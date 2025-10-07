Маяк-2025: «Фейерверки днем» — тихий огонек чужой души

На фестивале российского кино «Маяк» показали фильм выпускницы МШНК и лаборатории Ленфильм-Дебют Нины Воловой — грустную комедию «Фейерверки днем», созданную сплоченной командой, в которую вошли продюсеры Петр Тодоровский и Иван Голомовзюк. Картина снята по собственному сценарию Воловой, вдохновленному программными произведениями Чехова, и своим похожим жизненным опытом. Современная и многогранная история, с узнаваемыми реалиями, рассказывающая о культурных различиях, сепарации и меняющемся мире, удостоилась пятиминутных оваций и высоких оценок профессиональных зрителей.
фото: Gonzo Film
Разоряющийся бизнесмен Виктор (Александр Робак) — владелец оптового склада люстр – вынужден отдать деловому партнеру-китайцу фамильный особняк, чтобы расплатиться с долгами фирмы. У Виктора три взрослые дочери, и они возмущены решением, потому что это их дом, их бассейн и их конюшня, они тут выросли, а китаец собирается открыть здесь отель. Временем действия Волова выбирает долгие российские Новогодние каникулы, во время которых рациональный и бесстрастный «китайский Лопахин» Вэйхонг (Ван Бин) ищет возможность наладить работу фирмы, но сталкивается с непониманием и пассивностью Виктора и его сотрудников. В ожидании решения семьи, пришелец искренне пытается понять россиян, их взаимоотношения, характеры, образ жизни и даже одну странную традицию – запускать новогодние салюты много дней подряд, причем не только ночью, но и днем, когда их не видно.
Многофигурный сюжет отличается богатой палитрой национальных характеров. Запоминаются не только главные герои, но и эпизодические, от инсулино-зависимого парня с философией фаталиста (Максим Карушев) до дорого ценящей себя девицы, оскорбленной тем, что ее визави не понимает разницу между содержанкой и эскортницей (Апполинария Ветлугина). Но прежде всего, конечно, интересен Виктор и три его очень разные дочери. Старшая Ольга (Дарья Коныжева) ведет замкнутый образ жизни, преподает иностранцам русский язык онлайн и в основном проводит время с конем по имени «Пёс», средняя Лена (Мария Раскина) – тусовщица и любительница роскоши, нигде не работает и вообще не в состоянии понять, что времена меняются и у отца больше нет денег на дорогие итальянские шмотки. Младшая Тома (Вера Енгалычева) миксует музыку и пишет треки, она же самая коммуникабельная и практичная, учит китайский, помогает отцу, а еще единственная, кто общается с мамой-кукушкой (Олеся Судзиловская) — правда, тайком и раз в год. Девочки живут с отцом и вынуждены мириться его новой подругой, вульгарной Лесей (Александра Живова), похожей на чеховскую Наташу Прозорову.
фото: Gonzo Film
Китаец Вэйхонг — человек с совершенно иным менталитетом и типом мышления —становится инструментом, с помощью которого предлагается не только пролить свет на культурные особенности русского характера, но и посмотреть на себя со стороны. Хотя сестры и шутят, что он ведет себя как робот, папин партнер являет пример трудолюбия и искреннего интереса к людям. Взгляд получается ироничный, но добрый, не критичный, ведь иностранец не подает виду, что он думает о встречных, и не выносит оценок, даже когда становится свидетелем болезненно-узнаваемой сцены автобусного хамства. В стране, где даже павлины похожи на агрессивных птеродактелей, приходится быть немножко буддистом-пофигистом. Удивительна история актерского дебюта Ван Бина: он с юности мечтал стать артистом, а оказался кандидатом экономических наук, доцентом Владивостокского вуза. Эта первая роль в кино была столь желанна, что он прилетел на кастинг в Москву лично, хотя режиссер просила записать самопробы.
В «Фейерверках» много и других удачных, глубоких актерских работ, скажем, в глазах Дарьи Коныжевой отражается нерассказанная история Ольги, можно только догадываться, почему она нелюдима и не думает о замужестве (вероятно, уже была один раз). Также нельзя не отметить Веру Енгалычеву, которая уже в первый день «Маяка» влюбила в себя ролью Катеньки Быховец в «Лермонтове». И здесь тоже вышла замечательная, очень живая героиня.
фото: Gonzo Film
Волова намеренно выбирает для натуры скучное время года и пасмурный малоснежный ландшафт, подчеркивая и трудное положение, в которое попали Виктор с дочерьми, и общую российскую неустроенность, и наше бессилие перед ней. Физический недостаток света и тепла в этих широтах восполняется всепожирающими пожарами и стихийными фейерверками в любое время суток. Истинный же свет может дать только человеческое тепло, семья, в пользу которой оптимистично и сознательно делают выбор герои.
