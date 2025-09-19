Кино-Театр.Ру
Незажившая рана Казахстана: «Мы здесь живем» Жананы Курмашевой

Фестивальная колонка >>
19 сентября 2025
Завершился XI Международный кинофестиваль документального кино «Докер», в рамках которого было показано 67 картин из 30 стран. Главный приз жюри фестиваля присудили казахстанскому фильму Жананы Курмашевой «Мы здесь живем», который уже вошёл в топ-10 документальных проектов на GZDOC в Китае и был отмечен премией за лучший питч на Tokyo Docs.

Незажившая рана Казахстана: «Мы здесь живем» Жананы Курмашевой
фото: пресс-служба фестиваля "Докер"

«Мы здесь живем» — это название после просмотра хочется прокричать, мысленно поставив в конце восклицательный знак. В центре истории – люди, пережившие демоверсию ядерной войны во времена испытаний на Семипалатинском полигоне и их дети, несущие печать жизни предыдущих поколений в виде тяжелых болезней. Фильм дает им право голоса, озвучивая их проблемы и страдания, которые до сих пор игнорируются властями и обществом.

На первых кадрах спокойный и улыбчивый старик обходит дома соседей, чтобы собрать подписи для петиции об испытательном полигоне. Он один из немногих помнит, как все начиналось, как в детстве, завороженный, бежал на улицу из дома вместе с соседскими мальчишками, чтобы посмотреть на взрывы, как ударная волна переворачивала в домах все вверх дном, а обломки зданий падали на людей. После одного из таких испытаний от вылетевшего кирпича погибла его сестра. Воспоминания мужчина фиксирует в книге, над которой работает. На его столе — роман Кешрима Бозтаева, который в прошлом организовывал протест против ядерных испытаний и отправлял шифрограмму Горбачеву с требованием перенести полигон в другое, безлюдное место.

Незажившая рана Казахстана: «Мы здесь живем» Жананы Курмашевой
фото: пресс-служба фестиваля "Докер"


Сейчас Казахстану тоже нужны голоса, чтобы помочь людям с приграничных районов, оградить радиоактивную местность от прохода людей и животных, а также чтобы министерство здравоохранения признало, что полученные дозы радиации до сих пор влияют уже на третье поколение детей, вызывая острые заболевания, которые лечатся только дорогостоящей «терапией отчаяния», как говорят врачи, – трансплантацией органов. Люди, готовые бороться за это есть – глава семейства Балтабеков пытается спасти свою дочь Инкар. Ее имя с тюркского языка переводится как «сияющая, светлая», но безмолвная девочка в кадре – потухающая звездочка. Высказаться ей помогают рисунки, краски которых гораздо ярче, чем в реальной жизни. Судьба школьницы зависит от законодательства, которое давно не менялось и не соответствует новым реалиям. В бесконечных обсуждениях слова врачей «надо провести исследования» звучат нелепой отмазкой.

Еще один герой картины, обеспечивающий ей беспристрастный взгляд исследователя, – эколог Дмитрий, руководитель музея и научный консультант фильма. Проводник в «Зону», знающий ее правила, он вместе с командой берет пробы почв, осматривает территорию и констатирует: «Лучшая защита от радиации – расстояние и время».

Незажившая рана Казахстана: «Мы здесь живем» Жананы Курмашевой
фото: пресс-служба фестиваля "Докер"

«Мы здесь живем» протягивает незримую нить к невысказанным тревогам одноименных произведений о поднятии целины – фильму 1956 года Шайкена Айманова и повести Владимира Войновича 1961 года. В них бравая советская молодежь не жалела сил для освоения «не знающих людей и плуга» земель на благо родины. Гонка за увеличением производства зерна закончилась эрозией почв, ухудшением экологии, исчезновением видов животных и растений, экономическим кризисом.

В фильме 2025 года речь тоже идет о дикой казахстанской земле, но ставшей такой не до прихода человека, а после. Те люди, которые когда-то вспахивали степи ради своей страны, добились закрытия «филиала ада» только к ее распаду – ядерные испытания на Семипалатинском полигоне были прекращены лишь в 1991 году. Брошенная зараженная земля все еще влияет на жизнь казахстанцев, вызывает болезни у скота. В конце фильма перечисляются сухие факты – плутоний, америций и другие радиоактивные вещества, поразившие площадь размером с половину Бельгии, распадаются в течение нескольких сотен лет, а значит, это еще не конец.

Незажившая рана Казахстана: «Мы здесь живем» Жананы Курмашевой
фото: пресс-служба фестиваля "Докер"

Пейзаж полигона будто наполнен миражами: живописное озеро с прозрачной водой, очертания холмов, разрезающих горизонт и … бетонный позвоночник выкорчеванного взрывной волной или временем здания, тишина, несущая в себе тревогу и смерть. Дмитрий, одетый в белый защитный костюм, как призрак былой жизни, смотрит вокруг и заключает – апокалипсис уже случился, выжившие хотели бы сбежать, но некуда. Эта мысль подходит антиутопическим видам полигона и созвучному названию фильма роману «Нам здесь жить» Генри Лайона Олди и Андрея Валентинова. «Армагеддон был вчера» — название первой части книги о мире после техногенной катастрофы. Но создатели фильма задают резонный вопрос: «Это наше прошлое или будущее?»

Режиссер не смогла присутствовать на фестивале, однако записала для зрителей видеообращение, которое было несколько похоже на оправдание выбранных художественных средств: раны земли, радиация, как пролитое молоко, невидимая тревога за мир – все это так или иначе воздействует на зрителя из любой точки мира. Всем героям сопутствует, наступает на пятки вездесущее радио, рассказывающее о новых вооруженных конфликтах, опасностях и бедствиях. Титры напоминают – на Часах Судного дня 89 секунд до полуночи. Возможно, благодаря глобальности посыла, а не замкнутости на проблеме Семипалатинска, фильм и получил высшую награду от жюри. Если спасение можно найти в расстоянии и времени, то у Жананы для нас плохие новости. Наше расстояние – ограниченное пространство планеты. Наше время – 89 секунд.

«Мы здесь живём»

