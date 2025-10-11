Маяк-2025: Смысловые галлюцинации российского кино

Кино-Театр.Ру
11 октября 2025
III фестиваль актуального кино «Маяк» открыл «Лермонтов» Бакура Бакурадзе. Фильм высоко задрал планку для участников конкурса и показал, какой большой режиссер в этом году возглавил жюри. Фестивальное судейство всегда не просто награждение лучших, но расстановка акцентов, смысловое высказывание, финальный аккорд, от которого зависит восприятие всей симфонии. В этом году мы решили рассказать о программе смотра, перемешав фильмы двух секций, поскольку, как показалось, короткий метр идеально дополнял полнометражный конкурс. Так, героиня «Игры в прятки», получившей главный короткометражный приз, поясняет, как устроен китайский язык: добавляешь пару штрихов к иероглифу — и получается слово с другим значением. Из «дерева» — «лес». У режиссеров «Маяка» лес получался постоянно: как среда обитания диких животных, место переосмысления, прощания и встреч или пространство, полное видений, прозрачных и сумрачных. Там можно гулять с друзьями, прятаться от проблем, но также легко и заблудиться, если ты без фонарика. Отыскать тропинку смыслов в кинематографической чаще, понять драматургию программы и собрать цельную картину из последовательности увиденных фильмов — непростая задача фестивального критика.

Галлюцинат (2025)
фото: кадр из фильма "Галлюцинат" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Конкурсные показы открылись фильмом «Мой сын», где Юлия Снигирь играет коррумпированную работницу прокуратуры, участвующую в фабрикации уголовных дел, а Леон Кемстач – её пасынка, посещающего секцию по боксу, где его учат бескомпромиссно добиваться справедливости кулаками. Когда мальчик случайно убивает подонка, из-за которого арестован тренер-правдоруб, он и сам оказывается на скамье подсудимых, а мачеха пытается его защитить. Беда заставляет героиню пересмотреть жизненные ценности, увидеть свою вину в преступлении ребенка и стать ему, хоть и с большим опозданием, настоящей матерью.

О том, что дети страдают из-за грехов и равнодушия взрослых, прямо говорит и «Огненный мальчик» Надежды Михалковой. Тут родительница подростка в беде – депутат государственной думы (Юлия Высоцкая), член комиссии по правам ребенка, для которой репутация и карьера стократ важнее психического состояния сына (Денис Косиков). Парня, оказавшегося свидетелем жуткого самосожжения ровесника, она буквально отсылает в лес, чтобы его не искало следствие, и тому самостоятельно приходится разбираться с последствиями травмы. Страдающий от одиночества, оставшийся во всех смыслах без связи молодой человек встречает в чаще призрачную девушку, исцеляющую его физически и психически; одновременно и мать-депутат понимает, что сын важнее карьеры. Эпиграфом к фильму Михалкова выбрала изречение святого Августина из Библии: «Вера состоит в том, что мы верим всему, чего не видим, а наградой за веру является возможность увидеть то, во что мы верим».

Огненный мальчик (2025)
фото: кадр из фильма "Огненный мальчик" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

С картинами об обретении чувства материнства спорит новая работа Светланы Проскуриной «Над вечным покоем» с похожей фабулой, но противоположным смыслом. В ней слабохарактерный парень (Егор Абрамов), сын добросовестной соцработницы (Мария Леонова) случайно убивает подростка с ментальными особенностями. Любящая мать-одиночка в попытке защитить чадо прячет труп в подвале, приказав забыть о случившемся. Забвения не случается: чувство вины и присутствие мертвого в доме мгновенно разъедает отношения между близкими людьми. Фильм, получивший две весомые награды – за сценарий и операторскую работу, – по-проскурински безжалостный и требовательный к зрителю, от которого постановщица ждет бесстрашия, высокой степени осознанности и умения встретить беду лицом к лицу, напоминая, что без этого навыка человек не может оставаться человеком.

Утешительной иллюзии, желанию закрыть глаза и не думать о том, что пугает и мучает, посвящено якутское «Присутствие» Апполинарии Дегтяревой, в котором тоже слышны трупные запахи. Всё начинается как камерный мистический триллер — история помешательства горожанки, не желающей покидать дома из-за пандемии короновируса. Неадекватная женщина спит под кроватью, доставку курьера забирает ползком, слышит детские голоса из вентиляции и делится страхами через голосовые сообщения с мужем, которого, как сразу становится понятно, не существует. Натягивая тетиву зрительских нервов, за десять минут до конца фильм меняет жанровую маску и оказывается кровавой детективной историей, а еще — внезапно – попыткой поговорить о травме и ПТСР, связанными с домашним насилием.

Присутствие (2025)
фото: кадр из фильма "Присутствие" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Одичалые есть и в «Прозрачных землях» другого автора из Якутии, Дмитрия Давыдова, которому национальный кинематограф стал жать. Режиссер «Пугала» и «Чумы» снимает гипнотически красивую причту теперь в российской глуши, с заходом в сказочно-былинную область — туда, где обитают фильмы Сергея Овчарова. Герои «Земель» – три хмурых деда-бормотуна из умирающей деревни – однажды находят замерзшего в проруби мужичка, приносят его домой, а тот оживает в тепле и начинает причинять всяческое добро, нести пользу и культуру. Радостно и легко живется с ним старикам, но однажды веселый человек исчезает, а вместе с ним – желание жить. Раз вкусивши теплого белого хлеба, продукта цивилизации, возвращаться к дикому существованию немыслимо, — лучше пойти добровольно в пасть к медведю.

Любопытно, что у Давыдова сцены с хищником решены исключительно звуком, как и в остроумной короткометражке Родригу Рибейру «Животные». В нем экоактивистка (Варвара Павлова) пугает имитацией медвежьего рыка двух туристов, врубивших шумную музыку в заповедном лесу, но делает это так мастерски, что привлекает внимание настоящего зверя. «Это фильм о человеке, который пытается отыскать связь с природой. И разорвать всякую связь с человечеством», — комментирует режиссер.

Животные (2025)
фото: кадр из фильма "Животные" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

А вот герои дебюта Сони Райзман «Картины дружеских связей», получивших награду за лучшую режиссуру, наоборот, друг друга терять не хотят. Смешная до коликов и грустная до слез черно-белая лента о прощании, невозможности вернуться и миге, в котором настоящее становится прошлым, начинается с разрозненных сценок из жизни друзей, выпускников ГИТИСа. У каждого есть в меру дурацкая работа: один адаптирует для кино «Приключения Чиполлино», другой бодается с продюсером за право самому монтировать снятый фильм, третья участвует в идиотическом кастинге «Сказки о мертвой царевне» Пушкина, а кто-то вынужденно развозит заказы. Сообща, включая любимого преподавателя, мастера курса (Евгений Цыганов), им предстоит собраться, как прежде, на квартире у Саши (Александр Паль), чтобы бурно и весело проводить его в другую страну. Тяжелее всего расставание дается Маше (Мария Карпова, приз за лучшую женскую роль), которая так надеялась на их совместное будущее.

От «Картин» с их монохромом, документальной фактурой и беспорядочными блужданиями по городу веет оттепельной свободой и французской новой волной, что без усилий делает фильм визуально и настроенчески близким «Новой волне» Ричарда Линклейтера. Лента о том, как Годар снимал «На последнем дыхании», тоже попала в программу «Маяка» — кажется именно ради того, чтобы подсветить фильм Райзман. Как и участник каннского конкурса, возводящий памятник кинобогам и рассказывающий историю об исчезнувшем прошлом, «наш ответ Линклейтеру» – история прощания, тоска по тому, чего уже никогда не будет, и попытка сохранить в памяти то теплое, что когда-нибудь в жуткие холода станет спасительным одеялом.

Картины дружеских связей (2025)
фото: кадр из фильма "Картины дружеских связей" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

«Картинам дружеских связей» вторят две короткометражки. Тоже черно-белая «Тем летом я поступил» — о травматичном осознанном взрослении, ведущем двух друзей к скорому ценностному разрыву, и победитель конкурса — вышеупомянутая «Игра в прятки», где парню и девушке перед долгим прощанием суждено провести вместе один радостный летний день. Она уезжает на учебу в Китай, и после отъезда связь двух людей прерывается — видеозвонки ненадежный вид коммуникации. Проще жителям двух провинций Китая понять друг друга, чем сохранить близость людям, живущим в разных парадигмах.

«Не отрывай глаза» Анны Медниковой, ученицы мастерской Ивана И. Твердовского в Московской Школе дизайна, показывает очень похожую историю, как расходятся маршруты парня и девушки. Она – мчит в поезде на фестиваль с шумной компанией молодых людей, он — сходит на промежуточной станции вместе с одинаково одетыми подтянутыми хлопцами, очевидно, отправляющимися на войну. С одной стороны, автор предлагает принять неизбежные расхождения, с другой — подобно Светлане Проскуриной, призывает не отворачиваться от реальности. Так что сюжет можно даже считать упреком всем сидящим в веселом фестивальном поезде «Маяка».

Не отрывай глаза (2025)
фото: кадр из фильма "Не отрывай глаза" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Как преодолеть трудностей перевода и взаимопонимания, рассказывает еще одно грустно-смешное кино о безвозвратно меняющемся мире, с озаряющими серый небосвод рукотворными лучами надежды, – «Фейерверки днем» Нины Воловой, приз «Маяка» за лучший дебют. Виктор (Александр Робак) — разоряющийся бизнесмен, владелец оптового склада люстр, который вынужден отдать деловому партнеру-китайцу фамильный особняк, чтобы расплатиться с долгами фирмы. У него три взрослые дочери и они возмущены решением, потому что любят дом с бассейном и конюшней, а китаец собирается отрыть в нем отель. Несмотря на явные отсылки к «Вишневому саду» и «Трем сестрам», Волова, как и Райзман, пишет кино с реальности и населяет скучный и малоснежный постновогодний ландшафт узнаваемыми персонажами, при этом выбирает редкую оптику приезжего иностранца, не понимающего в России примерно ничего. Китаец смотрит безоценочно, с буддийским спокойствием на людей, которым хочет помочь. Они сопротивляются, и стихийные душевные фейерверки грозят перерасти в большие пожары. Герои принимают самое мудрое и взрослое решение – быть вместе, сберечь семью.

Героиню короткометражки «Беги, река» тоже преследует семейный разрыв из прошлого — в образе любимой собаки, которую много лет назад забрал ушедший отец. Жизнь девушки подобна замерзшей реке, но расковать лед иногда можно очень громким отчаянным криком: «Дар, ко мне». Иначе переживает ссору в семье маленький герой «Хорошей жизни» Татьяны Рахмановой – вольной экранизации повести Аркадия Гайдара. Серчающий на жену мужчина и их сын, для которого разлад взрослых – бесповоротное и непоправимое событие, собирают вещи, чтобы отправиться в далекое путешествие навсегда – то есть на целый день. Мальчик прихватил с собой осколки маминой чашки – как воспоминание о ней. Рахманова, дебютировавшая «Королевством», показанным на «Маяке», снова пытается буквальную воспроизвести детский взгляд на мир – на уровне визуала, диалогов, интерпретаций. Увиденное во время «странствий» мальчиком складывается в набор картин о счастливом детстве и одном прекрасном летнем дне.

Хорошая жизнь (2025)
фото: кадр из фильма "Хорошая жизнь" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Осколки голубой чашки можно отыскать и в фильме Константина Бронзита «На выброс» — первом за три года анимационном участнике конкурса «Маяка». Потерянный модный галстук, треснувшая ваза, туалетный освежитель воздуха, просящий каши башмак с приклеившейся к подошве жвачкой и катушка с остатками ниток всерьез рассматривались жюри в качестве претендентов на лучшие мужскую и женскую роли. Герои отправляются в невероятное путешествие через весь город в поисках вожделенного Рая после того, как летающий пакет-проповедник рассказал, что только Великий Разделитель может исполнить желания старых, выброшенных на помойку вещей, мечтающих вновь стать нужными. Позже к отбросам присоединяется старый мобильный телефон-раскладушка – у дедушки едва хватает зарядки, зато он может сфотографировать карту города и запросто цитирует русских поэтов.

Из-за необычных героев и фестивального контекста мультик со стандартной драматургической схемой «сказочные существа идут к цели», где находится место взаимовыручке, предательству и большой беготне, смотрится значительно интереснее Напрашивается вывод, что вышедшие из моды вещи, люди, фильмы, нарративы и смыслы, отправляющиеся на свалку истории, где рискуют сгореть навсегда, при бережном подходе, сортировке и переработке могут получить второй шанс и принести пользу.

На выброс (2025)
фото: кадр из фильма "На выброс" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Что «Секонд-хенд – это уникальные вещи с историей», упоминает и один из героев фильма «Здесь был Юра». Дебют Сергея Малкина, получивший Гран-при «Маяка», тоже основан, как и работы Воловой с Райзман, на событиях из реальной жизни. Константин Хабенский играет в нем большого ребенка, человека с ментальными особенностями, а Денис Парамонов и Кузьма Котрелев – панк-рок-музыкантов, которым выпадают хлопоты присмотреть за Юрой несколько дней. По факту они таскают дядю с собой на интервью и репетиции, но, когда пытаются выяснить, сколько тому лет, неожиданно понимают что-то важное про себя и свой возраст. И что быть взрослым – это нести ответственность, не только за себя, но и за тех, кто не в состоянии о себе позаботиться, в том числе — за стареющих родителей.

Личные переживания и неизбежность приближающегося расставания с больной матерью волнуют и Антона Веретенникова — режиссера короткометражной «Колыбели», создающего почти сказочное пространство, полное языческих ритуалов. Центральным дуэтом снова выступают мать и сын, затерянные в деревенской глуши. Мусорщик, верящий в языческие ритуалы, отправляется на поиски целебного источника. Бытовую магию применяет для помощи любимому человеку и мануальный терапевт Ася из бодипозитивных «Складок»: она способна спрятать мужчину от проблем в собственных жировых складках. Фильм Екатерины Скакун, получивший специальный приз короткометражного конкурса, выбивается из общего ряда беспрецедентной добротой и силой героини, которая, впрочем, способна, отпугнуть робкого современного мужчину. В финале «Складки» задаются вопросом, какого рода – мужского или женского – название города Судзаль, места действия этой сказочной истории.

Колыбель (2025)
фото: кадр из фильма "Колыбель" / пресс-служба фестиваля "Маяк"

Последним сеансом фестиваля стали два эпизода сериала Или Малаховой «Маяк», будто резюмирующим всё, что было показано в предыдущие дни. Юлия Снигирь, как и в самом начале, появилась в роли матери подростка, виновного в гибели другого ребенка. Дальше как дежавю: разбитая посуда, фейерверки, люди с инвалидностью, больные родители, осенний лес, семейные разлады. Собрать воедино элементы мозаики можно совершенно по-разному. Что мы видим на этой картине? Сначала конец мира и дорогу в рай, потом – надежду на новую жизнь или всё наоборот? А может, и это только кажется. И как в десятиминутном фильме «Галлюцинат» Веты Гераскиной, посвященном философу Федору Гиренку — автору идеи о русском космизме, считавшему, что человек — не разумное, а галлюцинирующее существо, ночью в древесных кронах можно увидеть что-то невероятно загадочное и интересное, так и зрителю в темноте кинотеатра может привидеться то, чего нет на самом деле.

№ 2
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 22:37
Большой материал. Бросил читать ать на середине) фильмов интересных мало. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 21:44
Хотела бы посмотреть фильмы о взаимоотношении детей и родителей, типа "Огненный мальчик" или "Мой сын". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловаМаяк
персоны
Егор АбрамовБакур БакурадзеКонстантин БронзитАнтон ВеретенниковНина ВоловаЮлия ВысоцкаяАркадий Гайдар (Голиков)Вета ГераськинаЖан-Люк ГодарДмитрий ДавыдовАполлинария ДегтяреваМария КарповаЛеон КемстачДенис КосиковКузьма КотрелёвМария ЛеоноваРичард ЛинклейтерНаиля МалаховаСергей МалкинАнна МедниковаНадежда МихалковаСергей ОвчаровВарвара ПавловаАлександр ПальДенис ПарамоновСветлана ПроскуринаСофья РайзманТатьяна РахмановаРодригу РибейруАлександр РобакЕкатерина СкакунЮлия СнигирьИван Твердовский (II)Константин ХабенскийЕвгений Цыганов
фильмы
Беги, река!ГаллюцинатЖивотныеЗдесь был ЮраИгра в пряткиКартины дружеских связейКолыбельКоролевствоЛермонтовМаякМой сынНа выбросНа последнем дыханииНад вечным покоемНе отрывай глазаНовая волнаОгненный мальчикПрисутствиеПрозрачные землиПугалоСкладкиФейерверки днёмХорошая жизньЧума

