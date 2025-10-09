Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Маяк-2025: «Здесь был Юра» — взрослый, когда ты нет

Фестивальная колонка >>
9 октября 2025
Одной из последних на «Маяке» показали драму «Здесь был Юра» - полнометражный дебют выпускника МШК Сергея Малкина. В прошлом году он получил приз за лучший сценарий на фестивале «Короче» – за «Последний фильм о любви». Сценарий к полному метру Малкин писал по мотивам событий из собственной жизни с очень интересным, набирающим обороты драматургом Юлианой Кошкиной, а народный артист России, худрук МХТ Константин Юрьевич Хабенский сыграл в картине самую, пожалуй, необычную для себя роль за последние годы.

Здесь был Юра (2025)

Юра (Хабенский) – неопрятный мужчина с ментальными особенностями, которого нельзя оставлять без присмотра. Сутулая осанка и скованность движений выдают в нем замкнутость и уязвимость. Взгляд почти всегда потухший, поскольку он часто находится в собственном мире. Хотя всё слышит и понимает. Иногда в его глазах можно уловить искры любопытства и глубокой чувствительности, особенно если Юра сталкивается с вещами, которые его действительно интересуют. Вот за таким родственником выпадает присмотреть уже не юным, но всё еще начинающим панк-рок-музыкантам Олегу и Сергею (Денис Парамонов и Кузьма Котрелёв), мечтающим о славе и готовящимся к первому серьезному концерту.

Юра – родной дядя Олега, с которым они общались только в детстве, а потом родители развелись, связь с этой частью семьи прервалась. Теперь, так получилось, на пару недель Олег должен перевезти дядю в коммунальную квартиру, где одну комнату снимает он, другую – Сергей, а третью – еще один сосед, их вечно недовольный ровесник Андрей (Василий Михайлов); насрать бы ему под дверь, этому душниле. Юре дают указания никогда не заходить в комнату Андрея, тот кивает, но, конечно, его сразу манит туда. Еще дядю приходится таскать с собой повсюду: на репетиции, интервью — и это, конечно, тоже вносит коррективы.

Здесь был Юра (2025)

«Здесь был Юра» написан и снят на основе реальных событий, во многом поэтому история не выглядит нравоучительной и вымученной. Режиссер не ставил задачи актерам, знакомым с прототипами, играть конкретных людей – важно было показать конфликт характеров. Дальше сработали потрясающе талантливые артисты; помимо Котрелёва с Парамоновым есть Александр Поршин, играющий третьего члена группы — барабанщика Чебу. Эти трое показывают невероятно слаженное взаимодействие, практически документальное существование в кадре, особенно, конечно, ласкают слух предельно реалистичные диалоги. Фантастический Хабенский разбавляет молодежь и без единой реплики играет человека с собирательным диагнозом так точно, что невозможно не растрогаться. На достоверность работает и камера – фильмография оператора Филиппа Задорожного сплошняком состоит из платформенных док сериалов. Из художественных решений радует красочность: простая и контрастная гамма. Миллениалы носят красный, желтый, оранжевый, зеленый цвета, что можно считать оммажем фильму «Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», а Юра – одежды землистых оттенков.

Крайне важно, что фильм Малкина не про терпеливое и внимательное отношение к людям с инвалидностью – с этим у героев с самого начала всё хорошо: они не стыдятся Юры, спокойно представляют его знакомым и легко позволяют ему быть таким, какой он есть. Присутствует, конечно, некоторое физическое дистанцирование: мыть в ванной взрослого дядю жизнь никого не готовила. Единственное, о чем спорят друзья – это юрин возраст, которого Олег не знает, но это не кажется необычным: кто-то вообще точно знает, сколько лет его дяде? Кульминационной сценой картины становится празднование дня рождения Юры, о котором герои узнают, заглянув в паспорт.

Здесь был Юра (2025)

Годовщина Юры дает парням возможность подумать про свой возраст, и впервые в российском кино миллениалы осознают себя взрослыми. То есть принимают неизбежную ответственность не только за дальнейшую жизнь, но за стареющих родителей и прочих родственников, с ментальными ли особенностями, или без – с годами большинство людей теряют не только здоровье, но и ясность ума. На контрасте со «Счастлив, когда ты нет», другим поколенческим фильмом этого года, где люди 30+ избегают любого упоминания о чувствах, «Здесь был Юра» – честное высказывание от первого лица и зрелое размышление о жизненных ориентирах.

версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Кириешки   9.10.2025 - 16:24
Накидайте мнений в комментариях. Стоит ли смотреть? Я пока что думаю больше на "да". читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Маяк-2025: «Фейерверки днем» — тихий огонек чужой души
Маяк-2025: «Мой сын» — подпольная борьба с коррупцией и где она скрывается
Маяк-2025: Владимир Мишуков, Александр Робак и Евгений Романцов
Маяк-2025: «Лермонтов», которого мы не знаем
Фильмы Надежды Михалковой, Дмитрия Давыдова и Константина Бронзита вошли в конкурс «Маяка»
Российская премьера картины Ричарда Линклейтера «Новая волна» состоится на кинофестивале «Маяк»
Бакур Бакурадзе, Евгения Громова и Наталья Кудряшова вошли в жюри Третьего фестиваля «Маяк»
Нечего ждать: «Счастлив, когда ты нет» — фильм о миллениалах в кризисном возрасте
«На этой земле»: Сказка об общественно опасном стремлении к небу
Раненое сердце весит тяжелее: философский «Белый пароход» — драма, которая тоньше льда
Закончились съемки фильма «Здесь был Юра» с Константином Хабенским и Кузьмой Котрелевым
Кузьма Котрелев присмотрит за Константином Хабенским в фильме «Здесь был Юра»
Брат ты мне или не брат: «Кончится лето» — фильм с двумя оскаровскими номинантами
Стартовал прием заявок на Третий фестиваль актуального российского кино «Маяк»
Время прощания: «Папа умер в субботу» — мощный дебют о семье и отчуждении
«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство
«Кинопленка №8»: Дэвид Линч есть у нас дома
«Год рождения»: Свобода или стабильность?
Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»
Александр Робак: «Когда я прочитал сценарий, я был поражен — это мое детство»
Маяк: Кристина Асмус, Михаил Местецкий и Владимир Мишуков
«Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
Хребет да шерсти клок: Обзор короткометражного конкурса «Маяка»
Поиск по меткам
ДебютЕкатерина ВизгаловаМаякРоссийские фильмы
персоны
Филипп ЗадорожныйКузьма КотрелёвЮлиана КошкинаСергей МалкинВасилий Михайлов (II)Денис ПарамоновАлександр ПоршинКонстантин Хабенский
фильмы
Здесь был ЮраКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовСчастлив, когда ты нет
театры
МХТ им. А.Чехова

фотографии >>
"Здесь был Юра" (2025)
"Здесь был Юра" (2025)
"Здесь был Юра" (2025)
"Здесь был Юра" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.

День рождения >>

Алексей Агопьян
Егор Бероев
Екатерина Голубева
Марина Дюжева
Евгений Евстигнеев
Елена Казаринова
Валерий Носик
Янис Политов
Александр Удальцов
Веслав Голас
Джон Леннон
Владимир Меншик
Майкл Паре
Аластер Сим
Кшиштоф Строиньский
Тони Шэлуб
все родившиеся 9 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен