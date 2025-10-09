Маяк-2025: «Здесь был Юра» — взрослый, когда ты нет

Одной из последних на «Маяке» показали драму «Здесь был Юра» - полнометражный дебют выпускника МШК Сергея Малкина. В прошлом году он получил приз за лучший сценарий на фестивале «Короче» – за «Последний фильм о любви». Сценарий к полному метру Малкин писал по мотивам событий из собственной жизни с очень интересным, набирающим обороты драматургом Юлианой Кошкиной, а народный артист России, худрук МХТ Константин Юрьевич Хабенский сыграл в картине самую, пожалуй, необычную для себя роль за последние годы.
Юра (Хабенский) – неопрятный мужчина с ментальными особенностями, которого нельзя оставлять без присмотра. Сутулая осанка и скованность движений выдают в нем замкнутость и уязвимость. Взгляд почти всегда потухший, поскольку он часто находится в собственном мире. Хотя всё слышит и понимает. Иногда в его глазах можно уловить искры любопытства и глубокой чувствительности, особенно если Юра сталкивается с вещами, которые его действительно интересуют. Вот за таким родственником выпадает присмотреть уже не юным, но всё еще начинающим панк-рок-музыкантам Олегу и Сергею (Денис Парамонов
и Кузьма Котрелёв
), мечтающим о славе и готовящимся к первому серьезному концерту.
Юра – родной дядя Олега, с которым они общались только в детстве, а потом родители развелись, связь с этой частью семьи прервалась. Теперь, так получилось, на пару недель Олег должен перевезти дядю в коммунальную квартиру, где одну комнату снимает он, другую – Сергей, а третью – еще один сосед, их вечно недовольный ровесник Андрей (Василий Михайлов
); насрать бы ему под дверь, этому душниле. Юре дают указания никогда не заходить в комнату Андрея, тот кивает, но, конечно, его сразу манит туда. Еще дядю приходится таскать с собой повсюду: на репетиции, интервью — и это, конечно, тоже вносит коррективы.
«Здесь был Юра» написан и снят на основе реальных событий, во многом поэтому история не выглядит нравоучительной и вымученной. Режиссер не ставил задачи актерам, знакомым с прототипами, играть конкретных людей – важно было показать конфликт характеров. Дальше сработали потрясающе талантливые артисты; помимо Котрелёва с Парамоновым есть Александр Поршин
, играющий третьего члена группы — барабанщика Чебу. Эти трое показывают невероятно слаженное взаимодействие, практически документальное существование в кадре, особенно, конечно, ласкают слух предельно реалистичные диалоги. Фантастический Хабенский разбавляет молодежь и без единой реплики играет человека с собирательным диагнозом так точно, что невозможно не растрогаться. На достоверность работает и камера – фильмография оператора Филиппа Задорожного
сплошняком состоит из платформенных док сериалов. Из художественных решений радует красочность: простая и контрастная гамма. Миллениалы носят красный, желтый, оранжевый, зеленый цвета, что можно считать оммажем фильму «Как Витька чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
», а Юра – одежды землистых оттенков.
Крайне важно, что фильм Малкина не про терпеливое и внимательное отношение к людям с инвалидностью – с этим у героев с самого начала всё хорошо: они не стыдятся Юры, спокойно представляют его знакомым и легко позволяют ему быть таким, какой он есть. Присутствует, конечно, некоторое физическое дистанцирование: мыть в ванной взрослого дядю жизнь никого не готовила. Единственное, о чем спорят друзья – это юрин возраст, которого Олег не знает, но это не кажется необычным: кто-то вообще точно знает, сколько лет его дяде? Кульминационной сценой картины становится празднование дня рождения Юры, о котором герои узнают, заглянув в паспорт.
Годовщина Юры дает парням возможность подумать про свой возраст, и впервые в российском кино миллениалы осознают себя взрослыми. То есть принимают неизбежную ответственность не только за дальнейшую жизнь, но за стареющих родителей и прочих родственников, с ментальными ли особенностями, или без – с годами большинство людей теряют не только здоровье, но и ясность ума. На контрасте со «Счастлив, когда ты нет
», другим поколенческим фильмом этого года, где люди 30+ избегают любого упоминания о чувствах, «Здесь был Юра» – честное высказывание от первого лица и зрелое размышление о жизненных ориентирах.
