Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мир растений, шейкеристы и Чарли ХСХ: Какие фильмы 82-го Венецианского кинофестиваля стоит ждать

Фестивальная колонка >>
10 сентября 2025
6 сентября завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. Смотр по традиции был полон интересных картин, причем как от именитых, так и от начинающих режиссеров. Дарья Тарасова ознакомилась с программой и отобрала пять самых интересных фильмов, которые стоит ждать в прокате.

«Молчаливый друг» / Stille Freundin

Молчаливый друг (2025)

Венгерская постановщица Ильдико ЭньедиО теле и душе») привезла на Мостру тонкое и многослойное кино о связи между человеком и миром растений, рассказанное через три эпохи. В 1908 году первая студентка немецкого университета (Луна Ведлер) ищет признания среди ученых мужей. В 1970-е молодой парень (Энзо Брумм) помогает однокурснице ставить эксперимент над геранью и замечает, как растения способны отвечать на внимание. В годы пандемии нейробиолог (Тони Люн) почти в одиночестве фиксирует реакции гинкго — дерева, растущего на кампусе и соединяющего три сюжетные линии. Это дерево и становится тем самым «молчаливым другом», символом коммуникации, которая не требует слов. Три истории перекликаются визуальными рифмами, чередованием пленки и цифровой картинки, макросъемкой растений и поэтическими цитатами, превращая картину в тихое размышление о границах понимания и преодолении отчуждения.


«Завещание Анны Ли» / The Testament of Ann Lee

Завет Энн Ли (2025)

XVIII век. Манчестерская квакерша Энн Ли (Аманда Сайфред), пережившая смерть четверых детей и отчуждение супруга, в тюремной камере переживает мистический опыт и объявляет себя Христом второго пришествия. Так зарождается шейкеризм — ответвление кваркерства, где вера выражается в экстатических песнях и танцах. Режиссерка Мона Фастволд (косценаристка «Бруталиста») отказывается от привычной для байопика схемы и делает ставку на форму: тяжелая вычурная эстетика, саундтрек, приглашающий зрителя в транс, тревожная актерская пластика. Вместо портрета еретички получается история эмансипации, где отказ женщины подчиняться превращается в настоящий бунт и порождает новый язык веры.


«100 ночей героя» / 100 Nights of Hero

100 ночей героя (2025)

В своем втором полном метре Джулия Джекман переносит зрителя в псевдосредневековый мир, где женщины официально лишены права на образование и самостоятельность. Впрочем, именно слово становится для них оружием: служанка Хиро (Эмма Коррин) рассказывает истории, которые каждую ночь спасают ее хозяйку Черри (Майка Монро) из лап соблазнителя Манфреда (Николас Голицын). В центре историй — тайное сообщество женщин (среди участниц — Чарли ХСХ), хранящих и передающих знания, отчего сам ритуал Хиро становится жестом, превращающим повествование в метафору сопротивления патриархальной системе. Джекман, сохраняя легкость и ироничность тона, отказывается от мужской перспективы: мужчины здесь абсурдны, их сила мнима. А у героинь остается язык, который оказывается не просто утешением, но настоящим инструментом освобождения.


«Записная книжка режиссера»

Записная книжка режиссера (2025)

В «Записной книжке режиссера» Александр Сокуров предлагает экспериментальный пятичасовой монтаж архивной хроники, собранный вокруг мировых событий между 1957 и 1991 годами. На экране тексты движутся вразнобой с изображением, катастрофы и смерти соседствуют с премьерами фильмов и рождением будущих героев культуры. Сочетание будто бы случайных фактов и парадной хроники создает болезненный разрыв между официальной жизнью и подлинной историей. Сокуров доверяет зрителю не интерпретацию, а синтез: из этих фрагментов каждый должен собрать собственную картину времени. «Записная книжка» — работа о несовпадении памяти и истории, о жизни, которую поглощают политические решения, и о редких проблесках красоты, которые все же прорываются сквозь шум времени.


«Как пристрелить призрака» / How to Shoot a Ghost

Как снять призрака (2025)

Пессимистичный абсурдист Чарли Кауфман неожиданно заходит на территорию поэтического киноэссе. Действие новой короткометражки разворачивается в Афинах — городе, где, по словам режиссера, «кости истории всегда на виду». Двое привидений — в прошлой жизни переводчик (Джозеф Акики) и фотографка (Джесси Бакли) — блуждают среди улиц и руин, пытаясь осознать собственное небытие. Архивные кадры политических бурь перемежаются с голосами персонажей, цитирующих поэзию и делящихся размышлениями, и создают пограничный мир — пространство между временем и памятью. Эфемерный эскиз удивляет тем, насколько далек он по интонации от привычного стиля Кауфмана: в нем гораздо больше трепета, чем в предыдущих режиссерских работах кинематографиста.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мой любимый монстр: «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо
Венецианский кинофестиваль: Джулия Робертс, Джейкоб Элорди и Хлоя Севиньи
Бедные-жужжащие: «Бугония» Йоргоса Лантимоса — абсурд против конца света
Новые фильмы Гильермо дель Торо, Соррентино, Баумбаха и Джармуша вошли в основной конкурс Венецианского фестиваля
персоны
Джесси БаклиЛуна ВедлерНиколас ГолицынЧарли КауфманЭмма КорринМайка МонроАманда СайфредАлександр СокуровМона ФастволдИльдико Эньеди
фильмы
100 ночей герояБруталистЗавещание Анны ЛиЗаписная книжка режиссёраКак пристрелить призракаМолчаливый другО теле и душе

фотографии >>
"100 ночей героя" (2025)
"100 ночей героя" (2025)
"Завет Энн Ли" (2025)
"Как снять призрака" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Агнесса Петерсон
10 сентября ушла из жизни актриса Агнесса Петерсон.
Александр Лавринович
8 сентября ушёл из жизни актёр Александр Лавринович.
Татьяна Майорова
7 сентября ушла из жизни актриса Татьяна Майорова.
Василий Головачев
7 сентября ушёл из жизни писатель Василий Головачев.

День рождения >>

Максим Виторган
Мария Волкова (II)
Татьяна Говорова
Владимир Изотов
Игорь Костолевский
Юлия Маврина
Люсьена Овчинникова
Алексей Панин
Вера Строкова
Эми Ирвинг
Элиз Левек
Эдмон О'Брайэн
Гарри Тредвэй
Колин Фёрт
Райан Филлипп
Джонатон Шех
все родившиеся 10 сентября >>

Афиша кино >>

Пролетая над гнездом кукушки
драма, экранизация
США, 1975
Семейное счастье
драма, экранизация
Россия, 2025
Фа-Соль
детский фильм, семейное кино
Россия, 2023
Три свадьбы и один побег
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Дракула
мелодрама, фильм ужасов, фэнтези
Франция, Великобритания, 2025
Зверопоезд
боевик, детский фильм, комедия, приключения
Франция, США, 2025
Волшебное яблоко
детский фильм, семейное кино, сказка
Словакия, Чехия, 2024
Нанкинский фотограф
военный фильм, драма, исторический фильм
Китай, 2025
Сомния: Обитель кошмаров
драма, научная фантастика, триллер
США, 2024
Сорвать куш в Сен-Тропе
комедия, приключения
Франция, 2025
Третья лишняя
комедия, мелодрама
США, 2025
Беги
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram