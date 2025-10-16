От железной пяты олигархии до воскрешения: Гид по 35 МКФ «Послание к человеку»

Программа юбилейного 35-го международного кинофестиваля «Послание к человеку», открывающегося 17 октября в Санкт-Петербурге, вышла поистине грандиозная — и дело даже не в количестве фильмов, которые на ней можно будет посмотреть. Смотр планирует удивлять десять дней кряду на большом количестве старых и новых, не задействованных в прошлые годы площадках, при этом охватывая не только кино, но и другие виды искусства. Чтобы не пропустить важные события и быть в гуще новостей, подпишитесь на телеграмм-канал «Послания к человеку», там вы узнаете про показ танцевального спектакля «КАМЕНЬ БЕЗУМИЯ, или Посвящение хаосу», кинопрограмму «Небесного кинотеатра» на Левашовском хлебзаводе, встречи в магазине «Порядок слов», презентации документальных сериалов, День экспериментального кино и множество других прекрасных событий. Что касается основной программы — конкурсной и внеконкурсной, — то разобраться в ней самостоятельно помогут обстоятельные тексты кураторов, предваряющие каждую секцию. Кино-Театр.Ру предлагает субъективный табель рекомендаций, какие фильмы стоят вашего внимания.
Каждый новый фильм живого классика мирового кино Вернера Херцога — событие планетарного значения. И дело не в только в свойственном киносреде идолопоклонничестве. В отличие от многих других маститых режиссеров, 83-летнего немца язык не повернется назвать «свадебным генералом», чьи работы берут на смотры из уважения к былым заслугам. Нет, тут всё по-честному: автор «Фицкарральдо» с «Землей тишины и темноты», человек, который однажды прилюдно съел ботинки (проиграл спор и превратил это в акт творчества), неизменно удивляет зрителя неиссякаемой пассионарностью. Как и его герои. Продолжая линию, начатую документальным фильмом «Человек гризли», режиссер изучает воодушевленных чудаков, бросающих вызов здравому смыслу. В той неигровой саге Херцог препарировал биографию непрофессионального зоолога Тимоти Тредвелла, внезапно поверившего, что сможет подружиться с диким медведем (конец его одиссеи оказался предсказуемо трагичен). В «Слонах-призраках» тоже идет речь о странной мечте: натуралист Стив Бойс отправляется в Анголу искать стадо неуловимых гигантских слонов. Трудно поверить, что такой эндемик в принципе можно было упустить из виду, но Бойс не теряет надежды и удивительно рационален в своем слоноискательстве. Его путешествие становится для Херцога поводом зафиксировать не просто увлеченность человека, но и открывающийся перед ним чудный мир — экзотический, первобытный и почти магический. Настолько непохожий на наш, что зритель и сам понемногу начинает поддаваться заблуждению. Неизвестные науке слоны? Почему бы и нет.
«Комендант», реж. Данель Эльпелег, Израиль Программа: Международный конкурс документального полнометражного кино
фото: "Комендант"
Изральское документальное кино на острие разрывающего нацию конфликта. В часовой политико-семейной саге «Комендант» Данель Эльпелег решилась пропустить многолетнюю конфронтацию евреев и мусульман через историю собственной семьи. В частности — дедушки, который, будучи 24-летним офицером израильской армии, оказался назначен руководить арабским поселением на территории недавно обретшей независимость страны. С тех пор прошло уже более 70 лет, а тлеющая ненависть между народами не то что градуса не сбавила — кажется, разгорелась вообще до невероятного. Вина, как часто бывает, лежит на обеих сторонах. Эльпелег не упрекнуть в манипуляциях: сложную тему израильской военщины, ползучей экспансии и всепоглощающего цинизма она подает аккуратно, но точно, защищаясь от возможных нападок ура-патриотов семейным фотоальбомом. В «Коменданте» фамильный портрет становится ширмой, за которой прячутся комментарии к дню сегодняшнему: о коррупции в ЦАХАЛе, изощренном убийстве палестинской автономии и вечной войне, на которую новое поколение оказалось обречено еще до рождения.
«Нам здесь тесно», реж. Артем Игнатьев и Антон Петров, Россия Программа: Национальный конкурс документального полнометражного кино
фото: "Нам здесь тесно"
Документальный фильм, который так и хочется объявить неавторизованным сиквелом знаменитого фотопроекта Данилы Ткаченко «Закрытые территории»: здесь эстетика советских заброшек тесно переплетена с русским народным прогрессорством и истовым желанием свалить куда-нибудь подальше (желательно на Марс). Главные действующие лица дока «Нам здесь тесно» — астрофизики из Карачаево-Черкессии, решившие превратить космос в глобальный музыкальный инструмент. Информация из глубин галактического продукта воспринимается ими как ноты, которые нужно превратить в научно-индустриальный эмбиент. Поиск нового звука вдали от человечества сопровождается истово панковскими зарисовками из жизни технической интеллигенции: веселыми загулами, неуемным потреблением пива и пельменей, а главное — неубиваемой мечтой поделиться с миром гармонией небесных сфер.
«Старый дом», реж. Любовь Корлыханова, Россия Программа: Национальный конкурс
фото: "Старый дом"
Впервые неигровой сериал оказался в национальном конкурсе кинофестиваля. Не весь, конечно, пара эпизодов, но сам факт отбора намекает на то, что это выдающееся произведение. В нем студентка МШК рассказывает леденящую кровь историю своей семьи: вместе с сестрой Надей они и становятся главными героинями. Всё начинается с архивной съемки на VHS-кассете, где запечатлено бракосочетание их родителей Светы и Андрея в середине 90-х. Родственники гуляют свадьбу в тесной квартире с коврами — время отбивается застольями, видно, как появляются и растут дети. «Мама и папа мне почти не снятся», — говорит сегодняшняя Надя уже на камеру нового поколения, и мы понимаем, что родителей больше нет в живых. Из разговоров девушек вырисовывается мрачная и загадочная история их гибели. Сестры решают съездить в жуткое место, где не стало матери. Так рождается эгоментори – жанр предельной степени откровенности. Кино, помогающего изжить травму, благодаря возможности закрыться объективом от страшного, а позже — увидеть себя со стороны. В «Старом доме» есть также все зачатки тру-крайма — фильма-расследования — и глубокой человеческой драмы. Героини хотят попрощаться с местом, разрушить его, сжечь и никогда не возвращаться. Для этого им надо вернуться мыслями на десять лет назад и восстановить ход событий.
«Гармония», реж. Лидия Шейнина, Россия Программа: Десять: гран-при разных лет
фото: "Гармония"
В юбилейной программе фестиваля – десять фильмов, получивших главный приз международного конкурса за разные годы «Послания». Некоторые — неигровые «Беловы» Виктора Косаковского, «Хлебный день» Сергея Дворцевого или анимационные «Лев с седой бородой» Андрея Хржановского и «Моя любовь» Александра Петрова — вошли в пантеон классики не только отечественного, но и мирового кино. Однако в программе есть и фильмы, которые не все видели: например, документальная трагикомедия Лидии Шейниной, победитель 2017 года. Это история непростой жизни пожилой питерской интеллигентки в одной квартире с племянницей и её четырьмя детьми. Жилище просторное — в одной из комнат стоит даже рояль, — но бабуля вынуждена постоянно держать оборону и защищать территорию от гадких потомков, которые покушаются на личное пространство женщины. Дети есть дети: они ползают, бегают и орут, ломают, разбрасывают. Мама этих маленьких дикарей в конфликте ведет себя индифферентно, не занимает ничью сторону, не ругает отпрысков, вяло принимает бабушкино негодование и остается спокойной. Зато пожилой человек, к тому же не родная бабка, теряет терпение по десять раз на дню. Характерная для школы Марины Разбежкиной манера съемки – длительное наблюдение и невмешательство – работает еще и как эмоциональный накопитель. Из сгустков переживаний и причастности к чужому личному опыту рождается важное понимание чего-то универсального: о трудностях, терпении, жертвенности — и, в конечном счете, ответ на вопрос, зачем мы живем.
Фильм из программы последнего Каннского фестиваля, получивший там две награды — приз «Золотой глаз» за лучший документальный фильм и приз French touch за новаторство киноязыка. В свои сорок Дени прожил жизнь, полную скитаний: детство в охваченной войной Чечне, юность в Казахстане и России, зрелость во Франции и Бельгии. Получив в наследство клочок земли, он возвращается туда, где прошло его детство, мечтая залезть в домик на дереве и предаться ностальгии. Его задача проста, но в то же время безгранична: сможет ли он построить дом и обрести в его стенах покой, счастье, чувство национальной и культурной идентичности, принадлежности, которого у него так долго не было. Внезапно мужчина попадает под навязчивое давление родственников, которые хотят, чтобы Дени остепенился и как можно быстрее женился на хорошей местной девушке. Главной темой фильма является невозможность жизни человека в чуждой ему среде, там, где ты никогда не жил и чьи традиции не впитал. Камнем преткновения становится разница в понимании мужественности Пицаевым и его близкими. Встреча оборачивается настоящей семейной драмой, которую фиксирует невидимая, но все замечающая камера, спутница режиссера.
Тьерри Фермо новым доком продолжает дело всей жизни. Уже 43 года он несет творчество братьевЛюмьер в массы, доказывая, что короткие скетчи и обрывки хроники вековой давности — это не раритеты из музея, а живая материя, способная рассмешить, удивить и увлечь современного зрителя. Новая работа стала продолжением нашумевшего дока 2017 года. Никаких больше «Политого поливальщика» и «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота»: Фремо черпает материал для нового фильма с самого дна национальных архивов. Он находит старые пленки, реставрирует и собирает их в двухчасовую экскурсию по черно-белому миру. И всё для того, чтобы доказать: братьям Луи и Огюсту нельзя отказывать в чувстве прекрасного. Они не только инженеры, придумавшие аппарат «Синематограф» и умудрившиеся его монетизировать, но и большие художники, первыми познавшими силу важнейшего из искусств.
Самая проникновенная и синефильская картина Линклейтера, удостоившаяся 12-минутных оваций в Каннах, погружает нас в Париж 50-60-х годов. Мы оказываемся там в уникальный момент, когда Трюффо уже обласкан критикой за «400 ударов», а томящийся от нереализованности Жан-Люк Годар еще не снял ни одного фильма. Эта забавная и динамичная история рождения дебютной картины Годара «На последнем дыхании» с Бельмондо становится великолепным оммажем и признанием в любви — к кино, Годару, французской новой волне, командной работе и отчаянным экспериментаторам в искусстве, не боявшимся нарушать любые правила. Линклейтер не просто снимает кино, а визуализирует миф, собирая и помещая на экран, словно на Олимп, целую плеяду важных для кино людей, не забыв подписать каждого разборчивыми титрами. При этом перед нами не застывшая в бронзе галерея образов: блестяще, ярко и не без иронии удалось передать их живую энергетику. Даже если вы знаете «На последнем дыхании» наизусть, после этого фильма вам захочется пересмотреть его снова — чтобы выучить уже покадрово.
«Воскрешение», реж. Би Гань, Китай, Франция Программа: Двойные вершины
Не такое далекое будущее. Пережившая операцию на мозге женщина (Шу Ци) проваливается во вневременное измерение. В этом пространстве — то ли простом посмертии, то ли пижонской аллегории на случившийся глобальный «Конец истории» — она находит вышедшего из строя человекоподобного робота (Джексон И). Пытаясь разбудить его, женщина начинает рассказывать сюжеты, в которых переплетаются история Китая, классика кинематографа и поэтическая интерпретация органов чувств. Каждая новелла — скоротечный сновидческий перформанс, играющий на чувствах синефилов. Основной сюжет «Воскрешения» в сущности вообще не важен — это всего лишь надстройка, призванная обосновать калейдоскоп образов, возникший в голове китайского режиссера-визионера Би Ганя. Он вдохновенно играет в бисер с мировой культурой и национальной историей: миксует жанры (где еще увидишь, как классический нуар перетекает в маоистский соцреализм?), толкает локтями Культурную революцию и цензурократию времен Ху Цзиньтао. Из этого получается бесконечно тягучая антология чувств. Почти без сюжета, но с гениальным визуалом.
«Мэтт и Мара», реж. Казик Радвански, Канада Программа: Новые голоса
фото: "Мэтт и Мара"
Одна из самых выразительных и психологически достоверных картин программы — тонкая деконструкция отношений, в которой типичная история обретает болезненную глубину. Мара (Дераг Кэмпбелл), профессор университета, преподавательница лингвистики, застряла между мягким, но отстранённым мужем Самиром (Мунир Аль Шами) и харизматичным бывшим — успешным нью-йоркским писателем Мэттом (Мэтт Джонсон), вновь появившимся в её жизни с подарком, сборником рассказов с надписью «половину сюжетов я украл у тебя». Казалось бы, банальный любовный треугольник, но Радвански выворачивает его наизнанку. Умная и рефлексирующая женщина, уставшая от обветшалых отношений, попадает в ловушку надежд и втягивается в отношения, которым поначалу не рада. Но Мэтт — не злодей, а всего лишь природный манипулятор, рефлекторно раскачивающий подругу на эмоциональных качелях: очаровывает, ревнует, отстраняется, обвиняет в неидеальности, и всё это без злого умысла, просто так он дышит. Фильм показывает, как легко желание может возникнуть в вакууме и как связи между людьми натягиваются под давлением жизни. Также он заставляет долго и тревожно думать о том, почему люди, понимая про себя многое, снова и снова наступают на одни и те же грабли.
Конец 90-х в российском кино — это территория ресентимента, поиска новой правды в растерявшейся стране. Социализм уже бесповоротно похоронен, а хищный капитализм опостылел хуже манной каши. В этой реальности героями становятся уже не заряженные комсомольцы или внезапно выросшие в цене бухгалтера, а народные мстители: Данила Багров («Брат»), Иван Фёдорович Афонин («Ворошиловский стрелок»), идущие наказывать коммерсантов уральские хуторяне («Окраина»). Среди прочих в этот пул вигилантов вписан и бывший учитель литературы Николай Петрович, решивший устроить в Петербурге новую большевистскую революцию.
Звезда эпизода и любимец режиссеров Александр Баширов «Железной пятой олигархии» удивил всех — бесконечно отлетевшая фантасмагоричная драма о безумии люмпенов сегодня выглядит осколком какой-то другой реальности, подлинным «параллельным кино» не хуже экспериментов Евгения Юфита и Бориса Юхананова. Несчастный учитель пытается спасти страну от диктатуры денежных мешков, страшно напивается, иногда бешено орет и танцует под авангардный рок (композитором в фильме выступил основатель Tequilajazzz Евгений Федоров). Дебютный фильм Баширова ощущается как острейший конспирологический делирий, и такой взгляд на жизнь спецпрограмме о кинокультуре Петербурга совершенно естественен. «Приехать в Питер и не бухнуть — это всё равно, что приехать в Париж и не умереть».
обсуждение >>