место времени» — это признание в любви тому, что не вечно: чайкам, кругам на воде, купающимся мальчикам, насекомым, бесподобным воспоминаниям местной бабушки. Кино о том, что каждое тело — тень, за каждым кадром — смерть, а власть художника над временем — чарующая иллюзия.
В Хачмазском районе Азербайджана когда-то существовала деревня Алексеевка. В 2018 ее переименовали в Чайкенары, а сейчас поселения не стало. В советское время судьба приводила сюда людей из разных уголков страны, а со временем также и развела их. То же произошло с Ларисой и Ниной, героинями фильма, которые решили вернуться на малую родину, где прошло их детство, чтобы понять, не осталось ли в заброшенных стенах прежнего тепла. «Мой дом» (на азербайджанском коротко — Evim) снял Сейран Махмуд Оглу Бадалов, пришедший в документальное кино из телевидения, долго работавший на телеканалах ANS TV, Space TV (Азербайджан), REUTERS News Service и PIK TV (Грузия). В настоящее время он по-прежнему занимается телевизионными проектами, в том числе документальными фильмами. Премьера «Моего дома» случилась, как обязывает тема, на кинофестивале DocuBaku в Азербайджане.
Режиссёр Жанана Курмашева сняла кино о последствиях радиации на бывшем Семипалатинском ядерном полигоне. «Мы здесь живем» — её полнометражный дебют, уже успевший войти в топ-10 документальных проектов на GZDOC в Китае, а также в программы нескольких международных кинофестивалей. В новой работе режиссёрка продолжает исследовать важные темы идентичности и социальные вопросы, презентуя казахстанскую документалистику. В фильме мы видим две ключевые линии: учёных-экологов, замеряющих уровень радиации, и обычной семьи, три поколения которой живёт в пустынной опасной степи, становящейся отдельным героем. В медленное и вкрадчивое повествование врезается историческая хроника с ядерными испытаниями, создавая гнетущий эффект. Внимательное наблюдение за жизнью простых людей и дополнение истории поколенческим контекстом позволяет проследить за этим местом на протяжении лет. Это провоцирует зрителя на создание прогнозов и расширение проблемы: распространится ли ядерная угроза на весь мир и что с этим будет делать человечество?
Ливанец Селим Мурад, режиссер «Мохового агата» (2021) — кинематографичного исследования смерти и возрождения, снова пытается найти собственное визуальное определение важнейшим жизненным понятиям. Его новая работа, международная премьера котороый состоялась на Роттердамском кинофествале, — о поиске ответа на вопрос «Что такое дом?» По сюжету несколько друзей-режиссеров путешествуют по стране, пытаются установить контакт с нестабильным временем, общаясь с местными жителями и мигрантами, рефлексируя о пандемии COVID-19 и постепенном падении страны, сопровождаемом разрушениями и насилием. Несмотря на это «Дом» становится синонимом не распада, а объединения и любви, а документальное кино — возможностью быть услышанным.
Пожилой фермер из венесуэльского Калабозо по имени Аудио Канья собирается на охоту за шестиметровым аллигатором и снаряжает лодку. Главное – иметь острый нож и успеть до появления комаров. Аллигатора поймать просто необходимо, ведь он съел уже двух рабочих, одного прямо с велосипедом. Но охота на опасного хищника – еще и важный элемент традиции. Дедушка Аудио помнит очень много историй про аллигаторов, хотя его почти никто уже и не слушает, кроме маленькой внучки. А еще в тех краях обитают огромные анаконды, тоже вредные существа, они глотают не велосипедистов, а кур-несушек и тоже наносят убытки. Змеи никому не нравятся живьем, но жареную съедят за милую душу… Фильм канадского режиссера Андреса И. Эстрады, выходца из Венесуэлы, напоминающий классические сюжеты – «Моби дик» или «Старик и море», — был показан в десятках стран на крупных смотрах короткометражного и документального кино, включая Шеффилдский кинофестиваль и Hot Docs, получил несколько гран-при, несколько призов зрительских симпатий и специальных упоминаний жюри. Российским зрителям он тоже, уверены, придется по душе.
Душевные раны Эйлин, Бруно и Жиля зарубцевались, но записи их встреч с психотерапевтом остались в архиве. В фильме Джен Дебош выплаканная словами боль перекликается с плаванием по Арктике огромного парусника. Льды, которым конца и края нет, слушают истории исцеления психических расстройств, параллельно и сам психотерапевт рассказывает о своем опыте преодоления расстройства. Картина приехала в Россию после фестивалей в Португалии, Бельгии и Нидерландах. Показ проведет не эксперт кино, а эксперт психологии, кандидат медицинских наук Оксана Даниленко. Это особенность программы фестиваля Док Терапия. В ней просмотр лент, обращенных к хрупкой человеческой психике, сопровождают специалисты в области психологии, чтобы профессионально и ясно поговорить о чувствах, которые испытывают герои. В 2025 году в программу вошли 6 фильмов, посвященных проживанию трагического опыта, принятию себя и стремлению понять мир вокруг.
Дебютный фильм звукорежиссера, ныне студента МШК Филиппа Устинова — необычный портрет пары красноярских активистов-бессеребренников Любови и Игоря, которые создали в Красноярском крае Центр реабилитации диких животных, где самозабвенно выкармливают оставшихся без родителей детёнышей летучей мыши, глистогонят дятла и среди ночи вдоль дороги ищут косуленка, чью кормящую мать недавно сбили где-то неподалеку. Инстинкт — название этого Центра, куда животных привозят круглосуточно. Есть на свете такие феноменальные люди, творящие чистое добро, потому что их основной инстинкт — продолжение жизни — это спасать других. И как всегда бескорыстие и самоотдача сопровождаются невероятными денежными долгами, покрывать которые им абсолютно нечем, а значит и сами зоомедики нуждаются в помощи. Премьера «Инстинкта» состоялась на фестивале «Окно в Европу», где он был назвал Лучшим документальным фильмом.
Один из самых многообещающих фильмов Докера — вопреки названию, не вариация на тему стихотворений Маяковского. Уже не впервые режиссеры Светлана Горло и Ольга Арлаускас работают вместе (их другие совместные работы: «#Услышьменя» и «Заповедные люди»). Фильм разделен на четыре эпизода, происходящих в разных местах, каждый из сюжетов так или иначе связан с темой звука. А точнее — с современной этнической музыкой. «Послушай!» расскажет, как она рождается в разных точках страны, в городе и за городом, среди зданий или в полях. Кстати, та же структура у другого фильма Докера этого года — «В активном поиске страданий», повествующего о четырех женских судьбах в разных регионах России, от Петербурга до Екатеринбурга. Так возникает своего рода плюрализм историй: мы видим, как нас, жителей большой страны, связывает одно и то же, пусть мы и разделены километрами и километрами.
Сразу два небольших фильма Юрия Мокиенко — ученика Александра Сокурова и режиссера громких «Отцов» (2023) — вошли в программу Докера этого года. Оба фильма через жизнь творческих коллективов говорят о роли искусства в нашей жизни. Вставки из научного кино и ранних немых шедевров перемежаются современными документальными кадрами: это узнаваемый почерк Мокиенко. В 39-минутных «Великанцах» речь о команде, создающей гигантские куклы русских классиков. А 27-минутная картина «В поисках движения» — о хореографе Александре Гурвиче и режиссере Дине Верютиной, а на самом деле о природе движения и танца. Музыкальный лейтмотив «Великанцев» — «Болеро» Мориса Равеля. Подобно тому, как шлягерная музыка трансформируется в различных аранжировках, искусство в фильмах Мокиенко — будь то хореография или кукловодство — оживает и становится из монумента нашей современностью, о которой режиссер говорит с ироничной интонацией. Временами — на грани претенциозности, но чаще — с присущей причудливостью.
Валерия Белошицкая, Дарья Колокольцева, Юрий Кунгуров, Иван Пуляев, Дарья Соколова, Аксинья Трушенко и мастер Школы критики Екатерина Визгалова
